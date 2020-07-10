За останні 4 тижні в Києві захворіли 183 дитини. Переважно вірус підхоплюють діти віком від 5 до 14 років, - Кличко

На коронавірус у столиці хворіє багато дітей. Тільки за останні 4 тижні захворіли 183 дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Зазначу, що в столиці хворіє багато дітей. Загалом за весь період захворіли 464 дитини. 183 з них - тільки за останні 4 тижні. У лікарнях сьогодні перебуває 21 маленький пацієнт. Хворіють у Києві і немовлята, і підлітки. Найменшому з інфікованих мешканців столиці на момент виявлення хвороби було лише кілька днів. Найбільше ж хворіють діти віком від 5 до 14 років", - повідомив Кличко.

За словами мера, основною причиною такої великої кількості хворих дітей фахівці називають недбальство батьків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві 118 випадків COVID-19, серед інфікованих - четверо медиків, - Кличко

"Тому, будьте уважними до здоров’я своїх дітей. Пояснюйте і контролюйте дотримання ними елементарних правил. Будьте обережними й самі – не ведіть і не відпускайте дітей у великі компанії і місця, де є ризик заразитися. Здоров’я ваших дітей – це насамперед ваша відповідальність", - наголосив Кличко.