Якщо почнемо з майдану, то все піде прахом. Треба взяти голову в руки і створити нову Конституцію, - Лукашенко
Зміни в країні мають починатися не з майдану, а з Конституції.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TYT.by, про це заявив Олександр Лукашенко на зустрічі з представниками державних ЗМІ.
"Удосконалюючи, ми маємо починати з Конституції. Якщо почнемо з майдану, ми перекреслимо свою історію. І толерантність наша, і "памяркоўнасць" - все піде прахом. Тому ми маємо зробити нову Конституцію. Так, минуло багато часу, потрібні певні зміни. Правда, ви мені скажете, які потрібні вам зміни", - звернувся Лукашенко до присутніх.
Він також заявив, що "треба взяти голову в руки і, створюючи нову Конституцію, чітко зрозуміти, чого ми хочемо, якою має бути країна".
"Я готовий на все. Тільки не втратити суверенітет і незалежність. Тому вам вирішувати. І всі зміни підуть від Конституції, а не від майдану. І я постараюся зробити все, щоб цього майдану не було", - запевнив президент Білорусі.
Лукашенко зазначив, що такого тиску, як цими днями, Білорусь не відчувала за весь час свого незалежного розвитку. Головним завданням у цих умовах він назвав збереження незалежності.
"Не хочеться, щоб завтра зникло все те, що не тільки я - ми створювали власними руками, і щоб хтось прийшов і почав проводити експерименти", - сказав Лукашенко.
Він наголосив, що суверенітет і незалежність не продаються.
"Учора-позавчора в огляді я прочитав, та й наш друг Венедиктов (головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов. - Ред.) каже: це питання ціни, запропонуйте Лукашенку хорошу ціну, - зазначив Лукашенко. - Слухайте, немає тієї ціни, яку вони можуть мені заплатити, щоб я пішов на їхні умови. Немає тієї ціни! У труні кишень немає. Скільки б у тебе мільярдів не було, на тому світі тобі жодні мільярди не потрібні будуть. Це мої переконання, принципи, ідеологія.
Тому мені нічого платити не треба. Це не продається. Суверенітет і незалежність не продаються! І потрібно пам'ятати, що гроші як прийшли, так і підуть, - додав він.
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вже запізно.
Але що говорити про країни, де саме їх існування напряму залежить від здатності швидко прореагувати чи відмобілізуватись.
На-жаль тут демократія не є найкращим рішенням. І є багато прикладів, коли квазі демократичні великі держави з серйозним ресурсом в чисту програвали маленьким добре організованим арміям під лідерством якогось тирана.
Украина уже выше на ступень, чем другие страны экс совка(кроме стран Балтии). Своей борьбой и кровью - мы добились демократических перемен и регулярной сменяемости власти. Но мы все еще на несколько ступеней ниже, стран Балтии или стран Восточной Европы, из бывшего концлагеря, где уже полноценно сформировано гражданское общество. А абсолютно большинство граждан, считают себя патриотами( не националистами, не фашистами, а именно патриотами), ассоциирующими себя и своих детей с жизнью в этой стране. Нужно время. Чудес не бывает. И перешагнуть сразу через несколько ступеней - не получится. И Беларуси, с вероятностью в 90-95% придется повторить наш путь: борьба с россией за свою независимость, ошибки в выборе президента, выбор демократа и патриота с последующим откатом назад. Но это будет не в этом году. Пока белорусы, и общество не готовы отстаивать свои права, и бороться за них.
выборы - признание собственной недееспособности
Бабарико из московского Газпрома, который главный оппозиционер?
и че будет после?
А когда один упырь сидит в кресле дадцать лет то "после него" всегда будет херово.
любой шаг хреновый..
смотрел их блогера (не помню имя) - он и говорил - "Что будет после нам похер, главное что бы Лука ушел"
Но похер может быть больно и закончится белорусским федеральным округом, со всеми ништяками потом....
а их у луки уже ого-го сколько!
По последним данным тактику организовував Сорос, а стратегию - Ротшильд.
Чи Рокфеллер, я их путаю.
Бульбаши тоже должны попробовать, чем пахнет ослобородько или януковощ, иначе будет несправедливо по отношению к рагулям.
А ещё лучше Шура...беги,блин....беги в Венесуэлу,там единственное место где тебя устроят.А скоро мол и мы с Путиным подтянемся.)))
Тем не менее, угроза из разряда тех, которыми не бросаются. Очевидно, что в Москве воспримут ее болезненно. Особенно в свете задержания в Белоруссии сразу четырех сотрудников ГРУ, причем это явно не фейк, так как в МИД вызван белорусский посол для вручения ноты по этому поводу.
ЕАЭС, безусловно, труп. Его периодически гальванизируют и подбадривают припарками, но как стратегический проект это уже покойник. Причем таковым он стал после 14 года, когда из него однозначно ушла Украина. ЕАЭС имел шанс на статус субрегионального рынка только при участии в нем Украины - 40 миллионов ее потребителей (пусть даже 35 с учетом массового исхода ее населения) больше, чем суммарно во всех остальных членах ЕАЭС за исключением России. Без Украины рынок ёмкостью менее 200 миллионов не самых платежеспособных потребителей - это вообще ни о чем. Он с трудом мог вытянуть разве что уровень Третьего технологического уклада - то есть, дореволюционный девятнадцатого века. В нынешних условиях легче не тратить время на эту пустышку, но соображения престижа вынуждают имитировать хоть какую-то жизнедеятельность этого зомби.
(Сашка 3%)