На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять російський слід у президентських розмовах і в українській енергетиці
Сьогодні, 10 липня, о 21:00, в соціально-політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", обговорять російський слід у президентських розмовах і в українській енергетиці.
Гості студії:
Міхеіл Саакашвілі, президент Грузії (2004-2013);
Ігор Смешко, голова СБУ (2003-2005);
Руслан Кошулинський, народний депутат VII скликання;
Юлія Ковалів, заступниця голови Офісу Президента України;
Андрій Герус, народний депутат, "Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ;
Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу";
Олексій Кучеренко, народний депутат, ВО "Батьківщина", заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ;
Олександр Мариковський, народний депутат, "Слуга народу";
Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників України, член Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ;
Дмитро Сахарук, Генеральний директор ДТЕК Енерго;
Борислав Береза, народний депутат VIII скликання;
Іван Плачков, міністр палива та енергетики (2005-2006), голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї.
Пряме включення шахтарів, які страйкують.
(Список гостей може оновлюватися)
Вони кажуть, а вирішує народ.
Пятый президент Украины https://nv.ua/ukraine/politics/skandal-sluga-naroda-obvinila-poroshenko-ssylayas-na-kreml-novosti-ukrainy-50098363.html Петр Порошенко не поздравлял российского президента Владимира Путина с Днем России 12 июня 2014 года. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время общения с журналистами в пятницу, 10 июля, пишет https://tass.ru/politika/8934389 ТАСС .
«Не могу вам подтвердить этот факт. Никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось. Не осуществляется, собственно, и сейчас, к сожалению», - ответил Песков.
По его словам, он не знает о телефонных разговорах, в которых такие поздравления звучали.
