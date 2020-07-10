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На всіх пляжах Києва вивісили жовті прапори і проводять додаткові дослідження води, - КМДА

На всіх пляжах Києва вивісили жовті прапори і проводять додаткові дослідження води, - КМДА

У Київській міській державній адміністрації заявили, що на всіх пляжах столиці не рекомендується купатися. Зараз там проводять додаткові дослідження води через виявлену кишкову паличку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМДА.

Зазначається, що столичне управління Держпродспоживслужби повідомило про результати санітарно-мікробіологічних і санітарно-хімічних досліджень проб води в місцях масового відпочинку мешканців на водних об’єктах столиці, де виявлено відхилення від вимог. Зокрема, перевищено індекс кишкової палички.

У комунальному підприємстві "Плесо" зазначили, що цю ситуацію спричинили сильні дощі, які були останніми днями. Під час таких опадів у водоймах всього світу спостерігаються подібні показники води. На повернення показників до нормативних потрібно 3-4 дні. Тоді обмеження буде знято.

Директор з розвитку зон рекреації КП "Плесо" Костянтин Пігуля зазначив, що це не є забрудненням. Таким можна вважати лише потрапляння до води патогенних речовин (нафти, хімікатів тощо).

Зазначається, що протягом 3-х днів комунальники проведуть додаткові аналізи води. Вже замовлено повторне хлорування водогінної системи пляжів.

"Нагадаємо, що жовтий прапор означає "не рекомендуємо купатися", зелений – "купання дозволено", червоний – "купатись заборонено!"", - повідомили в КМДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦГЗ рекомендує закрити кілька пляжів в Одесі, Києві та Миколаєві

Автор: 

КМДА (2375) пляж (154) Держпродспоживслужба1 (576)


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Что вы каждый год исследуете, идиоты? Меряете сколько дерьма в Днепре? Вы еще на вкус исследуйте. Наведите порядок с Днепром, главной артерией Украины, уберите всю канализацию с предприятий и личных домов, которая идет в Днепр из которого миллионы людей пьют воду. Что за уроды такие. Сколько нужно говорить?
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10.07.2020 13:43 Відповісти
На ковид проверьте.
А ВДРУГ окажется, что г*вно из канализации в Днепр сливаете.
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10.07.2020 13:58 Відповісти
Средняя степень загрязнения - жёлтый флаг.
Высокая - коричневый.
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10.07.2020 14:02 Відповісти
Треба жовто-блакитні вивісити. Та й не тільки на пляжах!
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10.07.2020 14:14 Відповісти
 
 