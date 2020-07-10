Хлопець напав із ножем на галасливих підлітків у Києві: двоє неповнолітніх госпіталізовані. ФОТО

У Києві на проспекті Леся Курбаса між чоловіком і двома підлітками стався конфлікт, під час якого постраждали неповнолітні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До чергової частини Святошинського управління поліції від лікаря надійшло повідомлення про те, що з проспекту Леся Курбаса госпіталізовано до медичного закладу двох 17-річних підлітків з ножовими пораненнями. Для з’ясування обставин за вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

Як розповів слідчий Святошинського управління поліції Андрій Карпін, на місці правоохоронці встановили, що між трьома хлопцями виник конфлікт через те, що один із них зробив зауваження двом іншим, які, проходячи повз, голосно розмовляли:

"Неповнолітнім перехожим це не сподобалася, і вони зупинилися для з’ясування стосунків, у ході чого молодик завдав опонентам ножові поранення грудної клітини та руки. Під час проведення оперативних заходів правопорушника затримали неподалік місця вчинення злочину. При поверхневій перевірці у нього виявили та вилучили ніж, який направили на експертизу. Затриманим виявився раніше не судимий місцевий мешканець, 1997 року народження, який у скоєному зізнався".

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Фото: сайт поліції

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 84 тисячі гривень.





