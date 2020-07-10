У комунальних медустановах Києва, де лікують хворих на коронавірус, вистачає медиків, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у відділеннях комунальних медустанов столиці, де лікують хворих на коронавірус, вистачає медичних працівників.

Про це сказав Кличко під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Серед захворілих на коронавірус у Києві є багато лікарів. Чимало медичних працівників вже одужали і повернулися до своєї роботи. Сьогодні у відділеннях комунальних медустанов, де лікують хворих на COVID-19, працює 200 лікарів. З них 66 - інфекціоністи. Цієї кількості професійних співробітників сьогодні цілком вистачає. Це я говорю саме про лікарів. А є ще й медсестри, молодший медичний персонал", - сказав Кличко.

Він також зазначив, що починаючи з березня місто, за кошти резервного фонду столиці закупило ліків і тестів на суму 106 млн грн. Крім цього, медичного обладнання придбали в столичні лікарні на 57 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За останні 4 тижні в Києві захворіли 183 дитини. Переважно вірус підхоплюють діти віком від 5 до 14 років, - Кличко