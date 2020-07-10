Порошенко не вітав Путіна з Днем Росії в 2014 році, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував інформацію про нібито привітання п'ятим президентом України Петром Порошенком президента Путіна з нагоди Дня Росії в червні 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

Відповідаючи на запитання, чи вітав Порошенко 12 червня 2014 року Путіна з Днем Росії, Пєсков наголосив: "Я не можу підтвердити цей факт, жодних обмінів вітальними посланнями, які протокольно передбачені за таких національних свят, не здійснювалося, не здійснюється і зараз, на жаль".

Нагадаємо, раніше нардепка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук з використанням інформації пресслужби президента РФ звинуватила Порошенка в привітанні Путіна з Днем ​​Росії в 2014 році.

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