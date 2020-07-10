Заява Євросоюзу щодо агресії Росії проти України: Закликаємо РФ діяти конструктивно в межах ТКГ і Нормандського формату

Як підписант Мінських домовленостей Росія взяла на себе відповідальність за стале політичне врегулювання конфлікту і повинна виконувати свої зобов'язання, конструктивно діючи в межах Тристоронньої контактної групи і Нормандського формату.

Про це йдеться в заяві Євросоюзу про триваючу агресії Росії проти України і незаконну окупацію Криму, яку він виголосив під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як підписант Мінських домовленостей Росія взяла на себе відповідальність за стійке політичне врегулювання конфлікту та виконання положень цих домовленостей. Ми закликаємо Російську Федерацію взяти на себе цю відповідальність та конструктивно діяти в рамках Тристоронньої контактної групи та Нормандського формату", - зазначається у заяві.

У Євросоюзі нагадали Росії, що нещодавно продовжені економічні санкції ЄС, спрямовані проти окремих економічних секторів Російської Федерації, прив'язані до повного виконання Росією Мінських домовленостей.

Також було вказано на те, що Європейський Союз не визнає незаконну анексію АР Крим та м.Севастополя Російською Федерацією, засуджує голосування щодо змін до конституції РФ, яке проводилося на Кримському півострові з порушенням міжнародного права. Також у ЄС засудили участь у процедурі голосування мешканців непідконтрольних уряду України районів Донбасу, яким було видано російські паспорти, що є порушенням духу Мінських домовленостей.

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Водночас було наголошено, що ЄС залишається непохитним у своєму заклику до всіх сторін швидко й у повному обсязі реалізувати Мінські домовленості і повністю виконати свої зобов'язання з метою досягнення сталого політичного врегулювання конфлікту відповідно до принципів і зобов'язань ОБСЄ.

"Ми закликаємо Росію взяти на себе повну відповідальність з цього приводу, а також використати свій значний вплив на збройні формування, які вона підтримує, для виконання Мінських зобов'язань у повному обсязі. Повага до цих принципів та зобов'язань має бути відновлена. Ми знову закликаємо Росію негайно припинити розпалювання конфлікту шляхом надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням. Також ми залишаємося глибоко стурбованими інформацією про присутність російської військової техніки та військовослужбовців у районах, які контролюють підтримувані Росією збройні формування. Тривалість економічних санкцій ЄС проти Росії пов’язана з імплементацією Мінських домовленостей", - в черговий раз нагадали в ЄС.