Кораблі НАТО готуються до навчань у Чорному морі із заходом у порт Одеси
Кораблі Постійної військово-морської групи НАТО (SNMG-2) направляються в Чорне море і готуються до проведення навчань у регіоні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє іспанське видання ABC.
Із 30 червня Іспанія очолює військово-морську групу НАТО SNMG у Середземномор'ї. Група на чолі з фрегатом Іспанії Alvaro de Baza складається з двох ескортних кораблів і двох протимінних кораблів з підвищеною готовністю.
"Чорне море є одним із традиційних районів розміщення SNMG-2, який група відвідує щонайменше двічі на рік, оскільки три країни НАТО та дві країни-партнери мають доступ до цього моря. Ця військово-морська присутність є ознакою згуртованості та солідарності між союзниками. Логічно, що присутність зросла внаслідок кримської кризи в 2014 році, але завжди з максимальною повагою до міжнародних стандартів, які регулюють присутність військових кораблів у цьому дуже чутливому морському регіоні", - заявив капітан іспанського флоту Мануель Агірре.
Кораблі візьмуть участь у військово-морських маневрах, організованих Болгарією.
Разом з ними у навчаннях візьмуть участь американський есмінець та три болгарські кораблі.
Пізніше кораблі НАТО відвідають Одесу. Через 21 день, як передбачено міжнародними договорами, кораблі залишать Чорне море.
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