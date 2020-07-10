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Новини Біженці з Криму та Донбасу
6 086 90

Нардеп "ЄС" Герасимов в ефірі "1+1" закликав вимушених переселенців не брати участі в спецоперації проти Порошенка

Нардеп

Юристи "п'ятої колони" Кремля протягом останнього тижня активно обдзвонюють вимушених переселенців і пропонують їм підписувати позови проти п'ятого Президента Петра Порошенка.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" повідомив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він зазначив, що після провалу в Печерському суді та скандального викриття керівника слідчої групи ДБР Олега Корецького про політичне замовлення у справах Порошенка, Офіс Зеленського намагається створити інформаційну "димову завісу" і відволікти суспільство "плівками Деркача".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко закликав Євросоюз запровадити санкції проти РФ за дезінформацію, спрямовану на підрив безпеки в Європі

"Взагалі цей глибоко скоригований і сфальсифікований продукт "Деркач-ФСБ-продакш" навіть не варто коментувати, а треба одразу викидати на смітник. Якщо ви хочете почути про реальне ставлення Порошенка до Путіна, то наказ про контрнаступ у 14 році завдяки якому звільнили 2\3 окупованого Донбасу, – оце є реальне ставлення Порошенка до Путіна. Ініціювання суду в Гаазі щодо МН-17 – оце є реальне ставлення Порошенка до Путіна. Виграш у Стокгольмі більш ніж 4 мільярдів доларів у російського "Газпрому" – оце є реальне ставлення Петра Порошенка до Путіна. А ще є створення міжнародної коаліції, а ще є санкції, які були накладені на країну-агресора, а ще є отримання Томосу, а ще є Морський трибунал у Гамбурзі. І я цей список можу продовжувати. І не дивно, що після цього всього Путін заявив – хто завгодно, окрім Порошенка", – нагадав Герасимов.

"Чому саме сьогодні крутили це кіно? Бо це така димова завіса для того, щоб прикрити від громадськості "Вотергейт" імені пана Корецького, який ще раз довів, як фальсифікується і фабрикується заради політичного тиску справи Офісом Генерального прокурора на замовлення Зеленського. Для того, щоб прикрити від громадськості те, як провалився Зеленський у Печерському суді. Щоб прикрити від громадськості те, що Зеленський і компанія разом з Венедіктовою хочуть арештувати телеканал "Прямий". І багато інших речей", – зауважив Артур Герасимов.

Співголова фракції "Європейська Солідарність" також повідомив, що про наявність записів заявляв сам президент Зеленський під час зустрічі з керівниками фракцій. "Під час однієї зустрічі з лідерами фракцій у парламенті України Зеленський відкрито сказав, що в них нібито багато записів розмов, і вони готові їх викидати. Тому велике питання, чи не у співпраці ФСБ і команди Зеленського відбувалося те, що відбулося сьогодні вранці", – зауважив Герасимов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Деркач оприлюднив записи розмов нібито Порошенка і Путіна: "Тисну руку. Щиро дякую". В "ЄС" назвали їх фейковими. У Кремлі відмовилися від коментарів. АУДІО

"Насправді більш важливим для України є інше. Те, що Кулик заявив, що треба подавати позови проти Порошенка звичайним громадянам. Вже більше тижня юристи "п’ятої колони" обдзвонюють вимушених переселенців і закликають їх підписати позови проти Петра Порошенка, що нібито він винний, що вони втратили майно, а не Російська Федерація. Я б хотів закликати переселенців – не будьте інструментом російської гібридної агресії. Не підписуйте ці позови", – наголосив Герасимов.

Він закликав Зеленського забезпечити відповідно до закону створення консолідованої претензії до Росії щодо компенсації за агресію проти України.

Автор: 

Деркач Андрій (152) Зеленський Володимир (24004) Порошенко Петро (15182) ФСБ (1455) Герасимов Артур (298) переселенці (982) Деркач Олександр (56) Офіс Президента (2027)


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Топ коментарі
+25
Согласен! Барыга должен сидеть за торговлю стратегическим запасом продовольствия и медикаментов во время панэпидемии!
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10.07.2020 13:49
+12
И не только барыга зеленский...а и все остальное зеленое стадо тоже..
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10.07.2020 13:54
+12
Нардеп "ЄС" Герасимов в ефірі "1+1" закликав вимушених переселенців не брати участі в спецоперації проти Порошенка - Цензор.НЕТ 7714
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10.07.2020 13:58
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Правила форума Рада форумчан
Согласен! Барыга должен сидеть за торговлю стратегическим запасом продовольствия и медикаментов во время панэпидемии!
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10.07.2020 13:49 Відповісти
Нардеп "ЄС" Герасимов в ефірі "1+1" закликав вимушених переселенців не брати участі в спецоперації проти Порошенка - Цензор.НЕТ 7714
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10.07.2020 13:58 Відповісти
И не только барыга зеленский...а и все остальное зеленое стадо тоже..
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10.07.2020 13:54 Відповісти
всему свое время. Суд в Делавере продолжается, будет решение - посадят бородатую барыгу, возможно даже вместе с гнусавой табуреткой
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10.07.2020 13:56 Відповісти
Нардеп "ЄС" Герасимов в ефірі "1+1" закликав вимушених переселенців не брати участі в спецоперації проти Порошенка - Цензор.НЕТ 1099
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10.07.2020 13:58 Відповісти
Мдя у зебилов уже точно кукуха отьехала...
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10.07.2020 13:47 Відповісти
кстати че мучаться, - в народных республиках Порошенко уже осужден и казнен. Осталось Бенедиктовой только документы затребовать
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10.07.2020 13:48 Відповісти
Ну, и скольких уже обзвонили?
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10.07.2020 13:51 Відповісти
шо, до тебя ещё не дозвонились?
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10.07.2020 14:00 Відповісти
Вообще тишина.
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10.07.2020 14:03 Відповісти
Ни мне, ни моим родственникам, как переселенцам, никто не звонил.
Брехня все это
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10.07.2020 13:57 Відповісти
Переселенцев около двух миллионов...ты не уникален...
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10.07.2020 13:59 Відповісти
В Україні, десь 2 мільйони переселенців. Ти, один з них.
А так впевнено звинувачуєш людину у брехні.
Думаю, що й проти Порошенка, ти так же впевнено підпишеш бумажку.
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10.07.2020 14:01 Відповісти
А з якого я повинен безапеляційно вірити тому, ща каже нардеп ЄС? Ви хочете сказати, що він аж ніяк не зацікавлена особа? Він докази навів? Може оприлюднив імена тих людей, яким дзвонили та вимагали подібне? Ці люди можуть підтвердити те, що сказав Герасимов? На якій підставі Ви кажете що https://censor.net/user/187012 неправий у своїх висновках? І прямо в своєму дописі впевнено так заявляєте, що думаєте що https://censor.net/user/187012 обов'язково підпише папірець проти Порошенка. Цікаві у Вас подвійні стандарти. А взагалі я не здивований. У прихільників Порошенка завжди так.
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10.07.2020 14:18 Відповісти
https://censor.net/user/450460, брехня у https://censor.net/user/187012 в выводах, то, что одному из 2-х миллионов ещё не позвонили не означает, что не звонили никому.
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10.07.2020 14:27 Відповісти
В равной степени это также не означает что звонили. Тем более что данный месидж озвучил заинтересованный человек.
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10.07.2020 16:05 Відповісти
У 70-80 процентов людей смартфоны пишут разговор. Единственный звон, который слышно - звон фольги трясущихся от страха шыкаладных яиц
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10.07.2020 14:18 Відповісти
И да, если бы таки позвонили, то никто из нас ничего такого бы не подписывали, потому что виноват в войне исключительно путин и ко.
А порошенко, как опытный торгаш, просто потом воспользовался этой ситуацией (не раскачивайте лодку, а то путин нападет), чтобы люди не возмущались тем, что он не боролся с коррупцией, а возглавил ее.
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10.07.2020 14:03 Відповісти
Петюня решил придержаться поговорке.
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10.07.2020 14:17 Відповісти
https://censor.net/user/187012, это понятно, что у тебя даунбасские корни, так может ты расскажешь - чем воспользовался Порошенко и в чём это выражается?
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10.07.2020 14:20 Відповісти
Послушай, ты тут пасешься на сайте годами, при этом живешь в Беларуси.
Живешь и живи себе. А нам тут в Украине виднее, кто хороший, а кто плохой.
Тем более, не говори про корни, понятно тебе?
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10.07.2020 14:44 Відповісти
https://censor.net/user/187012, когда начнёшь отвечать на вопросы, как человек, а не как кацап?
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10.07.2020 14:49 Відповісти
Интересно вы вопросы формулируете!

Ну вот КАК кацап сможет отвечать "как человек", если физиология против???
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10.07.2020 15:44 Відповісти
По тому, кто тебе поставил лайки - всё с тобой ясно без лишних слов!
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10.07.2020 14:27 Відповісти
все по пете: "З ранку не збрехав,день пропав"
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10.07.2020 14:41 Відповісти
Все вірно Порохло зробив все,щоб ЗСУ і Добробати не перебили всю сєпарню і звільнили окуповані землі москалями.
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10.07.2020 14:00 Відповісти
Пропонуєш перебити 73,22% громадян України?
Ти, нормальний?
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10.07.2020 14:02 Відповісти
А ты нормальный, когда называешь почти всех украинцев сепарней? Ты бот.
Запомни, тварь, что Зеленского выбрали не потому, что люди сепары, а того, чтобы к власти опять не пришел этот очковтиратель порошенко.
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10.07.2020 14:08 Відповісти
Зеб, что Порошенко украл и смародёрил?
В чём ещё ты, https://censor.net/user/187012, его обвиняешь?
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10.07.2020 14:21 Відповісти
Ниже я написала, почему мне, мягко говоря, не нравится порошенко.
И эти его заискивающие разговоры с ******, подтверждают, что народ не захотел его видеть президентом не зря.
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10.07.2020 14:40 Відповісти
заискивание зешмаркли не перепутал?
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10.07.2020 14:48 Відповісти
У https://censor.net/user/187012 Зелемойский - духовный лидер...
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10.07.2020 14:55 Відповісти
https://censor.net/user/187012, ниже я тебе задал вопросы по каждому пункту твоих мантр.
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10.07.2020 14:50 Відповісти
Це ти пропонуєш,Порохнявий зрадник привів до влади Блазня,підірвав віру в державні інститути,знищив добровольчий і волонтерський рух,знищив реформи судів і поліції ітп.
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10.07.2020 14:12 Відповісти
Як раз переселені адекватні люди, вони зробили вибір і не мєтаються як більшість вати!
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10.07.2020 14:20 Відповісти
Далеко не всі.
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10.07.2020 14:36 Відповісти
Герасимов и фейкометание неотделимы.
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10.07.2020 14:04 Відповісти
Команда Порошенка і він сам продовжують засцикати очі порохоботів. Порохоботи продовжують вважати це кацапським фейком і цілющою росою.
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10.07.2020 14:06 Відповісти
Вспомнил о переселенцах) Переселенцы это те, кого власть переселила. Тут таких нет. А вот беженцы есть....где-то бродит 1 млн ненужных вам человечков.
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10.07.2020 14:06 Відповісти
Не только ненужных. Тут боты постоянно беженцев причисляют к врагам Украины.
Постоянно сеют вражду в обществе: только те для них патриоты, кто за порошенко. Остальные якобы все сепары.
П.с. сейчас админ забанит, я из бана практически не вылажу. Хотя я ни разу!!!!и никогда никаких сепаратистских идей не высказывала.
Наоборот, я последовательно писала, что путин -*****, что развязал войну именно он, и что сепарам нужно по закону давать очень большие сроки, чтобы другим неповадно было.
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10.07.2020 14:16 Відповісти
https://censor.net/user/187012, что Порошенко не то и/или не так делал?
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10.07.2020 14:22 Відповісти
Порошенко - олигарх, накопивший миллиарды, при этом сидя на гос. должностях.
Работал в правительстве азарова.
До последнего тянул с созданием антикоррупционоого суда.
Не инициировал отмену неприкосновенности.
Его однопартийцы инициировали отмену закона о незаконном обогащении.
Не боролся с коррупцией, а только говорил об этом.
Магазины Рошен во время войны выросли всюду, как грибы, потому что он пооьзовался служебным положением.
Порошенко занимался самолюбованием (ах, как красиво я говорю).
И много еще чего. Птица-говорун.
Поставил того же семочко, люди ему говорили, что это подозрительный тип, но он до последнего не снимал упорно его с должности.
Зеленский, по крайней мере, прислушивается к людям, и токсичных убирает из власти.
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10.07.2020 14:34 Відповісти
https://censor.net/user/187012, покажи признаки того, что Порошенко - олигарх, воспользовавшись толковым словарём.
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10.07.2020 14:37 Відповісти
https://censor.net/user/187012, почему Порошенко пошел в правительство Азорова и почему ушел?
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10.07.2020 14:38 Відповісти
https://censor.net/user/187012, за сколько секунд должен был закончится подготовительный этап создания Антикоррупционного суда?
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10.07.2020 14:38 Відповісти
https://censor.net/user/187012, как ты себе представляешь снятие неприкосновенности? Разрешаю тебе теперь Беларусь упомянуть.
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10.07.2020 14:39 Відповісти
https://censor.net/user/187012, расскажи - какие однопартийцы Порошенко отменили закон о незаконном обогащении? Не те ли, которые посчитали конституционным разгон Рады?
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10.07.2020 14:40 Відповісти
застрелись,бульбулятор
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10.07.2020 14:42 Відповісти
Да, он тут всех подзадолбал, этот пожарник
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10.07.2020 14:48 Відповісти
https://censor.net/user/187012, расскажи, в какой стране за 5 лет полностью побороли коррупцию, отразили агрессию паРаши, восстановили экономику, разрушенную агрессией паРаши, да ещё когда лохторат избирает то Ющенко, то убийцу-Януковича, то - Порошенко, то - Буратино?
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10.07.2020 14:42 Відповісти
https://censor.net/user/187012, расскажи, с каких магазинов Рошен не платились налоги и сколько людей потеряло работу, после того, как открылись магазины Рошен? Расскажи, эпоха нищеты начинается, когда люди вместо хлеба начинают покупать пирожные?
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10.07.2020 14:43 Відповісти
https://censor.net/user/187012, в чём выражается самолюбование Порошенко на примерах сделанного Порошенко?
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10.07.2020 14:44 Відповісти
https://censor.net/user/187012, расскажи - что там с Семочко по последним сведениям?
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10.07.2020 14:45 Відповісти
https://censor.net/user/187012, расскажи - к чему твой Зелемойский к тебе прислушался, на примере его дел.
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10.07.2020 14:46 Відповісти
https://censor.net/ua/user/187012, ти ба, ще один біженець, з якої країни до нас в Україну?
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10.07.2020 14:22 Відповісти
Забанят однозначно. Проверено на себе) Для админа ты не ко двору, а для стукачей порохоботов ваще враг)
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10.07.2020 14:31 Відповісти
та невже?
біженці - особи, які перебувають за межами своєї країни через ... обставини (принаймні так, серед інших міжнародних документів трактує й Статут міжнародної організації по справах біженців).
вимушені переселенці тим й відрізняються, що не виїжджають за межі своєї країни.
чи, зачекай, може ти вважаєш, що люди поїхали з таких собі "країн" "лднр"?

то ти не соромся поділись думками щодо їхньої суб'єктності.
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10.07.2020 14:21 Відповісти
Ты меня прям осчастливил своими познаниями.
Или - Беженство - массовое оставление жителями своих родных мест вследствие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 в ойны или стихийных бедствий.
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10.07.2020 14:27 Відповісти
а бежал чего и от кого?
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10.07.2020 14:40 Відповісти
От вооруженных бандформирований *****.
Вся страна это знает, и лишь ты не знаешь.
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10.07.2020 14:51 Відповісти
ответь на вопрос почему бежал, а не освобождал? прятался
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10.07.2020 14:54 Відповісти
Я женщина, и должна была идти с голыми руками против банд с автоматами?
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10.07.2020 15:05 Відповісти
Вы чули про Яну Зінкевич.
у 14-му їй були лише 19 років, а вона "голими руками" створила добровольчий корпус "Госпітальєри" !

За период активной фазы АТО, начиная с 2014 года, лично вытащила и спасла более двух сотен раненых украинских солдат с передовойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%AF%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-:0-2 [2] . Создала и до сих пор руководит медицинским батальоном «Госпитальеры», что со времени создания спас более 2700 раненых украинских воинов и гражданских лиц с передовой

нині Яна - депутат у фракції Мародера, коррупціонера та свині Пороха.
щось не ліпиться.
чи не так ?
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10.07.2020 15:37 Відповісти
Я угораю с тех людей, которые сами не на фронте, но при этом постоянно попрекают этим других
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10.07.2020 18:29 Відповісти
https://censor.net/ua/user/369726, я тобі вже казав, що ти падло вузьзколобе, але ти ніяк не бажаєш те прийняти.
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10.07.2020 14:23 Відповісти
Сержик, а ты попробуй ртом говорить.
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10.07.2020 14:28 Відповісти
я спробую тобі ще раз надрукувати (ну а ти спробуй в монітор побалакати), ти кацапську вікіпедію (з якою ти й набираєшся всієї своєї "мудрості"), залиш для читанки дітям.
а сам, якщо маєш час та розум, ознайомся як висвітлене питання біженців (як переслідуваних осіб), а не "беженства" (як явища) в міжнародних документах та на міжнародних конференціях присвячених даній проблематиці.
ощасливити тебе знаннями на жаль не є можливим. оскільки вікіпедія та шарій з портновим твоє все.
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10.07.2020 14:38 Відповісти
без всякої надії але все ж таки може почитаєш, хто є біженцем в розумінні https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17#Text законодавства України
п. 1 ч. 1 ст. 1, далеко й ходити не треба.
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10.07.2020 14:43 Відповісти
Сержик, ты сам с собой разговариваешь?Холуй, ты смотри , как ты стелешься передо мной в объяснениях. Не перебарщивай, сынок)
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10.07.2020 14:57 Відповісти
Надеюсь тут на форуме отпишется хоть один из тех, кому звонили, аудитория у сайта большая, хоть один да обнаружится
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10.07.2020 14:09 Відповісти
обдзвонюють вимушених переселенців і закликають їх підписати позови проти Петра Порошенка, що нібито він винний, що вони втратили майно, а не Російська Федерація. Джерело: https://censor.net/ua/n3207381
ого, а це вже намагання в юридичному полі зафіксувати відповідальність України у війні на сході України.
оскільки, нагадаю, порошенко обіймаючи посаду президента діяв від імені держави.
як тільки який-небудь суддя українського суду задовольнить подібний позов - росія одразу побіжить із таким рішенням по всіх міжнародних інстанціях і це буде аргумент на користь "громадянської війни".
ой, треба нищити все це проросійське опзж, об, наші, шарія, комуністів та інших. й робити це ще позавчора.
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10.07.2020 14:11 Відповісти
треба втолкувати в голови тих біженців-переселенців, хто клюне на підбурювання московських холуїв, ту обставину, що коли вони програють в суді, то витрати понесуть не підбурювачі, а самі ті дятли. А вони вусе одно програють. Бо параша організувала агресію.
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10.07.2020 18:24 Відповісти
Не знаю, какие иски могут подавать в еспч лично к пэте,а вот иски относительно возмещения за потерянное имущество во время ато к государству, вполне.
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10.07.2020 14:15 Відповісти
5050, какому государству предъявлять иск за потерянное имущество?
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10.07.2020 14:23 Відповісти
Он ясно написал - Во время АТО ....
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10.07.2020 14:33 Відповісти
тогда рефии
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10.07.2020 14:50 Відповісти
Ну да... Там мы её и проводили.
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10.07.2020 14:58 Відповісти
так чого ж ти агітуєш, щоб претензії пред'являлись особисто до Пороха?
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10.07.2020 16:09 Відповісти
Порошенко как раз переселенцев и тем которые все время шастают жалел. но им все равно опзжо лучше.
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10.07.2020 14:36 Відповісти
И как он жалел? Кого пожалел?
Лично я и все мои родственники и друзья, которые сюда переехали, никакой заботы от государства не видели. Живите, как хотите и где хотите.
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10.07.2020 15:00 Відповісти
КТО ВАМ ВИНОВАТ ?

Киевляне и львовяне умирали на Майдане, а вы "кормили" геев из Европы

почему Я должен помогать дебилам, которые не смогли защитить свою жизнь, здоровье и собственность ?
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10.07.2020 15:41 Відповісти
Я извиняюсь,но для этого взимаются налоги,что бы государство защищало их.
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10.07.2020 16:46 Відповісти
можешь не извиняться, на тот момент все налоги украл Янык, армии не было и

люди сами защищали себя
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10.07.2020 17:32 Відповісти
Нехай попэрэднык ответит за 5 взрывов на складах боеприпасов.
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10.07.2020 14:37 Відповісти
Хотят развести как лохов!Чечетов ворочается...и просит оценить "красоту игры"!Циники с нетрадиционной ориентацией правят бал,дожили!
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10.07.2020 15:55 Відповісти
Один предатель призвал других предателей не участвовать в спецоперации против третьего предателя. Все эти три стороны - это одна ОПГ.
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10.07.2020 17:39 Відповісти
Эти извращенцы так ссутся от Порошенко, что уже не знают, что еще придумать. Походу чуют мерзоты, что земля под ногами плавится начала. Дырку от бублика вам, а не Пороха.
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10.07.2020 20:43 Відповісти
 
 