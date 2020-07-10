Україна розраховує на саміті з ЄС у жовтні підписати угоду про "відкрите небо", - МЗС

Україна сподівається на підписання угоди про спільний авіаційний простір у межах саміту з ЄС у жовтні.

Про це заявила директорка Департаменту ЄС і НАТО МЗС України Марина Михайленко під час онлайн-дискусії "Головування Німеччини в Раді ЄС: чого чекати Україні?", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час німецького головування відбудеться саміт Україна-ЄС, він уже підтверджений на 1 жовтня, ми дуже хотіли б нарешті в межах цього саміту підписати угоду про спільний авіаційний простір. Як ви знаєте, у 2013 році ця угода була парафована, але там було проблемне питання стосовно Гібралтару, і ми дуже сподіваємося, що зараз це питання все ж таки буде вирішено і узгоджено формулювання між Європейською Комісією та Іспанією, прийнятне для всіх сторін", - сказала Михайленко.

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Вона додала, що підписання цієї угоди в межах саміту є дуже важливим для України.