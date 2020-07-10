Судова реформа: Посли країн G7 готові висунути експертів для участі в створенні Вищої кваліфкомісії суддів
Посли країн "Великої сімки" заявляють про готовність висунення міжнародних експертів для участі в процесі створення в Україні незалежної Вищої кваліфікаційної комісія суддів (ВККС), якщо нове законодавство, прийняте в рамках судової реформи, буде відповідати міжнародним зобов'язанням України.
Про це йдеться в заяві групи послів "Великої сімки", передає Цензор.НЕТ.
"Під час зустрічі з заступником голови Офісу президента Андрієм Смирновим посли країн G7 підкреслили важливість судової реформи для економічного зростання і довіри інвесторів і закликали до ухвалення подальшого законодавства для зміцнення судової доброчесності згідно з очікуваннями українського народу. Якщо це нове законодавство буде відповідати міжнародним зобов'язанням України, то ми підтверджуємо нашу готовність висунути міжнародних експертів для участі в прозорому процесі створення незалежної Вищої кваліфікаційної комісії", - сказано в заяві.
Нагадаємо, в рамках реформи восени 2019 року роботу ВККС була зупинена. Новий її склад так і не був обраний, оскільки міжнародні організації відмовилися призначити своїх представників для участі в процесі створення нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
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Интересна, скрка ж продержатца "чесссными"??
))
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Украинские судьи - коррупционЭры, - все как один!, - будут против...
Зубами будут рвать тем кто ... посягнет...
И ...этому М. Саакашвили, - из понаехавших, - достанется, будет знать как трогать "святое"...
Они не для того покупали дипломы, а потом должности, что бы потом их выгнали не только за профнепригодность, а и из-за утраты/отсутствия доверия.
Почему так много вертЭпов и хороводов под судами, прокуратурой?
Из-за НЕДОВЕРИЯ!
Система порочна!
Круговая порука!
Для начала законодательно ввести ПРАВО обращаться с кассационной жалобой в МЕЖДУНАРОДНЫЙ суд, а не гонять по кругу жертв украинского "правосудия" - "Да здравствует советский суд - самый гуманный суд в мире!???