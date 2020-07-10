Хлопець напав із ножем на галасливих підлітків у Києві: двоє неповнолітніх госпіталізовані. ФОТО
У Києві на проспекті Леся Курбаса між чоловіком і двома підлітками стався конфлікт, під час якого постраждали неповнолітні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
До чергової частини Святошинського управління поліції від лікаря надійшло повідомлення про те, що з проспекту Леся Курбаса госпіталізовано до медичного закладу двох 17-річних підлітків з ножовими пораненнями. Для з’ясування обставин за вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.
Як розповів слідчий Святошинського управління поліції Андрій Карпін, на місці правоохоронці встановили, що між трьома хлопцями виник конфлікт через те, що один із них зробив зауваження двом іншим, які, проходячи повз, голосно розмовляли:
"Неповнолітнім перехожим це не сподобалася, і вони зупинилися для з’ясування стосунків, у ході чого молодик завдав опонентам ножові поранення грудної клітини та руки. Під час проведення оперативних заходів правопорушника затримали неподалік місця вчинення злочину. При поверхневій перевірці у нього виявили та вилучили ніж, який направили на експертизу. Затриманим виявився раніше не судимий місцевий мешканець, 1997 року народження, який у скоєному зізнався".
Фото: сайт поліції
Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 84 тисячі гривень.
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Тут упырь с ножом явно неправ.
1. А где тут про мат написано?
2. У нас за мат наказание смертная казнь или просто ножевые ранения - не знал. Это все объясняет.
И я так понял что если вас пошлют, вы скажите ой какие молодцы много слов знаете, вытрите "плевок" и радостные поспешите дальше.
А еще меня раздражают малолетки с гаджетами, откуда гремит кавказо-кацапский жлобский типа рэп, более близкий на самом деле к быдлячему шансону.
Мені здається (і не тільки мені) що ви їм захоплюєтеся, сподіваюсь мені здалося.
А старая школа есть старая школа.
Больше на нож прыгать не будут.
PS Я в такой ситуации тоже нанес бы пару несмертельных, но кровавых ран. И да, я тоже достану нож в такой ситуации, если что. Не скажу, что это доставит мне удовольствие, или что это так уж необходимо, и ни в коем случае не считаю, что это правильно. Но есть обстоятельства, которые развиваются в очень узком коридоре, и если уж ты в этот коридор зашел, то в конце тебя ждет суд и тюрьма. Нужно просто это учитывать, когда у тебя в кармане оружие и ты делаешь замечание двум подросткам.
Влад - кто сильней тот и прав? И если в этой истории появится человек, который пристрелил бы того, кто напал с ножом, тот бы был еще более прав?
Я вырос в СССР в местах, обычными гражданами именуемых "не столь отдаленные", где фраза "эй чувак, ты с какова раёна?", услышанная за спиной, означала, что ты уже попал в крупную передрягу. Так вот Украина всегда была милой и доброй на фоне того, что творилось восточнее Харькова. За исключением Донецка и Луганска, которые всегда были ментально носителями типичной русской полууголовной среды. Но я даже в Донецке нормально месяц прожил на съемной квартире в очень неудачном для этого доме. Без последствий для себя и его обитателей.
Те кто росли в 90-х, многие были частью криминала, в той или иной степени, но нам никогда не приходило в голову, материться и быдлячить в метро или просто посреди улицы и уж тем более оскорблять женщин или пожилых людей.
Это поколение не битых, наглых идиотов, зажравшихся маминькиных сынков, которые считают себя "ганста". Хотя и честных, порядочных ребят много, но быдла не пуганного выше крыши.
Просто в те времена борзый и отмороженный почти гарантированно нарывался на нож или на пулю, за базаром тогда следить надо было и очень внимательно.
А сейчас их терпят.
Це я до того що зброя на руках в суспільстві спонукає до взаємної вічливості.(ну мало на якого неадеквата нарвешся)
Дозволити народу озброюватися бойовою короткоствольною зброєю, але носити її повинні лише відкрито, щоб придурки бачили і думали про наслідки застосування на ураження!
І такої обкуреної шпани зменшиться в рази, і рот свій поганий боятимуться розкривать!