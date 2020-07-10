Голові ФДМ Сенниченку пропонували хабар у $800 тис. За призначення директорів ОПЗ і "Черкасиобленерго", - Бутусов
НАБУ і САП затримали посередника, який передав хабар в 200 тисяч доларів очільнику Фонду держмайна Дмитру Сенниченку.
Як пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook,Сенниченко отримав пропозицію про хабарі за призначення директорів держпідприємств, які призначені для приватизації в 2020-му році - "Одеського припортового заводу" і "Черкасиобленерго".
Журналіст зазначив, що глава ФДМ відразу ж звернувся в НАБУ, і вчора хабародавців взяли на гарячому: "Всього за призначення Сенниченко мав отримати 800 тисяч доларів".
"Вражає, але в 2019-му році Сенниченко вже отримав пропозицію про хабарі в 5 мільйонів доларів за призначення ... директора "Одеського припортового заводу"! Так, друга спроба!
Справа пішла до суду. Тоді 5 мільйонів доларів Сенниченку пропонували виплатити протягом року. Тепер 800 тисяч давали відразу - 200 тисяч аванс, решта після призначення. Поспішають. Хочуть встигнути до кінця року поставити свій менеджмент. Але яке упертість - адже у одних не вийшло, але йдуть інші, причому прямо у Фонд заносять сумку з готівкою! "Ну нам пощастить"! Хабар приніс посередник - адвокат", - написав Бутусов.
"Ось вона, ціна приватизації, олігархи бігають з сумками баксів, щоб залишити держпідприємства під своїм контролем. Скоро дізнаємося, хто саме пропонував, треба б вивести цих невдах-дурнів на світло.
Якщо НАБУ і САП за допомогою Сенниченка зможуть дотягнутися до хабародавців, замовників, це буде дуже гучна і крута подія! Просто фестиваль хабарників, б'ють всі рекорди. Одночасно виникає питання - а як же поставити під контроль ці тіньові фінансові потоки, звідки черпають "кеш" в таких обсягах?"- додав головний редактор Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося раніше, вчора детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП затримали "на гарячому" особу, яка намагалася за 800 тис. дол. підкупити голову Фонду державного майна України.
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Оно за за трухлу ковбасу по 2:20, донецькі за ****** побігли...
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НЕИЗВЕСТНЫЕ В ШТАТСКОМ ПЕРЕДАЛИ МНЕ НОВУЮ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ ЧАСТЬ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПЛЕНОК
ДЕРКАЧА
На видео можно услышать голос Путина и голос сами знаете кого, которые сообщает удивительную для всех новость! Смотрим
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Маргарита. Какой чудак, єй богу...