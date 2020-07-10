Шмигаль вніс у Раду подання про призначення Уруського віцепрем'єрміністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості
Проєкт постанови про призначення ексглави Державного космічного агентства України, колишнього першого заступника міністра промислової політики Олега Уруського на посаду віцепрем'єрміністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України внесено в парламент.
Відповідний проєкт постанови зареєстровано за №3827 10 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Ініціатором проєкту постанови значиться прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Олег Уруський, 1963 р.н., - доктор технічних наук, професор, автор і співавтор понад 50 наукових праць, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1996 р). Академік Міжнародної академії аеронавтики. Обіймав керівні посади на підприємствах і об'єднаннях оборонної промисловості, авіатранспортної галузі, машинобудування. Керував підрозділами апарату Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Кабінету Міністрів. Заснував кілька компаній, що пропонують послуги підприємствам аерокосмічної галузі. З початку квітня 2020 року Уруський є директором інжинірингової компанії Прогрестех-Україна.
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Українців зелюки в упор не бачать.
Урусского в 2015 назначили в Космическое агенство, а как только он начал говорить о реформах, быстренько сняли и заменили на коррупционера.
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Урусский - это отличное кадровое решения, настоящий патриот Украины и порядочный человек.
Никогда его не видел, он занимал должности при Януковиче.
Ющенко его похерил.
Настораживает то, что он, якобы, закончил ВУЗ, которого в Киеве никогда не было.
В Украине такого вуза не припоминаю вообще.
Мой одноклассник закончил его в Тамбове.
Плюс, работал в правительстве Януковича.
Почему Глобулин работал с Ющенко, а Русского уволили?
Потом, я писал выше - это мой свояк по бабушкиной линии с западной Украины.
Но, кроме Бандеры и Шухевича там множество и всяческих сташинских.
Так где он учился?
В Тамбовском институте(КГБ)?
Кінцевий бенефіціар в:«Авіаційно-космічні системи та технології»;«Юнайтед Гудс Енд Фудс ЛТД»;«Юнайтед Гудс Енд Фудс»;«Ековей Технолоджі».
МАБУТЬ це добре, що він володіє і має свій капітал в статутних фондах, тим більше є кінцевим беніфеціаром. Але, але... Його подають на дуже важливу в нинішніх умовах державну посаду. І тут вже потрібні дещо інші критерії. Бачите, в Україні є багато талановитих підприємливих людей. Вони володіють цілими галузями, але тут знову з'являється оте але - просто володіючи і заробляючи вони нищать те на чому заробляють, просто паразитують на колись державній власності. А інколи буває ще гірше, коли за ради того, щоб десь купить і тут продать навмисно гроблять вітчизняні розробки і виробництва при цьому рядяться в облік рятівників і героїв нації. Можна наводити цьому безліч прикладів від зовсім свіжої теми про клістрони і до не фінансування українських крилатих ракет. А були ж колись свої клістрони, антеї і двигуни для космічної галузі. Де вони? Велика вірогідність того, що їх знищили за ради свого промислу бариги з отих фірмочок, що Ви назвали. Отже, ... нам залишається тільки сподіватися. Покищо.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0 Випускник Київського суворовського військового училищ а
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Київське вище військове авіаційне інженерне училище
Хитро.
Я и говорю, что вывеска не соответствовала содержанию, инженеры готовились тамбовским училищем и где то на Донбассе.
Ленин (Ульянов[Бланк].Полуеврей).
Троцкий (Бронштейн).
Зиновьев (Апфельбаум.)
Лурье (Ларин)
Крыленко( по кличке Абрам).
Луначарский (еврей)
Урицкий Моисей Соломонович
Володарский( Моисей Маркович Гольдштейн)
Каменев (Розенфельд --муж сестры Троцкого и редактор ленинских работ).
Смидович.
Свердлов Яков
Стеклов (Нахамкес Овший Моисеевич)
ЦК ВКП меньшевиков:
Мартов (Цедербаум). Диманд. Н. Гиммер. Штраус.
Ратнер. Либер. Зонн. Дан. Гоц. Раппопорт. Ещё один Цедербаум брат Мартова.
ЦК партии Эсеров (правое крыло, все евреи):
А.Керенский (Кирбис).Аронович. Гисслер. Давыдович. Гуревич. Абрамович. Гольдштейн. Лихач. Хинчук. Берлинрут. Дистлер. Чернявский. Розенберг. Чайковский. Ратнер.
ЦК партии эсеров (левое крыло, все евреи):
Штернберг. Левин. Фишман. Лендбург. Зитца. Ландер. Каган (Грессер-Камков). Кац (Бернштейн). Фейга Островская. Начман. Карелин. Мария Спиридонова (еврейка, как и еврей Борис Савинков (Ропшин и масса других имён и фамилий).
Центральное Бюро партии «народников» (все евреи):
Раппопорт. Гребнер.Вилькен. Диамант. Кауснер. Шатров (подчёркивается, что еврей).
ЦК партии польской диаспоры (все евреи):
Радек (Собельсон). Зингер.
Берсон. Финкес. Гаузнер. Мандельбаум. Панский. Гейдман. Тутельман.
Вольф. Крохмаль (Загорский). Шварц (Гольц).
Комитет партии московских анархистов (все явные евреи, может быть полукровка только Крупенин):
Яков Гордин. Лейба Чёрный. Блейхман.
Ямпольский. Крупенин.
Внедренный к Махно жидобольшевиками Лейба Задов у батьки-анархиста , возглавлял контрразведку и после того, как стало ясно что Махно решил окончательно прекратить свою повстанческую деятельность , он закончил свою миссию, вернулся обратно на службу к большевикам и стал работать в ЧК.
Как видно из этого списка журналиста газеты Морнинг пост» Виктора Мардсена , составленного им в 1919 году, все политические партии того времени управлялись евреями, что однако, не говорит о разногласиях среди евреев.