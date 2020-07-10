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Новини
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332 лікарні опинилися на межі існування: НСЗУ має укласти договори для їхнього дофінансування, - Степанов

332 лікарні опинилися на межі існування: НСЗУ має укласти договори для їхнього дофінансування, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вимагає від НСЗУ прискорити процес укладення договорів з медичними установами, які мають бути дофінансовані.

Про це він заявив на брифінгу 10 липня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз я вимагаю від НСЗУ якомога швидше укласти ці договори, дане відповідне доручення, вже проведено декілька нарад для того, щоб якомога швидше наші лікарні отримали ці кошти, щоб припинилися будь-які звільнення наших медичних працівників", - сказав Степанов.

Він зазначив, що у результаті другого етапу медичної реформи деякі медзаклади отримали дефіцит коштів у порівнянні з 2019 роком. За його словами, наразі в Україні 332 медичних заклади опинилися на межі існування, та мають дефіцит державного фінансування понад 50%.

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"Це і районні лікарні, і психіатричні лікарні, це лікарні, які лікують туберкульоз. Це інфекційні лікарні, порядка 15 інфекційних лікарень, які потребують дофінансування. Це дитячі лікарні. Тобто це така палітра всіх без виключення видів лікарень", - додав Степанов.

Автор: 

лікарня (1363) медицина (2128) Степанов Максим (2196) Нацслужба здоров’я (35) НСЗУ (313) медреформа (129)


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Топ коментарі
+5
Он отметил, что в результате второго этапа медицинской реформы некоторые медучреждения получили дефицит средств по сравнению с 2019 годом. Источник: https://censor.net/n3207323

___
Так бюджет на 2020 рахували і закладали вже зелені, зелений мінфін з гончаруком розробляв, зелена рада голосувала, зелений полудурок-президент підписував, а винуваті всеодно Порошенко із Супрун? Схоже зелений лохторат уже за повних імбіцилів мають. Хоча мабуть вони такими і є.
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10.07.2020 10:38
+4
Мені подобається: забрали гроші, з місцевих бюджетів, залишили людей "без штанів", а тепер верещать про "недофінансування"... І "винуватими" призначають місцеву владу... "А-Х-РЕ-Н-Е-ТЬ"...
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10.07.2020 10:30
+4
Еге ж, пане Бутусов, все почалося із бідненької хатинки пана Кравчука за бугром....подальші президенти не відставали від попопередників....народ має те, що заслуговує....
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10.07.2020 10:32
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Кореспондент нині пише: Уровень доверия к органам власти Беларуси начал резко падать с начала февраля, и уже в марте рейтинг президента Александра Лукашенко был менее 60%. Об этом говорится в документе, обнародованном председателем Белорусского союза журналистов Андреем Кривошеевым в https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3059964687420837&set=pcb.3059974104086562&type=3&theater Facebook . Від себе - захмарна величина для наших президентів і це при тому, що Лукашенко не один рік керує.
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10.07.2020 10:27 Відповісти
і як ти це переживеш з тарганом у голові, якщо новина про професійну імпотенцію влади Зе!?
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10.07.2020 10:55 Відповісти
- Я это предсказывал, - бросил Швейк. - А в сумасшедшем доме об этом ещё ничего не знают, хотя им-то, собственно, это должно быть известно из первоисточника.(с)
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10.07.2020 10:55 Відповісти
Причем тут Беларусь? Не проснулся еще после вчерашн6его?
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10.07.2020 11:03 Відповісти
ширше думати потрібно, пані, ширше....У Лукашенка, який скільки років вже при владі, а рівень довіри набагато більше, ніж у наших президентів після року правління настає....а чого? А того, що при всіх недоліках Лукашенка, він про державу думає також, і про свій народ, і доїть як Росію так і втюлює Європу....
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10.07.2020 14:20 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCg5-nQgNlaeAYfjxuf4CPfOh7rQTSvkZV1jFipIEJy4kC9quFLBlRNkDHdQvPj67kikPmSH76v9d7y&hc_ref=ARQq17QC5nrBujjyKHvjLcW5GlwvDFLr7-M1vlGnX_cD641yRGrRIL1wwPLomw2V3k4&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4274831399223790 1 год ·

Работа на Банковой, откуда обещал переехать, бесплатная государственная резиденция с ремонтом за госсчет, которую обещал передать деткам, государственные самолеты, которые обещал продать, должности для друзей и деловых партнеров, которые не кумовья, звания и ордена для знакомых... А ведь, оказалось, и в "злочинной владе" можно найти столько хорошего...
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10.07.2020 10:29 Відповісти
Еге ж, пане Бутусов, все почалося із бідненької хатинки пана Кравчука за бугром....подальші президенти не відставали від попопередників....народ має те, що заслуговує....
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10.07.2020 10:32 Відповісти
".народ має те, що заслуговує" - 100%
и я даже думаю что Бог слишком милосерден к нашему мудрому и простому нариду..
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10.07.2020 10:35 Відповісти
Мені подобається: забрали гроші, з місцевих бюджетів, залишили людей "без штанів", а тепер верещать про "недофінансування"... І "винуватими" призначають місцеву владу... "А-Х-РЕ-Н-Е-ТЬ"...
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10.07.2020 10:30 Відповісти
так, нам всім залишається лише одне:
замотуємось у білі простирадла і повільно повземо в сторону кладовища, іншого виходу просто нема
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10.07.2020 10:34 Відповісти
Я не заперечую... "Замотуйся" і "повзи"... Адже ТИ ЗРОБИВ УСЕ, щоб це сталося... Я ж пам"ятаю твій "срач", ще з 2014, проти "Пороха", що очолив спротив твоїм господарям... Як ти віртуозно "срав" про "зраду"!... А коли вилізла дійсна ЗРАДА, ти "язик у сраку затягнув"...
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10.07.2020 10:44 Відповісти
брешеш
до 2016 року я не критикував баригу, я все чекав і надіявся що він перестане красти і перестане укріплювати союз з московією і зробить щось корисне для українців... не дочекався
а зараз ситуація в Україні набагато краща ніж при порошку, тож твої завивання що фсьо прпало визивають лише жалібну посмішку
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10.07.2020 10:57 Відповісти
И чем она лучше? Падением экономики, бардаком в медицинской реформе, суетой в минском процессе, безумными законам, фейковыми судебными процессами, популистскими обещаниями? По мне, лучше с умным потерять, чем с дуракоим найти. Воровать будут всегда, но гораздо лучше, когда при этом растет ВВП, зарплаты и пенсии в долларовом исчислении!
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10.07.2020 11:23 Відповісти
Як ви любите слово "брешеш", коли вас "беруть за хобот"... Жаль, у мене архів - не безмежний, і вислови ВСІХ вас, "поганців", я не зміг накопичить... Однак, заслужив такий авторитет тут, що воно мені і не треба - МЕНІ люди повірять і на слово... "Альтер Натор", від тебе багаторічною "Лахтою" смердить...
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10.07.2020 12:42 Відповісти
"чтобы прекратились любые увольнения наших" - не может быть целью любой реформы
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10.07.2020 10:33 Відповісти
Это там где глав врачи,думали ,что реформа это не для них. Все равно денег дадут ,ну вот и дождались.Опять зедебилы коммунистическую уравниловку делают. Вместо медицины ,с нормальной зарплатой ,Уравниловка.Нет необходимости в таком количестве больниц ! Не один бюджет ,даже самой богатой страны не способен содержать ,такое количество .
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10.07.2020 10:35 Відповісти
Все верно. Неготовность больниц к реформе - это ответственность руководителей медучереждений и местных властей, которые нихера не готовились к заключению договоров с НСЗУ..
Сидели, ковырялись в носу, а теперь - ой-ой-ой, спасите-помогите.
Те больницы, которые заключили договоры на максимальный пакет услуг, почкму-то не льют слезы.
Хотя, тарифы на пакеты таки нужно регулярно пересматривать.
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10.07.2020 11:14 Відповісти
і до чого тут супрун..?
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10.07.2020 10:37 Відповісти
Супрун? А не маланські "економісти" які порізали місцеві бюджети, а центральний розікрали?
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10.07.2020 10:45 Відповісти
Ни при чём.
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10.07.2020 11:05 Відповісти
дорехвормувалися
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10.07.2020 10:37 Відповісти
Он отметил, что в результате второго этапа медицинской реформы некоторые медучреждения получили дефицит средств по сравнению с 2019 годом. Источник: https://censor.net/n3207323

___
Так бюджет на 2020 рахували і закладали вже зелені, зелений мінфін з гончаруком розробляв, зелена рада голосувала, зелений полудурок-президент підписував, а винуваті всеодно Порошенко із Супрун? Схоже зелений лохторат уже за повних імбіцилів мають. Хоча мабуть вони такими і є.
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10.07.2020 10:38 Відповісти
Все проблемы- это Супрун со своей "реформой". Американская санитарка четко выполняла приказы своих хозяев. Уничтожение пенсионеров, инвалидов, малоимущих- это цель псевдореформы. Необходима страховая медицина. Даже самые богатые страны не позволяют себе того, что вытворяют у нас.
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10.07.2020 10:57 Відповісти
А у вас какое образование и что вы знаете, чтобы судить о реформе в медицине? Супрун дипломированный медик, она-доктор медицины. И пора уже заткнуться поливать грязью других. Если есть что сказать, говорите по делу, а не переходите на личности. Просто противно, что таких как вы полно, все вам нет и не этак. Сделайте лучше или молчите
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10.07.2020 11:11 Відповісти
Только дипломов этой "красавицы" никто не видел. Результаты реформы: закрытие больниц и диспансеров, терапевты не ходят по домам, скорую вызвать затруднительно, все платно с ценами недоступными для многих, сложности с записью к специалистам. Какие выгоды от реформы- нет.
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10.07.2020 11:17 Відповісти
Манипуляции и неприкрытая брехня!
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10.07.2020 11:25 Відповісти
>Результаты реформы: закрытие больниц и диспансеров


Ложь. За время работы Супрун количество мед.учреждений не уменьшилось. Было лишь перепрофилирование.
Супрун успела провести только реформу первичного звена, с предоставлением населению гарантированного пакета мед.услуг. Сейчас эта реформа уничтожена этим поганым одесским торгашом.

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10.07.2020 11:29 Відповісти
Идиот!
Реформа проводилась для того, чтобы привести в соответствие количество больниц с потребностями пациентов, а не врачей!
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10.07.2020 11:56 Відповісти
 
 