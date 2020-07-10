УКР
Посла України Долгова викликали в МЗС Грузії через заяви Саакашвілі на адресу грузинської влади

Посла України Долгова викликали в МЗС Грузії через заяви Саакашвілі на адресу грузинської влади

У Міністерстві закордонних справ Грузії відбулася зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грузії Ігорем Долговим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Грузії.

На зустрічі грузинська сторона ще раз наголосила на грузино-українських стратегічних відносинах і дружбі та висловила стурбованість з приводу неприйнятних заяв, зроблених українським чиновником на адресу влади Грузії.

Було зауважено, що такі дії, які також є порушенням законодавства Грузії, завдають значної шкоди відносинам двох країн.

За словами посла України, він передасть позицію офіційного Тбілісі до Києва.

"Варто зазначити, що глава МЗС Грузії також зв'язався зі своїм українським колегою з приводу заяви Міхеіла Саакашвілі, і глава МЗС України висловив стурбованість щодо інциденту й пообіцяв прояснити ситуацію зі своїм колегою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Саакашвілі заявив, що не визнає легітимності влади Грузії.

Автор: 

Грузія (1863) Саакашвілі Міхеіл (2155) Долгов Ігор (20)
+13
Саакашвілі наносить шкоду не тільки стосункам Грузії і України, але в стосункам України та всім симпатикам Грузії.
показати весь коментар
10.07.2020 15:00 Відповісти
+8
гребаный Карлсон со своим говновентилятором доведет до ссоры между братскими народами Украины и Грузии !
показати весь коментар
10.07.2020 15:00 Відповісти
+8
І той президент визнав Абхазію негрузинською?
показати весь коментар
10.07.2020 15:03 Відповісти
отлично!
сейчас я за Грузию, хотя и украинец...
поставьте Долгова раком..., и делайте это каждый раз когда Мишка открывает свой рот...
показати весь коментар
10.07.2020 14:59 Відповісти
плюс санкции на полеты в Грузию и т.д. - все равно у нас коронавирус, а в Грузии уже лучше
показати весь коментар
10.07.2020 15:01 Відповісти
А тих, хто сприяв зевладі, яка взяла до себе Саакашвілі?
показати весь коментар
10.07.2020 15:01 Відповісти
https://censor.net/user/133794 - для тех https://censor.net/user/434180 (выше) хорошо написал...

для всего мудрого нарида - кто голосовал и кто нет...
коллективная ответственность нации..
показати весь коментар
10.07.2020 15:04 Відповісти
Тобто ті, хто голосував і ті хто не голосував за зебілів мають однакову відповідальність?🥴
показати весь коментар
10.07.2020 15:05 Відповісти
https://censor.net/user/133794 - так точно...

для Истории это похер..
в учебниках по Истории напишут - абсолютным большинством голосов народ Украины выбрал президентом товарища Идиота...
и все..
показати весь коментар
10.07.2020 15:08 Відповісти
Це для історії через деякий час. А поки ми знаємо тих, хто голосував, хто про Порошенка та тих, хто не прийшов. Тому їхні переконання нам не потрібні.
показати весь коментар
10.07.2020 15:11 Відповісти
тогда это и к Московии верно...
там же тоже есть "не такие расеяне"
только 86% поддержали нападение на Украину...
показати весь коментар
10.07.2020 15:14 Відповісти
Там інші 14 відсотків вважають, що нападати треба було раніше. Тому у вас невдалий приклад.
показати весь коментар
10.07.2020 15:16 Відповісти
Тем более, сегодня звучит так : "это порохоботы привели к власти зеленского, а мы голосовали против Порошенко"
показати весь коментар
10.07.2020 15:13 Відповісти
Ця брехлива теза давно відома, але відповідати прийдеться.
показати весь коментар
10.07.2020 15:15 Відповісти
https://censor.net/user/322886 -

Красава...
хорошо написал..
показати весь коментар
10.07.2020 15:15 Відповісти
А хіба ви не так думаєте?
показати весь коментар
10.07.2020 15:17 Відповісти
я за порошенко голосовал во 2-ом туре, когда увидел какой ЧМО ему конкурент...
до этого и в страшном сне не подумал бы, что отдам за него свой голос..
Я за Кошулинского был..
показати весь коментар
10.07.2020 15:21 Відповісти
Тоді вибачаюся, бо я теж за Кошулинського і потім проти Зеленського.
показати весь коментар
10.07.2020 15:22 Відповісти
Дурень ти набитий... Долгов тут, при чому? "Блазень" повернув "Карлсона" в Україну, надав громадянство, призначив на державну посаду... Перебуваючи на посаді (тобто, представляючи владні структури України), "Карлсон" "розпустив язик" стосовно сусідньої суверенної держави... А винен - Долгов?!... Навпаки, він зараз змушений "відмивать лайно", насране "креатурою" "Блазня"...
показати весь коментар
10.07.2020 15:27 Відповісти
https://censor.net/user/420666 - дурень конченый это ты...

а то бы знал что послов Зеля назначает....
значит понравились друг другу..
показати весь коментар
10.07.2020 15:40 Відповісти
Ігор Олексійович Долгов (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 6 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1957 1957 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B0 Славута , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Хмельницька область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Українська РСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР ) - український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України. Глава https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Місії України при НАТО (2010-2015). Заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції (2015-2017). Надзвичайний і Повноважний посол https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F Грузії (з 03.02.2017).

НУ, так хто - "дурак конченый"?...
показати весь коментар
10.07.2020 15:58 Відповісти
"Сьто, не дысись? А как дысал, как дысал!...".
показати весь коментар
10.07.2020 16:29 Відповісти
гребаный Карлсон со своим говновентилятором доведет до ссоры между братскими народами Украины и Грузии !
показати весь коментар
10.07.2020 15:00 Відповісти
Посол Украины Долгов вызван в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили в адрес грузинских властей - Цензор.НЕТ 20
показати весь коментар
10.07.2020 15:02 Відповісти
Саакашвілі наносить шкоду не тільки стосункам Грузії і України, але в стосункам України та всім симпатикам Грузії.
показати весь коментар
10.07.2020 15:00 Відповісти
просто напомню: в Грузии счас пророссийский президент
показати весь коментар
10.07.2020 15:01 Відповісти
І той президент визнав Абхазію негрузинською?
показати весь коментар
10.07.2020 15:03 Відповісти
просто напомню о "проросийском" Президенте Грузии:

Саломе́ Зурабишви́ли

Родилась в семье грузинских политических эмигрантов покинувших https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F Грузию в https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1921 году . Дед по отцу - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Иван Иванович Зурабишвили - входил в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 правительство независимой Грузии в https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1918 и в https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1921 годах .

В 2003 году стала чрезвычайным и полномочным послом Франции в Грузии. В марте 2004 года недавно избранный грузинский президент и лидер «революции роз» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB Михаил Саакашвили назначил Зурабишвили министром иностранных дел Грузии !!!!!
Саакашвили заявил, что «дипломата такого класса у Грузии никогда не было». Сама Зурабишвили сообщила СМИ, что сразу согласилась занять новую должность и что с детства мечтала возглавить грузинскую дипломатическую службуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta16-5 [



Одним из своих главных успехов на посту министра иностранных дел Зурабишвили считала принятие решения о выводе из страны российских военных баз. В одном из своих выступлений она даже заявила, что считает это историческим достижением.




Что было бы с Грузией при наличии там русских военных баз, мы знаем по Крыму.Был бы референдум о "добровольном воссоединении" Грузии с Россией



может Президент Грузии - адекватный дипломат, а Мишка - дурак ?
показати весь коментар
10.07.2020 15:18 Відповісти
Ви написали відомому брехуну.
показати весь коментар
10.07.2020 15:19 Відповісти
просто напомню...

Посла України Долгова викликали в МЗС Грузії через заяви Саакашвілі на адресу грузинської влади - Цензор.НЕТ 9897
показати весь коментар
10.07.2020 15:26 Відповісти
і що, але ж він чесно переміг на виборах, тому заяви того обдолбиша, призначеного на державну посаду в Україні, хоча мав би сидіти в Грузії, є неприйнятними. От з тюрми чи ще звідки-небуть, не будучи посадовцем, може, що хочеш триндіти, а воно й так дурню рідкісну щодо реформ меле,
показати весь коментар
10.07.2020 15:28 Відповісти
А ведь Мишико и полгода не "проработал", это только начало.
МИДу Украины теперь будет много работы, за бред наркомана-Мишико извиняться.
показати весь коментар
10.07.2020 15:09 Відповісти
Він просто неадекватна людина, про яку ще багато не розповідали. Нехай одесити будуть розповідати про його гулянки...
показати весь коментар
10.07.2020 15:14 Відповісти
А тыс ним кололся?
показати весь коментар
10.07.2020 16:43 Відповісти
Господи, спаси та сохрани від таких друзів! Худобисько, аби уникнути кари, згодне вилизувати зелені дупи.
показати весь коментар
10.07.2020 15:24 Відповісти
Нда…… Из-за Карлсона, который гадит на крышах мы ссоримся с братьями.....
показати весь коментар
10.07.2020 15:33 Відповісти
ua Ali Hasan
Я був на гучному весіллі грузина з українкою. На цьому весіллі українці з грузинами потоваришували, породичалися...повне взаєморозуміння.
показати весь коментар
10.07.2020 15:37 Відповісти
Грузини, не танцюйте перед зе-кагалом.
Будьте жорсткі та принципові.

Вимагайте, щоб ваш уголовник замовк. Бажано, ще й вибачився та забрав свої слова назад (але з психопатом-нариком це складно).
Щоразу, як воно знову розтулить пельку і щось вякне, вживайте серйозніших кроків і все нотуйте - потім ще знадобиться: знайдіть статтю у вашому КК.
показати весь коментар
10.07.2020 16:55 Відповісти
 
 