Нацбанк чудово робить свою справу, банківський сектор України в хорошій формі, - представник МВФ Люнгман
Національний банк відмінно робить свою справу і ефективно виконує свої завдання, як визначено в Конституції і законі про НБУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "LIGA.net" заявив офіційний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.
"За всіма критеріями, Національний банк відмінно робить свою справу і ефективно виконує свої завдання, як визначено в Конституції і законі про НБУ. Зараз інфляція низька, міжнародні резерви високі, а банківський сектор в хорошій формі", - сказав він.
Люнгман зазначив, що це створило передумови для сталого економічного зростання, оскільки перш, ніж робити довгострокові інвестиції, інвестори хочуть бути впевнені в макроекономічній стабільності.
"Разом з тим, інвестори також повинні бути впевнені в захищеності своїх прав власності, ефективне і рівне ставлення до бізнесу з боку органів влади, справедливості і безкорупційності судів", - підкреслив представник МВФ.
Люнгман зазначив, що довгострокове зростання вимагає розвиненої транспортної інфраструктури, добре освіченої робочої сили і хороших умов життя.
"Ось чому структурні реформи настільки важливі в Україні. Але впровадження цих реформ є обов'язком виконавчої та законодавчої гілок влади", - підкреслив Люнгман.
За його словами, незважаючи на те, що за останні п'ять років було зроблено чимало з реформування економіки, і за останній рік було прийнято низку важливих законів, багато ще тільки належить зробити.
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Есть такое понятие как реальный рост ВВП
2012 = 1304064
2013 = 1410609
2014 = 1365123
2015 = 1430290
2016 = 2034430
2017 = 2445587
2018 = 3083409
Было ликвидировано/национализировано порядка сотни банков (И Приват туда же). Деньги из них все стырили их же владельцы. Но после отката на офшорные счета кому надо, к ним никаких претензий нет.
а при чем тут курс если люди ложили в гривнах?
банки поэтому и леквидировали потому что их владельцы тупо украли деньги вкладчиков. а теперь расскажи при чем тут порох? и еще - чтобы вернуть по 200000 вкладчикам не надо ничего печатать. есть фонд в который ежемесячно банки отчисляют деньги.
претензии к бывшим владельцам есть. именно поэтому например владелец ФиК находится под следствием. Были выведены банки-прачки. которые тупо отмывали бабло.
но тут еще нюанс - каким надо быть дебилом чтобы нести деньги в сомнительные банки?
Иначе возникает стойкое подозрение, что они поделились с тем, кто их крышевал. А это уровень Порошенка и не ниже.
ФиК избран в качестве козла отпущения, так как его владелец когда-то поддерживал Юльку. По той же причине сидит Мангер и даже Беня по той же причине лишился банка. Но опять таки договор с Порошенком там был. Беня забирает деньги, а Порох банк. Проблема возникла, когда Беню решили кинуть. Тогда Беня посадил своего клоуна в кресло преза.
Де ваші претензії до нього?
А тобі ж вже десять років!
Явна затримка розвитку.
Я спитала чому ті, кому і 27 забагато, не обурюються бажанню зелених зробити долар не менше 30.
Реформы не нужны только нашим олигахам, всем акционерам ЗАО "Президент Зеленский".
В этом году Украина уже не сможет получить второй транш в рамках новой программы с Международным валютным фондом (МВФ), который ожидался осенью.
Такое мнение выразил стратег финансовой компании Bluebay Asset Management Тимоти Эш.
Он отметил, что независимость НБУ была центральной темой новой 5-миллиардной программы stand-by. Вынужденная отставка Якова Смолия с поста главы центробанка и заявления президента Владимира Зеленского о том, какой должна быть денежно-кредитная политике, свидетельствуют, что независимость НБУ сейчас «в руинах», заявил экономист.
По мнению Эша, финансирование от других международных партнеров, например от Евросоюза, «также будет приостановлено до решения вопросов с МВФ».
Экономист отметил, что МВФ и рынки насторожила не только отставка Смолия, а и отказ Совета НБУ назначить Олега Чурия замглавы центробанка на второй срок, протестная акция с похоронными венками и гробом на въезде в поселок, в котором живет Смолий, а также заявления Зеленского о том, что гривне позволили слишком сильно укрепиться. Эш подчеркнул, что этими заявлениями президент подыгрывает промышленному лобби.
«Похоже, теперь Зеленский в союзе не только с [олигархом Игорем] Коломойским, но и с промышленным лобби, которое утверждает, что Украине не нужен МВФ. Трудно понять, как все вышеперечисленное можно не считать подрывом независимости НБУ. Зеленский будто выстрелил по независимости НБУ из Джавелина», - заявил Эш.
Он добавил, что, вероятно, «реформы в Украине мертвы».
«Программа МВФ будет заморожена. Я ожидаю, что на пост главы НБУ выдвинут слабого кандидата, денежно-кредитная политика будет ослаблена, а нацвалюта девальвирует», - прогнозирует экономист.
https://nv.ua/biz/finance/grivnya-podesheveet-mvf-ne-dast-vtoroy-transh-strateg-britanskoy-investkompanii-novosti-ukrainy-50098980.html Источник
А то звиздец Галактике!!?))))
https://rvb.ru/18vek/krylov/01text/vol3/01fables/233.htm