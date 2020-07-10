Заступник голови ОП Тимошенко перед виборами може взяти під контроль "Український Медіа Холдинг", - Бутусов
В агентстві з управління конфіскованими активами АРМА найближчим часом має відбутися доволі скандальний конкурс - на управління активами "Українського Медіа Холдингу", конфіскованого в олігарха Сергія Курченка. До складу УМХ входить 72 структурні підрозділи.
Про це у своєму блозі повідомив головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.
"На конкурс подали заявки п'ять підприємств, кожне з яких вказує в заявці, скільки готове платити помісячно за управління активами УМХ, і отримує право переважного викупу в разі приватизації. Терміни подачі заявок закінчилися. Але тут у конкурс втрутився Офіс Президента. Під тиском ОП тимчасовий виконувач обов'язків директора АРМА Віталій Сигидин зареєстрував ще одну заявку. Тобто хтось дізнався про заявки, про суми, які там фігурують, і вирішив в останній момент зайти зі своєю пропозицією, щоб виграти напевно", - зазначив журналіст.
"Цей "хтось", цілком імовірно, пов'язаний із заступником глави ОП Кирилом Тимошенком. Не варто відкидати, що Тимошенко вирішив посприяти в створенні лояльної собі медіакомпанії перед виборами, і капіталізувати свій вплив у політиці. Найбільший інтерес для Тимошенка в УМХ можуть становити онлайн-ресурси - Бігмір.нет і Кореспондент, а також 7 УКХ-радіостанцій. Цікаво, кому ж у підсумку дістанеться УМХ і які структури виграють на конкурсі, і скільки отримає бюджет від такого управління. Очевидно, що історія з передачею в управління не буде прозорою з таким підходом Офісу. Виставили б на приватизацію відразу і не ганьбилися...", - резюмував Бутусов.
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раньше то как было то? ох как было то! "ставленник Порошенко", "людина Порошенко", "людина з орбіти Порошенко", "бізнес-партнер Порошенко", "депутат БПП Порошенко", "поплічник Порошенко" і далі, далі, далі. Можна було навіть фамілій не писати їхніх, просто хтось від Порошенко. Полёт фантазии!!!
а щас? унылое "офис президента вмешался", "кто то от замглавы Кирила Тимошенко", никаких "уЗеленского" даже. скучно
Чего-то концы с концами не сходятся.
А тепер подивіться в правий нижній кут будь-якої сторінки Цензора і побачите там певну залежність...
А чо?
Казали же перед минулими виборами, що це Порошенко купив собі 112-тий, нюсван. зік...
так не поможет он и зеленым региАналам
Его обнулил Порошенко, перед продажей.
Удивился, что его сервера с лубянки перенесли в Киев несколько лет тому назад, предварительно продав всю персональную информацию пользователей кулхакерам.
Вспомните, как кричали, что Порошенко узурпировал всю власть. Бегали против него и за ним, аж пыль столбом стояла.
А что сейчас? Зебыдло делает всё что им в дурные бошки взбредёт и что? А ничего. Молчек. И это страшно.