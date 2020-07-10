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Новини Хабарники
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Голові ФДМ Сенниченку пропонували хабар у $800 тис. За призначення директорів ОПЗ і "Черкасиобленерго", - Бутусов

Голові ФДМ Сенниченку пропонували хабар у $800 тис. За призначення директорів ОПЗ і

НАБУ і САП затримали посередника, який передав хабар в 200 тисяч доларів очільнику Фонду держмайна Дмитру Сенниченку.

Як пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в  Facebook,Сенниченко отримав пропозицію про хабарі за призначення директорів держпідприємств, які призначені для приватизації в 2020-му році - "Одеського припортового заводу" і "Черкасиобленерго".

Журналіст зазначив, що глава ФДМ відразу ж звернувся в НАБУ, і вчора хабародавців взяли на гарячому: "Всього за призначення Сенниченко мав отримати 800 тисяч доларів".

"Вражає, але в 2019-му році Сенниченко вже отримав пропозицію про хабарі в 5 мільйонів доларів за призначення ... директора "Одеського припортового заводу"! Так, друга спроба!

Також читайте: Затримано громадянина, який намагався дати 800 тис. дол. хабаря голові Фонду держмайна, - НАБУ. ФОТО

Справа пішла до суду. Тоді 5 мільйонів доларів Сенниченку пропонували виплатити протягом року. Тепер 800 тисяч давали відразу - 200 тисяч аванс, решта після призначення. Поспішають. Хочуть встигнути до кінця року поставити свій менеджмент. Але яке упертість - адже у одних не вийшло, але йдуть інші, причому прямо у Фонд заносять сумку з готівкою! "Ну нам пощастить"! Хабар приніс посередник - адвокат", - написав Бутусов.

"Ось вона, ціна приватизації, олігархи бігають з сумками баксів, щоб залишити держпідприємства під своїм контролем. Скоро дізнаємося, хто саме пропонував, треба б вивести цих невдах-дурнів на світло.

Якщо НАБУ і САП за допомогою Сенниченка зможуть дотягнутися до хабародавців, замовників, це буде дуже гучна і крута подія! Просто фестиваль хабарників, б'ють всі рекорди. Одночасно виникає питання - а як же поставити під контроль ці тіньові фінансові потоки, звідки черпають "кеш" в таких обсягах?"- додав головний редактор Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося раніше, вчора детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП затримали "на гарячому" особу, яка намагалася за 800 тис. дол. підкупити голову Фонду державного майна України.

Голові ФДМ Сенниченку пропонували хабар у $800 тис. За призначення директорів ОПЗ і Черкасиобленерго, - Бутусов 01

Автор: 

НАБУ (5074) ОПЗ (477) ФДМУ (1605) Сенниченко Дмитро (127)


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Порошенко?
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10.07.2020 09:52 Відповісти
Порохоботи скинулись.

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10.07.2020 10:17 Відповісти
- Дайте самому верному псу понюхать жареную сардельку из конины, и он погиб. Забыв о хозяине, идущем рядом, он поворачивает назад и бежит за вами. Из пасти у него текут слюни, и, в предвкушении сардельки, он приветливо виляет хвостом и раздувает ноздри, как буйный жеребец, которого ведут к кобыле, - с жаром продолжал свой рассказ Швейк (с)
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10.07.2020 09:55 Відповісти
Буває й не таке.
Оно за за трухлу ковбасу по 2:20, донецькі за ****** побігли...
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10.07.2020 10:25 Відповісти
Не к тому обратились. Ермак в три минуты все решил бы, да ещё и дисконтную карточку выписал
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10.07.2020 10:04 Відповісти
https://twitter.com/LugaBeg Aндрій
https://twitter.com/LugaBeg Луганський

НЕИЗВЕСТНЫЕ В ШТАТСКОМ ПЕРЕДАЛИ МНЕ НОВУЮ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ ЧАСТЬ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПЛЕНОК
ДЕРКАЧА
На видео можно услышать голос Путина и голос сами знаете кого, которые сообщает удивительную для всех новость! Смотрим
и делаем ретвит

https://twitter.com/i/status/1281465167289749505 https://twitter.com/i/status/1281465167289749505
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10.07.2020 10:32 Відповісти
не к тому обратился, братан ватного Пид...расика ермака такие "вопросы" решает с молчаливого согласия нарко бубочки!!!!
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10.07.2020 13:14 Відповісти
Клавдій. Сьогодні я гуляв на датськом взмор'є з твоїм синком красівим. Я канхвету хорошу очєнь, вкусную, єму давав, но он нє взял, муділа.
Маргарита. Какой чудак, єй богу...
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10.07.2020 14:01 Відповісти
 
 