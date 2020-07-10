Держава виплатить по 200 тис. грн сім'ям п'ятьох загиблих у пожежі на Луганщині, - ОДА

Голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай заявив, що держава виплатить по 200 тис. грн сім'ям п'ятьох загиблих у пожежі в Луганській області.

Про це Гайдай розповів у коментарі hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Також він нагадав, що по 300 тис. грн мешканці постраждалих сіл отримають на відновлення чи купівлю будинків, 50 тис. - на ремонт і 20 тис. - людям, які "були на місці й постраждали".

"Сподіваємось, що наступного тижня ми вже отримаємо гроші і будемо віддавати їх людям", — сказав Гайдай.

Також очільник області повідомив, що повністю згорілі та пошкоджені будинки є в селі Смолянинове та в дачному кооперативі.

Для отримання компенсацій за житло люди повинні мати документи про власність на нього. Однак, тим людям, які таких документів не мають, допоможуть їх отримати.

"Є люди, у яких не оформлені будинки, але ми зарезервуємо для них гроші, будемо допомагати їм, пришвидшувати оформлення, і вони теж отримають гроші", - запевнив Гайдай.

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Нагадаємо, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

ДСНС повідомили, що підтверджено загибель 5 осіб, 9 - госпіталізовано, згоріли 103 будинки.