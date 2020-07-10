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Новини Коронавірус і карантин
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Посольство Китаю попередило про нову смертельну пневмонію в Казахстані: "Смертність набагато вища, ніж від коронавірусу"

Посольство Китаю попередило про нову смертельну пневмонію в Казахстані:

Китайське посольство попередило про поширення в Казахстані "нової смертельної пневмонії".

Про це пише South China Morning Post, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами дипломатів, смертність від цього захворювання "набагато вища", ніж від коронавірусу.

Зараз МОЗ Казахстану тільки проводить порівняльні дослідження взятих зразків, щоб зрозуміти, чи належить новий вірус до вже встановленого типу коронавірусу.

Хоча дослідження ще тривають, посольство КНР вже охарактеризувало недугу як "небезпечну смертельну пневмонію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Китаї виявили новий штам свинячого грипу. Від нього поки немає ліків, і він потенційно може викликати пандемію, - вчені

У той же час представники влади Казахстану повідомили лише про "пневмонію".

За інформацією місцевих ЗМІ, нові спалахи пневмонії спостерігалися з середини червня в декількох провінціях країни. Посольство КНР попереджає про 500 випадків хвороби, 30 хворих перебували в критичному стані.

Автор: 

хвороба (304) Казахстан (873) карантин (18172) Китай (4637) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+42
дамс, це рік насичений пиз...цом. як не ковід то зеля
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10.07.2020 11:33
+18
Задолбало человечество Природу, и та даёт ответку.
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10.07.2020 11:36
+17
Есть хоть одна тема, куда ты не воткнёшь своего Петруччо,а?
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10.07.2020 11:41
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дамс, це рік насичений пиз...цом. як не ковід то зеля
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10.07.2020 11:33 Відповісти
високосний
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10.07.2020 11:35 Відповісти
Високоайкосний.
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10.07.2020 12:01 Відповісти
висоКОКСний, це про нашого найвеличнішого потерпілого
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10.07.2020 12:20 Відповісти
Ага. А ще корабєльновисокососний
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11.07.2020 10:03 Відповісти
у вас в методах,указание наверное в каждом коменте Зеленского вспоминать?а зачем?гавно видимо так и льется из пастей тролей)))
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10.07.2020 14:35 Відповісти
я вас за язик не тягнув. тож зеля=гавно це і так ясно
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10.07.2020 15:32 Відповісти
Задолбало человечество Природу, и та даёт ответку.
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10.07.2020 11:36 Відповісти
Може це все Петро винуватий?
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10.07.2020 11:40 Відповісти
Есть хоть одна тема, куда ты не воткнёшь своего Петруччо,а?
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10.07.2020 11:41 Відповісти
Только одна. Про унитаз.
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10.07.2020 11:51 Відповісти
"Юристы, обслуживающие "пятую колонну", в течение последней недели обзванивают вынужденных переселенцев и предлагают им подписывать иски против Порошенко, который якобы виноват в потере ими имущества."
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10.07.2020 11:53 Відповісти
И многих обзвонили уже из 1,5 млн.человек?
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10.07.2020 11:55 Відповісти
А что от этого зависит?
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10.07.2020 12:24 Відповісти
не виновато майя ,У них даже был Бог какао - Эк Чуахе, которому они молились и приносили жертвы как ты Петру
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10.07.2020 11:54 Відповісти
Та та "природа", вочевидь, існує на заводах фармкомпаній.
Цікавить інше: хто до споживача продукт доставляє?
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10.07.2020 11:45 Відповісти
Неделю читал комменты под темами при короновирус в Казахстане. Очень много людей упоминает о том, что смертность резко возросла после того, как над городом полетали самолетики, или поездили машины с непонятной трубой на крыше. Население подозревает, что их заражают намеренно, как у нас заразили Лавры , чтобы закрыть перед Пасхой. Сейчас эти вирусы у властей в свободном доступе. Жри - не хочу.
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10.07.2020 20:21 Відповісти
А китайский короновирус - чистая благодать. Вот только 554 тысячи человек, умерших от него это не оценили. А сколько еще умрет?
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10.07.2020 11:39 Відповісти
Украину эта напасть обошла стороной - около 1300 умерших за 4 месяца это статистика на уровне сезонной смертности от гриппа и в 2-3 раза меньше, чем туберкулез.
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10.07.2020 11:46 Відповісти
Обійшла? А нові хворі щодня вже не фіксуються? Чи аби пукнуть?
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10.07.2020 11:50 Відповісти
В 2018 от туберкулеза умерло 3695 человек, в 2019 - 3418.

А за четыре месяца коронавируса 1243. В пересчете на год это 3729. В реале может быть больше (за три месяца эпидемии смертность от ковида росла от единицы в середине марта, а смертность от тубика почти постоянна со слабой тенденцией к уменьшению).
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10.07.2020 12:29 Відповісти
80% заражених коронавірусом переносять його без симптомів. А у решти з симптомами не факт, що вони через коронавірус - бо тести показують що тільки у 15% з симптомами пневмонії є коронавірус - тобто він знаходиться швидше випадково, а не є причиною пневмонії
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10.07.2020 13:08 Відповісти
Нащо Ви це тулите в діалог про кількість померлих?
Ви що, вважаєте, що з 1243 людей, померлих від ковіду в Україні, 80% померли безсимптомно?
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10.07.2020 14:30 Відповісти
Умерли не от ковида, а от других болезней обостренных ковидом, в том числе пневмоний.
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10.07.2020 15:36 Відповісти
Но причинно-следственная связь однозначна - без ковида они прожили бы еще. Ученые подсчитали, что в среднем умершие от ковида могли прожить еще порядка 10-12 лет.

ПС Маловероятно, что много людей с пневмонией шатались по улицам и потом подхватили ковид. Скорее, подхватили ковид и потом на фоне его развилась вирусная или бактериальная пневмония с весьма специфической картиной.
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10.07.2020 15:46 Відповісти
Конечно, причинно-следственная связь может иметь место, как и в случае других заразных инфекций отягощающих течение хронических болезней ( таких, например, как ишемическая болезнь сердца, диабет и хроническое обструктивное заболевание легких). Так вирусы (вирус гриппа), по различным оценкам, являются причиной внебольничной пневмонии у взрослых почти в 20% случаев.
Вспомнте о 5095 неидентифицированных причинах смертей от пневмоний в прошлом эпидсезоне.
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10.07.2020 16:04 Відповісти
Но тем не менее, во многих странах наблюдается избыточная по сравнению с со средней смертность, которая четко креллирует со смертностью от ковида. Не наблюдается подобного только там, где смертность от ковида близка к статистической погрешности.
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10.07.2020 16:16 Відповісти
Термин "смертность от ковида" оспаривается многими учеными разных стран, даже в Италии. Причем смертность "от ковида" и смертность с ковидом во многих странах идет одной суммарной статистической строкой и трактуется в каждой стране по своему. По этой причине сравнение смертности в разных странах субъективно.
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10.07.2020 16:31 Відповісти
Все очень даже объективно.
Посольство Китаю попередило про нову смертельну пневмонію в Казахстані: "Смертність набагато вища, ніж від коронавірусу" - Цензор.НЕТ 2087
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10.07.2020 16:44 Відповісти
Советую поглубже изучить тему по отдельным странам, а не предъявлять графики с недоказанной объективностью (причины необъективности я указал).
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10.07.2020 17:05 Відповісти
Избыточная смертность на приведенных графиках сильно превышает статистическую ошибку и прямо кореллирует с числом умерших от ковида. Иначе, чем вспышкой ковида эту избыточную смертность объяснить нельзя. Если бы была верна причина, что указывали Вы, то общая смертность и в Италии и в других странах не изменилась бы, а она статистически достоверно резко возросла.
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11.07.2020 11:51 Відповісти
у тебе проблеми з логічним мишленням - 80% живі і здорові і взагалі не мають ніяких симптомів, хоч в їх крові знайдений коронавірус. А якщо людина померла від туберкульозу, а в її крові паталогоанатом знайшов коронавірус, то запишуть, що померла від ковіду…
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10.07.2020 15:51 Відповісти
У Вас проблеми з правдивістю даних. Безсимптомних серед заражених на ковід 15-20%. А 80% - це ті, що за станом здоров"я не потребують госпіталізації.
В крові вірус ніхто не шукає. Кров (точніше її сироватку) перевіряють на антитіла до ковіду.

Ну і менше брешіть і більше вчіть матчастину
"Примечание: лица с коронавирусной инфекцией COVID-19 могут умереть от других заболеваний или несчастных случаев; такие случаи не считаются смертями от COVID-19 и не должны быть учтены как таковые. В случае, если вы считаете, что COVID-19 усугубила последствия несчастного случая, вы можете записать COVID-19 в части 2 свидетельства. Пожалуйста, не забудьте указать род смерти и записать в части 1 точный вид несчастного случая или другой внешней причины"
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-RU.pdf?ua=1
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10.07.2020 16:06 Відповісти
Безсимптомные означает то, что иммунитет справляется с заражением и болезнь не развилась. Наглядный пример вирус герпеса, которым заражено около 90% населения земли, но он проявляется в виде болезни (высыпания, опоясывающий лишай и т. д.) только у мизерного числа людей с пониженным уровнем иммунитета. А у 80% зараженных ковид развитие болезни купируется собственным иммунитетом и не требует медицинского вмешательства (как и в случаях с другими формами гриппа).
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10.07.2020 16:44 Відповісти
Это Вы к чему лепите в чужие диалоги? Тут кто-то спрашивал о природе бессимптомных случаев?
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10.07.2020 16:48 Відповісти
На ветке сайта диалоги не личные - это публичная площадка для обсуждения затронутых проблем. Когда идет речь о безсимптомных случаях нужно понимать, что это подразумевает.
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10.07.2020 17:00 Відповісти
Советую Вам почитать об имунной системе и не писать галиматью.
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10.07.2020 22:29 Відповісти
А откуда ты знаешь - от чего они умерли - твои родственники его вскрывали и тебе доложили. Тебе всякую хрень постоянно втирают в уши, а ты дальше бездумно ее толкаешь. На это всё и рассчитано!
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10.07.2020 13:42 Відповісти
Китай шукає шляхи як відвести від себе вину створення і розповсюдження лабораторного вірусу Вуханя. Йде страшна біологічна війна проти людства.
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10.07.2020 11:50 Відповісти
Вина коммуняк Китая не в "сотворении" вируса, а в замалчивании фактов об инфекции на начальной ее стадии и осознанном способствовании, при пособничестве ВОЗ с эфиопским коммунистом во главе, распространению вируса по всей планете, особенно - в развитых странах.

Вина Запада - в некритической бездумной передаче научных знаний и технологий представителям недемократических стран и режимов, вроде раши и китая.
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10.07.2020 12:38 Відповісти
Да японцы на территории Маньчжурии (сейчас Китай) в своей лаборатории (отряд 731) делали такое, что в то время раше и китаю и не снилось.
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10.07.2020 13:02 Відповісти
от этих дел вертухаи на магадане лишь посмеивались в ус, уплетая лендлизовскую тушенку.
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10.07.2020 13:06 Відповісти
13 - я самое несчастливое число.
666 - нет я.
2020 - привет ...
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10.07.2020 11:54 Відповісти
А те кто останется в живых🤔 , позавидуют мертвым💀. (Джен Сильвер)
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10.07.2020 11:59 Відповісти
Плагіат на Апокаліпсис Іоанна.
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10.07.2020 12:03 Відповісти
Может и существует такой вирус, я не отрицаю. Но как нагнетают истерию о этих болезней, ограничивают передвижение людей (всего мира), как банкротятся предприятия, мое субъективное мнение, это мировые олигархи хотят превратить всех людей в стадо и под этим предлогом руководить ими. Им не нравится свободолюбивость и образованность людей мира.
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10.07.2020 12:01 Відповісти
в Казахстане действительно какая то хрень началась . читал одного врача который не сильно и верил в корону и тяжёлых не видел вообще . теперь там вспышка сильная лёгочных началась у него только близких родственников 6 чел. в течении недели умерло не старых от 40 до 56 лет. и началось это недели 2 назад
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10.07.2020 12:12 Відповісти
Вполне возможно, что скрыто применяется бактериологическое оружие. А получить мутации существующих вирусов современным ученым, это как два пальца об асфальт. Да и попробуй докажи, что применено бактериологическое оружие.
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10.07.2020 12:17 Відповісти
kazaho-katcapo virus ..
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10.07.2020 12:22 Відповісти
Молодец, уже узнал его название.
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10.07.2020 12:24 Відповісти
Неделю читал комменты под темами при короновирус в Казахстане. Очень много людей упоминает о том, что смертность резко возросла после того, как над городом полетали самолетики, или поездили машины с непонятной трубой на крыше. Население подозревает, что их заражают намеренно, как у нас заразили Лавры , чтобы закрыть перед Пасхой. Сейчас эти вирусы у властей в свободном доступе. Жри - не хочу. Наверное Билл Гейтц занес вирус позабористей, чтобы вакцинировались пошустрее.
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10.07.2020 20:25 Відповісти
там у всех вызывает подозрение . что скачки в сотню раз за один день . что бывает только при преднамеренном заражении.
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10.07.2020 20:40 Відповісти
китайцы путают следы... претензии Мира к ним за их уханский вирус еще только формируются... китайцы пытаются пустить людей по ложному следу...
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10.07.2020 12:16 Відповісти
с кацапами напару...бо места возникновения - намоленные...
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10.07.2020 12:20 Відповісти


Тридцять шість https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0 стратагем , або 三十六計 (sānshíliù Jì) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E#%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 стародавній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 китайський воєнний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82 трактат , що містить тридцять шість коротких фраз разом із поясненнями.
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10.07.2020 14:35 Відповісти
Китай переводит стрелки. Типа'не только мы жрем все подряд, но и казахи'. Вирусы имеют свойство мутировать. Будем теперь всю жизнь расхлебывать то, что нужно было просто вовремя перекрыть Китай.
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10.07.2020 12:24 Відповісти
Но вектор на "Вектор" они указывают правильный.
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10.07.2020 12:30 Відповісти
После игрушек и смартфонов, Китай решил и вирусами всю планету закидать. Долбодятлы косоглазые.
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10.07.2020 12:29 Відповісти
Короче природа взялась за борьбу с нашествием людей серьезно
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10.07.2020 12:29 Відповісти
Вирус коммунизма пускает новые миазмы.
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10.07.2020 12:32 Відповісти
Китайцы - еще те экспериментаторы...
"С ядами в древнем Китае проблем не было - они активно использовались и были частью фольклора. Один из самых известных мифов рассказывает о Гу. Это одновременно и яд, и сама идея отравления, и живое существо. Мифический яд добывали, согласно легенде, поместив в сосуд множество самых разных ядовитых тварей. Насекомых, животных, змей, скорпионов. Этот сосуд закрывался на год и то существо, которое через год останется в живых, считалось Гу - самым ядовитым. Убивать такой яд мог, согласно мифу, на расстоянии.
Еще одна легенда рассказывает о ядовитой птице Чжень Няо. Все ее тело пропитано ядом, он стекает с перьев. Подобный, но менее поэтичный эффект сегодня можно наблюдать у птицы-секретаря - этот вид питается ядовитыми змеями. Для самого секретаря змеи безвредны, но их яд откладывается в теле птицы, и ее употребление в пищу может быть смертельно для человека.
Использовались яды и для разжигания своего рода межнациональной розни. Так, в начале 7 века было популярно утверждение, что путешественники с севера Китая не возвращаются домой, потому что жители юга страны травят их ядом Гу. В действительности же яды активно использовались по всей стране."
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10.07.2020 12:32 Відповісти
Китайские мечты были воплощены в чекистских лабораториях.
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10.07.2020 21:25 Відповісти
все это заговор мировой закулисы по сокращению человеческой популяции - должно остаться менее 5 млрд... а больше всего пострадают страны третьего мира, потому что в первую очередь это направлено против нас и прочих сомали-парагваев...
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10.07.2020 12:44 Відповісти
Сколько вас поляки с австрийцами в первый мир из третьеримской клоаки не вытаскивали, ордынцы-таки в условиях переизбытка у вас внутренних гнидок, таки опустили вас до третьего... Надо выбираться. Но с гирями барыжной коррупции вышиванно-дерибанной ылитки - не выбраться.
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10.07.2020 12:50 Відповісти
Утрєхтскій крисолов снова нік смєніл..
но узнаваем..))))

даже но нику..
"держит марку" )))
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10.07.2020 14:25 Відповісти
Лещи зяблики крысы в Утрехте не той системы...
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10.07.2020 14:32 Відповісти
Теперь везде начинают искать выход из того, что натворили - в Украине уже больше недели вдруг начала расходиться информация, что в стране началось повышение заболеваемости пневмонией, теперь вот Китай - один из отцов короновируса - вдруг начал втирать, что а вот у казахов появился новый вирус со смертями (???). Помните, как в фильме "Кавказская пленница" Ю.Никулин вставил - "..Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии!?".Создается впечатление, что с этим короновирусом в мире перенамудрили на базе обычной пневмонии, а теперь пытаются соскользнуть с темы. Зачем объявляли об эпидемиях, когда эпидемиологический порог болезней - 5% фактически заболевших (!!!), а не зарегистрированных с помощью каких-то не понятных тестов. В Украине, например, на сегодня зарегистрированных (???) не более всего 0,1%. Какая это эпидемия? При эпидемиях люди просто на ходу на улицах умирают! А тесты могут фиксировать болезни, механизм происхождения которых и способы распространения известны. Но по короновирусу конкретных утвердительных таких данных до сих пор нет. Личный врач Билла Гейтса даже заявил, что на сегодня не известно даже - это вирус или другой вид заболевания? А не дай Бог начнут навязывать ещё какую-то вакцинацию - не известно от чего??? А может так кто-то и запланировал?
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10.07.2020 13:37 Відповісти
В Украине, например, на сегодня зарегистрированных (???) не более всего 0,1%. Какая это эпидемия?
У Лахті,звчайно,найточніші цифри "по Україні" ?


При эпидемиях люди просто на ходу на улицах умирают!

не всі,але через одного...


ПОКАЗНИК ЕПІДЕМІЇ НА П,,ДЄЦ ))))
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10.07.2020 14:23 Відповісти
та тут кацапских пропагандонов - каждый второй
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10.07.2020 15:57 Відповісти
Матчасть надо учить...
An epidemic may be restricted to one location; however, if it spreads to other countries or continents and affects a substantial number of people, it may be termed a https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic pandemic .https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Principles_of_Epidemiology-1 [1] The declaration of an epidemic usually requires a good understanding of a https://en.wikipedia.org/wiki/Baseline_(medicine) baseline rate of https://en.wikipedia.org/wiki/Incidence_(epidemiology) incidence ; epidemics for certain diseases, such as https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza influenza , are defined as reaching some defined increase in incidence above this baseline.https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Green-2 [2] A few cases of a very rare https://en.wikipedia.org/wiki/Disease disease may be classified as an epidemic, while many cases of a common disease (such as the https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold common cold ) would not.
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10.07.2020 14:34 Відповісти
Из этого же источника.
An epidemic disease is not required to be https://en.wikipedia.org/wiki/Contagious_disease contagious ,https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Green-2 [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Martin-4 [4] and the term has been applied to https://en.wikipedia.org/wiki/West_Nile_fever West Nile fever https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Green-2 [2] and the https://en.wikipedia.org/wiki/Obesity_epidemic obesity epidemic (e.g., by the World Health Organisationhttps://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-7 [7] ), among others.https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Martin-4 [4]

(Подчеркнуто мною).
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10.07.2020 16:20 Відповісти
Да, так и есть. Но к данной теме это имеет весьма отдаленное отношение.
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10.07.2020 16:26 Відповісти
Все в мире относительно, особенно трактовки.
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10.07.2020 17:08 Відповісти
там -50 и тишина какие пневмовирусы
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10.07.2020 22:20 Відповісти
дивлюсь, вірусні терористи працюють не покладаючи рук..
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14.07.2020 12:07 Відповісти
 
 