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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ оновив перелік країн "червоної зони" щодо коронавірусу: до списку додали Болгарію

МОЗ оновив перелік країн

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної зони". Зокрема, до списку потрапила Болгарія.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Загалом у списку "червоної зони" 61 країна. Серед них США, Вірменія, Бельгія, Ізраїль, Молдова, Росія, Білорусь, ОАЕ, Чорногорія, Казахстан, Франція, Боснія і Герцеговина, Азербайджан, Канада, Україна, Єгипет, Албанія, Болгарія, Чехія та інші.

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До списку "зеленої зони" потрапили Румунія, Сербія, Польща, Хорватія, Італія, Греція, Туреччина, Нідерланди, Кіпр, Швейцарія, Узбекистан, Австрія, Словенія, Угорщина, Норвегія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Грузія, Латвія та інші.

Зазначимо, під час в'їзду з країни "червоної зони" необхідно пройти обов'язкову двотижневу самоізоляцію. Для країн "зеленої зони" таке правило не діє.

МОЗ оновив перелік країн червоної зони щодо коронавірусу: до списку додали Болгарію 01
МОЗ оновив перелік країн червоної зони щодо коронавірусу: до списку додали Болгарію 02
МОЗ оновив перелік країн червоної зони щодо коронавірусу: до списку додали Болгарію 03
МОЗ оновив перелік країн червоної зони щодо коронавірусу: до списку додали Болгарію 04
МОЗ оновив перелік країн червоної зони щодо коронавірусу: до списку додали Болгарію 05
МОЗ оновив перелік країн червоної зони щодо коронавірусу: до списку додали Болгарію 06
МОЗ оновив перелік країн червоної зони щодо коронавірусу: до списку додали Болгарію 07
МОЗ оновив перелік країн червоної зони щодо коронавірусу: до списку додали Болгарію 08
МОЗ оновив перелік країн червоної зони щодо коронавірусу: до списку додали Болгарію 09

Автор: 

Болгарія (786) карантин (18172) МОЗ (5399) туризм (1563) туристи (275) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Минздрав обновил перечень стран "красной зоны" по коронавирусу: в список добавили Болгарию - Цензор.НЕТ 3509
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10.07.2020 12:00 Відповісти
Кляті зебіли! В ЄС рахують хворих за останні два тижні, а ці ідіоти за весь період. Скоро вони всі країни внесуть до червоної зони!
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10.07.2020 13:46 Відповісти
дивний перелік якийсь. Є країни в яких один випадок інфікування !!)), Чи то просто "недообслідувані"?? ))
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14.07.2020 12:25 Відповісти
 
 