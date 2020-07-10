УКР
Нідерланди подають позов проти Росії в ЄСПЛ у справі авіакатастрофи Боїнга МН17

Нідерланди подають позов проти Росії в ЄСПЛ у справі авіакатастрофи Боїнга МН17

Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17. Таке рішення ухвалив уряд Нідерландів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба уряду Нідердандах.

Глава МЗС Нідерландів Стеф Блок заявив, що досягнення справедливості для 298 жертв падіння рейсу MH17 і їхніх родичів є і залишається вищим пріоритетом уряду.

"Крок, який ми робимо сьогодні, подаючи справу в ЄСПЛ і тим самим максимально підтримуючи скарги родичів загиблих, наближає нас до цієї мети", - заявив він.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи. Суд розпочав розгляд справи за розкладом.

На засіданні 26 червня нідерландські прокурори відкинули звинувачення адвокатів підполковника ГРУ Росії Олега Пулатова. Вони вважають безпідставними заяви, що розслідування незавершене, зокрема, не розглянуто "сценарій військового літака", який нібито міг збити МН17.

Топ коментарі
+42
Угу. Не зря же ***** так торопилось с "голосованием" за поправки в московитское конституевище, шо даже в придорожных сортирах пункты для голосования действовали. Теперь в стране-помойке на международное законодательство, а соответственно - на решения любых международных судов, просто плевать. Теперь у них своя, отдельная от Мира, пещера.
показати весь коментар
10.07.2020 15:50 Відповісти
+26
Тоді підуть в отказ його рахунки в банках, а дядько свіфт покаже непристойну частину тіла. Думаю - заплатять стільки, скільки скажуть.
показати весь коментар
10.07.2020 15:53 Відповісти
+21
Потому что следствие настоящее, с железобетонной доказательной базой, а не фикция, как у нас.
показати весь коментар
10.07.2020 16:02 Відповісти
Кацапам не відвертітись.
показати весь коментар
10.07.2020 18:03 Відповісти
"Нидерланды подают иск против России в ЕСПЧ" - лучше поздно, чем никогда. Шесть лет неспешного разбирательства очевидного преступления по МН17 - ещё один признак неоправданной терпимости к преступлениям московии. История учит тому, что история ничему не учит. Попытки умиротворения и снисходительного отношения к агрессору на руку только самому агрессору
показати весь коментар
10.07.2020 18:27 Відповісти
Почему поздно? Так работает правосудие в ЕС , тут нет ничего позднего
показати весь коментар
10.07.2020 18:34 Відповісти
C рейсом МН17 все ясно , России ни как не отвертеться, но меня интересует почему Украина не подала в суд по правам человека на Россию за сбитый самолёт на Луганском в 2014 году ?
показати весь коментар
10.07.2020 18:33 Відповісти
Кто докажет что это сбила раисся? Здесь очень все сложно, пока на международном уровне не доказано что раисся страна-агрессор такие иски бесполезны. В будущем, я думаю, они будут.
показати весь коментар
10.07.2020 18:39 Відповісти
Ну от через 6-ть років і міжнародним трибуналом запахло. Ще 6-ть і ,як на 12-ий після Афгану,-совкові(совіцька окупація)лопнула труба,так і засрашна ********* розвалиться на куски.Скоро "залізний занавіс" зявиться,бо після доказів приналежності ракети та екіпажу "Бука"до раші-обявити рашу спонсором тероризму-що два пальці об косяк.Так що,москалі-готуйтеся всі в асаад.
показати весь коментар
11.07.2020 02:18 Відповісти
Потому что среди погибших пассажиров никого.с гражданством Украины небыло. Что Украине предъявлять в Европейский суд по правам человека по этому?
показати весь коментар
10.07.2020 22:20 Відповісти
Казламордых будут пялить, паходу...
показати весь коментар
10.07.2020 22:42 Відповісти
Це вже буде третій процес, перший кримінальний, родичі проти вчинивших теракт, другий який іде одночасно з першим, родичі проти держави росія, і цей, держава нідерланди проти держави росія. І ще не вечір.
показати весь коментар
11.07.2020 02:22 Відповісти
вкотре пишу, що цей суд призведе хіба що тільки до якоїсь мінімальної моральної компенсації жертв, бо НІХТО НІКУДИ НЕ СЯДЕ і кацапня ТУПО НЕ ВИЗНАЄ РЕЗУЛЬТАТІВ СУДУ!!!! а ті уроди будуть собі тихо-спокійно існувати дальше в своїх мерзлих болотах.... і навіть гроші навряд чи хтось якісь отримає, як компенсацію! СУМ-ПЕЧАЛЬ...
показати весь коментар
11.07.2020 10:20 Відповісти
Какой иск против Расии?
А Украина другим занята - оформляется 31-е дело против Порошенко!
показати весь коментар
11.07.2020 12:00 Відповісти
Что-то эта подача иска в ЕСПЧ Нидерландским правительством - на пятый год после российского преступления - больше похожа не профанацию. Что им мешало это сделать раньше и зачем это делать, когда дело уже в Гааге? Странная игра какая-то, похожая на очередные поддавки с пуйлом. Тем более, что решения ЕСПЧ не имеют почти никакого резонанса и ни к чему, кроме каких-то финансовых санкций не приведет, которые русня, с ее новой обнулённой конституткой, просто не исполнит, если захочет, и забудет.
показати весь коментар
11.07.2020 12:18 Відповісти
кацапские козлы должны выплатить справедливую компенсацию - миллиард долларов за каждого убитого.
показати весь коментар
11.07.2020 13:43 Відповісти
Эти международные суды так и решат: сержанту Петрову и лейтенанту Козлову выплатить каждой семье пострадавших по миллиарду долларов. И что? Лишь приравние скрепостана к странам-спонсорам терроризма может подпалить ему хвост. Но это решение не судебное, а политическое, и явно не в стиле рвушихся к власти в США дем парти бидонщиков.
показати весь коментар
11.07.2020 14:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 