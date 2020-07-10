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Новини Агресія Росії проти України
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Розпочато розслідування за фактом участі громадянина Чилі в НЗФ на Донбасі, - Офіс Генпрокурора

Розпочато розслідування за фактом участі громадянина Чилі в НЗФ на Донбасі, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження за фактом участі іноземного найманця в складі НЗФ РФ на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Прокурори встановили, що з 2018 року громадянин Республіки Чилі брав участь у збройному конфлікті проти України у складі іррегулярних не передбачених законом збройних формувань РФ на тимчасово окупованій території Донецької області, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Відомо, що іноземець підпорядковувався так званому "Полку Всевеликого войска Донского", учасники якого були підготовлені та переправлені з Ростовської області РФ.

Відповідно до ст. 47 Додаткового протоколу І 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв війни, він є найманцем, а його дії - порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 4 грудня 1989 року.

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Іноземцю інкримінується ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 (найманство, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України.

Автор: 

тероризм (2867) Чилі (31) Донбас (22356) Офіс Генпрокурора (3262)


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недоальенде какой-то.
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10.07.2020 13:15 Відповісти
видно не всех Пиночет на стадионе том собрал...

Вспомним песенку "Мой генерал, Аугусто Пиночет":

https://www.youtube.com/watch?v=zjJ1lK9oAyI
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10.07.2020 13:19 Відповісти
Аж за океаном. Тепер доженіть його.
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10.07.2020 13:23 Відповісти
а де новина що Лєнка хворіє, Президент готується стати татом?
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10.07.2020 13:26 Відповісти
Великий Пиночет видимо не всех красных упырей уничтожил.. альендовцы остались еще и последоватили коммуниста - луиса карволана убежавшего с коммунистического "рая" совдепии...
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10.07.2020 13:39 Відповісти
А где бибизяна лусварге? В гидропарке загорает??
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10.07.2020 13:40 Відповісти
Чому мовчок про давно ідентифікованих в лавах дирявих італійських терористів?
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10.07.2020 14:22 Відповісти
 
 