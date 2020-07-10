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Кораблі НАТО готуються до навчань у Чорному морі із заходом у порт Одеси

Кораблі НАТО готуються до навчань у Чорному морі із заходом у порт Одеси

Кораблі Постійної військово-морської групи НАТО (SNMG-2) направляються в Чорне море і готуються до проведення навчань у регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє іспанське видання ABC.

Із 30 червня Іспанія очолює військово-морську групу НАТО SNMG у Середземномор'ї. Група на чолі з фрегатом Іспанії Alvaro de Baza складається з двох ескортних кораблів і двох протимінних кораблів з підвищеною готовністю.

"Чорне море є одним із традиційних районів розміщення SNMG-2, який група відвідує щонайменше двічі на рік, оскільки три країни НАТО та дві країни-партнери мають доступ до цього моря. Ця військово-морська присутність є ознакою згуртованості та солідарності між союзниками. Логічно, що присутність зросла внаслідок кримської кризи в 2014 році, але завжди з максимальною повагою до міжнародних стандартів, які регулюють присутність військових кораблів у цьому дуже чутливому морському регіоні", - заявив капітан іспанського флоту Мануель Агірре.

Кораблі візьмуть участь у військово-морських маневрах, організованих Болгарією.

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Разом з ними у навчаннях візьмуть участь американський есмінець та три болгарські кораблі.

Пізніше кораблі НАТО відвідають Одесу. Через 21 день, як передбачено міжнародними договорами, кораблі залишать Чорне море.

Автор: 

НАТО (6469) військові навчання (2778) Чорне море (1674)


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Топ коментарі
+7
Ещё лучше организовать базу НАТО в Одессе. ***** помрёт от удара.
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10.07.2020 14:23
+5
на кацапії спостерігається вогняне зарево палаючих пердаків)))
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10.07.2020 14:18
+5
Друзям завжди раді. Вперед до перемоги!
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10.07.2020 14:28
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на кацапії спостерігається вогняне зарево палаючих пердаків)))
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10.07.2020 14:18 Відповісти
Х**лостан. Готовність №1 !
Кораблі НАТО готуються до навчань у Чорному морі із заходом у порт Одеси - Цензор.НЕТ 531
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10.07.2020 14:30 Відповісти
Кораблі НАТО готуються до навчань у Чорному морі із заходом у порт Одеси - Цензор.НЕТ 4904
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10.07.2020 14:54 Відповісти
Ещё лучше организовать базу НАТО в Одессе. ***** помрёт от удара.
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10.07.2020 14:23 Відповісти
Якоря відірвати, або приварити к пірсу щоб надовго залишилися!!!
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10.07.2020 14:25 Відповісти
Сдам участок 12 соток на Хаджибеевском лимане. Свет, вода, капитальное строение 2 этажа, удобства.
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10.07.2020 14:29 Відповісти
Тре англійською)))
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10.07.2020 14:32 Відповісти
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10.07.2020 14:36 Відповісти
че там, тогда уж сразу рептилоидов. Вероятность такая же.
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10.07.2020 15:55 Відповісти
Рептилоиды в Севастополе засели.
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10.07.2020 18:33 Відповісти
Друзям завжди раді. Вперед до перемоги!
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10.07.2020 14:28 Відповісти
цапи, де кузя? Згорів нах! Чим будете лякати флоти світу?
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10.07.2020 14:28 Відповісти
Больший интерес вызывает где два авианесущх крейсера, доставшихся Украине. А пердуны у русни реально рвет. Как удержаться, при виде НАТОвских, и Украинских плавсредств (https://mtdata.ru/u1/photo5E6D/20220598674-0/original.jpg ссылка )?
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10.07.2020 14:50 Відповісти
Буде база НАТО -- будемо спокійно спати !!!
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10.07.2020 14:31 Відповісти
Как же мне нравится этот зверинный оскал империализма под флагами стран НАТО! Всегда с удовольствием ходим в порт во время подобных визитов.
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10.07.2020 14:39 Відповісти
NATO WELCOME TO UKRAINE! SUCCESSFUL MANEUVERS!)
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10.07.2020 14:45 Відповісти
Браво! Ждём с нетерпением. Чувствуйте себя, как дома.... Располагайтесь на НАШЕЙ севастопольской военно-морской базе...Навсегда. Бесплатно....
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10.07.2020 15:06 Відповісти
О, карго-культ НАТО во всей красе.
Граждане, никакое НАТО не будет впрягаться за Украину в военное противостояние с Рашей. Украинцам надо самим наращивать мускулы и работать на оборону, а не мечтать о добром заокеанском дяде который надает оплеух рашке.
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10.07.2020 15:57 Відповісти
Кораблі НАТО готуються до навчань у Чорному морі із заходом у порт Одеси - Цензор.НЕТ 4745
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10.07.2020 16:50 Відповісти
рядовой пилот рядового "Апача" ВВС США..
у меня всё - кто в теме,тот поймёт..
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10.07.2020 16:51 Відповісти
Военно-морские силы Украины получили участок земли под Одессой в городе Южном, на котором планируется построить здание штаба «Си Бриза» на постоянной основе. Во время ежегодных учений в Черном море в штабе будут работать около 200 военнослужащих из разных стран участниц НАТО, а постоянный персонал военного объекта составит 15 україномовних співробітників.
Тролли Пригожина из Санкт-Петербурга по лубянским методичкам «разгоняют волну», что «президент Дональд Трамп устал от Украины и прекращает финансовую и военную помощь».
Соединённые Штаты Америки продолжают поставлять для Вооруженных Сил Украины противотанковые ракеты для комплексов «Javelin», боеприпасы и оборудование на $ 60 миллионов (долларов). Ценный груз доставляется
в Одессу по воздуху и морским путем.
Одесситы за годы войны с Московией научились различать воинские звания офицеров НАТО. Пассажиры, вылетающие из одесского аэропорта, часто встречаются с англоязычными офицерами, группами прибывающими в Южную Жемчужину. Отсюда гости отправляются автобусами на военные базы НАТО расположенные под Очаковом и Бердянском, где проходит модернизация нескольких украинских военно-морских баз, чтобы дать возможность американским военным кораблям-ракетоносцам и самолетам патрулировать побережье вблизи оккупированного россиянами Крыма.
Из окон второго этажа аэровокзала можно увидеть, как по рулежной полосе с небольшими интервалами катятся огромные грузовые самолеты C 130 YMC 130H Lockheed Hercules (Геркулес), а рабочие в синих комбинезонах выгружают из грузовых отсеков прибывших самолетов какие-то брезентовые мешки, цинковые коробки и зеленые деревянные ящики.
Также сейчас идет интенсивная подготовка к предстоящим учениям «Си Бриз-2020», в котором примут участие представители 20 стран антироссийской коалиции, среди которых впервые будут военные из Японии, Норвегии и Южной Кореи.
Расширение стран, участников коалиции связано с тем, что у этих держав имеются нерешенные территориальные претензии к Московии.
Эти учения призваны дать понять кремлевским старцам, что если кооператив «ОЗЕРО» двинет свои танковые дивизии в прибалтийские страны, Белоруссию, Украину и Польшу, то шутить с ними никто не будет. На патронах и снарядах для русских медведей НАТО экономить не будет.
Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал военно-воздушных сил США Тод Уолтерс в своем докладе подтвердил предоставление Украине новых снайперских систем, боеприпасов и систем для ВМС, для отражения атак российских православных оккупантов на востоке Украины и на побережье Азовского моря.
Тем временем два военных американских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика «B-1B Lancer» с крылом изменяемой стреловидности поднявшись с авиабазы Эллсворт, недавно совершили дальний стратегический перелёт над Европой и Черноморским регионом. Смертельного груза на этот раз на борту самолетов не было, но в салоне самолета была установлена спецаппаратура, которая зафиксировала на Перекопском перешейке большое скопление российских танков Т-34, прибывших из Лаоса и военных автомобилей «Газ-51».
Совсем недавно московские политики в лице Владимира Жириновского относились скептически и высмеивали в своих выступлениях американские подержанные «Хамви» (высокоподвижное многоцелевое колёсное транспортное средство), подаренные американцами военным ВСУ, то сейчас генералам Сергея Кунжутовича Шойгу уже не до смеха.
Офицеры Генштаба РФ догадываются, что просит у США Украина и какая техника выгружается по ночам в Одесском порту из американских транспортных судов типа «RORO» (грузовое судно для перевозки техники на колесной и гусеничной базе).
Штаты уже устали от постоянной лжи министра наружных дел РФ господина Сергея Лаврова и предпримут адекватные меры для того, чтобы Москва прекратила «борзеть» в Азово-Черноморском регионе.
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10.07.2020 21:30 Відповісти
 
 