Породілля померла, а здоров'ю її дитини було завдано непоправної шкоди: чотирьом лікарям на Львівщині повідомили про підозру, - поліція
На Львівщині слідчі поліції повідомили про підозру в неналежному виконанні професійних обов'язків чотирьом лікарям.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
Як встановили правоохоронці, внаслідок неналежного виконання лікарем-анестезіологом, двома акушерами-гінекологами і хірургом своїх обов'язків, померла породілля, а здоров'ю її новонародженої дитини було завдано непоправної шкоди.
Під час досудового розслідування слідчі відділу з розслідування злочинів скоєних проти життя і здоров'я людини слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області під процесуальним керівництвом прокуратури області встановили, що у вересні 2018 у Центральну міську лікарню Борислава надійшла вагітна 32-річна жителька міста.
Під час пологів, які пройшли за кілька днів, стан здоров’я породіллі різко погіршився, що стало наслідком неналежного виконання лікарями своїх професійних обов’язків. У подальшому, за кілька днів після пологів, жінка померла, а здоров’ю її новонародженої дитини було завдано непоправної шкоди.
Співробітникам Центральної міської лікарні Борислава - лікарю-анестезіологу, двом акушерам-гінекологам та хірургу слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Досудове розслідування триває.
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Треба було до Комаровського звернуться, той би все вилікував і всіх врятував!
Воно недолуге три дні народжувало і хотіло щоб було все нормально!
Врачі не боги, якщо на ладан пацієнт дихає!!!