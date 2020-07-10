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На Харківщині за добу "рекордна" кількість нових випадків COVID-19 - 56, - РНБО. ІНФОГРАФІКА
За минулу добу в Харківській області зафіксували 56 випадків коронавірусної хвороби. Це антирекорд від початку пандемії.
Про це повідомляє система моніторингу РНБО, передає Цензор.НЕТ.
Загалом у Харківській області заразилися 2577 мешканців. За минулу добу 56 осіб. 1321 пацієнт вже видужав (+41 за минулу добу). 102 випадки виявилися летальними. За минулу добу - 1. Продовжують лікування 1154 людини (+14 за минулу добу).
Водночас, за даними Харківської ОДА, за минулу добу в області виявили 51 випадок COVID-19. Також за минулу добу зафіксовано 3 летальні випадки.
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Владимир #427487
показати весь коментар10.07.2020 12:28 Відповісти Мені подобається 2
Vivo UA
показати весь коментар10.07.2020 12:52 Відповісти Мені подобається 0
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