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Новини Агресія Росії проти України
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Унаслідок обстрілу поблизу Авдіївки один український воїн зазнав вогнепального поранення, - штаб ОС

Унаслідок обстрілу поблизу Авдіївки один український воїн зазнав вогнепального поранення, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська вчергове порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Поблизу населеного пункту Авдіївка ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Унаслідок обстрілу один український воїн зазнав вогнепального осколкового поранення.

Евакуаційною технікою постраждалого воїна було оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого задовільний.

Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. Втрати противника уточнюються.

Читайте також: Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 122-мм артсистеми, ПТРК та міномети, втрат немає, - штаб

Унаслідок обстрілу поблизу Авдіївки один український воїн зазнав вогнепального поранення, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (28732) поранення (2808) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+5
Дай Бог выздоровления нашему бойцу. Низки поклон всем защитникам Украины!!!
Но только не Зеленскому, который не хочет признать парашу страну агрессором.
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10.07.2020 12:50
+4
Найшвидшого одужання хлопцю.......
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10.07.2020 12:56
+2
І не бажає припинити війну, бо наживається на ній.
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10.07.2020 12:54
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Дай Бог выздоровления нашему бойцу. Низки поклон всем защитникам Украины!!!
Но только не Зеленскому, который не хочет признать парашу страну агрессором.
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10.07.2020 12:50 Відповісти
І не бажає припинити війну, бо наживається на ній.
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10.07.2020 12:54 Відповісти
Полностью согласен, но добавлю - не в ущерб национальным и территориальным интересам Украины.
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10.07.2020 12:58 Відповісти
Досить наживатись на війні.(С) Бумеранг має властивість повертатись назад.
Унаслідок обстрілу поблизу Авдіївки один український воїн зазнав вогнепального поранення, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3618
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10.07.2020 13:03 Відповісти
+100%
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10.07.2020 13:07 Відповісти
Найшвидшого одужання хлопцю.......
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10.07.2020 12:56 Відповісти
Вже прийшла пора відповідати за наших поранених самому Зеленському.
Зеленський, пройшов рік, ти обіцяв, що війна завершиться або завершилася у твоїй голові.
Зеленський, як відповідати будеш?!
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10.07.2020 12:57 Відповісти
А он в ответ - я еще плохо рассмотрел глаза путлера.
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10.07.2020 12:59 Відповісти
І заперечувати вам не буду - так воно і скаже.
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10.07.2020 13:06 Відповісти
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10.07.2020 13:15 Відповісти
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!

Вбий росіянина!
Унаслідок обстрілу поблизу Авдіївки один український воїн зазнав вогнепального поранення, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1454
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10.07.2020 14:22 Відповісти
 
 