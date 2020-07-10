За добу в РФ зафіксовано понад 6,6 тис. випадків COVID-19, 174 людини померли
За весь час пандемії в Росії зареєстровано 713 936 випадків коронавірусної інфекції, 11 017 померлих і 489 068 виписаних.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.
За останню добу в Росії підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19 - 6635 у 85 регіонах, зокрема виявлено активно 1673 (25,2%) без клінічних проявів. Померли 174 людини.
Це найбільший приріст хворих у країні за останні п'ять діб. 5 липня в Росії було 6736 випадків, потім 6,6 тис., 6,3 тис. та двічі по 6,5 тис. Добова смертність залишається на одному рівні третю добу.
Наростаючим підсумком у Росії зареєстровано 713 936 випадків коронавірусної інфекції, 11 017 померлих і 489 068 виписаних (7752 особи виписані за останню добу).
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