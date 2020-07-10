За заявами Коломойського відкрили ще чотири справи проти Порошенка за "Приватбанк", - адвокат Головань

Чотири нові кримінальні провадження проти п'ятого Президента Петра Порошенка зареєстровано за заявами олігарха, колишнього власника "Приватбанку" Ігоря Коломойського.

Про це на брифінгу повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що після засідання Печерського суду, який залишив без задоволення клопотання Офісу Генпрокурора, Ірина Венедіктова опублікувала черговий "відосік".

"Усі пам'ятають, як прокуратура фактично відмовилася підтримувати свої вимоги і поспішно заявила про завершення досудового розслідування. Того ж вечора Генеральний прокурор Венедіктова, як зазвичай, уже виступила з відосіком, пояснюючи причини свого провалу, а також розповідаючи про те, що нібито будуть ще й інші кримінальні провадження проти Петра Порошенка за заявами звичайних людей, які надходять начебто з усієї України", - зазначив Головань.

"Того ж вечора за заявою "звичайної" людини на прізвище Коломойський Офісом Генерального прокурора було зареєстровано чотири кримінальні провадження стосовно Петра Порошенка. Коломойський виступив зі стандартним набором, і, звісно, його заяви стосуються "Приватбанку"", - повідомив адвокат Порошенка.

Ігор Головань зазначив, що і в цьому випадку йдеться про завідомо неправдиві обвинувачення.

"Навіть сама логіка подібних інсинуацій, як їх ще назвати, тепер уже особисто Коломойського, дуже дивна - виходить, що завдавали шкоду "Приватбанку", розголошуючи його таємницю, тобто повідомляючи про "Приватбанк" правдиві відомості. Виходить, що завдавали шкоди тодішнім акціонерам "Приватбанку"", - зазначає Головань.

"Цей факт ще раз підтверджує, хто кооперується з Офісом Генерального прокурора і чинною владою в організації політично мотивованих переслідувань п'ятого Президента України. І я думаю, всім зрозуміло, що перспектива цих чергових кримінальних проваджень така ж, як була 8 липня в Печерському суді історія зі спробою обрати запобіжний захід Петру Порошенку. Тобто нульова", - переконаний Ігор Головань.

"Ми бачили до цього, що Ігор Коломойський і близькі йому люди зацікавлені в процесах, які стосуються Петра Порошенка. Це перший момент, коли Ігор Коломойський вийшов особисто на арену. У нас настає новий етап розвитку всіх цих справ. Це прекрасно узгоджується з усіма подіями щодо відставки керівництва НБУ. Це прекрасно узгоджується з судовими процесами щодо повернення "Приватбанку" під керівництво Коломойського і близьких йому людей. Це ще раз підкреслює, наскільки політичні переслідування відносно Порошенко пов'язані з діями на інших фронтах ", - говорить адвокат Ілля Новіков.

У пресслужбі ГБР зазначили, що Бюро не уповноважений починати розслідування за заявами про вчинення злочину нардепом. Це виняткова прерогатива Генпрокурора.