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Україна розраховує на саміті з ЄС у жовтні підписати угоду про "відкрите небо", - МЗС

Україна розраховує на саміті з ЄС у жовтні підписати угоду про

Україна сподівається на підписання угоди про спільний авіаційний простір у межах саміту з ЄС у жовтні.

Про це заявила директорка Департаменту ЄС і НАТО МЗС України Марина Михайленко під час онлайн-дискусії "Головування Німеччини в Раді ЄС: чого чекати Україні?", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час німецького головування відбудеться саміт Україна-ЄС, він уже підтверджений на 1 жовтня, ми дуже хотіли б нарешті в межах цього саміту підписати угоду про спільний авіаційний простір. Як ви знаєте, у 2013 році ця угода була парафована, але там було проблемне питання стосовно Гібралтару, і ми дуже сподіваємося, що зараз це питання все ж таки буде вирішено і узгоджено формулювання між Європейською Комісією та Іспанією, прийнятне для всіх сторін", - сказала Михайленко.

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Вона додала, що підписання цієї угоди в межах саміту є дуже важливим для України.

Автор: 

авіація (4138) євроінтеграція (504) МЗС (4141) саміт (766) авіасполучення (3075) Євросоюз (13492)


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Украина рассчитывает на саммите с ЕС в октябре подписать соглашение об "открытом небе", - МИД - Цензор.НЕТ 4912
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10.07.2020 13:28 Відповісти
Не пойму выгоды.
Иностранцы у нас летают.
А своих авиакомпаний у нас нет.
МАУ, моторсич и ***** - фактически банкроты, других не предвидится.
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10.07.2020 13:32 Відповісти
билет виззом из Киева в Берлин стоит около 1000 гривен. билет мау 1500 и выше. при этом лоукосты не летают из Украины в бельгию, нидерланды, францию и другие страны, а летает только бенин мау. вот для этого и нужно открытое небо, чтобы у нас был выбор: лететь недорого чужими, или кормить каломойшу.
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10.07.2020 13:58 Відповісти
Пока в Украине зебени при власти со своими стройками века "дороги от самого Кривого Рога аж до самого Запорожья" то никто в ЕС и в Мире, кроме Эфиопии, Кампучии и Сомали с Зимбабве с нами, с Украиной, на равных правах разговаривать не будут.
Запомните это, 73%-ная молодежь 2019 года выпуска и думайте, как вам выжить в оставшиеся почти 4 года
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10.07.2020 13:48 Відповісти
 
 