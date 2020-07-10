332 лікарні опинилися на межі існування: НСЗУ має укласти договори для їхнього дофінансування, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вимагає від НСЗУ прискорити процес укладення договорів з медичними установами, які мають бути дофінансовані.
Про це він заявив на брифінгу 10 липня, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зараз я вимагаю від НСЗУ якомога швидше укласти ці договори, дане відповідне доручення, вже проведено декілька нарад для того, щоб якомога швидше наші лікарні отримали ці кошти, щоб припинилися будь-які звільнення наших медичних працівників", - сказав Степанов.
Він зазначив, що у результаті другого етапу медичної реформи деякі медзаклади отримали дефіцит коштів у порівнянні з 2019 роком. За його словами, наразі в Україні 332 медичних заклади опинилися на межі існування, та мають дефіцит державного фінансування понад 50%.
"Це і районні лікарні, і психіатричні лікарні, це лікарні, які лікують туберкульоз. Це інфекційні лікарні, порядка 15 інфекційних лікарень, які потребують дофінансування. Це дитячі лікарні. Тобто це така палітра всіх без виключення видів лікарень", - додав Степанов.
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4274831399223790 1 год ·
Работа на Банковой, откуда обещал переехать, бесплатная государственная резиденция с ремонтом за госсчет, которую обещал передать деткам, государственные самолеты, которые обещал продать, должности для друзей и деловых партнеров, которые не кумовья, звания и ордена для знакомых... А ведь, оказалось, и в "злочинной владе" можно найти столько хорошего...
и я даже думаю что Бог слишком милосерден к нашему мудрому и простому нариду..
замотуємось у білі простирадла і повільно повземо в сторону кладовища, іншого виходу просто нема
до 2016 року я не критикував баригу, я все чекав і надіявся що він перестане красти і перестане укріплювати союз з московією і зробить щось корисне для українців... не дочекався
а зараз ситуація в Україні набагато краща ніж при порошку, тож твої завивання що фсьо прпало визивають лише жалібну посмішку
Сидели, ковырялись в носу, а теперь - ой-ой-ой, спасите-помогите.
Те больницы, которые заключили договоры на максимальный пакет услуг, почкму-то не льют слезы.
Хотя, тарифы на пакеты таки нужно регулярно пересматривать.
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Так бюджет на 2020 рахували і закладали вже зелені, зелений мінфін з гончаруком розробляв, зелена рада голосувала, зелений полудурок-президент підписував, а винуваті всеодно Порошенко із Супрун? Схоже зелений лохторат уже за повних імбіцилів мають. Хоча мабуть вони такими і є.
Ложь. За время работы Супрун количество мед.учреждений не уменьшилось. Было лишь перепрофилирование.
Супрун успела провести только реформу первичного звена, с предоставлением населению гарантированного пакета мед.услуг. Сейчас эта реформа уничтожена этим поганым одесским торгашом.
Реформа проводилась для того, чтобы привести в соответствие количество больниц с потребностями пациентов, а не врачей!