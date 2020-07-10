УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11939 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 316 8

Туристи, які повертаються в Україну з країн червоної зони, мають зробити ПЛР-тест або пройти 14-денну самоізоляцію, - Степанов

Туристи, які повертаються в Україну з країн червоної зони, мають зробити ПЛР-тест або пройти 14-денну самоізоляцію, - Степанов

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що українці, які повертаються додому з країн, що входять в червону зону щодо коронавірусу, мають пройти 14-денну самоізоляцію, або самостійно зробити ПЛР-тест.

Про це заявив під час брифінгу 10 липня міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Люди, які повертаються з-за кордону і повертаються з країн, що входять до переліку країн з червоної зони, - всі вони повинні пройти самоізоляцію, встановивши додаток "Дій удома". І самоізоляція ця передбачена протягом 14 днів", - зазначив Степанов.

Він також нагадав, що можна не сидіти 2 тижні вдома, а зробити ПЛР-тест. Ці тести держава не оплачує, але туристи можуть зробити їх за власні кошти в будь-якій приватній клініці. Якщо тест буде негативний, то людина може припинити самоізоляцію, про що прийде відповідне повідомлення на додаток "Дій удома".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 7-10 днів представимо механізми та умови навчання дітей у новому навчальному році, - Степанов

Степанов також додав, що є алгоритм дій для туристів, які контактували з хворим на COVID-19. Зокрема, такі люди повинні залишатися на самоізоляції 14 днів і пройти тестування в певних лабораторіях. З їхнім переліком можна ознайомитися на сайті Центру громадського здоров'я.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) самоізоляція (62)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де ти був раніше коли оманське брехло звозило їх сюди пачками?
показати весь коментар
10.07.2020 09:40 Відповісти
як ти думаєш, чого такі великі показники захворюваності у Львові? бо через кордон приватними машинами їдуть як і їхали. а їдуть багато.
показати весь коментар
10.07.2020 11:35 Відповісти
И кто бенифициар этих частных клиник. Правильно. Ребята из Велюра. Степаша это превышение власти и ваше желание поствить всех в стойло и драть шкуру.
показати весь коментар
10.07.2020 09:54 Відповісти
стєпанов-полезний, ссучєний зєбільний ідіот.
показати весь коментар
10.07.2020 09:57 Відповісти
Туристам, що полетіли а Албанію на відпочинок, не пощастило. Коли відлітати минулого тижня, Албанія була в зеленій зоні (тобто самоізоляції при поверненні не передбачалася), а коли повертатись - то уже червона
показати весь коментар
10.07.2020 10:09 Відповісти
Вопросов нет. Пусть барыги компенсируют вынужденный прогул работы на самоизоляции или оплатят стоимость теста... Зекодло уже берегов жадности не видит...
показати весь коментар
10.07.2020 10:13 Відповісти
т.е. немцьі с такими же требованиями тоже барьіги.
показати весь коментар
10.07.2020 11:33 Відповісти
нарешті є список лабок. https://phc.org.ua/news/algoritm-pripinennya-samoizolyacii-dlya-osib-scho-peretnuli-derzhavniy-kordon
показати весь коментар
10.07.2020 11:39 Відповісти
 
 