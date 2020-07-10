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Новини Коронавірус і карантин
8 845 70

Зеленський - Степанову: Ветерани АТО/ООС скаржаться на високу вартість лікування і навіть відсутність реабілітації, наведіть лад у програмі меддопомоги

Зеленський - Степанову: Ветерани АТО/ООС скаржаться на високу вартість лікування і навіть відсутність реабілітації, наведіть лад у програмі меддопомоги

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру охорони здоров'я України Максиму Степанову навести лад з лікуванням ветеранів АТО/ООС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, відповідне доручення глава держави озвучив під час проведення традиційної селекторної наради.

"Треба навести лад з військовими госпіталями та програмами медичної допомоги для наших ветеранів. Я їжджу по областях і зустрічаюся з нашими героями. Вони скаржаться на високу вартість лікування, невиконання пільгових програм або навіть відсутність реабілітації. Розберіться з функціонуванням програм, що вже існують. За потреби – створіть нову допомогу. Результати не забаряться, я впевнений", – зазначив Зеленський.

Додатково главі держави повідомили, що спостерігається позитивна тенденція в динаміці тих, хто одужав від COVID-19. Сьогодні зафіксовано 1016 випадків одужання, тоді як нових хворих – 819.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський повідомив НАЗК про те, що продав будинок і землю під Києвом і тимчасово переїхав у державну резиденцію в Конча-Заспі, - Офіс Президента

Міністр охорони здоров’я зауважив, що вивчається іноземний досвід, зокрема іспанський, щодо реагування на нові виклики реальності, пов'язані з коронавірусною пандемією. Він додав, що в більшості країн існує централізований контроль за дотриманням карантинних заходів, і наголосив на небезпеці використання політичного ресурсу при маніпуляціях з карантином на місцях.

Національна поліція України повідомила, що склала 194 протоколи за порушення карантину в громадських закладах.

Додатково президенту повідомили про гасіння пожеж на Луганщині та підтримку людей, які потерпають від повеней у західних областях.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що несумлінні перевізники, перевантаження в яких було виявлено на комплексах габаритно-вагового контролю, вже заплатили майже 13,5 млн грн штрафу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 332 лікарні опинилися на межі існування: НСЗУ має укласти договори для їхнього дофінансування, - Степанов

Автор: 

ветерани (1077) Зеленський Володимир (24004) карантин (18172) лікування (607) Степанов Максим (2196) Криклій Владислав (548) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+30
Ветераны АТО/ООС жалуются на высокую стоимость лечения .......

ветераны должны еще платить за то что получили ранение, защищая Украину ?
вы что, охренели ??????
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10.07.2020 13:10
+18
подонки ЗЕльоные !!!!
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10.07.2020 13:11
+15
наведите порядок в программе медпомощи/ И не только.Подозреваемый в убийстве Старицкого экс-министр-"регионал" и сторонник РФ Кожара живет на вилле, а ветеран АТО Антоненко без прямых улик в деле уже более шести месяцев в СИЗО.
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10.07.2020 13:07
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Царь. Чисто царь!!!!
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10.07.2020 12:59 Відповісти
Ветераны АТО/ООС жалуются на высокую стоимость лечения .......

ветераны должны еще платить за то что получили ранение, защищая Украину ?
вы что, охренели ??????
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10.07.2020 13:10 Відповісти
подонки ЗЕльоные !!!!
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10.07.2020 13:11 Відповісти
Армии давно нужно разобраться с этими мразями !
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10.07.2020 13:12 Відповісти
Поярков каже, що "поки Ленка боліла Мєндєль залетіла"?
https://www.youtube.com/watch?v=H1x9DdVxhdo
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10.07.2020 13:20 Відповісти
обычно клоун спит с сосной...
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10.07.2020 13:33 Відповісти
А вы там свечку держите?
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11.07.2020 07:04 Відповісти
И эти люди критикуют уровень сатиры "Квартала"?! Да-а-а!
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11.07.2020 07:03 Відповісти
А ми з них беремо приклад... Кажуть, що блазні найбільш нервово реагують, коли їх жарти обертаються проти них самих... (А твої господарі, в Кремлі, точно та же, "нервово реагують", коли їх "многоходовочки" і методи роботи, використовують проти них...).
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11.07.2020 07:14 Відповісти
Ваш юмор К-95 и в подмётки не годится - плохие ученики из вас. Вижу, что кремлёвская паранойя по-прежнему не даёт тебе покоя. Не буду мешать твоему с ней общению. Зеленський - Степанову: Ветерани АТО/ООС скаржаться на високу вартість лікування і навіть відсутність реабілітації, наведіть лад у програмі меддопомоги - Цензор.НЕТ 921
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15.07.2020 05:15 Відповісти
Якщо це правда, то єдиний варіант, щоб спробувать "вилізти" з цього "шкандалю" - тихенько влаштувать Мендель аборт, або "штучні роди"... Якщо вона "щезне" з оточення "блазня", або, ще "круче" - народить, з Зеленського та його Лєнки не буде сміяться тільки лінивий... І
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11.07.2020 07:10 Відповісти
царёныш
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10.07.2020 15:40 Відповісти
Скорее сцарь...
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11.07.2020 06:30 Відповісти
завхоз
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10.07.2020 13:00 Відповісти
Не, ты милиционер.
Живи с этим
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10.07.2020 13:20 Відповісти
ну естественно. чтобы зебил и не напомнил мне кем я был 20 лет назад - так день для зебарана пройдет даром.
слышь летописец - иди джамала оближи - он действующий полицай и из вашей помойки. у меня память хорошая и я помню что было даже 30 лет назад прекрасно. мне мои биографы не требуются. тем более такие тупые как ты
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10.07.2020 13:30 Відповісти
Этот зеленый утырок обходится стране в сотню миллионов/день(как минимум). К кому обращаться для наведения порядка?
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10.07.2020 13:00 Відповісти
А порошок во сколько обходился?
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10.07.2020 18:45 Відповісти
Сколько? Сравни два состояния - тогда и сейчас. Подумай(без многоточия). И все станет на свои места.
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10.07.2020 20:25 Відповісти
Причём здесь состояние, если речь о расходах государства на президентов?!
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11.07.2020 07:06 Відповісти
Речь не о содержании президента...Речь об ущербе(прямом и косвенном), который зеленский наносит своим присутсвием. Один из примеров: Задолженность МАУ Коломойского перед ГП "Украэрорух"(державне підприємство) составляет свыше 1,3 млрд. гривен. Но при этом аэрорух берет кредит у **** на 25 млн. евро. Государству наносится ущерб. А вот требовать возврата денег у бени никто не собирается. Должен и должен. И прекрасно. Никакого отношения к содержанию президента это не имеет. И это только одно из многого....
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11.07.2020 07:17 Відповісти
Я не знаю всех тонкостей того договора, и кто и как может потребовать выплату этого долга и в какие сроки, но я знаю, что зачастую суды могут длиться годами, поэтому компании пытаются договариваться полюбовно.

"Новый президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что Игорь Коломойский, которому принадлежит 25% акций авиакомпании - совершенно не занимается вопросами МАУ." https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/30/652105/
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15.07.2020 05:30 Відповісти
Вова, а видосик на эту тему слабо записать? А как признак озабоченности, слезливый голосок и пальчики, сложенные сердечком на пузе. У зебобиков сейчас такая фенечка.
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10.07.2020 13:03 Відповісти
Причиной т.н. "кадровой реформы" ВСУ является прямое указание Зеленского министру обороны Тарану на сокращение оборонных расходов на 10-12% от заявленного в бюджете -2020.
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10.07.2020 13:03 Відповісти
Вообще-то бюджет оборонки-2020 самый высокий за всю историю Украины...
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10.07.2020 13:38 Відповісти
Забери ( запрети) фуфломицины, - наши врачи станут беспомощными. А препараты с недоказанной эффективностью очень дорогие!
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10.07.2020 13:05 Відповісти
наведите порядок в программе медпомощи/ И не только.Подозреваемый в убийстве Старицкого экс-министр-"регионал" и сторонник РФ Кожара живет на вилле, а ветеран АТО Антоненко без прямых улик в деле уже более шести месяцев в СИЗО.
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10.07.2020 13:07 Відповісти
Аве сЦарь
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10.07.2020 13:12 Відповісти
Єсть, тщь Зєлєбородько !
К вєчору сдєлаєм !
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10.07.2020 13:18 Відповісти
https://focus.ua/ukraine/458664-iuzhmash_postroit_5_tysiach_elektroavtobusov_sovmestno_s_iuzhnoi_koreei "Южмаш" построит 5 тысяч электроавтобусов совместно с Южной Кореей и это тогда когда шестой год Украина воюет с оккупантом Россией и когда часть территории захвачена,как то сранно правда? В годы Второй мировой войны на Урале выпускали в основном танки ,.самолёты, пушки ,а вот чтобы "СВЧ" печи не помню
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10.07.2020 13:24 Відповісти
молишься на совок и на сралина?
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10.07.2020 16:48 Відповісти
просто в годы войны нужно укреплять Украинскую армию,а не городской транспорт
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10.07.2020 17:13 Відповісти
А пепа скотовозки-богданы и тортики штамповал, и что?
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10.07.2020 18:47 Відповісти
в годы войны надо зарабатывать деньги для армии. Это у сралина было 100 млн. бесплатных рабов и все копмлектующие бесплатные. В современном мире такого уже нет.
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10.07.2020 19:23 Відповісти
Ну да кому война ,а кому мать родна! Согласен что Америка зарабатывала в годы Второй мировой войны,но заметь Америка при этом не была оккупирована
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11.07.2020 10:37 Відповісти
Пропонуєш іти в наступ, як у другу світову?
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10.07.2020 20:27 Відповісти
Ні куя собі ти довго живеш. Може ти ще й першу світову помниш?
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11.07.2020 09:15 Відповісти
І ще, не "сранно", а "странно" - але то таке, в твоєму віці буває.
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11.07.2020 09:17 Відповісти
Блииин! Да это же "лучший президент за все времена" -- сам лично сует свой нос во все дела, "хочет решить все проблемы"!!!
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10.07.2020 13:26 Відповісти
Статью читать не пробовал? "Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, соответствующее поручение глава государства озвучил во время проведения традиционного селекторного совещания.". И далее: "Нужно навести порядок с военными госпиталями и программами медицинской помощи для наших ветеранов.
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11.07.2020 07:12 Відповісти
Так это все медреформа Супрунши - она сразу объявила, что реабилитация должна быть уничтожена и полностью перейти к частным фирмам.
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10.07.2020 13:27 Відповісти
Супрун такого не говорила, звіздун.
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10.07.2020 13:29 Відповісти
ну если . что и говорила то не думаю что сделала бы хуже передав реабилитацию в частные фирмы . у меня сын за 4 ротации эту реабилитацию и близко не видел и слышал в ответ только- не говори глупости - от командиров когда заикался о ней и о отпуске на оздоровление и.
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10.07.2020 13:41 Відповісти
"Но ведь могла сказать" - відповість тобі киздун.
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11.07.2020 09:18 Відповісти
Войны в Украине нет!
Но есть 400 тысяч участников боевых действий.
Разве так можно?????
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10.07.2020 13:32 Відповісти
А на те, щоб діти колаборантів вчилися за держаний кошт - фінансування є...
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10.07.2020 13:36 Відповісти
АНТОНЕНКО (Риффмастер) В ОПАСНОСТИ!
Стала распространяться информация, что Антоненко пребывает в депрессии, находится на грани самоубийства - общество готовят к принятию самоубийства Антоненко. Для многих это будет выходом: нет человека - нет проблем.
https://www.youtube.com/watch?v=YSWUE4m5e4c https://www.youtube.com/watch?v=YSWUE4m5e4c
с 2:12
https://censor.net/comments/locate/3207257/019214d7-c6ba-7242-a81e-b8fc4b9f10d5
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10.07.2020 13:36 Відповісти
https://censor.net/photo_news/334637/10_ranenyh_ukrainskih_voinov_otpravilis_na_reabilitatsiyu_v_rumyniyu_fotoreportaj
Специальный медицинский борт забрал Владимира в Израиль в критическом
состоянии. Лечение стоит более 100 тысяч евро !!.Израиль за КАЖДОГО раненного Патриота Украины взял по 140 000 тысяч долларов USA . За каждого из трех !
Друзья познаются в б е д е .
.А , что в Румынии по цене реабилитации Украинских раненных (вопрос).
Трояска Румания марэ !Почет и уважение Дружественной Румынии и послу О.Инеску !!
Для перевозки украинских военных Румынские медики привлекли соответствующим образом оборудованный самолет румынских Военно-воздушных сил "C-27 J Spartan". ДАРОМ .

Зеленський - Степанову: Ветерани АТО/ООС скаржаться на високу вартість лікування і навіть відсутність реабілітації, наведіть лад у програмі меддопомоги - Цензор.НЕТ 8406
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10.07.2020 13:37 Відповісти
Ну от, а ви хочете щоб кагал при владі лікував наших хлопців задарма.
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10.07.2020 13:41 Відповісти
Mulțumesc fraților. Так звучит по-румынски: "Спасибо, братья." Точно так же звучит по-молдавски, "Дзякую, браты" - на белоруской мове, вот только русских за убийство моих братьев нужно проклинать.
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10.07.2020 14:34 Відповісти
сябри, а не брати -- білоруською.
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10.07.2020 20:31 Відповісти
Не устал еще "поручать" трудяга?
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10.07.2020 13:46 Відповісти
Один раз не поручив - бац, і Мендель залетіла.
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11.07.2020 09:19 Відповісти
А если не наведет? Вот что тогда? Писюном по роялю со всего маху вжарит? Какие системы, службы, хотя бы просто надзиратели контролируют то или иное поручение? А никакие. Теятра, спиктакля мана, лохторат кушает...
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10.07.2020 14:44 Відповісти
Якби ж він пісюном тільки по роялю "жарив".
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11.07.2020 09:22 Відповісти
Попенял ворюге Степанову а у него времени нет торгует вместе с женой масками и всяким хламом короновирусным и открывает в Одессе ночные клубы по 500 человек без масок на 300кв.м. а залы спотивные на 500кв.м. если больше закрывают.
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10.07.2020 15:18 Відповісти
Очередной писдеж от Бубочки...программы для АТОшников все бесплатные, кроме части спецреабилитации за границей
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10.07.2020 15:21 Відповісти
Импотент президент !!!!!!!!!!!
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10.07.2020 15:58 Відповісти
Если они залечивают раны и увечья полученные в армии, то это однозначно бесплатно через систему военных госпиталей, а если другие болезни и болячки, не имеющие отношения к боевым действиям, то без всяких привилегий, НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ (как все)!
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10.07.2020 16:58 Відповісти
Это ничтожество дальше думает, что оно в совке... А со временем становится все тупее и тупее. Дупля вообще не дает. Как маломестечковый гопник: прокурор на 100% мой, позвоню в банк - порешаю, позвоню силовикам - забабахают, министру - сразу за ум возьмется... Зелеуроды и шлюгхи народа, вы не понимаете, что это инфантилизм, граничащий с дебилизмом?
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10.07.2020 17:05 Відповісти
В путю играется малыш. Он у нас и премьер-министр, и министр экономики, и пострадавший, и путешественник на лыжах в Оман и забывака бабло декларировать...и запиратель в тюрьмы невинных людей... ах, милый...милый шалун...
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10.07.2020 17:06 Відповісти
Грёбаный лицемерный ушлепок, чемодан растов
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10.07.2020 22:50 Відповісти
Один из распорядителей уничтожения майдана некий портнов очень даже сотрудничает с презом, а вот много АТОВцев и УБД в СИЗО особенно за Шеремета и как-то ничё, и главно ни за что. Это к чему где слова а где дела.
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11.07.2020 06:19 Відповісти
Зеленський - Степанову: Ветерани АТО/ООС скаржаться на високу вартість лікування і навіть відсутність реабілітації, наведіть лад у програмі меддопомоги - Цензор.НЕТ 9874
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11.07.2020 07:47 Відповісти
Кто будет защищать государство с ТАКИМИ меседжами? У НАС В УКРАИНЕ по КОНСТИТУЦИИ( действующей,кстати,и закона прямого действия,кстати) ВСЕ медлечение должно быть БЕСПЛАТНЫМ. А уж защищающим Украину тем более. К сожалению,комика в вас больше чем президента( призывающего знать Конституцию),господин президент.
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11.07.2020 08:25 Відповісти
т.е. они еще и платят???? на них еще и наживаются???
а с ЭТИМ НЕ НАДО РАЗОБРАТЬСЯ ????
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11.07.2020 09:23 Відповісти
Недолуге керівництво, чи розкрадання тестів на коронавірус в лавах ЗСУ?
Всі країни Європи та їхні Збройні Сили успішно борються з хвилею захворювань на COVID - 19, проте, у Збройних Силах України й досі головною зброєю проти коронавірусу є флюорографія та масові збори військовослужбовців для проведення незрозумілих навчань та тренувань під виглядом «обсервацій».
Тобто, й досі йдемо за радянським принципом «загального імунітету» і віддання недолугих, необдуманих рішень та наказів керівництва ЗСУ.
До прикладу, в період карантину події на Сході України не завмерли, агресія з боку Російської Федерації не «на лікарняному», а військовослужбовці Збройних Сил України змушенні виконувати бойові завдання в ООС.
Так, нещодавно вказівку від командування ЗСУ щодо ротації в зону ООС отримав 8 полк спеціального призначення Сил Спеціальних операцій, що дислокується в м. Хмельницький. Не вперше, виконуючи бойове завдання в зоні ООС, військові цього полку, виконуючи накази командування почали збиратись на Схід України на ротацію. І все б нічого, але, разом з наказом про відрядження в зону ООС, військові 8 полку отримали вказівку про проходження так званої «обсервації» терміном 2 тижні до від'їзду в зону ООС та 2 тижні по приїзду не за місцем дислокації військової частини, а в навчальному центрі в м. Бердичів Житомирської області де нещодавно було виявлено коронавірус в одного з військових цієї частини.
Паралельно, в умовах так званої «обсервації» військові мають прослухати курс лекцій від осіб, які вільно заходять, а потім покидають місця обсервації військових. По закінчення «обсервації» для виявлення симптомів коронавірусу військовим роблять флюорографію!!! Так, не ПЛР - тести, а радянську флюорографію.
Питання від військовослужбовці 8 полку спеціального призначення до Головнокомандувача ЗСУ:
1. Де логіка в так званій «обсервації»?
2. Чому її не можна замінити самоізоляцією?
3. Де тести на коронавірус наданні для ЗСУ?
4. Чому керівництво ЗСУ, мандруючи областями України безпосередньо контактуючи з військовими, які відряджаються в зону ООС, не проходять обсервації?
5. І, як ви думаєте, може бути укомплектована на 100 % структура ЗСУ, та мати відповідний престиж професія військового, якщо він, ризикуючи життям, отримує за це в середньому 15 тисяч гривень зарплатні та 8 місяців в році не бачить родини, змушений виконувати недолугі та нелогічні вказівки, що суперечать усім умовам пом'якшення карантину в Україні та світі?
До прикладу, на сьогоднішній день, люди повертаючись з - за кордону, з відпусток не піддаються самоізоляції вдома, не говорячи про вимушені «обсервації» радянського зразка в армії.
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11.07.2020 10:56 Відповісти
пипец, бедосик жжет. "Зеленский поручил министру здравоохранения Украины Максиму Степанову навести порядок с лечением ветеранов АТО/ООС. "
уклонист- говнокомандующий что то там поручил говноминистру)))
а что, с тех кто отдал свое здоровье за страну , надо еще и бабки за лечение брать?
может уже пора начинать вешать причастных к бардаку в стране на фонарных столбах вместо светильников?))) глядишь поубавится желающих дорваться к корыту ))))
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12.07.2020 15:07 Відповісти
 
 