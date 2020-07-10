УКР
За заявами Коломойського відкрили ще чотири справи проти Порошенка за "Приватбанк", - адвокат Головань

За заявами Коломойського відкрили ще чотири справи проти Порошенка за

Чотири нові кримінальні провадження проти п'ятого Президента Петра Порошенка зареєстровано за заявами олігарха, колишнього власника "Приватбанку" Ігоря Коломойського.

Про це на брифінгу повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що після засідання Печерського суду, який залишив без задоволення клопотання Офісу Генпрокурора, Ірина Венедіктова опублікувала черговий "відосік".

"Усі пам'ятають, як прокуратура фактично відмовилася підтримувати свої вимоги і поспішно заявила про завершення досудового розслідування. Того ж вечора Генеральний прокурор Венедіктова, як зазвичай, уже виступила з відосіком, пояснюючи причини свого провалу, а також розповідаючи про те, що нібито будуть ще й інші кримінальні провадження проти Петра Порошенка за заявами звичайних людей, які надходять начебто з усієї України", - зазначив Головань.

"Того ж вечора за заявою "звичайної" людини на прізвище Коломойський Офісом Генерального прокурора було зареєстровано чотири кримінальні провадження стосовно Петра Порошенка. Коломойський виступив зі стандартним набором, і, звісно, його заяви стосуються "Приватбанку"", - повідомив адвокат Порошенка.

Ігор Головань зазначив, що і в цьому випадку йдеться про завідомо неправдиві обвинувачення.

"Навіть сама логіка подібних інсинуацій, як їх ще назвати, тепер уже особисто Коломойського, дуже дивна - виходить, що завдавали шкоду "Приватбанку", розголошуючи його таємницю, тобто повідомляючи про "Приватбанк" правдиві відомості. Виходить, що завдавали шкоди тодішнім акціонерам "Приватбанку"", - зазначає Головань.

"Цей факт ще раз підтверджує, хто кооперується з Офісом Генерального прокурора і чинною владою в організації політично мотивованих переслідувань п'ятого Президента України. І я думаю, всім зрозуміло, що перспектива цих чергових кримінальних проваджень така ж, як була 8 липня в Печерському суді історія зі спробою обрати запобіжний захід Петру Порошенку. Тобто нульова", - переконаний Ігор Головань.

"Ми бачили до цього, що Ігор Коломойський і близькі йому люди зацікавлені в процесах, які стосуються Петра Порошенка. Це перший момент, коли Ігор Коломойський вийшов особисто на арену. У нас настає новий етап розвитку всіх цих справ. Це прекрасно узгоджується з усіма подіями щодо відставки керівництва НБУ. Це прекрасно узгоджується з судовими процесами щодо повернення "Приватбанку" під керівництво Коломойського і близьких йому людей. Це ще раз підкреслює, наскільки політичні переслідування відносно Порошенко пов'язані з діями на інших фронтах ", - говорить адвокат Ілля Новіков.

У пресслужбі ГБР зазначили, що Бюро не уповноважений починати розслідування за заявами про вчинення злочину нардепом. Це виняткова прерогатива Генпрокурора.

По заявлениям Коломойского открыли еще четыре дела против Порошенко за ПриватБанк, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 763
10.07.2020 15:44
+35
бачу пішли з бєніних козирів. мало їм було обісратися, так ще хочуть обригатися
10.07.2020 15:44
+23
шо,со вложенными тринадцатью баксами непорядок?
10.07.2020 15:49
разворовали вдвоём, а теперь один на другого заявы подаёт?? не справедливо....
10.07.2020 15:43
Таким долбодятлам и отвечать облом. Только в спам.
10.07.2020 16:19
Долбодятлы, такие, как ты, А они уважаемые люди, почти святые, не согласен, приведи различия. А то в спам, это легче всего. Кажется и отвечать то нечего.
10.07.2020 16:41
беню ефенивича никто судить не будет просто грохнут вонючего придурковатого выжившего из ума маланского типа БОЛЬШОГО ВОРИШКУ.... и все никакая охрана не спасет ублюдка от пули никакая...
10.07.2020 17:26
так пороховата по другому не умеет, сцыкливые как начальник ваш
10.07.2020 17:30
Ну "Приват" они вместе украли. Договор простой: -Беня забирает деньги, а Порох банк.
За всё расплачиваются в конечном итоге налогоплательщики.
Но Порох зачем, то нарушил договор и подал на Беню в суд. Хотя до этого было разграблено около сотни банков поменьше по той же схеме и к владельцам банков по-сути ноль претензий. Наверное за откат. Не исключено, что Беня зажал откат.
10.07.2020 16:43
Ты читал, что написал? Когда это Порох забрал себе ПриватБанк? Совсем зеледятлы ипанулись?
10.07.2020 18:07
Что им тулят, то и транслируют. Зечукчи не читателями нанимались.
10.07.2020 19:40
бачу пішли з бєніних козирів. мало їм було обісратися, так ще хочуть обригатися
10.07.2020 15:44
"Все помнят, как прокуратура фактически отказалась поддерживать свои требования и поспешно заявила о завершении досудебного расследования.
В тот же вечер Генеральный прокурор Венедиктова как обычно уже выступила с видосиком, объясняя причины своего провала, а также рассказывая о том, что якобы будут еще и другие уголовные производства против Петра Порошенко по заявлениям обычных людей, которые поступают вроде бы со всей Украины", - отметил Головань.

"В тот же вечер по заявлению "обычного" человека по фамилии Коломойский Офисом Генерального прокурора было зарегистрировано четыре уголовных производства в отношении Петра Порошенко. Коломойский выступил со стандартным набором, и конечно его заявления касаются Приватбанка", - сообщил адвокат Порошенко."

Источник: https://censor.net/n3207416
10.07.2020 15:44
)))
Обычный чИлавек, мафиози Беня.
По версии Венедиктовой.
10.07.2020 15:45
Ну наезд одного мафиози на другого это уже интересно.
Беня много знает, имеет ресурсы и уже макал Пороха на выборах в г..но.
Но раз Порох нихрена не понял, то Беня будет менять методы на более понятные.
10.07.2020 16:33
Лондонские суды признали факты мошенничества мафиози Бени, в США идут расследования по отмыванию ним грязных денег.
Что есть против Пороха?
10.07.2020 16:35
тибя в гавно
10.07.2020 16:35
маланца беню надо отдать в руки правосудия США,там этого засранца вмиг обломают и в тюряге сделают из него женщину
10.07.2020 16:29
Никто его туда не отдаст. Он знает достаточно, чтобы заключить договор с правосудием. Тогда в розыске будет вся украинская политверхушка. А оно им надо?
10.07.2020 16:49
У человека отжали банк, ессно, он недоволен.
10.07.2020 17:08
Не отжали, а отобрали у преступника орудие преступления.
10.07.2020 17:20
бене наступили на бейцы. Дело спасения собственных бейцев - дело рук самого бейцедержателя. Тут ни на кого полагаться нельзя. Беня это, как никто другой, понимает и предпринимает шаги. Но шагать с прижатыми бейцами очень неудобно, а потому представление ожидается превеселым.
10.07.2020 15:44
По заявлениям Коломойского открыли еще четыре дела против Порошенко за ПриватБанк, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 763
10.07.2020 15:44
Для достовірності, там тільки мавпи з гранатою не вистачає
10.07.2020 16:59
Від цієї "звичайної" людини і йдуть всі звинувачення. Всі інші його ручні песики.
10.07.2020 15:45
Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский. / Знающие Коломойского называют этого гражданина Израиля человеком по восточному мстительным и злопамятным. Уворованных 8 млрд долларов ему надолго хватит для содержания зеленских-портновых-венедиктовых-аваковых-бакановых.
10.07.2020 15:46
Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский.
Тот редкий случай, когда я с ним согласен.
10.07.2020 16:50
Для такого як ти потрібно ввести автаназію
10.07.2020 17:01
https://censor.net/user/455229 "Для такого як ти потрібно ввести автаназію"

да - да, путем кастрации.

да - да, путем кастрации.
10.07.2020 17:33
При Коломойші порядка в банкі було більше..
Зараз бардак і кидалово..
Рука руку миє..
😁
10.07.2020 15:46
шо,со вложенными тринадцатью баксами непорядок?
10.07.2020 15:49
Він змінить нік на тридцять баксів.
10.07.2020 15:51
Залишилося тільки три трилітрові скляні банки з ＄ і чотири
з €..
Пєчалька, як далі виживати??!
🤔
10.07.2020 15:54
Бєня поділився із 8 млрд баксів?
10.07.2020 15:57
Не з ж професіОнальними фотографами мостів, звісно!
😁
10.07.2020 15:59
А що з того, що я працював у тому числі фотографом? Це мене зганьбило?
10.07.2020 16:02
Треба було в "слуги" піти..
Не втовпився?
Тобі -яка різниця хто хазяїн!
Бувай, дякуне, ти не цікавий!
😁
10.07.2020 16:10
"порядок" при коломойском по версии кацапского бота https://censor.net/user/99878:

В июле 2015 года рейтинговое агентство https://ru.wikipedia.org/wiki/Fitch Fitch понизило рейтинг банка до уровня «С», сопроводив это сообщением о том, что, по мнению агентства, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%82 дефолт банка по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F еврооблигациям в настоящее время является почти неизбежным. Аналитики Fitch ожидают, что рейтинг банка будет опущен до «RD» (ограниченный дефолт)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA#cite_note-13 [13] .18 сентября 2015 года рейтинговое агентство https://ru.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings Fitch понизило долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «С» до «RD». Рейтинговое действие последовало за проведением сделок по продлению сроков выпуска еврооблигаций и субдолга, выпущенных банком. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте и краткосрочный рейтинг банка также понижены до «RD»(мусорный, дефолт).23 сентября 2015 года рейтинговое агентство https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%E2%80%99s Standard&Poor's понизил долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «СС» до «SD». Такая техническая процедура является обязательной в связи с заключением между банком и инвесторами соглашения о продлении срока выпуска еврооблигаций в размере 200 млн долларов. S&P отмечает, что Приватбанк выступил с предложением о продлении сроков обращения еврооблигаций в связи с очень сложной экономической ситуацией в стране. Также был снижен долгосрочный рейтинг банка в национальной валюте с «СС» до «SD». Рейтинг «SD» означает, что эмитент отказался от выплат по некоторым обязательствам.
10.07.2020 16:27
беня з ним поділиться хіба що туалетним папіром.. використаним))
10.07.2020 16:28
Все что нажил непосильным ми**етом.
10.07.2020 15:55
Ай, какой красивый срок светит Бене в Штатах, ну просто красота. А там еще есть два подельника - Моника Нелох и его подружка Баканов. Ай, хорошо.
10.07.2020 16:17
Та пофік!
НЕХАЙ ВСІХ туди, в Гуантанамо, презів бувших та ниніщнього!😁
10.07.2020 17:02
вот зря порхофанаты защищают Петю..

если бы Петя увидел что тюрьма неизбежна он бы замутил путч длинною 5 минут и 3-х автоматных рожков...
чем больше вы его защищаете - тем ближе всеобщий пипец...
10.07.2020 15:46
Не зрозумів, але круто!
10.07.2020 15:47
https://censor.net/user/133794 - ну еще бы ...

это дидактика с диалектикой... + психология...
я еще и не так могу..
10.07.2020 15:50
Оно то так, але прийдеться відповідати, ,або путч бути коротшим чи довшим.
10.07.2020 15:52
кто не рискует - тот не керует..
10.07.2020 16:13
Вибачаюсь що втручуюсь, але як на мене то тут привелюють якісь психіатричні відтінки.
10.07.2020 16:03
Тут вот какое дело: население на одну треть по-прежнему верит в Бубочку; а ещё 20% - в возвращение колбасы по 2.20 и во вторую молодость. Если Порох замутит путч, эти две категории населения ужасно огорчатся на него. А надо - чтобы не на него, а на Бубочку и на ЗаЖоПников. Вот потому Порох не мутит никакого путча. Что бы ни случилось с экономикой дальше - он не при деле.
10.07.2020 15:51
путч длинною 5 минут и 3-х автозаков
10.07.2020 15:57
Объясню почему:
***** сказало, что "Кто угодно, только на Порошенко". Для нас это -- самый весомый аргумент, сильнее аргумента и быть не может! Мы ж ***** верим, он ведь врать не будет! Он ведь Украине только добра желает!
10.07.2020 16:16
...НЕ Порошенко...
Пардон, очепяточка.
10.07.2020 16:26
Потому,что порох тупо повторял все за северным коллегой. И тому стало обидно.
10.07.2020 16:28
10.07.2020 16:36
Ну не успел он обнулиться только..
10.07.2020 18:05
Так от того, защищают на сайтах Порошенко или нет, ничего не зависит.
Если бы эти зелёные придурки умели хоть что-то делать, то уже бы давно придумали, как Порошенко посадить.
Но там такой непрофессионализм и отсутствие квалификации, что они даже сшить хоть какое-нибудь перспективное для суда дело не способны.
А всякие дела за какие-то картины или кадровые назначения кого-то куда-то, это и есть уровень зелёной власти и их судебных органов.
Я думаю, что даже у ненавистников Порошенко, жаждущих его посадки, эта суета может вызвать только раздражение на власть, демонстрирующую свою импотентность.
10.07.2020 17:52
По заявлениям Коломойского открыли еще четыре дела против Порошенко за ПриватБанк, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 6785
10.07.2020 15:46
Коломойша - геть з України !!!
10.07.2020 15:47
Некуда бедному крестьянину податься.
10.07.2020 15:51
Ну, почему, ФБР его заждались.
10.07.2020 16:12
бородатая бабушка нервничает
10.07.2020 15:48
Сразу ЧЕТЫРЕ дела...
10.07.2020 16:17
Если этот "сериал" продолжится дальше, то и Венедиктова не выдержит, уйдёт в отставку. На делах по одному и тому ж человеку можно и "чокнуться". Здоровье дороже.
10.07.2020 20:48
За Приват банк - правильно. А когда всплывут арсеналы с Иловайском, Богданы дефектные и свинарчук? Моряки? гиркин? Прихватизированная арендованая рошен земля? итд!
10.07.2020 15:48
Пока всплыл ты. Арсеналы обещали всплыть папизже.
10.07.2020 15:49
Вы ищете истину или пэпкину задницу?
10.07.2020 15:53
Я ищу разум. И пока его у Вас не нахожу.
10.07.2020 15:57
Важко шукати чорну кішку в темній кімнаті, якщо її там немає.
10.07.2020 15:59
Зеля теж шукав пєпкіну задніцу, а знайшов юлькіну пєрєдніцу. Нею і накрився.
10.07.2020 16:01
Собирать сплетни- удел баб и пэботофф.
10.07.2020 16:54
Да уж кацапа затрындело про задницы,ищи ее у своего обнуленого
10.07.2020 16:02
Всплыл? А он и не тонет.
10.07.2020 16:04
Пеердаёт поправьте пожалуйста. Заранее спасибо
10.07.2020 15:50
Лаптеногий, выпей стекломоя и не звени рогами.
10.07.2020 15:50
І не набридло ж обсиратися зеленому гівнюку...
10.07.2020 15:51
нічого, незабаром беню-свиню з зеленим підсвинком підсмажать або вони втечуть, якщо встигнуть десь в Ізраїль чи в мордор
10.07.2020 15:55
ерунда..миллиардер вальцман все порешает наворованным баблом
10.07.2020 16:09
А, Бене, никто из власти предьяву выдвинуть не хочет.., за спижженые 5,5 лярдов зелени..!?!?
Или беня- табу..!?
10.07.2020 16:09
У США вже висунули фінансове звинувачення.
10.07.2020 16:12
То то и обидно, в США выдвинули, а наши ушлёпки , лижут ему одно место.
10.07.2020 16:15
Низзя, на кофе не позовет.
10.07.2020 20:53
https://ibigdan.livejournal.com/25294854.html Сосна корабельна просунута

Учора нардепша Ганна Скороход приїхала у Миколаїв разом з Арахамією, ходила по цехам, відповідала на важкі запитання.
Важкі запитання до неї з'явилися після того, як вона записала трівожне відео про те, що завод Океан порізано на метал, обанкрочено, азаза. Чому місцеві миколаївці ******* здивувалися, тому що вони бачать прямо протилежну ситуацію, і Океан навпаки, в останні роки поступово оживає.

За заявами Коломойського відкрили ще чотири справи проти Порошенка за "Приватбанк", - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 5406

Ви можете спитати - а якого хєра Ганна Скороход раптово стала у нас корабєлом? Де вона бачила в морі кораблі не на конфєтном фантікє?

Відповідаю.

Чоловік Ганни Скороход - росіянин Алякін, знаменитий тим, що він подільник Фукса, з яким вони разом обанкротили російський банк "Пушкіно" і збігли до України.
А Фукс має бізнес-партнера Юсуфова, екс-міністра енергетики РФ. Будував йому в Москві готель "Петро Перший", наприклад.
А Юсуфов - колишній власник завода "Океан", який його банкротив, і зараз досі продовжує спроби рейдерського захоплення.

Отже, у групи російських рейдерів, які віджимають один з небагатьох українських діючих суднобудівних заводів, з'явився новий інструмент - жінка одного з подільників стала депутатом від "Слуги Народу". Потім її вигнали з фракції, але, судячи з того, що сьогодні її супроводжував Арахамія, вигнали понарошку.

Але ми замість того, щоб прямо сказати - ПІШЛИ НА...Й, ВОШІ РОСІЙСЬКІ, -- обговорюємо, чи правду сказала рейдерша у своєму відосіку.
Це печально.

Демсокира https://www.facebook.com/sokyra.party.mykolaiv/posts/2495313170571569 була і там також . Країна лізе по швам, але ми робимо, що можемо усюди, де ми є.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1188699878159277&set=a.121417091554233&type=3 Alex Noinets
10.07.2020 16:21
Не без гордости заявил защитник. Работы хватит на 10 лет, а там и пенсия.
10.07.2020 16:22
А нам обязательно знать кто ,чего и как подал в суд на Пепу?
10.07.2020 16:32
А что, писать херню и открывать дела против одного человека можно бесчисленное число раз?
10.07.2020 16:38
чув. адвокатік...чього переживаєш...та на ділах( порох-бєня) ше й твої правнуки собі палаци будувать будуть...
10.07.2020 16:39
На подходе битва экстрасексов (это не ошибка) - так как оба эти корифея уже задрали не один миллион украинцев за их же гроші.
10.07.2020 17:01
Кранты
Вальцману - Мальдивскому.
За заявами Коломойського відкрили ще чотири справи проти Порошенка за "Приватбанк", - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 1699
10.07.2020 17:02
За заявами Коломойського відкрили ще чотири справи проти Порошенка за "Приватбанк", - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 8435
10.07.2020 17:09 Відповісти
Рейдер и бандит №1 Коломойский, находящийся под следствием в США и ВБ, подает иски на президента.

Сюр.
10.07.2020 17:54 Відповісти
За заявами Коломойського відкрили ще чотири справи проти Порошенка за "Приватбанк", - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 2972
10.07.2020 17:58 Відповісти
Такое мнение выразил стратег финансовой компании Bluebay Asset Management Тимоти Эш.

«Похоже, теперь Зеленский в союзе не только с Игорем Коломойским, но и с промышленным лобби, которое утверждает, что Украине не нужен МВФ. Трудно понять, как все вышеперечисленное можно не считать подрывом независимости НБУ. Зеленский будто выстрелил по независимости НБУ из Джавелина», - заявил Эш.

«Программа МВФ будет заморожена. Я ожидаю, что на пост главы НБУ выдвинут слабого кандидата, денежно-кредитная политика будет ослаблена, а нацвалюта девальвирует», - прогнозирует экономист.
10.07.2020 18:00 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1281562507300216832 2 ч

Венедиктова "Заявление о нарушениях закона Порошенко приходят от простых граждан со всей страны" После этого она открывает четыре дела против Порошенко по заявлениям "простого гражданина Украины" по фамилии Коломойский
10.07.2020 18:10 Відповісти
*****, побільше гімна на дмухалку і потім хай в суді доводить свою невинуватість, це так "па-русскі"...
10.07.2020 18:57 Відповісти
А как вам это, коррупция при поддержке власти.
https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10087588-za-najvischoju-cinoju-ukrtatnafta-uklala-drugij-kontrakt-na-postachannja-aviapaliva-dlja-minoboroni.html
10.07.2020 19:36 Відповісти
Зеля сажай усех олигархов..и папу тоже.
10.07.2020 19:39 Відповісти
да...похоже дела совсем плохи у бени израильского....раз засветился сам лично !!!!....пошел ва-банк,хитрожопый старикашка... последняя надежда перед побегом опять на свою родину......подвел его таки его любимый ученик. которого он посадил играть роль президента Украины....не справляется, с возложенными на него беней, обязанностями....пришлось "штирлицу" идти на провал....
10.07.2020 19:52 Відповісти
 
 