Нардеп "ЄС" Герасимов в ефірі "1+1" закликав вимушених переселенців не брати участі в спецоперації проти Порошенка
Юристи "п'ятої колони" Кремля протягом останнього тижня активно обдзвонюють вимушених переселенців і пропонують їм підписувати позови проти п'ятого Президента Петра Порошенка.
Про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" повідомив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Він зазначив, що після провалу в Печерському суді та скандального викриття керівника слідчої групи ДБР Олега Корецького про політичне замовлення у справах Порошенка, Офіс Зеленського намагається створити інформаційну "димову завісу" і відволікти суспільство "плівками Деркача".
"Взагалі цей глибоко скоригований і сфальсифікований продукт "Деркач-ФСБ-продакш" навіть не варто коментувати, а треба одразу викидати на смітник. Якщо ви хочете почути про реальне ставлення Порошенка до Путіна, то наказ про контрнаступ у 14 році завдяки якому звільнили 2\3 окупованого Донбасу, – оце є реальне ставлення Порошенка до Путіна. Ініціювання суду в Гаазі щодо МН-17 – оце є реальне ставлення Порошенка до Путіна. Виграш у Стокгольмі більш ніж 4 мільярдів доларів у російського "Газпрому" – оце є реальне ставлення Петра Порошенка до Путіна. А ще є створення міжнародної коаліції, а ще є санкції, які були накладені на країну-агресора, а ще є отримання Томосу, а ще є Морський трибунал у Гамбурзі. І я цей список можу продовжувати. І не дивно, що після цього всього Путін заявив – хто завгодно, окрім Порошенка", – нагадав Герасимов.
"Чому саме сьогодні крутили це кіно? Бо це така димова завіса для того, щоб прикрити від громадськості "Вотергейт" імені пана Корецького, який ще раз довів, як фальсифікується і фабрикується заради політичного тиску справи Офісом Генерального прокурора на замовлення Зеленського. Для того, щоб прикрити від громадськості те, як провалився Зеленський у Печерському суді. Щоб прикрити від громадськості те, що Зеленський і компанія разом з Венедіктовою хочуть арештувати телеканал "Прямий". І багато інших речей", – зауважив Артур Герасимов.
Співголова фракції "Європейська Солідарність" також повідомив, що про наявність записів заявляв сам президент Зеленський під час зустрічі з керівниками фракцій. "Під час однієї зустрічі з лідерами фракцій у парламенті України Зеленський відкрито сказав, що в них нібито багато записів розмов, і вони готові їх викидати. Тому велике питання, чи не у співпраці ФСБ і команди Зеленського відбувалося те, що відбулося сьогодні вранці", – зауважив Герасимов.
"Насправді більш важливим для України є інше. Те, що Кулик заявив, що треба подавати позови проти Порошенка звичайним громадянам. Вже більше тижня юристи "п’ятої колони" обдзвонюють вимушених переселенців і закликають їх підписати позови проти Петра Порошенка, що нібито він винний, що вони втратили майно, а не Російська Федерація. Я б хотів закликати переселенців – не будьте інструментом російської гібридної агресії. Не підписуйте ці позови", – наголосив Герасимов.
Він закликав Зеленського забезпечити відповідно до закону створення консолідованої претензії до Росії щодо компенсації за агресію проти України.
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Брехня все это
А так впевнено звинувачуєш людину у брехні.
Думаю, що й проти Порошенка, ти так же впевнено підпишеш бумажку.
А порошенко, как опытный торгаш, просто потом воспользовался этой ситуацией (не раскачивайте лодку, а то путин нападет), чтобы люди не возмущались тем, что он не боролся с коррупцией, а возглавил ее.
Живешь и живи себе. А нам тут в Украине виднее, кто хороший, а кто плохой.
Тем более, не говори про корни, понятно тебе?
Ну вот КАК кацап сможет отвечать "как человек", если физиология против???
Ти, нормальний?
Запомни, тварь, что Зеленского выбрали не потому, что люди сепары, а того, чтобы к власти опять не пришел этот очковтиратель порошенко.
В чём ещё ты, https://censor.net/user/187012, его обвиняешь?
И эти его заискивающие разговоры с ******, подтверждают, что народ не захотел его видеть президентом не зря.
Постоянно сеют вражду в обществе: только те для них патриоты, кто за порошенко. Остальные якобы все сепары.
П.с. сейчас админ забанит, я из бана практически не вылажу. Хотя я ни разу!!!!и никогда никаких сепаратистских идей не высказывала.
Наоборот, я последовательно писала, что путин -*****, что развязал войну именно он, и что сепарам нужно по закону давать очень большие сроки, чтобы другим неповадно было.
Работал в правительстве азарова.
До последнего тянул с созданием антикоррупционоого суда.
Не инициировал отмену неприкосновенности.
Его однопартийцы инициировали отмену закона о незаконном обогащении.
Не боролся с коррупцией, а только говорил об этом.
Магазины Рошен во время войны выросли всюду, как грибы, потому что он пооьзовался служебным положением.
Порошенко занимался самолюбованием (ах, как красиво я говорю).
И много еще чего. Птица-говорун.
Поставил того же семочко, люди ему говорили, что это подозрительный тип, но он до последнего не снимал упорно его с должности.
Зеленский, по крайней мере, прислушивается к людям, и токсичных убирает из власти.
біженці - особи, які перебувають за межами своєї країни через ... обставини (принаймні так, серед інших міжнародних документів трактує й Статут міжнародної організації по справах біженців).
вимушені переселенці тим й відрізняються, що не виїжджають за межі своєї країни.
чи, зачекай, може ти вважаєш, що люди поїхали з таких собі "країн" "лднр"?
то ти не соромся поділись думками щодо їхньої суб'єктності.
Или - Беженство - массовое оставление жителями своих родных мест вследствие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 в ойны или стихийных бедствий.
Вся страна это знает, и лишь ты не знаешь.
у 14-му їй були лише 19 років, а вона "голими руками" створила добровольчий корпус "Госпітальєри" !
За период активной фазы АТО, начиная с 2014 года, лично вытащила и спасла более двух сотен раненых украинских солдат с передовойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%AF%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-:0-2 [2] . Создала и до сих пор руководит медицинским батальоном «Госпитальеры», что со времени создания спас более 2700 раненых украинских воинов и гражданских лиц с передовой
нині Яна - депутат у фракції Мародера, коррупціонера та свині Пороха.
щось не ліпиться.
чи не так ?
а сам, якщо маєш час та розум, ознайомся як висвітлене питання біженців (як переслідуваних осіб), а не "беженства" (як явища) в міжнародних документах та на міжнародних конференціях присвячених даній проблематиці.
ощасливити тебе знаннями на жаль не є можливим. оскільки вікіпедія та шарій з портновим твоє все.
п. 1 ч. 1 ст. 1, далеко й ходити не треба.
ого, а це вже намагання в юридичному полі зафіксувати відповідальність України у війні на сході України.
оскільки, нагадаю, порошенко обіймаючи посаду президента діяв від імені держави.
як тільки який-небудь суддя українського суду задовольнить подібний позов - росія одразу побіжить із таким рішенням по всіх міжнародних інстанціях і це буде аргумент на користь "громадянської війни".
ой, треба нищити все це проросійське опзж, об, наші, шарія, комуністів та інших. й робити це ще позавчора.
Лично я и все мои родственники и друзья, которые сюда переехали, никакой заботы от государства не видели. Живите, как хотите и где хотите.
Киевляне и львовяне умирали на Майдане, а вы "кормили" геев из Европы
почему Я должен помогать дебилам, которые не смогли защитить свою жизнь, здоровье и собственность ?
люди сами защищали себя