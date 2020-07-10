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Новини Судова реформа
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Судова реформа: Посли країн G7 готові висунути експертів для участі в створенні Вищої кваліфкомісії суддів

Судова реформа: Посли країн G7 готові висунути експертів для участі в створенні Вищої кваліфкомісії суддів

Посли країн "Великої сімки" заявляють про готовність висунення міжнародних експертів для участі в процесі створення в Україні незалежної Вищої кваліфікаційної комісія суддів (ВККС), якщо нове законодавство, прийняте в рамках судової реформи, буде відповідати міжнародним зобов'язанням України.

Про це йдеться в заяві групи послів "Великої сімки", передає Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі з заступником голови Офісу президента Андрієм Смирновим посли країн G7 підкреслили важливість судової реформи для економічного зростання і довіри інвесторів і закликали до ухвалення подальшого законодавства для зміцнення судової доброчесності згідно з очікуваннями українського народу. Якщо це нове законодавство буде відповідати міжнародним зобов'язанням України, то ми підтверджуємо нашу готовність висунути міжнародних експертів для участі в прозорому процесі створення незалежної Вищої кваліфікаційної комісії", - сказано в заяві.

Нагадаємо, в рамках реформи восени 2019 року роботу ВККС була зупинена. Новий її склад так і не був обраний, оскільки міжнародні організації відмовилися призначити своїх представників для участі в процесі створення нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Також читайте: Рада до 17 липня розгляне законопроєкт Зеленського про судову реформу, - "слуга народу" Костін

Судова реформа: Посли країн G7 готові висунути експертів для участі в створенні Вищої кваліфкомісії суддів 01

Автор: 

G-7 G7 (1037) судова реформа (1459) ВККСУ (453)


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Монике оманской верней его хозяевам не нужен независимый суд! Им нужен подконтрольный олигархату суд! Они хотят убить ростки независимости судов которых добился Порох
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10.07.2020 13:13 Відповісти
Нашим экспертам уже давно и никто не доверят. Вот это "доработалась" судебная система в Украине, до ручки . 2014-2019 пламенный привет судебным "реформам"
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10.07.2020 13:14 Відповісти
поздравляю, Дима! ты балбес!
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10.07.2020 13:44 Відповісти
Интересно, как зеленские будут отмазьіваться от такого предложения?
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10.07.2020 13:26 Відповісти
Коломойський з портонвим будуть проти, та не звертайте уваги.
Проконтролюйте, будь ласка, створення, і тримайте на контролі роботу ВККС. Українці будуть вам дуже вдячні.
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10.07.2020 13:28 Відповісти
Тачетама... Давайте своих судейских на миллионныя зряплаты!!
Интересна, скрка ж продержатца "чесссными"??
))
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10.07.2020 13:33 Відповісти
Для начала законодательно ввести ПРАВО обращаться с кассационной жалобой в МЕЖДУНАРОДНЫЙ суд, а не гонять по кругу жертв украинского "правосудия"... судьи всех инстанций, объединяются как на охоте, - как на охоте на зверя...
Зеленський доручив Саакашвілі підготувати концепцію "революційної судової реформи" (1)
Судді ополчились на Саакашвілі: обурені радикальними заявами (2).
Украинские судьи - коррупционЭры, - все как один!, - будут против...
Зубами будут рвать тем кто ... посягнет...
И ...этому М. Саакашвили, - из понаехавших, - достанется, будет знать как трогать "святое"...
Они не для того покупали дипломы, а потом должности, что бы потом их выгнали не только за профнепригодность, а и из-за утраты/отсутствия доверия.
Почему так много вертЭпов и хороводов под судами, прокуратурой?
Из-за НЕДОВЕРИЯ!
Система порочна!
Круговая порука!
Для начала законодательно ввести ПРАВО обращаться с кассационной жалобой в МЕЖДУНАРОДНЫЙ суд, а не гонять по кругу жертв украинского "правосудия" - "Да здравствует советский суд - самый гуманный суд в мире!???
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10.07.2020 15:17 Відповісти
 
 