Позиція РФ нагадує комедійну оперу: ми чуємо пісні знову і знову, але нас не переконує гра, - постпред США при ОБСЄ Гілмор
Виступи постпреда РФ при ОБСЄ Олександра Лукашевича на засіданнях Постійної ради ОБСЄ нагадують комедійну оперу, чути "багато пісень", але "гра не переконує".
Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Обговорення тут, на Постійній раді, та позиція мого російського колеги, нагадує комедійну оперу Бертольта Брехта. Ми чуємо пісні знову і знову, але нас не переконує гра. Ми знаємо, Росія думає, що вона може сховатися за завісою, але ми бачимо вас", - заявив американський дипломат.
Він зазначив, що Росія продовжує свою дезінформаційну кампанію, повторюючи набридлий наратив про те, що "Україна винна у відсутності прогресу у Тристоронній контактній групі".
"Керівництво та представники Росії наполягають на тому, щоб Україна вела прямі переговори з російськими маріонетками, роблячи вигляд, що Москва не є учасником конфлікту, який вона розпочала та продовжує підживлювати", - додав Гілмор.
Постпред США при ОБСЄ наголосив, що Росія, "як підписант Мінських домовленостей та сторона конфлікту на Донбасі", має продемонструвати таке ж прагнення до миру, як і Україна.
"Настав час Росії покласти край конфлікту в Україні, припинити окупацію Криму та вивести свої сили і техніку зі Сходу України та Криму", - заявив Гілмор.
