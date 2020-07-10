Посла України Долгова викликали в МЗС Грузії через заяви Саакашвілі на адресу грузинської влади
У Міністерстві закордонних справ Грузії відбулася зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грузії Ігорем Долговим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Грузії.
На зустрічі грузинська сторона ще раз наголосила на грузино-українських стратегічних відносинах і дружбі та висловила стурбованість з приводу неприйнятних заяв, зроблених українським чиновником на адресу влади Грузії.
Було зауважено, що такі дії, які також є порушенням законодавства Грузії, завдають значної шкоди відносинам двох країн.
За словами посла України, він передасть позицію офіційного Тбілісі до Києва.
"Варто зазначити, що глава МЗС Грузії також зв'язався зі своїм українським колегою з приводу заяви Міхеіла Саакашвілі, і глава МЗС України висловив стурбованість щодо інциденту й пообіцяв прояснити ситуацію зі своїм колегою", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Саакашвілі заявив, що не визнає легітимності влади Грузії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
сейчас я за Грузию, хотя и украинец...
поставьте Долгова раком..., и делайте это каждый раз когда Мишка открывает свой рот...
для всего мудрого нарида - кто голосовал и кто нет...
коллективная ответственность нации..
для Истории это похер..
в учебниках по Истории напишут - абсолютным большинством голосов народ Украины выбрал президентом товарища Идиота...
и все..
там же тоже есть "не такие расеяне"
только 86% поддержали нападение на Украину...
Красава...
хорошо написал..
до этого и в страшном сне не подумал бы, что отдам за него свой голос..
Я за Кошулинского был..
а то бы знал что послов Зеля назначает....
значит понравились друг другу..
НУ, так хто - "дурак конченый"?...
Саломе́ Зурабишви́ли
Родилась в семье грузинских политических эмигрантов покинувших https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F Грузию в https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1921 году . Дед по отцу - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Иван Иванович Зурабишвили - входил в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 правительство независимой Грузии в https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1918 и в https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1921 годах .
В 2003 году стала чрезвычайным и полномочным послом Франции в Грузии. В марте 2004 года недавно избранный грузинский президент и лидер «революции роз» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB Михаил Саакашвили назначил Зурабишвили министром иностранных дел Грузии !!!!!
Саакашвили заявил, что «дипломата такого класса у Грузии никогда не было». Сама Зурабишвили сообщила СМИ, что сразу согласилась занять новую должность и что с детства мечтала возглавить грузинскую дипломатическую службуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta16-5 [
Одним из своих главных успехов на посту министра иностранных дел Зурабишвили считала принятие решения о выводе из страны российских военных баз. В одном из своих выступлений она даже заявила, что считает это историческим достижением.
Что было бы с Грузией при наличии там русских военных баз, мы знаем по Крыму.Был бы референдум о "добровольном воссоединении" Грузии с Россией
может Президент Грузии - адекватный дипломат, а Мишка - дурак ?
МИДу Украины теперь будет много работы, за бред наркомана-Мишико извиняться.
Я був на гучному весіллі грузина з українкою. На цьому весіллі українці з грузинами потоваришували, породичалися...повне взаєморозуміння.
Будьте жорсткі та принципові.
Вимагайте, щоб ваш уголовник замовк. Бажано, ще й вибачився та забрав свої слова назад (але з психопатом-нариком це складно).
Щоразу, як воно знову розтулить пельку і щось вякне, вживайте серйозніших кроків і все нотуйте - потім ще знадобиться: знайдіть статтю у вашому КК.