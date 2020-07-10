Судова реформа: Посли країн G7 готові висунути експертів для участі в створенні Вищої кваліфкомісії суддів

Посли країн "Великої сімки" заявляють про готовність висунення міжнародних експертів для участі в процесі створення в Україні незалежної Вищої кваліфікаційної комісія суддів (ВККС), якщо нове законодавство, прийняте в рамках судової реформи, буде відповідати міжнародним зобов'язанням України.

Про це йдеться в заяві групи послів "Великої сімки", передає Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі з заступником голови Офісу президента Андрієм Смирновим посли країн G7 підкреслили важливість судової реформи для економічного зростання і довіри інвесторів і закликали до ухвалення подальшого законодавства для зміцнення судової доброчесності згідно з очікуваннями українського народу. Якщо це нове законодавство буде відповідати міжнародним зобов'язанням України, то ми підтверджуємо нашу готовність висунути міжнародних експертів для участі в прозорому процесі створення незалежної Вищої кваліфікаційної комісії", - сказано в заяві.

Нагадаємо, в рамках реформи восени 2019 року роботу ВККС була зупинена. Новий її склад так і не був обраний, оскільки міжнародні організації відмовилися призначити своїх представників для участі в процесі створення нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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