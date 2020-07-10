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Новини Коронавірус і карантин
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За останні 4 тижні в Києві захворіли 183 дитини. Переважно вірус підхоплюють діти віком від 5 до 14 років, - Кличко

За останні 4 тижні в Києві захворіли 183 дитини. Переважно вірус підхоплюють діти віком від 5 до 14 років, - Кличко

На коронавірус у столиці хворіє багато дітей. Тільки за останні 4 тижні захворіли 183 дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Зазначу, що в столиці хворіє багато дітей. Загалом за весь період захворіли 464 дитини. 183 з них - тільки за останні 4 тижні. У лікарнях сьогодні перебуває 21 маленький пацієнт. Хворіють у Києві і немовлята, і підлітки. Найменшому з інфікованих мешканців столиці на момент виявлення хвороби було лише кілька днів. Найбільше ж хворіють діти віком від 5 до 14 років", - повідомив Кличко.

За словами мера, основною причиною такої великої кількості хворих дітей фахівці називають недбальство батьків.

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"Тому, будьте уважними до здоров’я своїх дітей. Пояснюйте і контролюйте дотримання ними елементарних правил. Будьте обережними й самі – не ведіть і не відпускайте дітей у великі компанії і місця, де є ризик заразитися. Здоров’я ваших дітей – це насамперед ваша відповідальність", - наголосив Кличко.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19549) Кличко Віталій (3519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
За останні 4 тижні в Києві захворіли 183 дитини. Переважно вірус підхоплюють діти віком від 5 до 14 років, - Кличко - Цензор.НЕТ 8121
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10.07.2020 12:23
+1
Это ещё школы нет.
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10.07.2020 12:16
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Это ещё школы нет.
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10.07.2020 12:16 Відповісти
За останні 4 тижні в Києві захворіли 183 дитини. Переважно вірус підхоплюють діти віком від 5 до 14 років, - Кличко - Цензор.НЕТ 8121
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10.07.2020 12:23 Відповісти
можу ще раз наголосити, в мене до Зеленого ніяких претензій не існує - воно таке народилося.
А 73% - то є БИДЛО!
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10.07.2020 12:25 Відповісти
часть быдло, часть глухие дурни...
есть нюансы..
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10.07.2020 12:27 Відповісти
Абсолютно согласен, что президент поступил как жулик, позор ему за это и анафема. Но какое это имеет отношение к больным детям?
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10.07.2020 12:59 Відповісти
прямое - эти дачи он обещал отдать детям для оздоровления...
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10.07.2020 13:08 Відповісти
Детям, больным короновирусом?
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10.07.2020 13:14 Відповісти
Поддерживаю Вас на 100 %, но, мне кажется, нужно бить в конкретную точку, не забалтывая проблему. А тему о лживости предвыборных обещаний ЗЕ нужно серьезно подымать.
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10.07.2020 13:20 Відповісти
"Подхватывают", слово то какое нашел. Может, город, управляемый тобой и здравоохранением, управляемое Степановым, заражают этих детей?
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10.07.2020 12:53 Відповісти
Правила, исключающие возможность заражения детей, нужно не только прописать, но и требовать их выполнения. Даже недобросовестными родителями, а не перекладывать на них свою ответственность.
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10.07.2020 12:56 Відповісти
 
 