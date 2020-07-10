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Новини Агресія Росії проти України
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Заява Євросоюзу щодо агресії Росії проти України: Закликаємо РФ діяти конструктивно в межах ТКГ і Нормандського формату

Заява Євросоюзу щодо агресії Росії проти України: Закликаємо РФ діяти конструктивно в межах ТКГ і Нормандського формату

Як підписант Мінських домовленостей Росія взяла на себе відповідальність за стале політичне врегулювання конфлікту і повинна виконувати свої зобов'язання, конструктивно діючи в межах Тристоронньої контактної групи і Нормандського формату.

Про це йдеться в заяві Євросоюзу про триваючу агресії Росії проти України і незаконну окупацію Криму, яку він виголосив під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як підписант Мінських домовленостей Росія взяла на себе відповідальність за стійке політичне врегулювання конфлікту та виконання положень цих домовленостей. Ми закликаємо Російську Федерацію взяти на себе цю відповідальність та конструктивно діяти в рамках Тристоронньої контактної групи та Нормандського формату", - зазначається у заяві.

У Євросоюзі нагадали Росії, що нещодавно продовжені економічні санкції ЄС, спрямовані проти окремих економічних секторів Російської Федерації, прив'язані до повного виконання Росією Мінських домовленостей.

Також було вказано на те, що Європейський Союз не визнає незаконну анексію АР Крим та м.Севастополя Російською Федерацією, засуджує голосування щодо змін до конституції РФ, яке проводилося на Кримському півострові з порушенням міжнародного права. Також у ЄС засудили участь у процедурі голосування мешканців непідконтрольних уряду України районів Донбасу, яким було видано російські паспорти, що є порушенням духу Мінських домовленостей.

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Водночас було наголошено, що ЄС залишається непохитним у своєму заклику до всіх сторін швидко й у повному обсязі реалізувати Мінські домовленості і повністю виконати свої зобов'язання з метою досягнення сталого політичного врегулювання конфлікту відповідно до принципів і зобов'язань ОБСЄ.

"Ми закликаємо Росію взяти на себе повну відповідальність з цього приводу, а також використати свій значний вплив на збройні формування, які вона підтримує, для виконання Мінських зобов'язань у повному обсязі. Повага до цих принципів та зобов'язань має бути відновлена. Ми знову закликаємо Росію негайно припинити розпалювання конфлікту шляхом надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням. Також ми залишаємося глибоко стурбованими інформацією про присутність російської військової техніки та військовослужбовців у районах, які контролюють підтримувані Росією збройні формування. Тривалість економічних санкцій ЄС проти Росії пов’язана з імплементацією Мінських домовленостей", - в черговий раз нагадали в ЄС.

Автор: 

ОБСЄ (3507) росія (65459) Євросоюз (13492) мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526)


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По суті всі нормальні люди підтримають ЄС, але самі заклики нічого не дають . Лаптестан розуміє лише силу.
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10.07.2020 14:49 Відповісти
Чому ЄС не закликає путіна звільнити Крим та ОРДЛО?
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10.07.2020 14:49 Відповісти
Це треба питати у керівництва ЄС, а не в мене.
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10.07.2020 14:56 Відповісти
"Призываем" ...? Забыли добавить: Ну пожалуйста, очень просим ..." Интересно, пукин долго ржал над этим "призывом"?
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10.07.2020 14:53 Відповісти
Заявление ЕС ни о чём....Они до смерти боятся, что кремлёвский террорист опять направит потоки сирийских беженцев на Европу....Европа готова служить кремлёвской нечисти, лишь бы их не трогали....Но, их услужливость шизоидному карлику приведёт только к ухудшению миропорядка и локальным трагедиям, и катастрофам.... ПаРашу надо только умертвлять, и поскорее...
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10.07.2020 14:55 Відповісти
Задовбали вже із своїми зверненнями. Стара повія європа вміє тільки зраджувати.
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10.07.2020 14:56 Відповісти
Чого ви?
https://biz.censor.net/news/3207378/*************************************************************************************************
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10.07.2020 15:06 Відповісти
Тобто у нас проросійський уряд.
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10.07.2020 15:09 Відповісти
 
 