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Новини Коронавірус і карантин
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На Харківщині за добу "рекордна" кількість нових випадків COVID-19 - 56, - ​​РНБО. ІНФОГРАФІКА

На Харківщині за добу

За минулу добу в Харківській області зафіксували 56 випадків коронавірусної хвороби. Це антирекорд від початку пандемії.

Про це повідомляє система моніторингу РНБО, передає Цензор.НЕТ.

Загалом у Харківській області заразилися 2577 мешканців. За минулу добу 56 осіб. 1321 пацієнт вже видужав (+41 за минулу добу). 102 випадки виявилися летальними. За минулу добу - 1. Продовжують лікування 1154 людини (+14 за минулу добу).

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Водночас, за даними Харківської ОДА, за минулу добу в області виявили 51 випадок COVID-19. Також за минулу добу зафіксовано 3 летальні випадки.

На Харківщині за добу рекордна кількість нових випадків COVID-19 - 56, - ​​РНБО 01
На Харківщині за добу рекордна кількість нових випадків COVID-19 - 56, - ​​РНБО 02
На Харківщині за добу рекордна кількість нових випадків COVID-19 - 56, - ​​РНБО 03
На Харківщині за добу рекордна кількість нових випадків COVID-19 - 56, - ​​РНБО 04

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карантин (18172) статистика (2247) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Каждые 20-30 минут печатается статья о корововирусе. С фронта так часто сводки не печатают. Нагнетают истерию для чего-то, может перед выборами.
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10.07.2020 12:28 Відповісти
Ну и что, все должны наложить в штаны? Цель ваших новостей, бояться?
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10.07.2020 12:52 Відповісти
 
 