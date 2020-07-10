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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в РФ зафіксовано понад 6,6 тис. випадків COVID-19, 174 людини померли

За добу в РФ зафіксовано понад 6,6 тис. випадків COVID-19, 174 людини померли

За весь час пандемії в Росії зареєстровано 713 936 випадків коронавірусної інфекції, 11 017 померлих і 489 068 виписаних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

За останню добу в Росії підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19 - 6635 у 85 регіонах, зокрема виявлено активно 1673 (25,2%) без клінічних проявів. Померли 174 людини.

Це найбільший приріст хворих у країні за останні п'ять діб. 5 липня в Росії було 6736 випадків, потім 6,6 тис., 6,3 тис. та двічі по 6,5 тис. Добова смертність залишається на одному рівні третю добу.

Наростаючим підсумком у Росії зареєстровано 713 936 випадків коронавірусної інфекції, 11 017 померлих і 489 068 виписаних (7752 особи виписані за останню добу).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальна кількість інфікованих COVID-19 у Росії перевищила 700 тис. осіб, летальних випадків - понад 10 тис.

Автор: 

карантин (18172) росія (65459) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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За сутки в РФ зафиксировали более 6,6 тыс. случаев COVID-19, 174 человека умерли - Цензор.НЕТ 5432
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10.07.2020 11:27 Відповісти
да, ферму шоколадную так тогда и не продал, как знал, держал на чёрный день.
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10.07.2020 11:30 Відповісти
Навперед більше, суки.
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10.07.2020 11:46 Відповісти
За добу в РФ зафіксовано понад 6,6 тис. випадків COVID-19, 174 людини померли - Цензор.НЕТ 2385
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10.07.2020 12:48 Відповісти
 
 