УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12138 відвідувачів онлайн
Новини
6 355 64

Якщо почнемо з майдану, то все піде прахом. Треба взяти голову в руки і створити нову Конституцію, - Лукашенко

Якщо почнемо з майдану, то все піде прахом. Треба взяти голову в руки і створити нову Конституцію, - Лукашенко

Зміни в країні мають починатися не з майдану, а з Конституції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TYT.by, про це заявив Олександр Лукашенко на зустрічі з представниками державних ЗМІ.

"Удосконалюючи, ми маємо починати з Конституції. Якщо почнемо з майдану, ми перекреслимо свою історію. І толерантність наша, і "памяркоўнасць" - все піде прахом. Тому ми маємо зробити нову Конституцію. Так, минуло багато часу, потрібні певні зміни. Правда, ви мені скажете, які потрібні вам зміни", - звернувся Лукашенко до присутніх.

Він також заявив, що "треба взяти голову в руки і, створюючи нову Конституцію, чітко зрозуміти, чого ми хочемо, якою має бути країна".

"Я готовий на все. Тільки не втратити суверенітет і незалежність. Тому вам вирішувати. І всі зміни підуть від Конституції, а не від майдану. І я постараюся зробити все, щоб цього майдану не було", - запевнив президент Білорусі.

Лукашенко зазначив, що такого тиску, як цими днями, Білорусь не відчувала за весь час свого незалежного розвитку. Головним завданням у цих умовах він назвав збереження незалежності.

Також читайте: Нам заздрять наші брати-росіяни, українці, адже ми живемо в безпечній країні, - Лукашенко

"Не хочеться, щоб завтра зникло все те, що не тільки я - ми створювали власними руками, і щоб хтось прийшов і почав проводити експерименти", - сказав Лукашенко.

Він наголосив, що суверенітет і незалежність не продаються.

"Учора-позавчора в огляді я прочитав, та й наш друг Венедиктов (головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов. - Ред.) каже: це питання ціни, запропонуйте Лукашенку хорошу ціну, - зазначив Лукашенко. - Слухайте, немає тієї ціни, яку вони можуть мені заплатити, щоб я пішов на їхні умови. Немає тієї ціни! У труні кишень немає. Скільки б у тебе мільярдів не було, на тому світі тобі жодні мільярди не потрібні будуть. Це мої переконання, принципи, ідеологія.

Тому мені нічого платити не треба. Це не продається. Суверенітет і незалежність не продаються! І потрібно пам'ятати, що гроші як прийшли, так і підуть, - додав він.

Автор: 

Білорусь (7944) вибори (6705) Лукашенко Олександр (2659) майдан (764)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
Правильно бацка-обнулиться,как Путин.
показати весь коментар
10.07.2020 11:44
+12
Еще один обнулятор
показати весь коментар
10.07.2020 11:45
+12
А чесні і прозорі вибори не розглядаються?
показати весь коментар
10.07.2020 11:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та болото то і є прах.
вже запізно.
показати весь коментар
10.07.2020 11:42 Відповісти
Якщо почнемо з майдану, то все піде прахом. Треба взяти голову в руки і створити нову Конституцію, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 817бацько=совок
показати весь коментар
10.07.2020 12:34 Відповісти
Правильно бацка-обнулиться,как Путин.
показати весь коментар
10.07.2020 11:44 Відповісти
ОбЗЕрілся.
показати весь коментар
10.07.2020 11:49 Відповісти
Он уже давно обнулён... "волей народа".
показати весь коментар
10.07.2020 11:58 Відповісти
Слушай,вчера слышал на одном канал в ютюбе, не знаю чи правда, чи брешут, уж очень дико выглядит...Якобы в Беларуси транслируют записи с избитыми оппозиционерами, которые "искренне раскаиваются" в своих "преступлениях" и т.д. Правда или нет?
показати весь коментар
10.07.2020 15:40 Відповісти
Да не. Там вандалы мазали остановки всякими лозунгами, их нашли и они извинялись на камеру за свои дебильные выходки. Бить их не били, но штрафу(хорошего) прописали.
показати весь коментар
10.07.2020 17:40 Відповісти
"Инфа" от лукашистов не интересует.
показати весь коментар
10.07.2020 17:48 Відповісти
Зато правда, а оппозиционеры наврут(как всегда).
показати весь коментар
10.07.2020 17:58 Відповісти
Еще один обнулятор
показати весь коментар
10.07.2020 11:45 Відповісти
А чесні і прозорі вибори не розглядаються?
показати весь коментар
10.07.2020 11:45 Відповісти
Судя по последним нашим выборам, не всегда честно и прозоро то хорошо.
показати весь коментар
10.07.2020 11:49 Відповісти
"Ніхто не робить вигляд, що демократія є досконалою або в усьому правильною. Насправді, як це було сказано, демократія є найгіршою формою правління, за винятком всіх тих інших форм, які були випробувані у той чи інший час; але в нашій країні є поширене переконання, що правити повинен народ, правити безперервно, і що громадська думка, виражена усіма конституційними засобами, повинна формувати, спрямовувати і контролювати дії міністрів, які є його слугами, а не володарями. З промови у Палаті Громад 11 листопада 1947 року"
показати весь коментар
10.07.2020 12:02 Відповісти
Приємно говорити про демократію, коли ти на острові чи скажемо високо в горах, де до тебе фіг хто добереться, або принаймі легко підняти ціну окупації до неприйнятної.

Але що говорити про країни, де саме їх існування напряму залежить від здатності швидко прореагувати чи відмобілізуватись.
На-жаль тут демократія не є найкращим рішенням. І є багато прикладів, коли квазі демократичні великі держави з серйозним ресурсом в чисту програвали маленьким добре організованим арміям під лідерством якогось тирана.
показати весь коментар
10.07.2020 14:36 Відповісти
Демократия - не лучшая форма правления. Но лучшей, за демократия я не знаю. (с). Уинстон Черчилль.

Украина уже выше на ступень, чем другие страны экс совка(кроме стран Балтии). Своей борьбой и кровью - мы добились демократических перемен и регулярной сменяемости власти. Но мы все еще на несколько ступеней ниже, стран Балтии или стран Восточной Европы, из бывшего концлагеря, где уже полноценно сформировано гражданское общество. А абсолютно большинство граждан, считают себя патриотами( не националистами, не фашистами, а именно патриотами), ассоциирующими себя и своих детей с жизнью в этой стране. Нужно время. Чудес не бывает. И перешагнуть сразу через несколько ступеней - не получится. И Беларуси, с вероятностью в 90-95% придется повторить наш путь: борьба с россией за свою независимость, ошибки в выборе президента, выбор демократа и патриота с последующим откатом назад. Но это будет не в этом году. Пока белорусы, и общество не готовы отстаивать свои права, и бороться за них.
показати весь коментар
10.07.2020 12:45 Відповісти
у тебя уже было на 73%

выборы - признание собственной недееспособности
показати весь коментар
10.07.2020 15:58 Відповісти
А может начать с того чтоб раздавить одного усатого таракана? Когда то помогало.
показати весь коментар
10.07.2020 11:46 Відповісти
а кто взамен придет?
Бабарико из московского Газпрома, который главный оппозиционер?
и че будет после?
показати весь коментар
10.07.2020 11:57 Відповісти
про "взамен" им надо было думать раньше.
А когда один упырь сидит в кресле дадцать лет то "после него" всегда будет херово.
показати весь коментар
10.07.2020 12:03 Відповісти
ну да - патовая ситуация
любой шаг хреновый..
смотрел их блогера (не помню имя) - он и говорил - "Что будет после нам похер, главное что бы Лука ушел"
Но похер может быть больно и закончится белорусским федеральным округом, со всеми ништяками потом....
показати весь коментар
10.07.2020 12:07 Відповісти
Всего 26 лет, как Президент! Не успел человек, провести реформы. Дайте ему время, изверги.
показати весь коментар
10.07.2020 12:29 Відповісти
ок, раздави себя
показати весь коментар
10.07.2020 15:58 Відповісти
Хорошо излагает, учитесь, Киса! (С)
показати весь коментар
10.07.2020 11:47 Відповісти
А старая конституция уже кончилась? Испортилась за 26 лет правления Лукашенко?
показати весь коментар
10.07.2020 11:48 Відповісти
кажись уже раза два меняли. аккурат перед выборами.ну Бог троицу любит.
показати весь коментар
10.07.2020 13:11 Відповісти
Поламалась)))
показати весь коментар
10.07.2020 13:50 Відповісти
страну пытаются майданить из-за сопротивления глобалистам, Батька тушит их потуги соросятские в зародыше
показати весь коментар
10.07.2020 16:00 Відповісти
а что глобалисты хотят от Беларуси?
показати весь коментар
10.07.2020 16:13 Відповісти
Не надо брать голову в руки. Тем более, что руки вполне могут оказаться не твоими. Надо просто думать. (не "думать...", и уж тем более не "думай...те"). Тут критически важно не перепутать.
показати весь коментар
10.07.2020 11:48 Відповісти
Еще один обнулятор.
показати весь коментар
10.07.2020 11:51 Відповісти
Пшёл вон!Вот единственные добрые слова, которых ты заслуживаешь.
показати весь коментар
10.07.2020 11:54 Відповісти
Правильно, Бацька. Якщо починати з Майдану, то в руки треба брати ноги - Віктор Фьодорович в курсі.
показати весь коментар
10.07.2020 11:55 Відповісти
Вообще-то говорят "надо взять себя в руки" . А взять "голову в руки" это совсем из другой оперы
Якщо почнемо з майдану, то все піде прахом. Треба взяти голову в руки і створити нову Конституцію, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 756
показати весь коментар
10.07.2020 11:59 Відповісти
Совсем Лукашенко плох стал, уже методички зеботов начал цитировать...
показати весь коментар
10.07.2020 12:00 Відповісти
И в этот бред люди верят
показати весь коментар
10.07.2020 12:02 Відповісти
Зєлоруссы...
показати весь коментар
10.07.2020 12:05 Відповісти
тю. нихера Лука не понимает. не то, шо наши - "тут можно прибарахлиться. внукам хватит."
а их у луки уже ого-го сколько!
показати весь коментар
10.07.2020 12:05 Відповісти
шатается трон потихоньку...
показати весь коментар
10.07.2020 12:08 Відповісти
у вас там шо, башня на кремле поехала? был жеж госдеп виноват с печеньками своими.
показати весь коментар
10.07.2020 12:15 Відповісти
А вы не знали? Пречем давным давно.
показати весь коментар
10.07.2020 12:17 Відповісти
Ніт, не госдеп.
По последним данным тактику организовував Сорос, а стратегию - Ротшильд.
Чи Рокфеллер, я их путаю.
показати весь коментар
10.07.2020 12:44 Відповісти
Если начнём с Майдана - то надо будет брать ноги в руки. Так он подумал
показати весь коментар
10.07.2020 12:12 Відповісти
Чем быстрее бацька пойдет прахом, тем быстрее Беларусь восстанет из пепла!
показати весь коментар
10.07.2020 12:15 Відповісти
+1. Закони РБ щодо туристів, то печерний час. Стати на тимчасовий облік, Карл!!!
показати весь коментар
10.07.2020 12:25 Відповісти
Тем быстрее Беларусь введет коммунальные евротарифы и уничтожит свою промышленность. Помимо автомобилей в Беларуси выпускают стиральные машины, телевизоры и другую бытовую технику. Где все это делают в Украине? Пусть даже это сборка, но в Украине и этого нет.
показати весь коментар
10.07.2020 13:21 Відповісти
В Европе коммунальные тарифы в среднем 10-15% от зарплаты. И каким боком тут Украина к белорусским стиралкам и холодильникам? Абы шо перднуть на форуме. Да, ватник?
показати весь коментар
10.07.2020 13:55 Відповісти
Люксембург не виробляє телевізори, висновок - білоруси живуть краще за люксембуржців.Сувора ягільна логика.
показати весь коментар
10.07.2020 14:00 Відповісти
Неправильно все это.
Бульбаши тоже должны попробовать, чем пахнет ослобородько или януковощ, иначе будет несправедливо по отношению к рагулям.
показати весь коментар
10.07.2020 12:23 Відповісти
Таракан: "Если начнем с майдана, мы перечеркнем свою историю" - после захвата власти колхозником, история белоруси остановилась на мертвой точке и население осталось в ссср, где и теперь, резервация для совков, и многие совки в Украине завидовали белорусам и ностальгировали за вчерашним днем, а сейчас белорусы самостоятельно имеют шанс написать свою, белорускую историю, и если не воспользуются во имя своих детей и внуков отдать свой долг, тогда эта нация исчезнет с карты мира.
показати весь коментар
10.07.2020 12:23 Відповісти
Судя по всему - не готовы, пока, белорусы, писать свою историю. Так что, останется Лукашенко еще на 5 лет.
показати весь коментар
10.07.2020 12:27 Відповісти
30 лет почти прошло, а он что-то начинать собирается. мудак комуняцкий
показати весь коментар
10.07.2020 12:30 Відповісти
Если он так печется о стране, почему тогда спокойно не уйдет чтоб майдана не было?
показати весь коментар
10.07.2020 12:50 Відповісти
В белоруси как и в Китае майдана не будет - там крепкая власть.
показати весь коментар
10.07.2020 13:23 Відповісти
В Китаї Майдани по декілька разів на сторіччя, той же Мао прийщов до влади на хвилі Майдану. Вивчить хоч підручник для 5 класу.
показати весь коментар
10.07.2020 14:05 Відповісти
Якщо почнемо з майдану, то все піде прахом. Треба взяти голову в руки і створити нову Конституцію, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4075
показати весь коментар
10.07.2020 12:55 Відповісти
Усатый поц всего лишь следует примеру "старшего товарища"из засрашки. Пока вперёд ногами не вынесут-не угомонится.
показати весь коментар
10.07.2020 12:57 Відповісти
Страх у него панический перед тем, что его, колхозного фюрера, моментально после избрания другого, уже на следующий день к ответственности привлекут за тот беспредел, который он творил.
показати весь коментар
10.07.2020 13:13 Відповісти
Лука просто перед этим звонил Вите Януковощу,ну а тот уже сказал,что мол Шура,не вздумай...мне в Ростове одному места мало,кроме того за аренду жилья плачу столько,сколько бабла у ***** не брал,а ты тоже не белый и не пушистый.Так что,давай Шурик,выкручивайся как сможешь,но мне такие соседи и нахер не надо.
А ещё лучше Шура...беги,блин....беги в Венесуэлу,там единственное место где тебя устроят.А скоро мол и мы с Путиным подтянемся.)))
показати весь коментар
10.07.2020 14:00 Відповісти
Лукашенко заявил о том, что Белоруссия может выйти из ЕАЭС. Пока это угроза, никаких практических шагов в данном направлении нет, а потому все можно списывать на предвыборную и весьма непростую ситуацию в Белоруссии. Риски для Лукашенко крайне велики.

Тем не менее, угроза из разряда тех, которыми не бросаются. Очевидно, что в Москве воспримут ее болезненно. Особенно в свете задержания в Белоруссии сразу четырех сотрудников ГРУ, причем это явно не фейк, так как в МИД вызван белорусский посол для вручения ноты по этому поводу.

ЕАЭС, безусловно, труп. Его периодически гальванизируют и подбадривают припарками, но как стратегический проект это уже покойник. Причем таковым он стал после 14 года, когда из него однозначно ушла Украина. ЕАЭС имел шанс на статус субрегионального рынка только при участии в нем Украины - 40 миллионов ее потребителей (пусть даже 35 с учетом массового исхода ее населения) больше, чем суммарно во всех остальных членах ЕАЭС за исключением России. Без Украины рынок ёмкостью менее 200 миллионов не самых платежеспособных потребителей - это вообще ни о чем. Он с трудом мог вытянуть разве что уровень Третьего технологического уклада - то есть, дореволюционный девятнадцатого века. В нынешних условиях легче не тратить время на эту пустышку, но соображения престижа вынуждают имитировать хоть какую-то жизнедеятельность этого зомби.
показати весь коментар
10.07.2020 14:06 Відповісти
БаЦкА хоче обнулитись як *****
показати весь коментар
10.07.2020 14:42 Відповісти
Я готов на все. Только не потерять ВЛАСТЬ!

(Сашка 3%)
показати весь коментар
10.07.2020 15:18 Відповісти
Конституцию должен написать вооруженный народ кровью узурпаторов и вороватых чинуш!
показати весь коментар
10.07.2020 17:05 Відповісти
Такий лідер не боїться нічого. Дружба з Путлером дала тріщину після 2014-го року, коли Росія напала на Донбас, відтоді Лука став віддалятися. Вибори в Україні 2019-го були ще одним прикладом для бацька, щоб боротися до останнього за країну, не віддавати її ворогу. Це вже проходили, коли Москва за неслухняність усунула Кучму, потім Порошенка, виливаючи на них ріки несусвітнього лайна і брехні, з допомогою очманілого народу. Тепер взялася за Білорусь.
показати весь коментар
16.11.2020 12:32 Відповісти
 
 