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Новини Коронавірус і карантин
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З дослідженнями про вплив групи крові на перебіг COVID-19 я не знайомий, але люди з хронічними захворюваннями перебувають у групі ризику, - Степанов

З дослідженнями про вплив групи крові на перебіг COVID-19 я не знайомий, але люди з хронічними захворюваннями перебувають у групі ризику, - Степанов

Люди з хронічними захворюваннями перебувають у групі ризику.

Про це на брифінгу завив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"З якимись науковими дослідженнями про (вплив. - Ред.) групи крові (на перебіг коронавірусної хвороби. - Ред.) я не знайомий", - заявив міністр.

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Однак, за словами глави МОЗ, на перебіг хвороби впливають супутні захворювання, такі як цукровий діабет.

"Що стосується цукрового діабету, ми завжди казали, що ці люди входять до групи ризику. Також до групи ризику входять люди, які мають інші супутні захворювання, наприклад, серцево-судинні або хронічні захворювання легень. А також люди після 60-65 років. Це все люди, які входять до групи ризику у разі захворювання на COVID-19", - сказав Степанов.

Автор: 

хвороба (304) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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"С какими-то научными исследованиями о (влиянии. - Ред.) группы крови (на течение коронавирусной болезни. - Ред.) я не знаком". - заявил министр. Источник: https://censor.net/n3207315

А з медициною взагалі? Чи міністру не пристало читати результати досліджень? Зачинився в кабінеті і розпочав процес "прібарахліться, что б і дєтям хватіло"? Ну тоді тримай:
"Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса, говорится в статье, https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2020283 опубликованной в журнале The New England Journal of Medicine.
Сообщается, что независимые исследования проводились в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана."
Чи може його в гуглі забанили, а я от так наїжджаю?
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10.07.2020 10:11 Відповісти
Звичайно, він висловлюється обережно. Бо його слова сприймають, не як пересічного громадянина, але як Міністра.
Але ж, люди як би,теж залишаються сам -на - сам, без відповіді.
Думається, Уляна Супрун, зуміла б пояснити, що й до чого.
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10.07.2020 10:32 Відповісти
Хіба старики можуть собі дозволити якісні маски, які коштуюють чимало, констатувати може кожен, а от реальні дії поки не дуже відчуваються.
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10.07.2020 10:14 Відповісти
Всі давно вже ознайомлені про -алежність групи від степені протікання хвороби. А земіністру нічого не відомо? Зебіл!
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10.07.2020 10:32 Відповісти
 
 