Нацбанк чудово робить свою справу, банківський сектор України в хорошій формі, - представник МВФ Люнгман

Національний банк відмінно робить свою справу і ефективно виконує свої завдання, як визначено в Конституції і законі про НБУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "LIGA.net" заявив офіційний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

"За всіма критеріями, Національний банк відмінно робить свою справу і ефективно виконує свої завдання, як визначено в Конституції і законі про НБУ. Зараз інфляція низька, міжнародні резерви високі, а банківський сектор в хорошій формі", - сказав він.

Люнгман зазначив, що це створило передумови для сталого економічного зростання, оскільки перш, ніж робити довгострокові інвестиції, інвестори хочуть бути впевнені в макроекономічній стабільності.

"Разом з тим, інвестори також повинні бути впевнені в захищеності своїх прав власності, ефективне і рівне ставлення до бізнесу з боку органів влади, справедливості і безкорупційності судів", - підкреслив представник МВФ.

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Люнгман зазначив, що довгострокове зростання вимагає розвиненої транспортної інфраструктури, добре освіченої робочої сили і хороших умов життя.

"Ось чому структурні реформи настільки важливі в Україні. Але впровадження цих реформ є обов'язком виконавчої та законодавчої гілок влади", - підкреслив Люнгман.

За його словами, незважаючи на те, що за останні п'ять років було зроблено чимало з реформування економіки, і за останній рік було прийнято низку важливих законів, багато ще тільки належить зробити.