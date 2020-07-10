Посольство Китаю попередило про нову смертельну пневмонію в Казахстані: "Смертність набагато вища, ніж від коронавірусу"

Китайське посольство попередило про поширення в Казахстані "нової смертельної пневмонії".

Про це пише South China Morning Post, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами дипломатів, смертність від цього захворювання "набагато вища", ніж від коронавірусу.

Зараз МОЗ Казахстану тільки проводить порівняльні дослідження взятих зразків, щоб зрозуміти, чи належить новий вірус до вже встановленого типу коронавірусу.

Хоча дослідження ще тривають, посольство КНР вже охарактеризувало недугу як "небезпечну смертельну пневмонію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Китаї виявили новий штам свинячого грипу. Від нього поки немає ліків, і він потенційно може викликати пандемію, - вчені

У той же час представники влади Казахстану повідомили лише про "пневмонію".

За інформацією місцевих ЗМІ, нові спалахи пневмонії спостерігалися з середини червня в декількох провінціях країни. Посольство КНР попереджає про 500 випадків хвороби, 30 хворих перебували в критичному стані.