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Новини Коронавірус і карантин
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У разі поліпшення епідситуації "Укрзалізниця" готова вже в серпні відновити повноцінне пасажирське сполучення

У разі поліпшення епідситуації

На сьогодні "Укрзалізниця" вже відновила рух третини потягів далекого прямування і приміських.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Зараз Україні карантин продовжено до 31 липня. Сподіваємося, що в серпні кількість захворювань на коронавірус піде на спад і ми зможемо повноцінно відновити залізничне сполучення з усіма регіонами вже в серпні", - зазначив в.о. глави компанії Іван Юрик.

Він також додав, що зараз на станцію "Львів" курсує 17 поїздів далекого прямування і 10 приміських, при цьому, в них діють обмеження за кількістю розміщення пасажирів у вагонах: два пасажири в купе і СВ, в плацкартних - в шаховому порядку.

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"Але навіть з цими обмеженнями заповнюваність поїздів становить близько 90%. У разі збільшення попиту ми будемо збільшувати кількість поїздів", - зазначив Юрик.

Крім того, залізничники розглянуть доцільність установки на Львівському залізничному вокзалі сучасних інфрачервоних систем скринінгу температури.

Автор: 

залізниця (1508) карантин (18172) потяг (1973) Укрзалізниця (6866) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Іван Юрик (40)


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Зачем ?В случае улучшения эпидситуации "Укрзализныця" готова уже в августе восстановить полноценное пассажирское сообщение - Цензор.НЕТ 5677
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10.07.2020 12:14 Відповісти
Киздеж.
То, что делает укрзализныця - на голову не налазит.
С благополучными Тернополе и Каменце-Подольском сообщения нет, зато есть со Львовом
Аналогично, по тернопольской и Хмельницкой областям нет пригородных поездов, в то время, как автобусное сообщение давно восстановили.
Дебилы, сер.
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10.07.2020 12:17 Відповісти
Львов-Москва - тоже будет ?
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10.07.2020 12:18 Відповісти
У Садового вертолет имеется.
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10.07.2020 12:28 Відповісти
 
 