Туристи, які повертаються в Україну з країн червоної зони, мають зробити ПЛР-тест або пройти 14-денну самоізоляцію, - Степанов

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що українці, які повертаються додому з країн, що входять в червону зону щодо коронавірусу, мають пройти 14-денну самоізоляцію, або самостійно зробити ПЛР-тест.

Про це заявив під час брифінгу 10 липня міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Люди, які повертаються з-за кордону і повертаються з країн, що входять до переліку країн з червоної зони, - всі вони повинні пройти самоізоляцію, встановивши додаток "Дій удома". І самоізоляція ця передбачена протягом 14 днів", - зазначив Степанов.

Він також нагадав, що можна не сидіти 2 тижні вдома, а зробити ПЛР-тест. Ці тести держава не оплачує, але туристи можуть зробити їх за власні кошти в будь-якій приватній клініці. Якщо тест буде негативний, то людина може припинити самоізоляцію, про що прийде відповідне повідомлення на додаток "Дій удома".

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Степанов також додав, що є алгоритм дій для туристів, які контактували з хворим на COVID-19. Зокрема, такі люди повинні залишатися на самоізоляції 14 днів і пройти тестування в певних лабораторіях. З їхнім переліком можна ознайомитися на сайті Центру громадського здоров'я.