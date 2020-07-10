У 15 областях України за добу знизилася кількість активних хворих на COVID-19, у 14 областях і Києві не зафіксовано летальних випадків, - РНБО

Кількість осіб, які видужали від коронавірусної хвороби COVID-19, перевищила кількість захворілих за минулу добу в 15 із 24 областей України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше нових випадків захворювання на CОVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві та Закарпатській області (понад 100). Найбільше видужалих - у Волинській області, де встановлено рекорд за кількістю осіб, які видужали, в одному регіоні за добу (228), а також Рівненській та Чернівецькій областях (понад 100).

При цьому в 14 із 24 областей, а також у Києві не зареєстровано нових випадків смерті від CОVID-19.

У 17 областях кількість видужалих від початку пандемії перевищує кількість осіб, які зараз хворіють.

Кількість хворих перевищує 2 тисячі в м.Києві, Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях, 1 тисячу - також у Рівненській, Київській, Івано-Франківській, Харківській, Одеській та Волинській областях, а менше 50 - у Луганській, Полтавській та Херсонській областях.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 39 нових випадків захворювання на COVID-19 і 42 випадки одужання, зараз в області хворіє 541 особа (на 3 менше, ніж напередодні);

- у Волинській області підтверджено 57 нових випадків захворювання на COVID-19 і 228 випадків одужання, зараз в області хворіють 1455 осіб (на 171 менше за добу);

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- у Дніпропетровській області 7 нових випадків захворювання і 13 випадків одужання, зараз хворіє 99 осіб (на 6 менше за добу);

- у Донецькій області 2 нові випадки захворювання і 2 - одужання, зараз хворіють 506 осіб, як і напередодні;

- у Житомирській області 12 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 28 випадків одужання, зараз хворіє 373 особи (на 17 менше за добу);

- у Закарпатській області 112 нових випадків захворювання, 6 випадків смерті та 62 випадки одужання, зараз хворіють 2423 особи (на 44 більше за добу);

- у Запорізькій області 5 нових випадків захворювання і 15 - одужання, зараз хворіють 98 осіб (на 10 менше за добу);

- в Івано-Франківській області 58 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 15 випадків одужання, зараз хворіють 1580 осіб (на 42 більше за добу);

- у Києві 118 нових випадків захворювання та 71 - одужання, зараз хворіють 3835 осіб (на 47 більше за добу);

- у Київській області 45 нових хворих, 70 осіб одужали, зараз хворіють 1165 осіб (на 25 менше за добу);

- у Кіровоградській області 1 випадок захворювання, 1 випадок смерті і 8 - одужання, зараз хворіють 55 осіб (на 8 менше, ніж напередодні);

- у Луганській області 3 випадки одужання, випадків захворювання і смерті не було, зараз хворіє 17 осіб;

- у Львівській області підтверджено 82 нові випадки захворювання на COVID-19, 4 випадки смерті і 13 випадків одужання, зараз хворіють 5582 особи (на 65 більше за добу);

- у Миколаївській області 2 нові випадки захворювання та 10 - одужання, зараз хворіє 100 осіб (на 8 менше за добу);

- в Одеській області 56 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 40 випадків одужання, зараз хворіє 1178 осіб (на 15 більше, ніж напередодні);

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- у Полтавській області 3 нові випадки захворювання і 9 випадків одужання, зараз хворіють 27 осіб (на 6 менше за добу);

- у Рівненській області 74 нові випадки захворювання та 138 випадків одужання, зараз хворіють 1874 особи (на 64 менше за добу);

- у Сумській області 4 нові випадки захворювання і 4 - одужання, зараз хворіють 52 особи, як і напередодні;

- у Тернопільській області 21 новий випадок захворювання, 1 випадок смерті і 10 - одужання, зараз хворіють 789 осіб (на 10 більше за добу);

- у Харківській області 56 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 41 особа одужала, зараз хворіють 1154 особи (на 14 більше за добу);

- у Херсонській області 2 нові випадки захворювання, випадків одужання і смерті не зафіксовано, зараз хворіють 16 осіб;

- у Хмельницькій області 16 нових випадків захворювання і 22 - одужання, зараз хворіють 223 особи (на 6 менше за добу);

- у Черкаській області 18 осіб захворіли і 26 - одужали, зараз хворіють 119 осіб (на 8 менше за добу);

- у Чернівецькій області 22 нові випадки захворювання, 1 раніше захворілий помер, 109 осіб одужали, зараз хворіє 2320 осіб (на 88 менше за добу);

- у Чернігівській області 7 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 37 випадків одужання, зараз хворіє 317 осіб (на 31 менше за добу).

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