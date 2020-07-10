МОЗ оновив перелік країн "червоної зони" щодо коронавірусу: до списку додали Болгарію

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної зони". Зокрема, до списку потрапила Болгарія.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Загалом у списку "червоної зони" 61 країна. Серед них США, Вірменія, Бельгія, Ізраїль, Молдова, Росія, Білорусь, ОАЕ, Чорногорія, Казахстан, Франція, Боснія і Герцеговина, Азербайджан, Канада, Україна, Єгипет, Албанія, Болгарія, Чехія та інші.

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До списку "зеленої зони" потрапили Румунія, Сербія, Польща, Хорватія, Італія, Греція, Туреччина, Нідерланди, Кіпр, Швейцарія, Узбекистан, Австрія, Словенія, Угорщина, Норвегія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Грузія, Латвія та інші.

Зазначимо, під час в'їзду з країни "червоної зони" необхідно пройти обов'язкову двотижневу самоізоляцію. Для країн "зеленої зони" таке правило не діє.

















