Новини
8 713 49

Конкурс на посаду віцепрем'єра з ОПК проходив у неповторному стилі Зеленського: виграв Уруський, який не брав у ньому участь, - Бутусов

Конкурс на посаду віцепрем'єр-міністра з оборонно-промислового комплексу виграв Олег Уруський, який не брав у ньому участь.

Про це у своїй статті пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Конкурс на посаду (віцепрем'єр-міністра з ОПК. - Ред.) проходив, як завжди, в неповторному стилі Зеленського. Спочатку пост віцепрем'єр-міністра він запропонував найбільшому і найуспішнішому українському фахівцеві - директору ракетного КБ "Луч" Олегу Коростельову. Однак Коростельов висунув президенту свої умови, за яких він готовий займатися такою роботою і домагатися результатів для промисловості. Вмовляти Коростельова і думати над його словами не стали - а влаштували конкурс із новими людьми, кому посада потрібна без жодних умов", - розповів Бутусов.

"У конкурсі брали участь чотири кандидати.

  • Віктор Попов, власник приватного підприємства "ФЕД", найбільшого виробника авіаційних агрегатів;
  • Юрій Пащенко, директор заводу "Іскра" "Укроборонпрому";
  • Віталій Немилостивий, колишній народний депутат, колишній директор заводу імені Малишева, колишній перший заступник міністра промисловості;
  • Олег Тихонов, співробітник Офісу президента.

Були співбесіди, обговорення, сварки, підкилимні війни, все було серйозно, пристрасті кипіли", - розповів журналіст.

"Виграв у результаті кандидат, який ... у конкурсі взагалі не брав участі! Олег Уруський - колишній глава Державного космічного агентства, директор фірми "Прогрестех", засновником якої є громадянин РФ Володимир Кульчицький. "Прогрестех" має серйозні компетенції в авіабудуванні", - констатував Бутусов.

Ознайомитися з повним текстом статті Юрія Бутусова "Уруський - віцепрем'єр з ОПК: перемога без конкурсу, в стилі Зеленського" можна тут.

+24
показати весь коментар
10.07.2020 16:23 Відповісти
+22
Ну, что, сторонники Зеленского, "ви зробили це разом".
Довольны?
Говорите, при Порошенко была коррупция? Не-е-е-ет, это при Зеленском началась самая что ни на есть настоящая, ничем не обузданная, совершенно бесстыжая коррупция.
Впрочем, вам хоть ссы в глаза - всё божья роса. Идите, пересмотрите сериал про Голобородько и "Сватов".
показати весь коментар
10.07.2020 16:30 Відповісти
+20
ПреЗЕдент обещал, что его избиратели будут в интернете выбирать чиновников...вот кто-то и выбрал....Ермак с Тимошенко, например...
показати весь коментар
10.07.2020 16:24 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2020 16:23 Відповісти
згадалося, як шмаркля рясно ссяв в очы зебілам, пропонуючі їм "самостоятельно выбирать на должности" А по факту - не тільки нассяв на *******, а же клав на них.. просто - клав))

https://www.youtube.com/watch?v=aTSg_Wzi28Q

Зеленський закликав виборців самостійно обрати кандидатів на ключові посади
показати весь коментар
10.07.2020 16:44 Відповісти
ПреЗЕдент обещал, что его избиратели будут в интернете выбирать чиновников...вот кто-то и выбрал....Ермак с Тимошенко, например...
показати весь коментар
10.07.2020 16:24 Відповісти
По договоренности с каким-то олигархом и за очень неплохие бабки.
показати весь коментар
10.07.2020 16:31 Відповісти
ОЛИГАРХАТ -это злейшее зло для украинцев и Украины. Олигархические ставленники работают на олигархат и его интересы, под вывеской "слуги народа" скрывается волк в овечьей шкуре у которого роги сатаны.
показати весь коментар
10.07.2020 16:57 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2020 16:52 Відповісти
Стиль Коломойского
показати весь коментар
10.07.2020 16:25 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2020 17:21 Відповісти
Почему-то вспомнилось:
"Бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте!"
показати весь коментар
10.07.2020 16:25 Відповісти
Ясен пень , конкурс то клоунский , чисто для зебилов, авось поверят )) хотя там все у них - божья сроса😁😁😉
показати весь коментар
10.07.2020 16:25 Відповісти
это просто замечательно.....
показати весь коментар
10.07.2020 16:26 Відповісти
Справжній конкурс мабуть був у Єрмака просто... Точніше, аукціон!
показати весь коментар
10.07.2020 16:26 Відповісти
Духовный лидер отжигает Шо ни день, то именины сердца
показати весь коментар
10.07.2020 16:30 Відповісти
Ну, что, сторонники Зеленского, "ви зробили це разом".
Довольны?
Говорите, при Порошенко была коррупция? Не-е-е-ет, это при Зеленском началась самая что ни на есть настоящая, ничем не обузданная, совершенно бесстыжая коррупция.
Впрочем, вам хоть ссы в глаза - всё божья роса. Идите, пересмотрите сериал про Голобородько и "Сватов".
показати весь коментар
10.07.2020 16:30 Відповісти
Большая Струйка мочи с каждым днем становится мощнее.

Если всю мочу собрать
Ловко и умело
Можно солнце обоссать
Вот бы зашипело! (с)

Зеленые, вы еще не захлебнулись?
показати весь коментар
10.07.2020 16:49 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2020 16:54 Відповісти
Спасибі довбням з прибамбасом за президента ґондураса (с)
показати весь коментар
10.07.2020 16:30 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2020 16:55 Відповісти
Правильно, поки ідіоти обговорюють фейк деркача, зеленський протягує кацапів в управління державою . " ... директор фирмы "Прогресстех", учредителем которой является гражданин РФ Владимир Кульчицкий"
показати весь коментар
10.07.2020 16:32 Відповісти
Оттого я и допытывался его болельщиков, что именно в свое время заканчивал этот специалист из правительства Януковича и почему его уволил Ющенко.
В Киеве было куча открытых военных вузов - типо танковое, сухопутное, квирту.
Были полузакрытые, куда требовалась рекомендация - типо военно-морского политического.
А этот кадр из закрытого, размещенного в городке штаба кво, явно готовящего специалистов радиоэлектронной разведки.
Отсюда и его связи с Россией, не исключаю, что и с ФСБ.
показати весь коментар
10.07.2020 16:34 Відповісти
Помню, Гриценко сразу после выборов президента призывал, чтобы немедленно закрыли границу, а то Порошенко сбежит.
Неужели бубочка надеется сразу скрыться из страны после выборов?
показати весь коментар
10.07.2020 16:35 Відповісти
Почему без конкурса, да, потому, что фамилия подходящая....
показати весь коментар
10.07.2020 16:36 Відповісти
Да какая разница! (С) Зеленский
показати весь коментар
10.07.2020 16:38 Відповісти
И самое главное никакой коррупции и даже звоночка не было так зебилы
показати весь коментар
10.07.2020 16:38 Відповісти
***** бессмертен!
показати весь коментар
10.07.2020 16:40 Відповісти
Когда уже эту гниду повесят!
показати весь коментар
10.07.2020 16:41 Відповісти
Тю, и шо?
показати весь коментар
10.07.2020 16:42 Відповісти
Не болтайте глупостей, про Уруского давно говорили как кандидата.
=========

Специально созданный номинационный комитет будет заниматься отбором кандидатур на должность вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций.
Об этом сообщает https://hvylya.net/ Хвиля со ссылкой на https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/10/7255179/ Украинскую правду.
В комитет вошли:
- президент Владимир Зеленский;
- глава Офиса президента Андрей Ермак;
- секретарь СНБО Алексей Данилов;
- премьер-министр Денис Шмыгаль;
- министр обороны Андрей Таран;
- руководитель Генерального штаба Руслан Хомчак;
- глава парламентского комитета (не сообщается, какого именно, - ред.).
показати весь коментар
10.07.2020 16:42 Відповісти
шмаркля рясно ссяв в очы зебілам, пропонуючі їм "самостоятельно выбирать на должности" А по факту - не тільки нассяв на *******, а же клав на них.. просто - клав))

https://www.youtube.com/watch?v=aTSg_Wzi28Q
Зеленський закликав виборців самостійно обрати кандидатів на ключові посади
показати весь коментар
10.07.2020 16:46 Відповісти
Специально созданный номинационный комитет будет заниматься отбором кандидатур на должность вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций.
Об этом сообщает https://hvylya.net/ Хвиля со ссылкой на https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/10/7255179/ Украинскую правду.

===== Где написано про конкурс?
показати весь коментар
10.07.2020 17:06 Відповісти
Неправильно:"Не болтайте глупостей..." Правильно:"Не болтайте глупостями, не вываливайте дурака".
показати весь коментар
10.07.2020 16:51 Відповісти
https://dengi.informator.ua/2019/12/03/professional-i-grazhdanin-rossii-kto-budet-proektirovat-aerodrom-v-dnepre/ По данным сайта Министерства юстиции, фирма «ПРОГРЕССТЕХ-УКРАЇНА» зарегистрирована более 12 лет назад. Ее руководителем является Андрей Фиалковский, а учредителем - кипрская офшорная компания PROGRESSTECHGROUP LTD, которая ранее называлась SOLVINGOS SERVICES LIMITED. Конечным бенефициаром (выгодополучателем) является гражданин Российской Федерации Владимир Кульчицкий.

В 2002 году Кульчицкий был избран академиком Академии военных наук, является профессором, доктором технических наук, заслуженным работником транспорта Российской Федерации.
показати весь коментар
10.07.2020 16:42 Відповісти
Одесситы о "Соснах народа"...


https://twitter.com/Kolym0224 Позивний Колим


Одеса! Питання, стосовно народних депутатів!

https://twitter.com/i/status/1281285866003070977 https://twitter.com/i/status/1281285866003070977
показати весь коментар
10.07.2020 16:44 Відповісти
Подумаешь, там вон фсбшные агенты записи на коленки клепают, а сепарня их разносит вот это да, а тут делов то)))
показати весь коментар
10.07.2020 16:44 Відповісти
Ну и кто из приличных людей в Украине захочет участвовать в конкурсах имени Зеленского ?
показати весь коментар
10.07.2020 16:46 Відповісти
Что еще должен сделать шут, что бы украинцы прозрели?
показати весь коментар
10.07.2020 16:50 Відповісти
Українці і не сліпли.
То дебіли малороси і манкурти.
показати весь коментар
10.07.2020 17:01 Відповісти
Биография
Олег Уруский - доктор технических наук, профессор. Академик Международной академии аэронавтики. Занимал руководящие должности на предприятиях и в объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения.https://t.me/the_page_media
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
В 2005-2006 гг. был первым заместителем министра промышленной политики.
Также Уруский руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретариата Кабинета министров.
Перед тем как занять пост председателя Госкосмического агентства, Уруский был заместителем гендиректора «Укроборонпрома».
С апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании «Прогресстех-Украина».Бизнес Уруского
В соответствии с https://declarations.com.ua/declaration/nacp_899fab1b-7692-44c1-b1dd-36208ca0fc18 декларацией Уруского за 2019 год он владеет:«Авиационно-космические системы и технологии» - 48% уставного капитала;«Ековей Технолоджи» - 25%;«Юнайтед Гугсо Энд Фудс ЛТД» - 33%;Сеть магазинов беспошлинной торговли отечественных производителей «Юнайтед Гудс Энд Фудс» - 25%;Научно-исследовательский и технический центр «Ротор» - 3%.
Конечный бенефициар в:«Авиационно-космические системы и технологии»;«Юнайтед Гудс Энд Фудс ЛТД»;«Юнайтед Гудс Энд Фудс»;«Ековей Технолоджи».
Контекст. Президент Владимир Зеленский заявил, что кандидатура на должность вице-премьер-министра по вопросам промышленной политики и оборонно-промышленного комплекса может быть https://thepage.ua/news/vice-premer-po-promyshlennoj-politike-poyavitsya-v-pravitelstve определена уже через неделю.
показати весь коментар
10.07.2020 16:51 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2020 16:57 Відповісти
https://twitter.com/sashkof2

https://twitter.com/sashkof2 Alexander Fesenko



Зеленський буде першим президентом України, який піде до в'язниці, він вже стільки накоїв порушень і так покриває корупцію свого оточення, що вихід в нього буде не Ростов, а власне - українська в' язниця та довгий термін перебування в ній - Володимир Омелян



https://twitter.com/i/status/1280706055220183040 https://twitter.com/i/status/1280706055220183040
показати весь коментар
10.07.2020 16:57 Відповісти
Одкровення - вони такі.
показати весь коментар
10.07.2020 16:59 Відповісти
Чому саме москалі на ключеві вирішальні і силові???
показати весь коментар
10.07.2020 17:10 Відповісти
Неповторний стиль зеленського точніше назвати протизаконним. Бо він це сприйме за комплімент.
показати весь коментар
10.07.2020 17:13 Відповісти
ни дня без нае---лова
показати весь коментар
10.07.2020 17:14 Відповісти
Это говорит о том, что у Зеленского фактически нет собственно мнения особенно в кадровом вопросе, как впрочем и в других вопросах, за него все время решает кто-то другой с явно антиукраинским направлением мыслей.
показати весь коментар
10.07.2020 21:47 Відповісти
Горбулін поганого не порадить.
показати весь коментар
11.07.2020 09:42 Відповісти
Шановні! Уруський справжній українець, як і його рідні. Нее видумуйте дурниць, якщо не знаєте.
показати весь коментар
11.07.2020 09:44 Відповісти
 
 