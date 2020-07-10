На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять російський слід у президентських розмовах і в українській енергетиці

Сьогодні, 10 липня, о 21:00, в соціально-політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", обговорять російський слід у президентських розмовах і в українській енергетиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гості студії:

Міхеіл Саакашвілі, президент Грузії (2004-2013);

Ігор Смешко, голова СБУ (2003-2005);

Руслан Кошулинський, народний депутат VII скликання;

Юлія Ковалів, заступниця голови Офісу Президента України;

Андрій Герус, народний депутат, "Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ;

Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу";

Олексій Кучеренко, народний депутат, ВО "Батьківщина", заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ;

Олександр Мариковський, народний депутат, "Слуга народу";

Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників України, член Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ;

Дмитро Сахарук, Генеральний директор ДТЕК Енерго;

Борислав Береза, народний депутат VIII скликання;

Іван Плачков, міністр палива та енергетики (2005-2006), голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї.

Пряме включення шахтарів, які страйкують.

(Список гостей може оновлюватися)

Вони кажуть, а вирішує народ.