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Новини Силовики
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Породілля померла, а здоров'ю її дитини було завдано непоправної шкоди: чотирьом лікарям на Львівщині повідомили про підозру, - поліція

Породілля померла, а здоров'ю її дитини було завдано непоправної шкоди: чотирьом лікарям на Львівщині повідомили про підозру, - поліція

На Львівщині слідчі поліції повідомили про підозру в неналежному виконанні професійних обов'язків чотирьом лікарям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, внаслідок неналежного виконання лікарем-анестезіологом, двома акушерами-гінекологами і хірургом своїх обов'язків, померла породілля, а здоров'ю її новонародженої дитини було завдано непоправної шкоди.

Під час досудового розслідування слідчі відділу з розслідування злочинів скоєних проти життя і здоров'я людини слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області під процесуальним керівництвом прокуратури області встановили, що у вересні 2018 у Центральну міську лікарню Борислава надійшла вагітна 32-річна жителька міста.

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Під час пологів, які пройшли за кілька днів, стан здоров’я породіллі різко погіршився, що стало наслідком неналежного виконання лікарями своїх професійних обов’язків. У подальшому, за кілька днів після пологів, жінка померла, а здоров’ю її новонародженої дитини було завдано непоправної шкоди.

Співробітникам Центральної міської лікарні Борислава - лікарю-анестезіологу, двом акушерам-гінекологам та хірургу слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Досудове розслідування триває.

Автор: 

Нацполіція (15213) Правоохоронні органи (2708) пологи (54) силовики (2514) смерть (6759) лікарі (1288)


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не кесарили, чекали поки гроші принесуть. У нас так часто помирають... Але то фігня, ви головне далі топіть за це лайно під назвою "державна безкоштовна медицина"...
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10.07.2020 11:10 Відповісти
Зелёная нечисть отменила реформу медицины. Теперь врачи=паразиты получают деньги из государственного бюджета за должности, а не за вылеченных пациентов.
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10.07.2020 11:12 Відповісти
Два года назад это было. В чье правление???
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10.07.2020 13:39 Відповісти
завжди так було
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10.07.2020 13:41 Відповісти
Удивлён, что дело дошло до полиции, обычно такое стараются "замять".
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10.07.2020 11:15 Відповісти
Хах, ну так на хріна вона в лікарню поперлась?!
Треба було до Комаровського звернуться, той би все вилікував і всіх врятував!
Воно недолуге три дні народжувало і хотіло щоб було все нормально!
Врачі не боги, якщо на ладан пацієнт дихає!!!
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10.07.2020 12:07 Відповісти
Моральний покруч...І само недолуге... Чи ти і є один з 4-х довбнів, які людитну на той світ відправили?
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10.07.2020 14:03 Відповісти
И здесь то же самое что и с убийствами на дорогах. Фактически убили человека, ребёнок остался без матери, его самого покалечили, причём получили за это зарплаты)))) и за все это "лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет"?!?!???? "Гуманисты", сволочи! А если бы на месте умерших, убитых были вы или ваши близкие???? Дебильная страна с дебильными законами! Жизнь человека ничего не стоит!?!????
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10.07.2020 15:22 Відповісти
 
 