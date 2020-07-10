Шмигаль вніс у Раду подання про призначення Уруського віцепрем'єрміністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості

Проєкт постанови про призначення ексглави Державного космічного агентства України, колишнього першого заступника міністра промислової політики Олега Уруського на посаду віцепрем'єрміністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України внесено в парламент.

Відповідний проєкт постанови зареєстровано за №3827 10 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ініціатором проєкту постанови значиться прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Олег Уруський, 1963 р.н., - доктор технічних наук, професор, автор і співавтор понад 50 наукових праць, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1996 р). Академік Міжнародної академії аеронавтики. Обіймав керівні посади на підприємствах і об'єднаннях оборонної промисловості, авіатранспортної галузі, машинобудування. Керував підрозділами апарату Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Кабінету Міністрів. Заснував кілька компаній, що пропонують послуги підприємствам аерокосмічної галузі. З початку квітня 2020 року Уруський є директором інжинірингової компанії Прогрестех-Україна.

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