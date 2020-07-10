УКР
За рік, який працюю в Києві, чула стільки абсурдних історій про українські суди, що іноді мені здається, що я живу в серіалі, - посол Німеччини Фельдгузен

За рік, який працюю в Києві, чула стільки абсурдних історій про українські суди, що іноді мені здається, що я живу в серіалі, - посол Німеччини Фельдгузен

Німецькі компанії найчастіше звертаються до посольства ФРН в Україні зі скаргами на неможливість захистити свої права в українському суді, і проведення судової реформи є важливою умовою поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час онлайн-дискусії "Головування Німеччини в Раді ЄС: чого чекати Україні?", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я працюю в Україні вже рік, і мушу сказати, що всі німецькі компанії, частіше, ніж коли я тут востаннє працювала, звертаються, щоб ще поліпшити інвестиційний клімат. І ваш Президент особисто мене просив, щоб я цим займалася, коли я вручала свої вірчі грамоти. Але там є одна велика перешкода - це судова реформа. Я чула стільки абсурдних історій, як наші німецькі фірми не можуть захистити свої права перед (українським) судом, що іноді мені здається, що я десь в серіалі живу, але це дійсність", - сказала Фельдгузен.

Читайте також: Судова реформа: Посли країн G7 готові висунути експертів для участі в створенні Вищої кваліфкомісії суддів

Вона додала, що, на її думку, разом з децентралізацією, важливість якої Німеччина оцінює дуже високо, судова реформа буде найбільшим викликом взагалі для України.

+18
Такова "судебная рехформа сывочолого", фрау. Того самого, за которого вы так глотки рвёте.
10.07.2020 15:32 Відповісти
+12
скройся гниль зеленая
10.07.2020 15:34 Відповісти
+11
Для цього розумні люди їздять з водіями. Що б не сталось, відповідає водій! А ЄС могло б розпочати розслідування та кримінальне переслідування українських суддів, які мають статки та майно незрозумілого походження в країнах ЄС та європейських офшорах! Це б допомогло Україні більше ніж ідіотські заяви послів ЄС!
10.07.2020 15:34 Відповісти
Жаль не где не встряла, хотя бы на машине. Увидела бы в реальности.
10.07.2020 15:30 Відповісти
Для цього розумні люди їздять з водіями. Що б не сталось, відповідає водій! А ЄС могло б розпочати розслідування та кримінальне переслідування українських суддів, які мають статки та майно незрозумілого походження в країнах ЄС та європейських офшорах! Це б допомогло Україні більше ніж ідіотські заяви послів ЄС!
10.07.2020 15:34 Відповісти
Такова "судебная рехформа сывочолого", фрау. Того самого, за которого вы так глотки рвёте.
10.07.2020 15:32 Відповісти
скройся гниль зеленая
10.07.2020 15:34 Відповісти
" работаю год." зебил эту простую фразу не понимает? твой сцыкло сколько судей за этот год назначил ?
10.07.2020 15:35 Відповісти
И что? Суды за год как-то поменялись?
10.07.2020 15:44 Відповісти
А там есть НАГЛЯДОВИ РАДЫ? Если нет. то надо поставить фрау.
10.07.2020 15:36 Відповісти
"сывочолый" уже больше года как не призидент, но вижу в портки вам гадит регулярно
10.07.2020 15:36 Відповісти
"Слышал", "Кажется" ... Але, посол! Ты точно посол в Украине, а не на планете Марс?
10.07.2020 15:33 Відповісти
она дипломат и будет говорить именно в таких выражениях
10.07.2020 15:36 Відповісти
Сорян. Не сориентировался сразу. Просто я людей, которым ссут в глаза, а они это божьей россой называют, называю, как бы это по мягче сказать - "не дипломатами".
10.07.2020 15:46 Відповісти
Дипломат опирается на сплетни? Что-то новенькое! Бабка в Ахене сказала!
10.07.2020 15:47 Відповісти
Кто на что опирается? Похоже тебе к лаврову, у него все совершенно очевидно и не подлежит сомнению.
10.07.2020 16:14 Відповісти
Абсолютно точно госпожа Фельдгузен. А если вы ещё услышите многочисленные истории об СБУ, Прокуратуре, Налоговой и особенно о милиции-полиции, что они вытворяли последние лет 20 и продолжают, то просто не поверили бы. С таким багажом трудновато нам в Европу идти
10.07.2020 15:33 Відповісти
Анка, а мы вот все живём в сериале.
10.07.2020 15:34 Відповісти
За рік, який працюю в Києві, чула стільки абсурдних історій про українські суди, що іноді мені здається, що я живу в серіалі, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 8852
10.07.2020 15:45 Відповісти
Да дайте ей уж Чапаева добить!
10.07.2020 15:53 Відповісти
Зелохи, помойму немчура в отличие от вас не хочет жить в сериале где Голобородько президент.
10.07.2020 15:37 Відповісти
так ведь так и есть
Украина уже год как живёт в сериале под названии 95й квартал...

что ни день, то зашквар зашкваристей
10.07.2020 15:39 Відповісти
А Шмигаль говорить, що за два роки підніме промисловість. Кому вірити?
10.07.2020 15:39 Відповісти
Бог говорит: если будете верить-- сделаю. Шмигаль лишь цитирует..
10.07.2020 15:51 Відповісти
Открыла Америку в Украине
10.07.2020 15:41 Відповісти
Знай наших, госпожа посол... Так, скорее всего, вся фракция "Врагов народа" думает.
10.07.2020 15:43 Відповісти
https://twitter.com/babaikit Баба і кіт @babaikit

https://twitter.com/babaikit https://twitter.com/babaikit



Відчиняйте! Інвестняня прийшла!

За рік, який працюю в Києві, чула стільки абсурдних історій про українські суди, що іноді мені здається, що я живу в серіалі, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 9374
10.07.2020 15:47 Відповісти
НА переходной период, для начала законодательно ввести ПРАВО обращаться с кассационной жалобой в МЕЖДУНАРОДНЫЙ суд, а не гонять по кругу жертв украинского "правосудия"... судьи всех инстанций, объединяются как на охоте, - как на охоте на зверя...
Зеленський доручив Саакашвілі підготувати концепцію "революційної судової реформи" (1)
Судді ополчились на Саакашвілі: обурені радикальними заявами (2).
Украинские судьи - коррупционЭры, - все как один!, - будут против...
Зубами будут рвать тем кто ... посягнет...
И ...этому М. Саакашвили, - из понаехавших, - достанется, будет знать как трогать "святое"...
Они не для того покупали дипломы, а потом должности, что бы потом их выгнали не только за профнепригодность, а и из-за утраты/отсутствия доверия.
Почему так много вертЭпов и хороводов под судами, прокуратурой?
Из-за НЕДОВЕРИЯ!
Система порочна!
Круговая порука!
Для начала законодательно ввести ПРАВО обращаться с кассационной жалобой в МЕЖДУНАРОДНЫЙ суд, а не гонять по кругу жертв украинского "правосудия" -
10.07.2020 15:48 Відповісти
У вас правильное впечатление, ибо что как не сериал способен обеспечить 95-й квартал?
10.07.2020 15:50 Відповісти
За рік, який працюю в Києві, чула стільки абсурдних історій про українські суди, що іноді мені здається, що я живу в серіалі, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2732
10.07.2020 15:56 Відповісти
Ну нет. Медведчук тоже бывает.
10.07.2020 16:00 Відповісти
Шах и мат. Не бубочке это на нас поставили крест. Кому нужны одичалые папуасы в центре Европы.
10.07.2020 15:59 Відповісти
Просто украинский Суд живёт в другом государстве и руководствуется своей конституцией и вказивками от очередной власти Украины, а не конституцией Украины.
10.07.2020 16:00 Відповісти
позор страны выходит на международный уровень.
10.07.2020 16:01 Відповісти
мадам, вам не кажется. вся страна живет в сериале
10.07.2020 16:03 Відповісти
Если Германия, да и остальные "европейские друзья" Украины сами покрывают и защищают топ-коррупционеров. Когда их судят вы же сами кричите про полiтичнi переслiдування. Чему вы удивляетесь, это поддержанное именно вами ворье проводило 144 рехформы.
10.07.2020 16:14 Відповісти
Немає у нас суду.
Уже років 100 як зник.
10.07.2020 16:15 Відповісти
чому 100 ? в історичні часи його скоріш за все не було взагалі. Нє. можливо до гунської навали був в державі остготів. Але я не дуже розуміюсь на остготах.
12.07.2020 10:29 Відповісти
Какой не осведомлённый посол, неужели она не знает, что ПеПо уже давно все реформы чики-пики и даже больше
10.07.2020 16:17 Відповісти
Немцы завуалированно взбадривают Мишу ? Ну нафиг...там и так тот ещё берсерк
10.07.2020 16:45 Відповісти
Я кажется знаю как этот сериал называется.
10.07.2020 16:48 Відповісти
Я бы предложил признать нашу несостоятельность и делегировать полномочия судов 2 и 3 инстанции в Евросоюз.
10.07.2020 17:06 Відповісти
А где ж они все харчеваться то будут ?
10.07.2020 18:05 Відповісти
на станции Киев-Товарный. разгружать вагоны, там и столовая есть
12.07.2020 10:18 Відповісти
"...по ее мнению, вместе с децентрализацией, важность которой Германия оценивает очень высоко..." - оцените эту фразу, затем обратите внимание на то обстоятельство, что портфель министра иностранных дел Германии находится в руках СПД и натяните это всё на голову Шрёдера - выходца из той же партии, тогда вам на многое откроются ваши очи.
10.07.2020 19:19 Відповісти
и?
11.07.2020 00:12 Відповісти
...и какое, впрочем, собачье дело третьей стороне до внутреннего устройства Украины? Это зависит от волеизъявления проживающих на этой территории граждан!
11.07.2020 13:09 Відповісти
Рада правосуддя ж сказала, щоб Саакашвілі не ліз у їхню незалежність(від правосуддя), бо в них все гаразд. А тут посол теж "лізе". Бідні українські судді, як же їм далі виживати на ті сотні тисяч гривень?
10.07.2020 23:43 Відповісти
 
 