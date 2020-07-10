УКР
Позиція РФ нагадує комедійну оперу: ми чуємо пісні знову і знову, але нас не переконує гра, - постпред США при ОБСЄ Гілмор

Виступи постпреда РФ при ОБСЄ Олександра Лукашевича на засіданнях Постійної ради ОБСЄ нагадують комедійну оперу, чути "багато пісень", але "гра не переконує".

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Обговорення тут, на Постійній раді, та позиція мого російського колеги, нагадує комедійну оперу Бертольта Брехта. Ми чуємо пісні знову і знову, але нас не переконує гра. Ми знаємо, Росія думає, що вона може сховатися за завісою, але ми бачимо вас", - заявив американський дипломат.

Він зазначив, що Росія продовжує свою дезінформаційну кампанію, повторюючи набридлий наратив про те, що "Україна винна у відсутності прогресу у Тристоронній контактній групі".

"Керівництво та представники Росії наполягають на тому, щоб Україна вела прямі переговори з російськими маріонетками, роблячи вигляд, що Москва не є учасником конфлікту, який вона розпочала та продовжує підживлювати", - додав Гілмор.

Постпред США при ОБСЄ наголосив, що Росія, "як підписант Мінських домовленостей та сторона конфлікту на Донбасі", має продемонструвати таке ж прагнення до миру, як і Україна.

"Настав час Росії покласти край конфлікту в Україні, припинити окупацію Криму та вивести свої сили і техніку зі Сходу України та Криму", - заявив Гілмор.

+7
Гра лаптем на балалалайці сидячі на пляшці..
ЛИБРЕТТО - "Шумєл камиш, дєрєвья гнулісь.."
🤗
показати весь коментар
10.07.2020 16:06 Відповісти
+5
Ще рік тому (ну трохи більше) ми це чули з вуст Президента України, а зараз тільки від представників міжнародної спільноти... Прогрес, курва! Прямо прорив у зовнішній дипломатії "молодьіх ліц"!
показати весь коментар
10.07.2020 16:15 Відповісти
+3
Характерно, что подобные резкие и точные заявления звучат только из США. От наших Европейских "друзей" ничего подобного не слышно.
показати весь коментар
10.07.2020 16:16 Відповісти
Четко и ясно,а наши клоуньі что на то?
показати весь коментар
10.07.2020 16:07 Відповісти
А наш Петро :"люблю, целую, обнимаю, жму руку".
показати весь коментар
10.07.2020 18:21 Відповісти
Россия до сих пор является империей, а империям свойственно захватывать территории, если это веселит, веселитесь дальше.
показати весь коментар
10.07.2020 16:11 Відповісти
скорее недоимперия плюс понты
показати весь коментар
10.07.2020 17:40 Відповісти
Ще рік тому (ну трохи більше) ми це чули з вуст Президента України, а зараз тільки від представників міжнародної спільноти... Прогрес, курва! Прямо прорив у зовнішній дипломатії "молодьіх ліц"!
показати весь коментар
10.07.2020 16:15 Відповісти
Соєвий, зрадна зрада на горизонті намалювалась!

Читай: https://korrespondent.net/ukraine/4250555-lavrov-kyev-perecherknul-berlynskye-dohovorennosty Лавров: Киев перечеркнул берлинские договоренности.
показати весь коментар
10.07.2020 16:19 Відповісти
Жополиз кацапський, ти ще-б, ТУТ, на Путіна послався...
показати весь коментар
10.07.2020 16:38 Відповісти
Соєва ідіотина, Лавруша пише, що Зеленський зрадив всі домовленності Россєї та Порошенко і бикує проти Росєї.
показати весь коментар
10.07.2020 16:41 Відповісти
"Соєва ідіотіна" писала в квітні 2019-го, що, "хочеш-не хочеш", а "Клован" буде ЗМУШЕНИЙ продовжувать політику Порошенка... Ви мені рвалися "очі повидряпувать"... Хто виявився правим?... А про Путіна я тобі написав, шоб ти не посилався на тих "авторитетів", що являються "одіозними" для України...
показати весь коментар
10.07.2020 16:56 Відповісти
Та ні, ідиотина, ти з трусів тут вискакувало, що "клован" здасть Україну, а я тобі ідіоту писав у відповідь, що нічого з твоїх ідіотських мантр не буде.
показати весь коментар
10.07.2020 17:33 Відповісти
ДОКАЗИ - "на бочку"...
показати весь коментар
10.07.2020 17:35 Відповісти
Тобто ти тут ніколи в істериці з трусів не вискакував з ідиотизмами типу "зекапітулянт, зрадник" та іншим маразмом вашої секти тупорилих ідіотів?
показати весь коментар
10.07.2020 17:43 Відповісти
ДОКАЗИ - "на бочку"...
показати весь коментар
10.07.2020 17:55 Відповісти
Тобто всцялося і "ві всьо врьоті!"?
показати весь коментар
10.07.2020 17:57 Відповісти
Ні, ти доведи, що я брешу... У мене в архіві є скрини "писанини" деяких, особливо "азартних" "лахтинців"... Коли вони "пасть" роззявляли, я їм рота їхніми словами, і затикав... Давай мої слова... З датами, з "абсуждаємой тємой"... Посперечаємося... А ПОТІМ ... Потім я ТВОЇ "перли" приведу... Ти БАГАТО НАГОВОРИВ... ПОБОРЮКАЄМСЯ???!!!...
показати весь коментар
10.07.2020 18:05 Відповісти
Ти? Всцялося? згоден... Адже доказів ти не висуваєш...
показати весь коментар
10.07.2020 18:42 Відповісти
Зелений, а ну назви міжнародні зустрічі свого найвеличнішого за останні пів року, де б його світлість приймала участь і де б обговорювалось ситуація на Донбасі, в Криму та посилення санкцій? (окрім фейсбуку, інстаграму та інших відосиків)
Ну а перемога при голосуванні стосовно Канади? Це ж ПЕРЕМОЖИЩЕ! Так?

До речі, асоціація с ЄС була підписана через скільки років після проведення виборів? А що за цей час зробив найвеличніший?
показати весь коментар
10.07.2020 16:46 Відповісти
Так я ж і кажу, що зрада зрадна!Позиція РФ нагадує комедійну оперу: ми чуємо пісні знову і знову, але нас не переконує гра, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 5127
показати весь коментар
10.07.2020 16:47 Відповісти
І де ж там зрада? Коняка белькоче, що Україна не хоче робити те, що хоче московія, а московія взагалі там ні до чого. Що при Пороху, що зара - цю пісню чуємо вже роки...
показати весь коментар
10.07.2020 16:54 Відповісти
Характерно, что подобные резкие и точные заявления звучат только из США. От наших Европейских "друзей" ничего подобного не слышно.
показати весь коментар
10.07.2020 16:16 Відповісти
А от украинского Президента слышно?
показати весь коментар
10.07.2020 16:24 Відповісти
А оно президент? Так, кусок зелёного гавна.
показати весь коментар
10.07.2020 16:39 Відповісти
Нет в Украине презедента,есть писюнист кремлевский
показати весь коментар
10.07.2020 16:40 Відповісти
- В чому різниця між Порошенком та Зеленським?
- Порошенко - Президент України… А Зеленський - тимчасове непорозуміння у його кріслі…
показати весь коментар
10.07.2020 17:15 Відповісти
Хорошо сказано, только США надо больше действий предпринимать в отношении Северного Бантустана.
показати весь коментар
10.07.2020 16:35 Відповісти
Согласиська с тобой бро ,только полное эмбарго и отключение от всех мировых платежей с арестом активов !!!
показати весь коментар
10.07.2020 16:42 Відповісти
"Россия думает, что она может спрятаться за занавесом, но мы видим вас" (1) "Руководство и представители России настаивают на том, чтобы Украина вела прямые переговоры с российскими марионетками, делая вид, что Москва не является участником конфликта, который она начала и продолжает подпитывать",(2)
показати весь коментар
10.07.2020 17:31 Відповісти
 
 