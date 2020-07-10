З дослідженнями про вплив групи крові на перебіг COVID-19 я не знайомий, але люди з хронічними захворюваннями перебувають у групі ризику, - Степанов

Люди з хронічними захворюваннями перебувають у групі ризику.

Про це на брифінгу завив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"З якимись науковими дослідженнями про (вплив. - Ред.) групи крові (на перебіг коронавірусної хвороби. - Ред.) я не знайомий", - заявив міністр.

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Однак, за словами глави МОЗ, на перебіг хвороби впливають супутні захворювання, такі як цукровий діабет.

"Що стосується цукрового діабету, ми завжди казали, що ці люди входять до групи ризику. Також до групи ризику входять люди, які мають інші супутні захворювання, наприклад, серцево-судинні або хронічні захворювання легень. А також люди після 60-65 років. Це все люди, які входять до групи ризику у разі захворювання на COVID-19", - сказав Степанов.