УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11923 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 126 12

Експерти ВООЗ проведуть два дні в Китаї для розслідування причин походження COVID-19

Експерти ВООЗ проведуть два дні в Китаї для розслідування причин походження COVID-19

Двоє фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я протягом найближчих двох днів перебуватимуть у Пекіні в межах розслідування причин появи коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Двоє експертів під час свого візиту мають визначити "обсяг і сферу охоплення" роботи для наступного етапу місії, який буде безпосередньо націлений на встановлення обставин передачі вірусу від тварин до людини.

У лютому цього року Китай уже відвідала спеціальна делегація ВООЗ щодо коронавірусу. Після цього візиту канадський лікар Брюс Ейлвард, який очолив команду, високо оцінив зусилля Китаю щодо стримування коронавірусу і рівень відкритості в тому, що стосується обміну інформацією.

Напередодні глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що всі приготування завершено і фахівці очікують на перший підходящий рейс, щоб вирушити в Китай. Він зазначив, що мета місії - розширити розуміння того, як вірус існував у тваринному носії, і як він зміг перекинутися на людську популяцію.

Коронавірус почав поширюватися в китайському місті Ухань (провінція Хубей). Більшість учених вважають, що COVID-19 - вірус зоонозного походження. Припускається, що він міг передатися людині від кажанів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з пандемією коронавірусу у світі погіршується, - ВООЗ

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Що можна за два дні дослідити? Безумовно, Воз помагає китайцям по договорняку зняти підозри про лабораторне походження вуханського вірусу. Воз і Китай давно вже у змові.
показати весь коментар
10.07.2020 10:30
+3
Главное посетить рынок в Ухани, сожрать там какую-то гыдоту и не забыть купить магнитик на холодильник
показати весь коментар
10.07.2020 10:24
+2
Один день приезда плюс один день отъезда - вот за два дня все и выяснят. Да, ещё китайцы посадят их за стол карусель пожрать жаренную саранчу или гусениц - вот денёк и пройдёт весело.
показати весь коментар
10.07.2020 10:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Главное посетить рынок в Ухани, сожрать там какую-то гыдоту и не забыть купить магнитик на холодильник
показати весь коментар
10.07.2020 10:24 Відповісти
Деффачку нашу с кавайной её собачкой навестите.
показати весь коментар
10.07.2020 10:29 Відповісти
Що можна за два дні дослідити? Безумовно, Воз помагає китайцям по договорняку зняти підозри про лабораторне походження вуханського вірусу. Воз і Китай давно вже у змові.
показати весь коментар
10.07.2020 10:30 Відповісти
За два дня можно успеть выпить рисовой водки под утку по-пекински.
И, если останется время, навестить девочку с собачкой.
показати весь коментар
10.07.2020 11:04 Відповісти
"Двое экспертов в ходе своего визита должны определить "объем и сферу охвата" работы для следующего этапа миссии, который будет непосредственно нацелен на установление обстоятельств передачи вируса от животных к человеку."Источник: https://censor.net/n3207322 а вот то, что Китай и ВОЗ в сговоре согласна. Прошло больше, чем пол-года, а миссию отправляют только сейчас, за прошедшее время все хвосты подчищены, нежелательная информация удалена.
показати весь коментар
10.07.2020 12:29 Відповісти
Один день приезда плюс один день отъезда - вот за два дня все и выяснят. Да, ещё китайцы посадят их за стол карусель пожрать жаренную саранчу или гусениц - вот денёк и пройдёт весело.
показати весь коментар
10.07.2020 10:39 Відповісти
Що вони за 2 (!) дні знайдуть?
показати весь коментар
10.07.2020 10:41 Відповісти
"кацапы долго запрягают! но быстро ездят"
показати весь коментар
10.07.2020 10:45 Відповісти
Двачеловека от ВОЗ проведут 2 дня для расследований. Не зря США ругаются. Поржали, спасибо.
показати весь коментар
10.07.2020 10:54 Відповісти
Два эксперта за 2 дня точно все "узнают"... Еще для полноты картины эти "эксперты" должны быть китайцами
показати весь коментар
10.07.2020 11:08 Відповісти
Мало того что формат "2 чела за два дня" выглядит как издевательство на сотнями миллионов пострадавших от Ковида и карантина. Так еще и "вовремя", более чем через полгода после начала эпидемии чтобы китайский товарищи все улики зачистили.
показати весь коментар
10.07.2020 11:33 Відповісти
какая нафиг ухань...все вирусы делаются там где новичок!
показати весь коментар
10.07.2020 13:38 Відповісти
 
 