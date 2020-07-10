У разі поліпшення епідситуації "Укрзалізниця" готова вже в серпні відновити повноцінне пасажирське сполучення
На сьогодні "Укрзалізниця" вже відновила рух третини потягів далекого прямування і приміських.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
"Зараз Україні карантин продовжено до 31 липня. Сподіваємося, що в серпні кількість захворювань на коронавірус піде на спад і ми зможемо повноцінно відновити залізничне сполучення з усіма регіонами вже в серпні", - зазначив в.о. глави компанії Іван Юрик.
Він також додав, що зараз на станцію "Львів" курсує 17 поїздів далекого прямування і 10 приміських, при цьому, в них діють обмеження за кількістю розміщення пасажирів у вагонах: два пасажири в купе і СВ, в плацкартних - в шаховому порядку.
"Але навіть з цими обмеженнями заповнюваність поїздів становить близько 90%. У разі збільшення попиту ми будемо збільшувати кількість поїздів", - зазначив Юрик.
Крім того, залізничники розглянуть доцільність установки на Львівському залізничному вокзалі сучасних інфрачервоних систем скринінгу температури.
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То, что делает укрзализныця - на голову не налазит.
С благополучными Тернополе и Каменце-Подольском сообщения нет, зато есть со Львовом
Аналогично, по тернопольской и Хмельницкой областям нет пригородных поездов, в то время, как автобусное сообщение давно восстановили.
Дебилы, сер.