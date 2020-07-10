За рік, який працюю в Києві, чула стільки абсурдних історій про українські суди, що іноді мені здається, що я живу в серіалі, - посол Німеччини Фельдгузен
Німецькі компанії найчастіше звертаються до посольства ФРН в Україні зі скаргами на неможливість захистити свої права в українському суді, і проведення судової реформи є важливою умовою поліпшення інвестиційного клімату в Україні.
Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час онлайн-дискусії "Головування Німеччини в Раді ЄС: чого чекати Україні?", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я працюю в Україні вже рік, і мушу сказати, що всі німецькі компанії, частіше, ніж коли я тут востаннє працювала, звертаються, щоб ще поліпшити інвестиційний клімат. І ваш Президент особисто мене просив, щоб я цим займалася, коли я вручала свої вірчі грамоти. Але там є одна велика перешкода - це судова реформа. Я чула стільки абсурдних історій, як наші німецькі фірми не можуть захистити свої права перед (українським) судом, що іноді мені здається, що я десь в серіалі живу, але це дійсність", - сказала Фельдгузен.
Вона додала, що, на її думку, разом з децентралізацією, важливість якої Німеччина оцінює дуже високо, судова реформа буде найбільшим викликом взагалі для України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Украина уже год как живёт в сериале под названии 95й квартал...
что ни день, то зашквар зашкваристей
https://twitter.com/babaikit https://twitter.com/babaikit
Відчиняйте! Інвестняня прийшла!
Зеленський доручив Саакашвілі підготувати концепцію "революційної судової реформи" (1)
Судді ополчились на Саакашвілі: обурені радикальними заявами (2).
Украинские судьи - коррупционЭры, - все как один!, - будут против...
Зубами будут рвать тем кто ... посягнет...
И ...этому М. Саакашвили, - из понаехавших, - достанется, будет знать как трогать "святое"...
Они не для того покупали дипломы, а потом должности, что бы потом их выгнали не только за профнепригодность, а и из-за утраты/отсутствия доверия.
Почему так много вертЭпов и хороводов под судами, прокуратурой?
Из-за НЕДОВЕРИЯ!
Система порочна!
Круговая порука!
Для начала законодательно ввести ПРАВО обращаться с кассационной жалобой в МЕЖДУНАРОДНЫЙ суд, а не гонять по кругу жертв украинского "правосудия" -
Уже років 100 як зник.