Военнослужащему грозит до 6 лет лишения свободы за ложное сообщение о минировании базы боеприпасов на Виннитчине, - прокуратура

Военнослужащему грозит до 6 лет лишения свободы за ложное сообщение о минировании базы боеприпасов на Виннитчине, - прокуратура

Военная прокуратура передала в суд дело военнослужащего, который сообщил заведомо неправдивую информацию о минировании базы хранения боеприпасов в Винницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Установлено, что указанный младший сержант контрактной службы, находясь в командировке в воинской части, дислоцированной в Гайсинском районе Винницкой области, с мобильного телефона своего сослуживца совершил звонок на короткий номер экстренного вызова полиции "102" Главного управления Национальной полиции в Винницкой области. Во время звонка он анонимно сообщил оператору заведомо ложную информацию о минировании и дальнейшем подрыве складов одной из воинских частей - базы хранения боеприпасов ДШВ", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что в результате заведомо ложного звонка была поставлена под угрозу общественная безопасность. Кроме того, сотрудники Национальной полиции были безосновательно отвлечены от выполнения своих обязанностей для проверки сообщении о минировании, которое не подтвердилось.

Согласно ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, угрожающего гибелью людей или другими тяжкими последствиями, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

воевал на стороне ********* на донбассе - получи 3 года условно, позвонил и сообщил о ложном минировании - 6 лет. какое-то писдоватое правосудие.
10.07.2020 16:14 Відповісти
дибіл.
10.07.2020 16:15 Відповісти
Обожрался наколотым кактусом?
10.07.2020 17:07 Відповісти
 
 