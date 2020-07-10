Зеленський - Степанову: Ветерани АТО/ООС скаржаться на високу вартість лікування і навіть відсутність реабілітації, наведіть лад у програмі меддопомоги
Президент України Володимир Зеленський доручив міністру охорони здоров'я України Максиму Степанову навести лад з лікуванням ветеранів АТО/ООС.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, відповідне доручення глава держави озвучив під час проведення традиційної селекторної наради.
"Треба навести лад з військовими госпіталями та програмами медичної допомоги для наших ветеранів. Я їжджу по областях і зустрічаюся з нашими героями. Вони скаржаться на високу вартість лікування, невиконання пільгових програм або навіть відсутність реабілітації. Розберіться з функціонуванням програм, що вже існують. За потреби – створіть нову допомогу. Результати не забаряться, я впевнений", – зазначив Зеленський.
Додатково главі держави повідомили, що спостерігається позитивна тенденція в динаміці тих, хто одужав від COVID-19. Сьогодні зафіксовано 1016 випадків одужання, тоді як нових хворих – 819.
Міністр охорони здоров’я зауважив, що вивчається іноземний досвід, зокрема іспанський, щодо реагування на нові виклики реальності, пов'язані з коронавірусною пандемією. Він додав, що в більшості країн існує централізований контроль за дотриманням карантинних заходів, і наголосив на небезпеці використання політичного ресурсу при маніпуляціях з карантином на місцях.
Національна поліція України повідомила, що склала 194 протоколи за порушення карантину в громадських закладах.
Додатково президенту повідомили про гасіння пожеж на Луганщині та підтримку людей, які потерпають від повеней у західних областях.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що несумлінні перевізники, перевантаження в яких було виявлено на комплексах габаритно-вагового контролю, вже заплатили майже 13,5 млн грн штрафу.
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ветераны должны еще платить за то что получили ранение, защищая Украину ?
вы что, охренели ??????
https://www.youtube.com/watch?v=H1x9DdVxhdo
Живи с этим
слышь летописец - иди джамала оближи - он действующий полицай и из вашей помойки. у меня память хорошая и я помню что было даже 30 лет назад прекрасно. мне мои биографы не требуются. тем более такие тупые как ты
"Новый президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что Игорь Коломойский, которому принадлежит 25% акций авиакомпании - совершенно не занимается вопросами МАУ." https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/30/652105/
К вєчору сдєлаєм !
Но есть 400 тысяч участников боевых действий.
Разве так можно?????
Стала распространяться информация, что Антоненко пребывает в депрессии, находится на грани самоубийства - общество готовят к принятию самоубийства Антоненко. Для многих это будет выходом: нет человека - нет проблем.
https://www.youtube.com/watch?v=YSWUE4m5e4c https://www.youtube.com/watch?v=YSWUE4m5e4c
с 2:12
https://censor.net/comments/locate/3207257/019214d7-c6ba-7242-a81e-b8fc4b9f10d5
Специальный медицинский борт забрал Владимира в Израиль в критическом
состоянии. Лечение стоит более 100 тысяч евро !!.Израиль за КАЖДОГО раненного Патриота Украины взял по 140 000 тысяч долларов USA . За каждого из трех !
Друзья познаются в б е д е .
.А , что в Румынии по цене реабилитации Украинских раненных (вопрос).
Трояска Румания марэ !Почет и уважение Дружественной Румынии и послу О.Инеску !!
Для перевозки украинских военных Румынские медики привлекли соответствующим образом оборудованный самолет румынских Военно-воздушных сил "C-27 J Spartan". ДАРОМ .
гхи народа, вы не понимаете, что это инфантилизм, граничащий с дебилизмом?
а с ЭТИМ НЕ НАДО РАЗОБРАТЬСЯ ????
Всі країни Європи та їхні Збройні Сили успішно борються з хвилею захворювань на COVID - 19, проте, у Збройних Силах України й досі головною зброєю проти коронавірусу є флюорографія та масові збори військовослужбовців для проведення незрозумілих навчань та тренувань під виглядом «обсервацій».
Тобто, й досі йдемо за радянським принципом «загального імунітету» і віддання недолугих, необдуманих рішень та наказів керівництва ЗСУ.
До прикладу, в період карантину події на Сході України не завмерли, агресія з боку Російської Федерації не «на лікарняному», а військовослужбовці Збройних Сил України змушенні виконувати бойові завдання в ООС.
Так, нещодавно вказівку від командування ЗСУ щодо ротації в зону ООС отримав 8 полк спеціального призначення Сил Спеціальних операцій, що дислокується в м. Хмельницький. Не вперше, виконуючи бойове завдання в зоні ООС, військові цього полку, виконуючи накази командування почали збиратись на Схід України на ротацію. І все б нічого, але, разом з наказом про відрядження в зону ООС, військові 8 полку отримали вказівку про проходження так званої «обсервації» терміном 2 тижні до від'їзду в зону ООС та 2 тижні по приїзду не за місцем дислокації військової частини, а в навчальному центрі в м. Бердичів Житомирської області де нещодавно було виявлено коронавірус в одного з військових цієї частини.
Паралельно, в умовах так званої «обсервації» військові мають прослухати курс лекцій від осіб, які вільно заходять, а потім покидають місця обсервації військових. По закінчення «обсервації» для виявлення симптомів коронавірусу військовим роблять флюорографію!!! Так, не ПЛР - тести, а радянську флюорографію.
Питання від військовослужбовці 8 полку спеціального призначення до Головнокомандувача ЗСУ:
1. Де логіка в так званій «обсервації»?
2. Чому її не можна замінити самоізоляцією?
3. Де тести на коронавірус наданні для ЗСУ?
4. Чому керівництво ЗСУ, мандруючи областями України безпосередньо контактуючи з військовими, які відряджаються в зону ООС, не проходять обсервації?
5. І, як ви думаєте, може бути укомплектована на 100 % структура ЗСУ, та мати відповідний престиж професія військового, якщо він, ризикуючи життям, отримує за це в середньому 15 тисяч гривень зарплатні та 8 місяців в році не бачить родини, змушений виконувати недолугі та нелогічні вказівки, що суперечать усім умовам пом'якшення карантину в Україні та світі?
До прикладу, на сьогоднішній день, люди повертаючись з - за кордону, з відпусток не піддаються самоізоляції вдома, не говорячи про вимушені «обсервації» радянського зразка в армії.
уклонист- говнокомандующий что то там поручил говноминистру)))
а что, с тех кто отдал свое здоровье за страну , надо еще и бабки за лечение брать?
может уже пора начинать вешать причастных к бардаку в стране на фонарных столбах вместо светильников?))) глядишь поубавится желающих дорваться к корыту ))))