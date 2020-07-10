Розпочато розслідування за фактом участі громадянина Чилі в НЗФ на Донбасі, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження за фактом участі іноземного найманця в складі НЗФ РФ на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Прокурори встановили, що з 2018 року громадянин Республіки Чилі брав участь у збройному конфлікті проти України у складі іррегулярних не передбачених законом збройних формувань РФ на тимчасово окупованій території Донецької області, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Відомо, що іноземець підпорядковувався так званому "Полку Всевеликого войска Донского", учасники якого були підготовлені та переправлені з Ростовської області РФ.

Відповідно до ст. 47 Додаткового протоколу І 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв війни, він є найманцем, а його дії - порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 4 грудня 1989 року.

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Іноземцю інкримінується ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 (найманство, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України.