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Новини Силовики
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Хлопець напав із ножем на галасливих підлітків у Києві: двоє неповнолітніх госпіталізовані. ФОТО

Хлопець напав із ножем на галасливих підлітків у Києві: двоє неповнолітніх госпіталізовані. ФОТО

У Києві на проспекті Леся Курбаса між чоловіком і двома підлітками стався конфлікт, під час якого постраждали неповнолітні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До чергової частини Святошинського управління поліції від лікаря надійшло повідомлення про те, що з проспекту Леся Курбаса госпіталізовано до медичного закладу двох 17-річних підлітків з ножовими пораненнями. Для з’ясування обставин за вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

Як розповів слідчий Святошинського управління поліції Андрій Карпін, на місці правоохоронці встановили, що між трьома хлопцями виник конфлікт через те, що один із них зробив зауваження двом іншим, які, проходячи повз, голосно розмовляли:

"Неповнолітнім перехожим це не сподобалася, і вони зупинилися для з’ясування стосунків, у ході чого молодик завдав опонентам ножові поранення грудної клітини та руки. Під час проведення оперативних заходів правопорушника затримали неподалік місця вчинення злочину. При поверхневій перевірці у нього виявили та вилучили ніж, який направили на експертизу. Затриманим виявився раніше не судимий місцевий мешканець, 1997 року народження, який у скоєному зізнався".

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Хлопець напав із ножем на галасливих підлітків у Києві: двоє неповнолітніх госпіталізовані 01

Фото: сайт поліції

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 84 тисячі гривень.



Автор: 

діти (5102) Київ (19549) Нацполіція (15213) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+52
Скорее всего "дети" матом орали, а когда сделали замечание еще и послали, за что и получили.
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10.07.2020 13:09
+31
Ну шо тут сказать, в таких историях, когда кто-то с ножом "напал" на двоих, пятерых, или - как недавно под Житомиром в кафешке - на девятерых - могу только сказать шо молодёжь нынче (как впрочем и всегда)борзая, но туповатая, и явно свои силы переоценивающая.
А старая школа есть старая школа.
Больше на нож прыгать не будут.
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10.07.2020 13:07
+25
Вы ходите по улице и разговариваете матом? Я нет.
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10.07.2020 13:24
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от объясня ли б родители діткам что с дыбилами в конфликт вступать не стоит. рота б прикрыли ,молча прошли и на этом все ..а так покалечил детей.родители упоротые и детки из за них страдают. урке все равно ему туда попасть что на курорт съездить .
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10.07.2020 13:07 Відповісти
Скорее всего "дети" матом орали, а когда сделали замечание еще и послали, за что и получили.
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10.07.2020 13:09 Відповісти
Тоесть когда вы будете идти по улице и с кем-то разговаривать и к вам упырь доколупается, то вы заткнетесь и молча пойдете домой?

Тут упырь с ножом явно неправ.
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10.07.2020 13:17 Відповісти
Вы ходите по улице и разговариваете матом? Я нет.
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10.07.2020 13:24 Відповісти
> один из них сделал замечание двум другим, которые, проходя мимо, громко разговаривали.

1. А где тут про мат написано?
2. У нас за мат наказание смертная казнь или просто ножевые ранения - не знал. Это все объясняет.
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10.07.2020 13:26 Відповісти
А где вы видите что я говорю, что за громкий разговор надо пырять?
И я так понял что если вас пошлют, вы скажите ой какие молодцы много слов знаете, вытрите "плевок" и радостные поспешите дальше.
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10.07.2020 13:31 Відповісти
У вас проблемы с пониманием текста, перечитайте еще раз мои и свои посты.
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10.07.2020 13:35 Відповісти
Правильно зробив, що порізав, будуть думати що і кому казати і як себе вести! Розвелось забагато ідіотів.
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10.07.2020 14:13 Відповісти
У тебя проблемы с пониманием того, что текст новостной заметки может искажённо описывать ситуацию. Любому вменяемому понятно, что "громко разговаривали" - шли пьяные и громко матерились, не приходилось сталкиваться? А потом ещё и полезли выяснять.
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11.07.2020 18:42 Відповісти
Сейчас полиция бездействует и не останавливает шумных, пьяных, ругающихся матом, а они раздражают всех, не только парня, который на них набросился. Нужно учить подростков культуре и вежливости, а то они как с цепи иногда сорванные. Деградировали полностью.
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10.07.2020 13:47 Відповісти
А нынешние детки матом не ругаются, они на нем разговаривают.
А еще меня раздражают малолетки с гаджетами, откуда гремит кавказо-кацапский жлобский типа рэп, более близкий на самом деле к быдлячему шансону.
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10.07.2020 13:35 Відповісти
Раз они матом ругались, а он их порезал, то все ок. Странно, что его в СИЗО отправили, ведь он замечательный парень, который просто воспитывает прохожих. Побольше бы таких и желательно, чтобы они рядом с вами жили. Наведут на районе порядок, да заодно будут контролировать и ваше поведение. А то вдруг вы курить начнете в неположенном месте или там плюните где-то. Или просто неправильно посмотрите на него. Они быстро вас отучат от плохого поведения.
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10.07.2020 13:32 Відповісти
Вы сейчас пытаетесь манипулировать, обратите внимание что никто в комментариях не сказал что чудак с ножем молодец, все написали по какой возможно ПРИЧИНЕ он это сделал. А вы пытаетель преподнести так что он на них напал, без причины, а если он защищался?
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10.07.2020 13:49 Відповісти
анижедети
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10.07.2020 16:57 Відповісти
Ты - идиот. И пусть пьяные подростки почаще тебе морду чистят, проходя мимо тебя с женой и весело матерячь!
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11.07.2020 18:44 Відповісти
разборки между избирателями зеленского0-ето хорошо
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10.07.2020 13:32 Відповісти
Не згоден з вами що діти були травмовані із-за мату. Мат, хрукання, пердіння, ржання, були лише приводом виконати давно задумане, даже ніж був під рукою.
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10.07.2020 15:05 Відповісти
Возможно из-за мата им сделали замечание, но их же двое значит они вместо того что бы сказать извините так получилось, решили обострить ситуацию, а у чудака оказался аргумент.
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10.07.2020 18:00 Відповісти
А може йому здалося що вони косо подивилися і він вирішив це виправити. Я вже написав в першому повідомленні чому я не згоден. Це гівно, цей злочинець, взяв ніж і шукав тільки привід. Він пішов на конфлікт з двома маючи ніж в кишені.
Мені здається (і не тільки мені) що ви їм захоплюєтеся, сподіваюсь мені здалося.
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10.07.2020 19:06 Відповісти
Детки сейчас не битые, не пуганные, жизнью не наученные. Выращенные в тепличных условиях не готовы получить отпор за свои дерзости. Некоторые завершают на этом свою не долгую жизнь.
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10.07.2020 13:57 Відповісти
Ну шо тут сказать, в таких историях, когда кто-то с ножом "напал" на двоих, пятерых, или - как недавно под Житомиром в кафешке - на девятерых - могу только сказать шо молодёжь нынче (как впрочем и всегда)борзая, но туповатая, и явно свои силы переоценивающая.
А старая школа есть старая школа.
Больше на нож прыгать не будут.
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10.07.2020 13:07 Відповісти
А малолетки думали:" Мы же крутые,мы же бригада..."
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10.07.2020 13:10 Відповісти
Агрессию проявили не малолетки, а парень, который думает, что с ножом он может указывать как и кому себя вести.
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10.07.2020 13:18 Відповісти
Он агрессию не проявлял, а сделал замечание. Вангую, что дальше события развивались следующим образом - "Пшел на###, казёл", "Ты шо тут у нас самый умный, шо ли", потом осознание "нас двое, а он один" толкнуло придурков на контактное выяснение обстоятельств недопонимания. А тот возьми, да достань ножик. А раз оружие достал, его надо применять, это правило номер один для всех носящих оружие.
PS Я в такой ситуации тоже нанес бы пару несмертельных, но кровавых ран. И да, я тоже достану нож в такой ситуации, если что. Не скажу, что это доставит мне удовольствие, или что это так уж необходимо, и ни в коем случае не считаю, что это правильно. Но есть обстоятельства, которые развиваются в очень узком коридоре, и если уж ты в этот коридор зашел, то в конце тебя ждет суд и тюрьма. Нужно просто это учитывать, когда у тебя в кармане оружие и ты делаешь замечание двум подросткам.
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10.07.2020 14:41 Відповісти
Да, не напал!!! А дал урок 17-ти летним тупым вуйкам, как может быть, если сильно ругаться матом, а потом еще и качать права. А задержали парня, который на 5 лет старше этих ушлепков.
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10.07.2020 13:16 Відповісти
По вашему все 17 летние это тупые вуйки, а все с ножами - это представители закона?
Влад - кто сильней тот и прав? И если в этой истории появится человек, который пристрелил бы того, кто напал с ножом, тот бы был еще более прав?
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10.07.2020 13:21 Відповісти
Нет. Вот если бы он пристрелил всех троих, то был бы и прав, и уважаем.
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10.07.2020 13:35 Відповісти
Не все, но конкретно эти получается да.
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10.07.2020 13:36 Відповісти
Скорее не вуйкам, а кацапским потомкам - именно такие орать любят по ночам, а еще слушать на полную свой дебильный кацапский репчик.
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10.07.2020 13:32 Відповісти
Вуйки- етнічний прошарок заходу України. Ви маєте досить упереджене ставлення та маете знати про 161 ст . КК України
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10.07.2020 16:05 Відповісти
Меж людьми не стало доброты и взаимовыручки..Кучка на кучку.При более -менее сносной упорядоченной жизни такого не было бы.Просьба к родителям.Профилактическая беседа с молодыми детьми никому не помешает.Да и школе надобно учить детишков способам мирного решения конфликтов с окружающими.У нас,Слава Богу!,в школах не стреляют и не взрывают,как в Орде.Нужно двигаться дальше от нравов орды.Наши дети - лучшие!
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10.07.2020 13:17 Відповісти
Хех. Раньше и трава была зеленее, и девки давали напропалую, да?
Я вырос в СССР в местах, обычными гражданами именуемых "не столь отдаленные", где фраза "эй чувак, ты с какова раёна?", услышанная за спиной, означала, что ты уже попал в крупную передрягу. Так вот Украина всегда была милой и доброй на фоне того, что творилось восточнее Харькова. За исключением Донецка и Луганска, которые всегда были ментально носителями типичной русской полууголовной среды. Но я даже в Донецке нормально месяц прожил на съемной квартире в очень неудачном для этого доме. Без последствий для себя и его обитателей.
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10.07.2020 15:10 Відповісти
это поколение, которое вырастил интернет и не самые лучшие игры, вроде ГТА, пока родители бухали пивас и забивали хрен на воспитание, многие детки выросли мразями, которые запросто нападают на старших и пожилых людей, хамят женщинам и т.д

Те кто росли в 90-х, многие были частью криминала, в той или иной степени, но нам никогда не приходило в голову, материться и быдлячить в метро или просто посреди улицы и уж тем более оскорблять женщин или пожилых людей.

Это поколение не битых, наглых идиотов, зажравшихся маминькиных сынков, которые считают себя "ганста". Хотя и честных, порядочных ребят много, но быдла не пуганного выше крыши.
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10.07.2020 13:21 Відповісти
Мне кажется шо в 90-е процент борзых и отмороженных дебилов был де-то такой же как и сейчас.
Просто в те времена борзый и отмороженный почти гарантированно нарывался на нож или на пулю, за базаром тогда следить надо было и очень внимательно.
А сейчас их терпят.
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10.07.2020 13:56 Відповісти
Да, Вы правы.
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10.07.2020 14:16 Відповісти
ох и полягло их в 90-е....борзых....... да за базаром нужно было следить
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10.07.2020 17:03 Відповісти
Когда я возле своего подьезда сделал замечание двум ушлепкам которые разговаривали матом, они сказали что их двое и я могу идти нахрен. Пришлось показать что, то что их двое не имеет никакого значения теперь я их вообще не вижу.
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10.07.2020 13:22 Відповісти
Діло в тому, що мусора на виклики щодо таких голосливих компаній практично не виїзжають... Маю досвід. Викликав - не приїхали... Довелося вийти з битою... Замовкли...
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10.07.2020 13:22 Відповісти
Вот она "социальная справедливость". Два малолетних укурка, идут и громко матеряться на всю улицу. Не равнодушный гражданин делает им замечания, на что два укурка пытаются выяснить отношения, причем уверен с конкретными угрозами для здоровья. Гражданинин, предпринимая превентивные меры (а возможно и уже защищаясь) подрезает укурков, сохраняя себе здоровье, а возможно и жизнь. Его в тюрьму? Серьезно? Укуркам медали никто не хочет дать?
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10.07.2020 13:29 Відповісти
Это так называемая "толерантность". Надо быть терпимым ко всем разговаривающим матом подросткам, а если они тебя бьют, поворачиваться разными сторонами, чтобы удары были равномерно нанесены на все твое тело. Или видишь, что в переулке кого-то грабят - проходи мимо, это тебя не касается, полиция уже выехала и через полчаса будет готова осмотреть место преступления и собрать улики. Но ты сам ни в коем случае не вмешивайся, это нарушает общественный порядок и вообще грозит тебе уголовным преследованием.
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10.07.2020 15:18 Відповісти
Сейчас подростки сплошные дегенераты .нарвались на неадеквата .получили шо хотели .родители воспитывайте своих чад а не улица их воспитывает))
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10.07.2020 13:36 Відповісти
Там, скорее всего - все 3 неадекваты.
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10.07.2020 13:41 Відповісти
Ну вот опять последствия трусости власти, которая боится дать оружие народу! Ведь если бы у громкоразговаривающих матом еще и были короткостволы, то поборник тишины не порезал бы их ножом. А если бы ствол был у поборника тишины, то наглые малолетки не отделались бы ножевыми ранами. А если бы стволы были у всей троицы, то гражданам можно бы было нехило зарабатывать на увлекательных ставках о количестве трупов!
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10.07.2020 13:44 Відповісти
А поставщики попкорна нехило бы стали грести бабла.
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10.07.2020 13:58 Відповісти
Ну ну хотів би подивитись на тих, які готові посилати людину, що потенційно має в кишені чи на поясі вогнепальну зброю.

Це я до того що зброя на руках в суспільстві спонукає до взаємної вічливості.(ну мало на якого неадеквата нарвешся)
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10.07.2020 14:50 Відповісти
Впервые не шумные подростки кого-то зарезали, а именно на шумных подростков кто-то с ножом пошёл - видать, достали по самое "не могу".
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10.07.2020 13:53 Відповісти
Тут колись, на останньому поверху жила бабка, років під 90. Вона підтримувала вночі тишину на вулиці. Якщо молодь шуміла, то вона зверху яйцями кидала і підпиті моментально зникали. На жаль її вже нема.
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10.07.2020 13:59 Відповісти
Украина превращается в гетто.
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10.07.2020 14:03 Відповісти
А у вас на Альдебаране как, спокойно?
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10.07.2020 14:14 Відповісти
Ховайтесь! Чувак недорезал двух детей- надо дать ему еще один шанс. Судья наверное, бездетный. Или его детвора по улицам не ходит?
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10.07.2020 14:11 Відповісти
Разборки приводят к увечьям.
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10.07.2020 14:17 Відповісти
нож это конечно статья. вот газовым балончиком или шокером на крайний случай - вполне.
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10.07.2020 14:22 Відповісти
забрызгивать газовым баллончиком двоих - явное самоубийство, если конечно не держать во второй руке что-то посерьезнее
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10.07.2020 14:40 Відповісти
это как минимум безопаснее, меньше шанс что тебя прирежут\пристрелят твоим же девайсом. да к тому же часто достаточно забрызать только одного.
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10.07.2020 15:03 Відповісти
самое безопасное (и мудрое) - это бежать как можно быстрее. а забрызгать более чем одного баллончиком и невозможно, да и эффекта от него на открытом воздухе чуть меньше нуля. лично я ношу баллончик как средство исключительно от бродячих собак
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10.07.2020 15:22 Відповісти
это да, но тут чел с ножом решил иначе. так что лучше бы он имел баллончик.
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10.07.2020 16:40 Відповісти
А було б краще, якби він їх згвалтував ?
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10.07.2020 14:28 Відповісти
Ножем
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10.07.2020 15:01 Відповісти
Не понятно, почему нож не выкинул?
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10.07.2020 14:51 Відповісти
Был готов отвечать за свои поступки. Ну или жадность, тут кому как нравится.
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10.07.2020 15:14 Відповісти
Принятие закона о короткостволе и прохождение всех экспертиз владельцем и уроков стрельбы, сделает окружающих вежливыми и обходительными. Даже агрессивных подростков. Ибо осознание , что за посыл на эротическое направление можно схлопотать очень охлаждает. Ибо гопота уже имет все , что запрещено, а полиция- ее нет априори. Проверено после 4х вызовов. И просто тупого отсутствия новых"мусоров"
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10.07.2020 16:13 Відповісти
Висновок!
Дозволити народу озброюватися бойовою короткоствольною зброєю, але носити її повинні лише відкрито, щоб придурки бачили і думали про наслідки застосування на ураження!
І такої обкуреної шпани зменшиться в рази, і рот свій поганий боятимуться розкривать!
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10.07.2020 16:20 Відповісти
Зброю показувати не треба, можливо емблему типу людина озброєна.
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10.07.2020 19:08 Відповісти
https://censor.net/user/454630 Да-да, тушите огонь бензином. Я с пистолетом- бойтесь меня. А потом толпа подростков пистолетик заберет и провернет.
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10.07.2020 19:50 Відповісти
То есть если есть оружие на тебя нападут и убьют, если нет, то классные пацаны подарят тебе букет цветов.
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11.07.2020 17:41 Відповісти
Работы с молодёжью у НК и ПС -выше головы!Особенно с борзыми.Наркотики -лишь часть тяжёлой ноши.Вежливость и патриотизм к украинцам.Общество большое спасибо скажет,когда не станет ватников и криминала.
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10.07.2020 16:41 Відповісти
Банальное выяснение отношений в иерархии стайных/стадных животных ("кто круче")!
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10.07.2020 16:50 Відповісти
 
 