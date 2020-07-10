Посла України Долгова викликали в МЗС Грузії через заяви Саакашвілі на адресу грузинської влади

У Міністерстві закордонних справ Грузії відбулася зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грузії Ігорем Долговим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Грузії.

На зустрічі грузинська сторона ще раз наголосила на грузино-українських стратегічних відносинах і дружбі та висловила стурбованість з приводу неприйнятних заяв, зроблених українським чиновником на адресу влади Грузії.

Було зауважено, що такі дії, які також є порушенням законодавства Грузії, завдають значної шкоди відносинам двох країн.

За словами посла України, він передасть позицію офіційного Тбілісі до Києва.

"Варто зазначити, що глава МЗС Грузії також зв'язався зі своїм українським колегою з приводу заяви Міхеіла Саакашвілі, і глава МЗС України висловив стурбованість щодо інциденту й пообіцяв прояснити ситуацію зі своїм колегою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Саакашвілі заявив, що не визнає легітимності влади Грузії.

