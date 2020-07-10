Упродовж трьох останніх тижнів кількість безробітних в Україні залишається на стабільному рівні, - міністр економіки Петрашко

Через центри зайнятості в червні вдалося працевлаштувати на третину більше людей (54 000), ніж у травні поточного року. Загалом від початку карантину ця цифра становить 174 тисячі осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, про це заявив міністр Ігор Петрашко.

"Програма з часткового безробіття дійсно працює. Маємо вже понад 300 тис. робочих місць, які вдалося зберегти завдяки цій урядовій ініціативі. Програма діє по всій Україні і охоплює практично всі сектори. Серед учасників, які вже скористалося підтримкою, - представники легкої промисловості, харчової промисловості, транспортної галузі, туризму, ресторанного бізнесу та багатьох інших", - зазначив глава відомства.

У п'ятірці лідерів за кількістю поданих заявок від підприємців Львівська, Харківська, Донецька, Сумська, Чернігівська області.

Крім того, через центри зайнятості в червні вдалося працевлаштувати на третину більше осіб (54 000), ніж у травні поточного року. Загалом від початку карантину ця цифра становить 174 тис. осіб.

"На сьогодні є хороша новина. Десь 3 останні тижні кількість безробітних залишається на стабільному рівні. Ми сподіваємося, як мінімум, що цифра не буде збільшуватися, а навпаки, буде скорочуватися", - підсумував Петрашко.

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