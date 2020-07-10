Унаслідок обстрілу поблизу Авдіївки один український воїн зазнав вогнепального поранення, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська вчергове порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Поблизу населеного пункту Авдіївка ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Унаслідок обстрілу один український воїн зазнав вогнепального осколкового поранення.

Евакуаційною технікою постраждалого воїна було оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого задовільний.

Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. Втрати противника уточнюються.

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