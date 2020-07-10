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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в ЗСУ зафіксували 12 нових випадків COVID-19, хворіють 144 особи, - Командування Медсил

За добу в ЗСУ зафіксували 12 нових випадків COVID-19, хворіють 144 особи, - Командування Медсил

Станом на 10:00 10 липня в Збройних Силах України хворіють 144 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу зареєстровано 12 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них в закладах охорони здоров'я перебувають 3 особи (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону - 2 військовослужбовці та Військово-медичний клінічний центр Південного регіону - 1 військовослужбовець). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Загалом за час пандемії одужали 428 осіб, летальних випадків - 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 567 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 58 осіб.

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Автор: 

армія (3772) карантин (18172) ЗСУ (7599) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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10.07.2020 11:04 Відповісти
 
 