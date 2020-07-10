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Нацбанк чудово робить свою справу, банківський сектор України в хорошій формі, - представник МВФ Люнгман

Нацбанк чудово робить свою справу, банківський сектор України в хорошій формі, - представник МВФ Люнгман

Національний банк відмінно робить свою справу і ефективно виконує свої завдання, як визначено в Конституції і законі про НБУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "LIGA.net" заявив офіційний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

"За всіма критеріями, Національний банк відмінно робить свою справу і ефективно виконує свої завдання, як визначено в Конституції і законі про НБУ. Зараз інфляція низька, міжнародні резерви високі, а банківський сектор в хорошій формі", - сказав він.

Люнгман зазначив, що це створило передумови для сталого економічного зростання, оскільки перш, ніж робити довгострокові інвестиції, інвестори хочуть бути впевнені в макроекономічній стабільності.

"Разом з тим, інвестори також повинні бути впевнені в захищеності своїх прав власності, ефективне і рівне ставлення до бізнесу з боку органів влади, справедливості і безкорупційності судів", - підкреслив представник МВФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представник МВФ Люнгман про умови співпраці після відставки Смолія: Україна має зберегти поточну модель управління центральним банком

Люнгман зазначив, що довгострокове зростання вимагає розвиненої транспортної інфраструктури, добре освіченої робочої сили і хороших умов життя.

"Ось чому структурні реформи настільки важливі в Україні. Але впровадження цих реформ є обов'язком виконавчої та законодавчої гілок влади", - підкреслив Люнгман.

За його словами, незважаючи на те, що за останні п'ять років було зроблено чимало з реформування економіки, і за останній рік було прийнято низку важливих законів, багато ще тільки належить зробити.

Автор: 

МВФ (3073) НБУ (10414) Люнгман Йоста (39)


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Топ коментарі
+19
не не не
у юли есть пачка бумаг от "ведущих экономистов и финансиство" в которых сказано что НБУ это жулики и кидалы.
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10.07.2020 11:58
+17
хреновый из тебя математик прямо скажем
косатая сидела на киче абсолютно правильно. даром что ли сразу после того как она на коляске пролезла в ВР первым делом декриминализировала статью по которой ее закрыли. Жаль что ее выпустили надеясь на то что кочановка ей мозги вправит. хертам. бабка неизлечима.
и при порохе ее никто не плющил. она сама постоянно шкварится.
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10.07.2020 12:15
+12
Все, що ще працює в Україні має викликає у зелебобіків бажання поламати. Є така фаза в розвитку дитини - пасматрєть как там всё устроєно.
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10.07.2020 11:58
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Эти цифры ни о чём. По- сути отражают те самые обвалы гривны и последующий рост цен.
Есть такое понятие как реальный рост ВВП
Нацбанк чудово робить свою справу, банківський сектор України в хорошій формі, - представник МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 144
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10.07.2020 13:32 Відповісти
ну это понятно. а где рост после 2008 просто бешеный?
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10.07.2020 13:34 Відповісти
Давай поиграем в реальный ВВП (в млн гривен с учетом инфляции)
2012 = 1304064
2013 = 1410609
2014 = 1365123
2015 = 1430290
2016 = 2034430
2017 = 2445587
2018 = 3083409
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10.07.2020 13:38 Відповісти
какие банки "украли" и у кого? какие деньги и куда были выведены? что значит "недостачу напечатали"? Украина печатает доллары?
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10.07.2020 12:55 Відповісти
Не притворяйся дурачком. Вкладчики - украинцы. Ложили в банки гривны при курсе 8-10. Вернули им тоже гривны, которые тупо напечатали. При курсе 25-27
Было ликвидировано/национализировано порядка сотни банков (И Приват туда же). Деньги из них все стырили их же владельцы. Но после отката на офшорные счета кому надо, к ним никаких претензий нет.
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10.07.2020 13:05 Відповісти
да не. дурачок тут ты.
а при чем тут курс если люди ложили в гривнах?
банки поэтому и леквидировали потому что их владельцы тупо украли деньги вкладчиков. а теперь расскажи при чем тут порох? и еще - чтобы вернуть по 200000 вкладчикам не надо ничего печатать. есть фонд в который ежемесячно банки отчисляют деньги.
претензии к бывшим владельцам есть. именно поэтому например владелец ФиК находится под следствием. Были выведены банки-прачки. которые тупо отмывали бабло.
но тут еще нюанс - каким надо быть дебилом чтобы нести деньги в сомнительные банки?
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10.07.2020 13:08 Відповісти
Если владельцы украли деньги, то должны быть сотни уголовных дел.
Иначе возникает стойкое подозрение, что они поделились с тем, кто их крышевал. А это уровень Порошенка и не ниже.
ФиК избран в качестве козла отпущения, так как его владелец когда-то поддерживал Юльку. По той же причине сидит Мангер и даже Беня по той же причине лишился банка. Но опять таки договор с Порошенком там был. Беня забирает деньги, а Порох банк. Проблема возникла, когда Беню решили кинуть. Тогда Беня посадил своего клоуна в кресло преза.
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10.07.2020 13:15 Відповісти
По тем даным что есть он просто козёл отпущения. И прилепили его к этому делу именно потому, что был в партии "Батькивщина".
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10.07.2020 13:37 Відповісти
Надрукувати грошей - іншого виходу нема. Розвалена економіка не запрацює, МВФ грошей не дасть. Хоча є гарний вихід - починати здирати у бабусь гроші за паї - 6 тис.грн на рік. Досить жирувати!
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10.07.2020 12:12 Відповісти
Монголоїд з мокшанських Болот, у нас поки все добре, а на болотах вже 80, і то спробуй купити!!! Як тОбі це????????????
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10.07.2020 12:23 Відповісти
А Буба каже що бакс повинен 30 гривень коштувати.
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10.07.2020 11:59 Відповісти
Зю хоче ЩЕ більше опустити гривню.
Де ваші претензії до нього?
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10.07.2020 12:09 Відповісти
А я хочу корзину варенья и ящик печенья. Мои хотелки тоже осуществляться или так и останутся хотелками?
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10.07.2020 12:26 Відповісти
Купите. Не такое уж невыполнимое желание.
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10.07.2020 12:28 Відповісти
Могу. Но я не сказал, что хочу купить, я сказал, что хочу себе то и то. Будет ли моё желание исполнено?С какой-то долей вероятности да (но скорее всего нет). Так и в случае с желанием Зеленского о долларе по 30 (то ли будет выполнено, то ли нет). А хотелки тут постольку-поскольку.
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10.07.2020 12:33 Відповісти
Вы считаете себя настолько же влиятельным как зеленский?
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10.07.2020 12:34 Відповісти
Чому не скавчать ті, кому і 27 забагато?
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10.07.2020 13:02 Відповісти
Так це ж Зеленський хоче зробити долар по 30 , для початку, і Шмигаль, і друг їхній Марченко-міністр фінансів ))
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10.07.2020 13:07 Відповісти
Це ж ти всираєшся, Петрику.
А тобі ж вже десять років!
Явна затримка розвитку.
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10.07.2020 13:20 Відповісти
Ні.
Я спитала чому ті, кому і 27 забагато, не обурюються бажанню зелених зробити долар не менше 30.
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10.07.2020 13:32 Відповісти
Там вище на сторінці вже згадали, читай.
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10.07.2020 13:44 Відповісти
На першій сторінці.
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10.07.2020 13:44 Відповісти
зеля все разломает, уже начал, с отставки главы
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10.07.2020 12:09 Відповісти
Вова, - идиот, он полутонов не понимает. Ему нужно объяснять просто, - "тронешь НБУ, - поедешь в тюрячку округа Дэлавер". С дураками только так.
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10.07.2020 12:13 Відповісти
О чём это вы. МВФ это всего лишь финансовый посредник для работы с различными бантустанами.
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10.07.2020 12:33 Відповісти
Украина и есть классический "Бантустан". И реформы, необходимые самим украинцам, проводиться за деньги МВФ под диктовку МВФ. После окончание 2МВ Германия была таким же Бантустаном, но провела реформы за деньги США и под диктовку США, - теперь это лидер ЕС.
Реформы не нужны только нашим олигахам, всем акционерам ЗАО "Президент Зеленский".
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10.07.2020 12:59 Відповісти
Та то брехня, що ви таке говорите, ось наше маломерене неподобство каже що погано веде справи НБУ, і більшість недоробків його підтримує!!!
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10.07.2020 12:17 Відповісти
Естесмтвенно в МВФ, в посольствах большой семёрки сидят идиот на идиоте, а вот Юля и Беней раскрывают правду, как спасти украинцев от ограбления Нацбанком путём возврата Бене Привата!
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10.07.2020 12:44 Відповісти
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10.07.2020 12:46 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25293598.html Всем всё насчет Украины понятно

Нацбанк чудово робить свою справу, банківський сектор України в хорошій формі, - представник МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 9426

В этом году Украина уже не сможет получить второй транш в рамках новой программы с Международным валютным фондом (МВФ), который ожидался осенью.

Такое мнение выразил стратег финансовой компании Bluebay Asset Management Тимоти Эш.

Он отметил, что независимость НБУ была центральной темой новой 5-миллиардной программы stand-by. Вынужденная отставка Якова Смолия с поста главы центробанка и заявления президента Владимира Зеленского о том, какой должна быть денежно-кредитная политике, свидетельствуют, что независимость НБУ сейчас «в руинах», заявил экономист.

По мнению Эша, финансирование от других международных партнеров, например от Евросоюза, «также будет приостановлено до решения вопросов с МВФ».

Экономист отметил, что МВФ и рынки насторожила не только отставка Смолия, а и отказ Совета НБУ назначить Олега Чурия замглавы центробанка на второй срок, протестная акция с похоронными венками и гробом на въезде в поселок, в котором живет Смолий, а также заявления Зеленского о том, что гривне позволили слишком сильно укрепиться. Эш подчеркнул, что этими заявлениями президент подыгрывает промышленному лобби.

«Похоже, теперь Зеленский в союзе не только с [олигархом Игорем] Коломойским, но и с промышленным лобби, которое утверждает, что Украине не нужен МВФ. Трудно понять, как все вышеперечисленное можно не считать подрывом независимости НБУ. Зеленский будто выстрелил по независимости НБУ из Джавелина», - заявил Эш.

Он добавил, что, вероятно, «реформы в Украине мертвы».

«Программа МВФ будет заморожена. Я ожидаю, что на пост главы НБУ выдвинут слабого кандидата, денежно-кредитная политика будет ослаблена, а нацвалюта девальвирует», - прогнозирует экономист.

https://nv.ua/biz/finance/grivnya-podesheveet-mvf-ne-dast-vtoroy-transh-strateg-britanskoy-investkompanii-novosti-ukrainy-50098980.html Источник
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10.07.2020 12:46 Відповісти
Там и первый "кредит" как оказалось не нужен. Это долговая расписка стоимостью 125млн долларов под которую никто не хочет давать кредит потому как у самих кредитотов дома тоже кризис. Зеля аж позеленел, когда ему объяснили, что бумажка от МВФ это нихрена не деньги. И сказал, что это кидок.
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10.07.2020 12:52 Відповісти
Гонтарьову взад!!
А то звиздец Галактике!!?))))
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10.07.2020 13:13 Відповісти
Лерочка надо везде и по два раза на день... колючей проволокой.
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10.07.2020 13:53 Відповісти
Нюю, монтажна пінка теж дооопомагає..))
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10.07.2020 14:01 Відповісти
Лизнув? Не думаю. Але не сподіваюся, що так чудово і далі буде.
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10.07.2020 14:05 Відповісти
https://rvb.ru/18vek/krylov/01text/vol3/01fables/233.htm
https://rvb.ru/18vek/krylov/01text/vol3/01fables/233.htm Нацбанк чудово робить свою справу, банківський сектор України в хорошій формі, - представник МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 2904
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10.07.2020 14:15 Відповісти
Нацбанк поки ще тримається. Але поставлять зелену голову, і все піде так, як треба визначному фінансисту зеленському.
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10.07.2020 17:54 Відповісти
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