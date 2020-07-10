Посольство Китаю попередило про нову смертельну пневмонію в Казахстані: "Смертність набагато вища, ніж від коронавірусу"
Китайське посольство попередило про поширення в Казахстані "нової смертельної пневмонії".
Про це пише South China Morning Post, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За словами дипломатів, смертність від цього захворювання "набагато вища", ніж від коронавірусу.
Зараз МОЗ Казахстану тільки проводить порівняльні дослідження взятих зразків, щоб зрозуміти, чи належить новий вірус до вже встановленого типу коронавірусу.
Хоча дослідження ще тривають, посольство КНР вже охарактеризувало недугу як "небезпечну смертельну пневмонію".
У той же час представники влади Казахстану повідомили лише про "пневмонію".
За інформацією місцевих ЗМІ, нові спалахи пневмонії спостерігалися з середини червня в декількох провінціях країни. Посольство КНР попереджає про 500 випадків хвороби, 30 хворих перебували в критичному стані.
Будь ласка, зачекайте...
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Цікавить інше: хто до споживача продукт доставляє?
А за четыре месяца коронавируса 1243. В пересчете на год это 3729. В реале может быть больше (за три месяца эпидемии смертность от ковида росла от единицы в середине марта, а смертность от тубика почти постоянна со слабой тенденцией к уменьшению).
Ви що, вважаєте, що з 1243 людей, померлих від ковіду в Україні, 80% померли безсимптомно?
ПС Маловероятно, что много людей с пневмонией шатались по улицам и потом подхватили ковид. Скорее, подхватили ковид и потом на фоне его развилась вирусная или бактериальная пневмония с весьма специфической картиной.
Вспомнте о 5095 неидентифицированных причинах смертей от пневмоний в прошлом эпидсезоне.
В крові вірус ніхто не шукає. Кров (точніше її сироватку) перевіряють на антитіла до ковіду.
Ну і менше брешіть і більше вчіть матчастину
"Примечание: лица с коронавирусной инфекцией COVID-19 могут умереть от других заболеваний или несчастных случаев; такие случаи не считаются смертями от COVID-19 и не должны быть учтены как таковые. В случае, если вы считаете, что COVID-19 усугубила последствия несчастного случая, вы можете записать COVID-19 в части 2 свидетельства. Пожалуйста, не забудьте указать род смерти и записать в части 1 точный вид несчастного случая или другой внешней причины"
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-RU.pdf?ua=1
Вина Запада - в некритической бездумной передаче научных знаний и технологий представителям недемократических стран и режимов, вроде раши и китая.
666 - нет я.
2020 - привет ...
Тридцять шість https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0 стратагем , або 三十六計 (sānshíliù Jì) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E#%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 стародавній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 китайський воєнний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82 трактат , що містить тридцять шість коротких фраз разом із поясненнями.
"С ядами в древнем Китае проблем не было - они активно использовались и были частью фольклора. Один из самых известных мифов рассказывает о Гу. Это одновременно и яд, и сама идея отравления, и живое существо. Мифический яд добывали, согласно легенде, поместив в сосуд множество самых разных ядовитых тварей. Насекомых, животных, змей, скорпионов. Этот сосуд закрывался на год и то существо, которое через год останется в живых, считалось Гу - самым ядовитым. Убивать такой яд мог, согласно мифу, на расстоянии.
Еще одна легенда рассказывает о ядовитой птице Чжень Няо. Все ее тело пропитано ядом, он стекает с перьев. Подобный, но менее поэтичный эффект сегодня можно наблюдать у птицы-секретаря - этот вид питается ядовитыми змеями. Для самого секретаря змеи безвредны, но их яд откладывается в теле птицы, и ее употребление в пищу может быть смертельно для человека.
Использовались яды и для разжигания своего рода межнациональной розни. Так, в начале 7 века было популярно утверждение, что путешественники с севера Китая не возвращаются домой, потому что жители юга страны травят их ядом Гу. В действительности же яды активно использовались по всей стране."
но узнаваем..))))
даже но нику..
"держит марку" )))
Лещи зябликикрысы в Утрехте не той системы...
У Лахті,звчайно,найточніші цифри "по Україні" ?
При эпидемиях люди просто на ходу на улицах умирают!
не всі,але через одного...
ПОКАЗНИК ЕПІДЕМІЇ НА П,,ДЄЦ ))))
An epidemic may be restricted to one location; however, if it spreads to other countries or continents and affects a substantial number of people, it may be termed a https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic pandemic .https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Principles_of_Epidemiology-1 [1] The declaration of an epidemic usually requires a good understanding of a https://en.wikipedia.org/wiki/Baseline_(medicine) baseline rate of https://en.wikipedia.org/wiki/Incidence_(epidemiology) incidence ; epidemics for certain diseases, such as https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza influenza , are defined as reaching some defined increase in incidence above this baseline.https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Green-2 [2] A few cases of a very rare https://en.wikipedia.org/wiki/Disease disease may be classified as an epidemic, while many cases of a common disease (such as the https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold common cold ) would not.
An epidemic disease is not required to be https://en.wikipedia.org/wiki/Contagious_disease contagious ,https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Green-2 [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Martin-4 [4] and the term has been applied to https://en.wikipedia.org/wiki/West_Nile_fever West Nile fever https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Green-2 [2] and the https://en.wikipedia.org/wiki/Obesity_epidemic obesity epidemic (e.g., by the World Health Organisationhttps://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-7 [7] ), among others.https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Martin-4 [4]
(Подчеркнуто мною).