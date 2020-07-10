Якщо почнемо з майдану, то все піде прахом. Треба взяти голову в руки і створити нову Конституцію, - Лукашенко

Зміни в країні мають починатися не з майдану, а з Конституції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TYT.by, про це заявив Олександр Лукашенко на зустрічі з представниками державних ЗМІ.

"Удосконалюючи, ми маємо починати з Конституції. Якщо почнемо з майдану, ми перекреслимо свою історію. І толерантність наша, і "памяркоўнасць" - все піде прахом. Тому ми маємо зробити нову Конституцію. Так, минуло багато часу, потрібні певні зміни. Правда, ви мені скажете, які потрібні вам зміни", - звернувся Лукашенко до присутніх.

Він також заявив, що "треба взяти голову в руки і, створюючи нову Конституцію, чітко зрозуміти, чого ми хочемо, якою має бути країна".

"Я готовий на все. Тільки не втратити суверенітет і незалежність. Тому вам вирішувати. І всі зміни підуть від Конституції, а не від майдану. І я постараюся зробити все, щоб цього майдану не було", - запевнив президент Білорусі.

Лукашенко зазначив, що такого тиску, як цими днями, Білорусь не відчувала за весь час свого незалежного розвитку. Головним завданням у цих умовах він назвав збереження незалежності.

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"Не хочеться, щоб завтра зникло все те, що не тільки я - ми створювали власними руками, і щоб хтось прийшов і почав проводити експерименти", - сказав Лукашенко.

Він наголосив, що суверенітет і незалежність не продаються.

"Учора-позавчора в огляді я прочитав, та й наш друг Венедиктов (головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов. - Ред.) каже: це питання ціни, запропонуйте Лукашенку хорошу ціну, - зазначив Лукашенко. - Слухайте, немає тієї ціни, яку вони можуть мені заплатити, щоб я пішов на їхні умови. Немає тієї ціни! У труні кишень немає. Скільки б у тебе мільярдів не було, на тому світі тобі жодні мільярди не потрібні будуть. Це мої переконання, принципи, ідеологія.

Тому мені нічого платити не треба. Це не продається. Суверенітет і незалежність не продаються! І потрібно пам'ятати, що гроші як прийшли, так і підуть, - додав він.