Новини
2 410 47

На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять російський слід у президентських розмовах і в українській енергетиці

Сьогодні, 10 липня, о 21:00, в соціально-політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", обговорять російський слід у президентських розмовах і в українській енергетиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гості студії:

Міхеіл Саакашвілі, президент Грузії (2004-2013);

Ігор Смешко, голова СБУ (2003-2005);

Руслан Кошулинський, народний депутат VII скликання;

Юлія Ковалів, заступниця голови Офісу Президента України;

Андрій Герус, народний депутат, "Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ;

Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу";

Олексій Кучеренко, народний депутат, ВО "Батьківщина", заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ;

Олександр Мариковський, народний депутат, "Слуга народу";

Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників України, член Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ;

Дмитро Сахарук, Генеральний директор ДТЕК Енерго;

Борислав Береза, народний депутат VIII скликання;

Іван Плачков, міністр палива та енергетики (2005-2006), голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї.

Пряме включення шахтарів, які страйкують.

(Список гостей може оновлюватися)

Вони кажуть, а вирішує народ.

Порошенко Петро прослуховування путін володимир росія Шустер Савік
+6
больше нечего обсуждать?а может политику зелеНой мрази пообсуждаейте?
10.07.2020 15:34 Відповісти
+5
Сподіваюсь Сцявік Шлюхстер і сьогодні вскукарєкніт:
-можЫте гАварить па украИнски, мы тут все пАнимаем.
10.07.2020 15:39 Відповісти
+4
ну, наконец-то, наконец-то обсудят звонок преЗЕдента путину с поздравлением Нового года
10.07.2020 15:39 Відповісти
треба буде глянуть, з спасітєля України за 70 днів посміятись
10.07.2020 15:31 Відповісти
в 14-му ти де сміявся ?
у жінки під спідницею ?
10.07.2020 15:51 Відповісти
там де тебе не було
10.07.2020 15:54 Відповісти
тоді вгадав !
чи може ти в добробатах воював ?
10.07.2020 16:00 Відповісти
а може брешеш ?
якби воював, то хрєні би не писав !
10.07.2020 16:08 Відповісти
больше нечего обсуждать?а может политику зелеНой мрази пообсуждаейте?
10.07.2020 15:34 Відповісти
а це їм не внюх.
10.07.2020 15:39 Відповісти
Пізно, стара шльондра-3,14дар Савка !
будеш колупати засохле гівенце !

Пятый президент Украины https://nv.ua/ukraine/politics/skandal-sluga-naroda-obvinila-poroshenko-ssylayas-na-kreml-novosti-ukrainy-50098363.html Петр Порошенко не поздравлял российского президента Владимира Путина с Днем России 12 июня 2014 года. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время общения с журналистами в пятницу, 10 июля, пишет https://tass.ru/politika/8934389 ТАСС .

«Не могу вам подтвердить этот факт. Никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось. Не осуществляется, собственно, и сейчас, к сожалению», - ответил Песков.
По его словам, он не знает о телефонных разговорах, в которых такие поздравления звучали.
10.07.2020 15:57 Відповісти
а что ты передо мной оправдываешься ?
подумай лучше что будет с тобой. со мной и со страной при ЗЕбилах и самое главное (!!!!)

КТО сможет сейчас (именно сейчас !!) возглавить страну кроме
КИЕВСКОЙ КРОВАВОЙ ХУНТЫ ?
Кроме Пороха, Пастора, Забродского, Яценюка, Смолия и лругих Патриотов Украины !
10.07.2020 16:05 Відповісти
Ти синій хєрой, чи доколупаться вирішив ? То на путіна зараз підеш, шерлок холмс недорощений.
10.07.2020 16:09 Відповісти
Забыл про Галатея.
10.07.2020 16:49 Відповісти
А с зехейтерами разве можно что-то нормально обсудить?! У вас же на всё один ответ - очередь из говномёта по Зе и иже с ним.
11.07.2020 00:32 Відповісти
Блин, как уже надоели эти собачьи бои между По и Зе. Народ, не пора ли переключить свое внимание на нормальных людей?
10.07.2020 15:36 Відповісти
200%!!! Как только появится нормальный "люд", буду голосовать за него на выборах и только за него! Весь этот непотриб, включая Зозулю с задноприводным- в топку! Мой кандидат- Зеркаль. Но не пустят барыги её на выборы. Да и сама пойдёт ли?.....
10.07.2020 15:41 Відповісти
А я опять за Зозулю. мНЕ ТОЖЕ ПОДНАДОЕЛА. нО ЛУЧШЕ ПОКА НИКОГО НЕТ. зЕРКАЛЬ ДЕВКА ХОРОШАЯ, НО ПРЕЗИДЕНСТВО ПОКА НЕ ПОТЯНЕТ.
10.07.2020 17:02 Відповісти
Потянет. Умная, отличный дипломат, не запачканная, безукоризненная репутация на Западе.... Потянет лучше, чем все предыдущие. А для меня Зозуля теперь - табу. Никогда больше не буду голосовать от безвыходности за всякое Г..., только потому, что "лучше нет". Как за шмарклю во втором туре. Хватит!
10.07.2020 18:06 Відповісти
Так за кого надо было голосовать во втором туре?
11.07.2020 00:35 Відповісти
Зеркаль еще рано. Не фантазируй. Бери синицу в руки, пока журавль не прилетел.
11.07.2020 10:25 Відповісти
Между По и всеми, кто не с По.
Так вернее будет.
10.07.2020 15:58 Відповісти
https://censor.net/user/425286

хм. чем больше льется грязи на порошенко, тем выше его рейтинг. соответственно у оппонента ниже. порошенко делать ничего не надо для увеличения рейтинга - за него все сделают его оппоненты.
деркач уже предъявлял пленки порошенко-байден, которые оказались гуано. то же будет и с этой фабрикацией.
ЗЫ: надеюсь они обсудят и кто передал материал для этой фальсификации
10.07.2020 19:23 Відповісти
Странно обговаривать "следы", а не СУТЬ разговора. Сколько Ахмэт нынче платит за "обеление" бизнес-партнёра?
10.07.2020 15:38 Відповісти
Суть чого? Того, що не було, зелених брехун?
10.07.2020 17:23 Відповісти
Було, сектант секты пециной росы.
10.07.2020 18:15 Відповісти
Сподіваюсь Сцявік Шлюхстер і сьогодні вскукарєкніт:
-можЫте гАварить па украИнски, мы тут все пАнимаем.
10.07.2020 15:39 Відповісти
ну, наконец-то, наконец-то обсудят звонок преЗЕдента путину с поздравлением Нового года
10.07.2020 15:39 Відповісти
Та не. Они будут обсуждать "ваша ласка, с первомаем" из уст "сывочолого ГЕТЬмана", "патриёта всея Украина".
10.07.2020 15:43 Відповісти
Зебилы в любой кацапский фейк уже верят
10.07.2020 15:45 Відповісти
Во-первых, не все (ДАЛЕКО не все), кто ненавидит барыгу- "зебилы". А во-вторых, верим своим ушам.
10.07.2020 15:49 Відповісти
кто ненавидит барыгу- "зебилы" или "противсіхи", что суть одно и то же -

НЕДОУМКИ против Украины !
10.07.2020 15:59 Відповісти
Бред. Быть против отъявленного коррупционера и, судя по последним записям, предателя- значит быть "против Украины"? Что ты куришь?
10.07.2020 18:09 Відповісти
https://censor.net/user/464377

пруфик на экспертизу "последних записей" в студию. где, такой забористый "план" берешь?!
10.07.2020 19:18 Відповісти
Там не нужна экспертиза, и так слышно, что это прикол от пранкеров.
11.07.2020 00:41 Відповісти
И что ваши уши там слышат? неужели подлинные голоса президентов?!
11.07.2020 00:39 Відповісти
На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять російський слід у президентських розмовах і в українській енергетиці - Цензор.НЕТ 6671
10.07.2020 16:50 Відповісти
Чому вірять, вони його вигадали і поширюють
10.07.2020 17:04 Відповісти
100 раз обсуждали, что ещё вам нужно услышать?
11.07.2020 00:37 Відповісти
а есть сомнения у дебилов???????????
10.07.2020 15:41 Відповісти
Я тоже обратил внимание, что второй голос на плёнках с Порошенко похож на голос Путина и он с ним разговаривал.
10.07.2020 16:00 Відповісти
Теперь понятно, почему у Шустера реклама цензора.
10.07.2020 16:00 Відповісти
Послушал пленки, було весело. Особо порадовали лирические отступления про первомай,про весну.
10.07.2020 16:14 Відповісти
Ха-ха-ха, не дружбу Путина и Порошенка, а российский след. Спасают провалившегося агента
10.07.2020 16:56 Відповісти
да. ты, прав, деркача надо спасать.
10.07.2020 19:34 Відповісти
 
 