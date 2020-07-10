За рік, який працюю в Києві, чула стільки абсурдних історій про українські суди, що іноді мені здається, що я живу в серіалі, - посол Німеччини Фельдгузен

Німецькі компанії найчастіше звертаються до посольства ФРН в Україні зі скаргами на неможливість захистити свої права в українському суді, і проведення судової реформи є важливою умовою поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час онлайн-дискусії "Головування Німеччини в Раді ЄС: чого чекати Україні?", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я працюю в Україні вже рік, і мушу сказати, що всі німецькі компанії, частіше, ніж коли я тут востаннє працювала, звертаються, щоб ще поліпшити інвестиційний клімат. І ваш Президент особисто мене просив, щоб я цим займалася, коли я вручала свої вірчі грамоти. Але там є одна велика перешкода - це судова реформа. Я чула стільки абсурдних історій, як наші німецькі фірми не можуть захистити свої права перед (українським) судом, що іноді мені здається, що я десь в серіалі живу, але це дійсність", - сказала Фельдгузен.

Вона додала, що, на її думку, разом з децентралізацією, важливість якої Німеччина оцінює дуже високо, судова реформа буде найбільшим викликом взагалі для України.