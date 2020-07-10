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Українцям стали частіше відмовляти у в'їзді в Шенгенську зону: за минулий рік 66 390 випадків

Українцям стали частіше відмовляти у в'їзді в Шенгенську зону: за минулий рік 66 390 випадків

Кількість відмов у в'їзді громадянам України в Шенгенську зону в період між 2018 і 2019 роками збільшилася на 25% - з 53 185 до 66 390.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в третьому звіті Єврокомісії з оцінкою виконання вимог, необхідних для лібералізації візового режиму з країнами Східного партнерства та Західних Балкан.

У документі також вказується, що кількість українських громадян, визнаних такими, що незаконно проживають в Шенгенській зоні, збільшилася на 11% (з 37 410 до 41 705).

Кількість заяв про надання притулку, поданих українськими громадянами в Шенгенській зоні, зменшилася на 5%, при цьому в 2019 році було подано 9505 заяв, тоді як у 2018 році було подано 10 035 заяв.

Також читайте: Україна очікує місію Канади, яка вивчить можливість спрощення візового режиму, - Кулеба

Рівень визнання заяв на притулок знизився до 10,2% у 2019 році (у порівнянні з 17,3% у 2018 році).

У першому кварталі 2020 року було зареєстровано 1570 заяв про надання притулку, що на 41% менше, ніж за той же період 2019 року.

Що стосується співпраці з питань реадмісії, то спостерігається зниження показника повернення, відзначається у звіті. Коефіцієнт повернення знизився до 73% в 2019 році (в порівнянні з 85% в 2018 році), при цьому фактично повернулися 27 200 українських громадян.

"Однак, оскільки держави-члени ЄС повідомляють про хороше співробітництво з питань реадмісії своїх громадян, а також громадян третіх країн, це зниження коефіцієнтів повернення не повинно пояснюватися недостатньою ефективністю або змінами у співпраці. Поточний фінансований ЄС проєкт надасть електронну систему управління справами про реадмісію, яка покликана підвищити ефективність оперативного співробітництва", - йдеться у звіті.

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У Єврокомісії пояснили, що статистичні дані у звіті відображають дані Євростату 2019 року з акцентом на коливання між 2018-2019 роками. Де це можливо, в аналізованих країнах описуються політичні події в період аж до публікації цього звіту в липні 2020 року. Попередній звіт був представлений в грудні 2018 року.

Автор: 

Єврокомісія (2166) українці (2540) Шенген (118) візовий режим (361)


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Топ коментарі
+11
Госдачи - детям
Українцям стали частіше відмовляти у в'їзді в Шенгенську зону: за минулий рік 66 390 випадків - Цензор.НЕТ 8852
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10.07.2020 14:50
+10
Украинцам стали чаще отказывать во въезде в Шенгенскую зону: за прошлый год 66 390 случаев - Цензор.НЕТ 1376
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10.07.2020 14:38
+9
https://censor.net/user/347491
Если мозгов нет и никогда границу не пересекал - не пиши. Просто молчи.
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10.07.2020 14:52
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Украинцам стали чаще отказывать во въезде в Шенгенскую зону: за прошлый год 66 390 случаев - Цензор.НЕТ 1376
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10.07.2020 14:38 Відповісти
порошенківський безвіз виявився пустишкою для дурнів! Немає ніякого безвізу, просто тепер висаджують з потягів та автобусів на кордоні, а раніше можна було отримати відмову під час отримання візи і не лишитись на темній дорозі вночі на пункті пропуску з валізами і вже непотрібною туристичною путівкою в Париж! Або тепер можна опинитись в кімнаті нелегальних мігрантів в аеропортах ЄС, з відмовою на в'їзд до Шенгенської зони! Дякую тобі порошенко, ти йолоп!
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10.07.2020 14:48 Відповісти
Госдачи - детям
Українцям стали частіше відмовляти у в'їзді в Шенгенську зону: за минулий рік 66 390 випадків - Цензор.НЕТ 8852
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10.07.2020 14:50 Відповісти
https://censor.net/user/347491
Если мозгов нет и никогда границу не пересекал - не пиши. Просто молчи.
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10.07.2020 14:52 Відповісти
Вже дві ночі провели в аеропорту Афін, у приміщенні для нелегальних мігрантів, 17 пасажирів з України. Чоловіки, жінки та двоє дітей, яких у авіакомпанії запевнили, що вони мають право в'їзду, та дозволили їм сісти на літак - у підсумку опинилися за ґратами на 2-3 доби.
Ця історія, про яку учора першою повідомила "Європейська правда", спричинила справжній інформаційний вибух, але лишила без відповіді запитання:
- Що робити, щоби не опинитися у подібній ситуації, якщо ви вирішили полетіти до ЄС?
- Чому авіакомпанії дозволили сісти на літак тим, кого не пустять через кордон?
- І на що можна розраховувати тим, хто опинився у скруті?
"Європейська правда" давала https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/06/9/7110847/ відповіді на частину з цих питань ще місяць тому. Та нині, коли вже відомо, що про швидке відкриття кордонів ЄС можна і не мріяти, варто оновити рекомендації.
Спершу про історію в Афінах і про те, хто у ній винний. А у фіналі цього тексту - про те, як уникнути подібних проблем під час подорожей у епоху коронавірусу.
Що сталося?
Ця історія стала топ-новиною для більшості українських ЗМІ. У суботу ввечері в аеропорту грецької столиці приземлилися рейси двох лоукостерів, Ryanair та Wizz Air, що прибули туди майже одночасно з аеропортів "Бориспіль" та "Київ" (Жуляни) відповідно.
Ці рейси прилетіли до Афін майже порожніми - та все одно частину їхніх пасажирів зупинила грецька прикордонна служба. У 17 чоловіків, жінок та дітей забрали документи, а їх самих перевезли до ізолятора для нелегалів, повідомивши про підготовку до депортації. Як з'ясувалося згодом, за ґратами вони мали провести майже три доби, адже найближчий рейс до Києва був запланований лише у вівторок ввечері.
Консули вночі були на зв'язку з українцями, а вранці https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/07/5/7111836/ потрапили до них фізично , та їхній приїзд проблему не вирішив. Греки відмовилися переглядати рішення. Дипломатам довелося боротися вже за те, щоби українцям не поставили в паспорт кількарічну https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/07/5/7111838/ заборону на в'їзд до ЄС - бо спершу греки прирівняли їх до порушників кордону.
Втім, документи, які бачила "Європейська правда", дозволяють припустити, що прикордонники мали рацію принаймні щодо більшості (а швидше - щодо усіх) затриманих. Права на в'їзд до Греції вони не мали.
Звісно, всі вони знали, що ЄС обмежив в'їзд українців.
Дехто, схоже, скористався також не дуже чесними документами у спробі обійти цю заборону.
Але були і ті, хто чесно - хоч і недостатньо ретельно - намагався перевірити своє право на подорож. А також ті, хто щиро вважав, що підпадає під винятки. Тому туристів (а більшість із тих, хто застряг в Афінах, є саме туристами) точно не можна вважати єдиними і навіть головними винуватцями цих подій.
Сподіваємося, що для інших українців, які планують подорож за кордон, ця історія стане переконливим прикладом того, як не можна робити.
Чи винні українські прикордонники?
У емоційних дискусіях про грецьку історію доводилося чути докори на адресу українських прикордонників, МЗС, міграційної служби тощо. Адже, мовляв, якщо МЗС постійно заявляє і наполягає, що літати до країн Шенгену заборонено - то не мали права випускати туристів за кордон.
На жаль чи на щастя, їхньої вини тут немає. Єдиним держорганом, який перетинається з українцями, що прямують за кордон, є прикордонна служба - але і вона не має права закривати виїзд з держави, крім невеликого переліку встановлених законом виняткових причин (як от щодо громадян, які перебувають під слідством в Україні, або щодо тих, на кого накладена заборона через борг - наприклад, через несплату аліментів).
Пам'ятаєте, як навесні ми всі обурювалися через спроби уряду https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/04/29/7109338/ зупиняти українських заробітчан, що прямували на заробітки до Фінляндії, Британії тощо? Лунали звинувачення у тому, що Україна https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/04/29/7109354/ повертає практики СРСР із "виїзними візами". Але навіть тоді українців "гальмували" рішенням авіавлади, а не прикордонників, бо останні не мали такого права. А урядовий законопроєкт, який пропонував дати прикордонникам ширші повноваження, стикнувся із https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/04/14/7108727/ нищівною критикою , і зрештою його успішно поховали в Раді.
Зараз та сама історія. Конституція та низка міжнародних норм прямо забороняють прикордонникам перевіряти, з якою метою та з якими документами громадянин України летить за кордон, бо держава не має права лізти у приватні справи туристів.
Втім, туристів, які застрягли на кордоні в Греції, все ж мали зупинити до вильоту - але це повинен був зробити перевізник. Одне з головних питань - це те, чому авіакомпанія дозволила туристам сісти на літак.
Хаос державного рівня
Чи повинна авіакомпанія перевіряти документи пасажирів? Так, обов'язково! До цього їх зобов'язує і https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2920-14 українське законодавство, і https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0051 європейське .
Постійні читачі ЄвроПравди пам'ятають, як ми https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/06/9/7110847/ пояснювали , що в умовах пандемії ця практика працюватиме дещо інакше, ніж досі. Наприклад, авіалінії не перевірятимуть готовність пасажира дотримуватися вимоги щодо карантину, тестування (можливо, навіть платного) тощо. А у разі, якщо їм відмовлять через це у в'їзді, то повертатися додому туристи будуть змушені власним коштом. І це лишається правдою. Але тут необхідно розрізняти два типи обмежень - епідемічні, які авіакомпанія дійсно не може і не буде контролювати, і базові в'їзні, які вона перевіряти зобов'язана. Інакше авіакомпанії загрожує чималий штраф (про нього трохи згодом).
І ось тут є значна відмінність між рейсами Wizz Air та Ryanair, пасажири яких потрапили в халепу в Афінах.
Ті, хто летів "Віззом", кажуть, що їхні документи перевіряли, і дуже прискіпливо, а кількох людей не пустили на рейс у Києві. Потрапити на борт змогли лише ті, хто заявив про бізнес-подорож до Греції, і на стійці реєстрації у них перевірили наявність запрошень, підтверджень тощо. Чи всі ці документи були правдивими - питання другорядне, адже вони не дають права на в'їзд до Греції. А авіакомпанія вважала інакше.
Джерелом проблем тут стала грецька держава.
У часи пандемії Афіни продемонстрували, яким буває хаос у державному управлінні. Там ще місяць тому https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/5/7110784/ оголосили , що пускають українських туристів, потім уточнили https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/15/7111131/ процедуру допуску, зробивши її зовсім не туристичною, а по факту не дотримувалися і її, а згодом просто https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/16/7111146/ закрили допуск туристів у аеропорту.
Ще більший бардак відбувався на наземних кордонах, де зібралися https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/18/7111274/ багатокілометрові черги , бо грецьке МЗС оголосило про відкриття кордонів, а узгодити це з прикордонниками https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/15/7111138/ забуло .
Та з 1 липня греки знову "підклали свиню" подорожуючим.
Перевірку в'їзних вимог країни авіакомпанії проводять у системі, що має назву Timatic. Її упорядником є Міжнародна асоціація повітряного транспорту, відома за своєю англійською назвою IATA.
Отже, від минулого тижня у Timatic з'явилася норма про те, що в'їзд до Греції заборонений тільки для туристів, натомість з бізнес-подорожуючих з усього світу, у тому числі з України, https://www.eurointegration.com.ua/files/f/c/fc5ec96-greece-iata-5-july.png обмеження зняли . І дехто вирішив скористатися цією лазівкою, оголосивши поїздку на море "бізнесовою" та діставши запрошення від друзів чи партнерів у Греції. Однак насправді у реальних правилах, якими керуються грецькі прикордонники, такого винятку немає - за ними бізнес-подорожуючих пускають лише у виключних випадках, якщо подорожуючий наперед отримав письмове погодження в консульстві Греції за кордоном. У тих, кого затримали на рейсі Wizz Air, такого дозволу не було.
Але і ця історія - дрібниця у порівнянні з тим, про що розповідають пасажири Ryanair.
Хто компенсує втрати?
Від потерпілих, їхніх родичів та й просто читачів, які дізналися, що частина пасажирів стали жертвами помилки, доводилося чути запитання: хто ж компенсує втрати? У людей "згоріли" квитки та готелі, а кілька днів, проведених у буквальному сенсі на нарах у ізоляторі для мігрантів, стали точно не найкращим досвідом у житті.
Однак відповідь тут категорична: ніхто.
Ба більше, постраждалі пасажири можуть стикнутися з новими проблемами.
Річ у тім, що хай як перевізник перевірятиме підстави для посадки на рейс, але остаточну відповідальність за те, щоби документи відповідали вимогам країни прямування, несе пасажир. У тому числі - фінансово.
Тому у разі, якщо грецькі прикордонники вирішать застосувати депортацію, то пасажирів можуть змусити оплатити квитки. До того ж депортація означатиме також заборону в'їзду цих пасажирів до ЄС протягом кількох років. Тому лишається сподіватися, що греки погодяться повернути їх додому без задіяння цієї процедури.
Крім того, через афінську історію проблеми можуть чекати на авіакомпанії - передусім на лоукостер Ryanair.
Можна по-різному ставитися до цього перевізника, але тут він, схоже, знову довів, що є рекордсменом з (не)дотримання авіаційних правил та (
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10.07.2020 15:08 Відповісти
.....
Крім того, через афінську історію проблеми можуть чекати на авіакомпанії - передусім на лоукостер Ryanair.
Можна по-різному ставитися до цього перевізника, але тут він, схоже, знову довів, що є рекордсменом з (не)дотримання авіаційних правил та (не)поваги до власних пасажирів. Питання не лише в тому, що за понад півтори доби після виникнення проблеми авіакомпанія не відповідала на запити ані консула, ані власних пасажирів; не надала їм навіть води та бутербродів.
Частина пасажирів Ryanair, що застрягли у Афінах, кажуть, що їхні документи та мету в'їзду взагалі не перевіряли перед посадкою. А жінка, що прилетіла їхніх рейсом з двома онуками і не приховувала, що вони їдуть відпочивати (сама вона стверджує, що прямувала на лікування), розповіла в ефірі https://www.youtube.com/watch?v=niJPWrXamBU ТСН.тиждень , що мала сумніви у праві в'їзду до Греції, тому уточнила це в авіакомпанії. Там нібито проконсультувалися зі своїм головним офісом у Дубліні і підтвердили, що переліт можливий, та запросили їх всіх на реєстрацію.
Хоча в'їзд туристів з України до Греції закритий в принципі, без жодних винятків!
Через таке нехлюйство грецька влада планує накласти на перевізника штраф. Фінансове покарання авіаліній за неперевірку в'їзних документів пасажирів передбачене https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0051 правом ЄС . У Греції штрафи встановлені особливо високі, йдеться у порівняльному звіті країн Євросоюзу - від 5000 до 20 000 євро за кожного пасажира (зазвичай в авіагалузі, якщо доходить до штрафу, йдеться про 5000 євро на людину).
Авіаційний експерт, партнер компанії "Анте" Андрій Гук каже, що теоретично авіакомпанія може після цього спробувати стягнути витрачені на штраф кошти з пасажира, і зазначає, що це передбачене чинними в Україні https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0141-19#Text авіаправилами .
Втім, ця практика не є поширеною, і, на думку ЄП, таке стягнення навряд чи має високі шанси на успіх.
Як не потрапити у подібну халепу, якщо ви летите за кордон?
Спершу про погане. Найсумніше те, що єдиного місця, де можна було би перевірити своє право на подорожі, немає. Джерела, які досі вважали гідними безумовної довіри, у коронавірусні часи, коли правила непередбачувано змінюються, іноді помиляються або спрощують.
Історія з помилкою в Timatic для грецьких рейсів - дуже яскрава і, на жаль, непоодинока.
"Європейська правда" чула про схожі випадки недопуску в інші країни за останні тижні. Також станом на зараз є помилка у Timatic щодо рейсів на Польщу, за нею вилетіти з Києва можна хоч для туризму - але на місці вас чекатиме ізолятор прикордонної служби і висилка назад до України.
Тому головна порада дуже проста. Не летіть до ЄС, якщо не маєте у цьому жорсткої потреби.
Погодьтеся, краще втратити гроші, якщо квиток "згорить", аніж опинитися у ситуації, подібної до тієї, про яку ми пишемо.
Шанси на те, що Шенген відкриє свої кордони для українців до кінця літа - майже нульові. А до того, як це станеться, не працюватимуть звичні для нас підстави для безвізових подорожей. Відпустка, відвідування родичів чи навіть відрядження - до завершення пандемії усе це не є підставою для поїздок до країн ЄС. Єдиним винятком з цього правила поки що є Хорватія.
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10.07.2020 15:10 Відповісти
Ігарьоша, усі мої знайомі нормально їздять за кордон, не бреши!
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10.07.2020 15:11 Відповісти
Навіщо Ви брешете - ЄС закрив в'їзд для громадян України, тому Ваші знайому можуть їздити тільки на дачу!
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10.07.2020 15:18 Відповісти
чувак, ты реально идиот. зачем ты пишешь херню? безвиз как был так и остался, просто таких идиотов как ты туда не пускают.
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10.07.2020 16:21 Відповісти
Это тролль, он везде пишет что за границу по безвизу не пускают, что в ОРДЛО все щірі українці, что россия сейчас захватит Киев, разбомбит все города, привезет Януковича и что нужно спасать Раду и верховный суд. Он просто больной.
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10.07.2020 17:02 Відповісти
Это предурь, который рассказывает что москали, во гдаве с Януковичем, щас будут Киев брать и нужно срочно Раду и Верховный суд спасать.
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10.07.2020 15:15 Відповісти
Ігор, от що ти мелеш, ти далі Сарапулу виїжджав? Ніхто не відмовляє просто так, без підстав.
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10.07.2020 14:56 Відповісти
Тролляка, що то мелеш? Ти хоч раз їздив за кордон?
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10.07.2020 15:09 Відповісти
Боягузи, мля..
🤣
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10.07.2020 14:40 Відповісти
С принятием в параше обнулённой конституции там начались гонения на *********, типа геев. Сейчас вся козломордо-дырявая пошесть рванёт в Украину прятаться от *****. Президент Зеленский, а закрой-ка границу с эрефией наглухо, а то они принесут с собой не только дополнительную порцию корововируса, но и бубонную чуму из Монголии. С ув.
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10.07.2020 14:41 Відповісти
Правильно, зачем украинцам ехать в Шенгенн, лучше принять Сирию, Индию, Афганистан и всю Африку, чтобы потом как в Дижоне, алжирские и чеченские наркоторговцы на улицах города, средь бела, дня выясняли отношения
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10.07.2020 14:43 Відповісти
Умные люди сравнивают процент
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10.07.2020 14:45 Відповісти
Не пускають вату
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10.07.2020 14:47 Відповісти
Автор новости даже не смог указать за какие периоды он взял цифры для сравнения, не говоря уже про то, что сравнивает натуральные величины, а не процент.
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10.07.2020 14:48 Відповісти
Треба вказувати кількість перетинів, якщо там 5 млн перетинів то 60 тис відмов це дрібниця.
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10.07.2020 14:59 Відповісти
Абсолютно лочично, что отказывают, и правильно делают.... Безмозглым неадекватам, отдавшим свою страну на уничтожение никчемному, продажному и лживому шуту и его разношёрстному сброду "слуг путена", нельзя разрешать шастать по цивилизованным странам, разнося заразу тупости и кретинизма....Выбрали себе долбанутого вожака, сидите дома и наслаждайтесь видосами...
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10.07.2020 15:01 Відповісти
Нашел цифры по поездкам в ЕС.

2018 год: 17.5 млн. поездок, число отказов 53185, что составляет 0.303%
2019 год: 18,65 млн. поездок, число отказов 66390, что составляет 0.356%.

Цифры отсюда:
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/07/10/7112024/
https://hromadske.ua/ru/posts/za-3-goda-bezviza-ukraincy-osushestvili-pochti-49-mln-poezdok-v-evropu
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10.07.2020 15:04 Відповісти
Що мученіки Лугандона не можуть отримати притулок в ЄС , то ідьте курва в любимий Козлостан , там вісь зброд приймають
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10.07.2020 15:11 Відповісти
столько раз видел это жалкое зрелище, когда люмпены 73% летят в ЕС и сами не знают зачем туда едут. а потом еще им безвиз плохой. вы суки в себе разберитесь, а потом будете орать, что вам порох в трусы насрал безвизом. у ответственных и законопослушных граждан никогда не не может быть проблем на границе шенгена. никогда! да, возможен языковой барьер, да возможен неадекват погранец, но если у вас есть бронь жилья, если вы НЕ едете на заработки, если у вас нет просрочки "90 дней", если у вас есть мед страховка, если у вас есть обратный билет и вы можете доказать свою финансовую состоятельность на время поездки, у вас НИКОГДА не будет проблем с прохождением границы! поэтому когда рагульня везет всю свою семью, собачку, кошечку, телевизор, кухонный сервиз, постели, ковры, швейную машину и все это ради 5 дневной поездки по безвизу в краков, у адекватного польского погранца сразу возникает логичное желение выкинуть нахер этих уродов с поезда.
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10.07.2020 16:36 Відповісти
Я ездил на концерт своей любимой чешской рок группы, никакой брони, обратного билета, денег, не требовали. На границе просто польскому пограничнику обьяснил что еду в Чехию на 5 дней, на концерт, купить книг и погулять. Я с ним по чешски, а он меня учил по украински разговаривась, понравилось ему мое польское имя еврейского происхождения, поприкалывались и поехали дальше.
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10.07.2020 17:12 Відповісти
 
 