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Новини
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Упродовж трьох останніх тижнів кількість безробітних в Україні залишається на стабільному рівні, - міністр економіки Петрашко

Упродовж трьох останніх тижнів кількість безробітних в Україні залишається на стабільному рівні, - міністр економіки Петрашко

Через центри зайнятості в червні вдалося працевлаштувати на третину більше людей (54 000), ніж у травні поточного року. Загалом від початку карантину ця цифра становить 174 тисячі осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, про це заявив міністр Ігор Петрашко.

"Програма з часткового безробіття дійсно працює. Маємо вже понад 300 тис. робочих місць, які вдалося зберегти завдяки цій урядовій ініціативі. Програма діє по всій Україні і охоплює практично всі сектори. Серед учасників, які вже скористалося підтримкою, - представники легкої промисловості, харчової промисловості, транспортної галузі, туризму, ресторанного бізнесу та багатьох інших", - зазначив глава відомства.

У п'ятірці лідерів за кількістю поданих заявок від підприємців Львівська, Харківська, Донецька, Сумська, Чернігівська області.

Крім того, через центри зайнятості в червні вдалося працевлаштувати на третину більше осіб (54 000), ніж у травні поточного року. Загалом від початку карантину ця цифра становить 174 тис. осіб.

"На сьогодні є хороша новина. Десь 3 останні тижні кількість безробітних залишається на стабільному рівні. Ми сподіваємося, як мінімум, що цифра не буде збільшуватися, а навпаки, буде скорочуватися", - підсумував Петрашко.

Також читайте: Уряд має намір закуповувати гречку в резерв, - міністр економіки Петрашко

Автор: 

безробіття (553) Петрашко Ігор (170) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (266)


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Топ коментарі
+2
При тому, що на плантаціях Західної Європи дозріває і перезріває урожай - кількість зареєстрованих безробітних в Україні не зменшується... розкажіть 73/43%зебілам про такі досягнення...

До речі: а чого не наводяться офіційні цифри безробіття? Щоб не можна було їх порівняти з ЄСовськими, а також з минулорічними в Україні? Рахунок буде не ту користь, і буде розгромним?
Так виходить, не інакше...
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10.07.2020 12:00
+1
ты еще $4000 и "нарушу - сам уйду" вспомни!
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10.07.2020 11:47
+1
Я вибачаюсь, але що таке "частичная безработица"??? Це щось на кшталт "трішки (чи "не зовсім") вагітна" чи як?
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10.07.2020 12:05
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А 500 000 нових робочих місць...?
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10.07.2020 11:44 Відповісти
ты еще $4000 и "нарушу - сам уйду" вспомни!
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10.07.2020 11:47 Відповісти
Тут вже нові перли.
В течение трех последних недель количество безработных в Украине остается на стабильном уровне, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 5674
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10.07.2020 11:50 Відповісти
А собор во Франции в каком году сгорел ?
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10.07.2020 20:15 Відповісти
А за последние 10 дней - даже снижение, да?
(на секундочку забудем, что статистика минимум по месяцам считается)
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10.07.2020 11:46 Відповісти
В течение трех последних недель количество безработных в Украине остается на стабильном уровне, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 3840
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10.07.2020 11:46 Відповісти
ура, товарищи, это стабильность, власти брешут и воруют, олигархи грабят народ, народ на паперти...
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10.07.2020 11:53 Відповісти
При тому, що на плантаціях Західної Європи дозріває і перезріває урожай - кількість зареєстрованих безробітних в Україні не зменшується... розкажіть 73/43%зебілам про такі досягнення...

До речі: а чого не наводяться офіційні цифри безробіття? Щоб не можна було їх порівняти з ЄСовськими, а також з минулорічними в Україні? Рахунок буде не ту користь, і буде розгромним?
Так виходить, не інакше...
показати весь коментар
10.07.2020 12:00 Відповісти
Я вибачаюсь, але що таке "частичная безработица"??? Це щось на кшталт "трішки (чи "не зовсім") вагітна" чи як?
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10.07.2020 12:05 Відповісти
Прям медицинские сводки)
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10.07.2020 12:16 Відповісти
загалом сьогодні безробітних в Україні не менше 2,5-2,8 млн. громадян. "За оцінками Торгово-промислової палати України, рівень безробіття сьогодні складає 13,7-15,4%. Це найвищий показник за останній 15 років", - зазначив президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.
В Україні спостерігається критична ситуація з рівнем безробіття

6 Липня 2020р.

Проблема з безробіттям в Україні посилюється. За офіційними даними, щодня на облік у Державній службі зайнятості стають близько 3 тисяч українців, що втратили роботу. Про це повідомляє телеканал "Україна". При цьому Україна не вживає жодних заходів для підтримки роботодавців. Більше того, у ряді галузей економіки труднощі для збереження трудових колективів підприємствам держава створювала ще до початку коронавірусної кризи.
Для будь-якої держави вигідно підтримувати роботодавців, аби втримати економіку від падіння. Таку думку у сюжеті висловив Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. "Аби створити нове робоче місце, потрібно в Європі викласти від 50 до 150 тисяч євро. І тому державі вигідніше підтримувати дешевими кредитами. Робити все, аби економіка могла якомога швидше одужати", - зазначив Воскобойник.
За час карантину, зумовленого пандемією коронавірусу, у світі стрімко зросло безробіття. Тільки у США за час карантину рівень безробіття сягнув 15%: роботу втратили близько 40 мільйонів людей. Схожа ситуація - і в Європейському Союзі. При цьому, така ситуація спостерігається у державах, які надають бізнесу суттєву підтримку і максимально сприяють роботодавцям у збереженні робочих місць.
Джерело: https://24tv.ua/********-sposterigayetsya-kritichna-situatsiya-novini-********_n1372887 24-й канал (улюблений канал слуг уродів, зокрема, Верещук)
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10.07.2020 12:25 Відповісти
Це перемога, чи вона ще попереду?
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10.07.2020 12:50 Відповісти
 
 