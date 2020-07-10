Експерти ВООЗ проведуть два дні в Китаї для розслідування причин походження COVID-19

Двоє фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я протягом найближчих двох днів перебуватимуть у Пекіні в межах розслідування причин появи коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Двоє експертів під час свого візиту мають визначити "обсяг і сферу охоплення" роботи для наступного етапу місії, який буде безпосередньо націлений на встановлення обставин передачі вірусу від тварин до людини.

У лютому цього року Китай уже відвідала спеціальна делегація ВООЗ щодо коронавірусу. Після цього візиту канадський лікар Брюс Ейлвард, який очолив команду, високо оцінив зусилля Китаю щодо стримування коронавірусу і рівень відкритості в тому, що стосується обміну інформацією.

Напередодні глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що всі приготування завершено і фахівці очікують на перший підходящий рейс, щоб вирушити в Китай. Він зазначив, що мета місії - розширити розуміння того, як вірус існував у тваринному носії, і як він зміг перекинутися на людську популяцію.

Коронавірус почав поширюватися в китайському місті Ухань (провінція Хубей). Більшість учених вважають, що COVID-19 - вірус зоонозного походження. Припускається, що він міг передатися людині від кажанів.

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