Нардеп "ЄС" Герасимов в ефірі "1+1" закликав вимушених переселенців не брати участі в спецоперації проти Порошенка

Юристи "п'ятої колони" Кремля протягом останнього тижня активно обдзвонюють вимушених переселенців і пропонують їм підписувати позови проти п'ятого Президента Петра Порошенка.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" повідомив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він зазначив, що після провалу в Печерському суді та скандального викриття керівника слідчої групи ДБР Олега Корецького про політичне замовлення у справах Порошенка, Офіс Зеленського намагається створити інформаційну "димову завісу" і відволікти суспільство "плівками Деркача".

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"Взагалі цей глибоко скоригований і сфальсифікований продукт "Деркач-ФСБ-продакш" навіть не варто коментувати, а треба одразу викидати на смітник. Якщо ви хочете почути про реальне ставлення Порошенка до Путіна, то наказ про контрнаступ у 14 році завдяки якому звільнили 2\3 окупованого Донбасу, – оце є реальне ставлення Порошенка до Путіна. Ініціювання суду в Гаазі щодо МН-17 – оце є реальне ставлення Порошенка до Путіна. Виграш у Стокгольмі більш ніж 4 мільярдів доларів у російського "Газпрому" – оце є реальне ставлення Петра Порошенка до Путіна. А ще є створення міжнародної коаліції, а ще є санкції, які були накладені на країну-агресора, а ще є отримання Томосу, а ще є Морський трибунал у Гамбурзі. І я цей список можу продовжувати. І не дивно, що після цього всього Путін заявив – хто завгодно, окрім Порошенка", – нагадав Герасимов.

"Чому саме сьогодні крутили це кіно? Бо це така димова завіса для того, щоб прикрити від громадськості "Вотергейт" імені пана Корецького, який ще раз довів, як фальсифікується і фабрикується заради політичного тиску справи Офісом Генерального прокурора на замовлення Зеленського. Для того, щоб прикрити від громадськості те, як провалився Зеленський у Печерському суді. Щоб прикрити від громадськості те, що Зеленський і компанія разом з Венедіктовою хочуть арештувати телеканал "Прямий". І багато інших речей", – зауважив Артур Герасимов.

Співголова фракції "Європейська Солідарність" також повідомив, що про наявність записів заявляв сам президент Зеленський під час зустрічі з керівниками фракцій. "Під час однієї зустрічі з лідерами фракцій у парламенті України Зеленський відкрито сказав, що в них нібито багато записів розмов, і вони готові їх викидати. Тому велике питання, чи не у співпраці ФСБ і команди Зеленського відбувалося те, що відбулося сьогодні вранці", – зауважив Герасимов.

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"Насправді більш важливим для України є інше. Те, що Кулик заявив, що треба подавати позови проти Порошенка звичайним громадянам. Вже більше тижня юристи "п’ятої колони" обдзвонюють вимушених переселенців і закликають їх підписати позови проти Петра Порошенка, що нібито він винний, що вони втратили майно, а не Російська Федерація. Я б хотів закликати переселенців – не будьте інструментом російської гібридної агресії. Не підписуйте ці позови", – наголосив Герасимов.

Він закликав Зеленського забезпечити відповідно до закону створення консолідованої претензії до Росії щодо компенсації за агресію проти України.