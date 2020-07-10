332 лікарні опинилися на межі існування: НСЗУ має укласти договори для їхнього дофінансування, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вимагає від НСЗУ прискорити процес укладення договорів з медичними установами, які мають бути дофінансовані.

Про це він заявив на брифінгу 10 липня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз я вимагаю від НСЗУ якомога швидше укласти ці договори, дане відповідне доручення, вже проведено декілька нарад для того, щоб якомога швидше наші лікарні отримали ці кошти, щоб припинилися будь-які звільнення наших медичних працівників", - сказав Степанов.

Він зазначив, що у результаті другого етапу медичної реформи деякі медзаклади отримали дефіцит коштів у порівнянні з 2019 роком. За його словами, наразі в Україні 332 медичних заклади опинилися на межі існування, та мають дефіцит державного фінансування понад 50%.

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"Це і районні лікарні, і психіатричні лікарні, це лікарні, які лікують туберкульоз. Це інфекційні лікарні, порядка 15 інфекційних лікарень, які потребують дофінансування. Це дитячі лікарні. Тобто це така палітра всіх без виключення видів лікарень", - додав Степанов.