Упродовж трьох останніх тижнів кількість безробітних в Україні залишається на стабільному рівні, - міністр економіки Петрашко
Через центри зайнятості в червні вдалося працевлаштувати на третину більше людей (54 000), ніж у травні поточного року. Загалом від початку карантину ця цифра становить 174 тисячі осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, про це заявив міністр Ігор Петрашко.
"Програма з часткового безробіття дійсно працює. Маємо вже понад 300 тис. робочих місць, які вдалося зберегти завдяки цій урядовій ініціативі. Програма діє по всій Україні і охоплює практично всі сектори. Серед учасників, які вже скористалося підтримкою, - представники легкої промисловості, харчової промисловості, транспортної галузі, туризму, ресторанного бізнесу та багатьох інших", - зазначив глава відомства.
У п'ятірці лідерів за кількістю поданих заявок від підприємців Львівська, Харківська, Донецька, Сумська, Чернігівська області.
Крім того, через центри зайнятості в червні вдалося працевлаштувати на третину більше осіб (54 000), ніж у травні поточного року. Загалом від початку карантину ця цифра становить 174 тис. осіб.
"На сьогодні є хороша новина. Десь 3 останні тижні кількість безробітних залишається на стабільному рівні. Ми сподіваємося, як мінімум, що цифра не буде збільшуватися, а навпаки, буде скорочуватися", - підсумував Петрашко.
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До речі: а чого не наводяться офіційні цифри безробіття? Щоб не можна було їх порівняти з ЄСовськими, а також з минулорічними в Україні? Рахунок буде не ту користь, і буде розгромним?
Так виходить, не інакше...
В Україні спостерігається критична ситуація з рівнем безробіття
6 Липня 2020р.
Проблема з безробіттям в Україні посилюється. За офіційними даними, щодня на облік у Державній службі зайнятості стають близько 3 тисяч українців, що втратили роботу. Про це повідомляє телеканал "Україна". При цьому Україна не вживає жодних заходів для підтримки роботодавців. Більше того, у ряді галузей економіки труднощі для збереження трудових колективів підприємствам держава створювала ще до початку коронавірусної кризи.
Для будь-якої держави вигідно підтримувати роботодавців, аби втримати економіку від падіння. Таку думку у сюжеті висловив Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. "Аби створити нове робоче місце, потрібно в Європі викласти від 50 до 150 тисяч євро. І тому державі вигідніше підтримувати дешевими кредитами. Робити все, аби економіка могла якомога швидше одужати", - зазначив Воскобойник.
За час карантину, зумовленого пандемією коронавірусу, у світі стрімко зросло безробіття. Тільки у США за час карантину рівень безробіття сягнув 15%: роботу втратили близько 40 мільйонів людей. Схожа ситуація - і в Європейському Союзі. При цьому, така ситуація спостерігається у державах, які надають бізнесу суттєву підтримку і максимально сприяють роботодавцям у збереженні робочих місць.
Джерело: https://24tv.ua/********-sposterigayetsya-kritichna-situatsiya-novini-********_n1372887 24-й канал (улюблений канал слуг уродів, зокрема, Верещук)