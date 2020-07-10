Конкурс на посаду віцепрем'єра з ОПК проходив у неповторному стилі Зеленського: виграв Уруський, який не брав у ньому участь, - Бутусов
Конкурс на посаду віцепрем'єр-міністра з оборонно-промислового комплексу виграв Олег Уруський, який не брав у ньому участь.
Про це у своїй статті пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Конкурс на посаду (віцепрем'єр-міністра з ОПК. - Ред.) проходив, як завжди, в неповторному стилі Зеленського. Спочатку пост віцепрем'єр-міністра він запропонував найбільшому і найуспішнішому українському фахівцеві - директору ракетного КБ "Луч" Олегу Коростельову. Однак Коростельов висунув президенту свої умови, за яких він готовий займатися такою роботою і домагатися результатів для промисловості. Вмовляти Коростельова і думати над його словами не стали - а влаштували конкурс із новими людьми, кому посада потрібна без жодних умов", - розповів Бутусов.
"У конкурсі брали участь чотири кандидати.
- Віктор Попов, власник приватного підприємства "ФЕД", найбільшого виробника авіаційних агрегатів;
- Юрій Пащенко, директор заводу "Іскра" "Укроборонпрому";
- Віталій Немилостивий, колишній народний депутат, колишній директор заводу імені Малишева, колишній перший заступник міністра промисловості;
- Олег Тихонов, співробітник Офісу президента.
Були співбесіди, обговорення, сварки, підкилимні війни, все було серйозно, пристрасті кипіли", - розповів журналіст.
"Виграв у результаті кандидат, який ... у конкурсі взагалі не брав участі! Олег Уруський - колишній глава Державного космічного агентства, директор фірми "Прогрестех", засновником якої є громадянин РФ Володимир Кульчицький. "Прогрестех" має серйозні компетенції в авіабудуванні", - констатував Бутусов.
Ознайомитися з повним текстом статті Юрія Бутусова "Уруський - віцепрем'єр з ОПК: перемога без конкурсу, в стилі Зеленського" можна тут.
Специально созданный номинационный комитет будет заниматься отбором кандидатур на должность вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций.
Об этом сообщает https://hvylya.net/ Хвиля со ссылкой на https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/10/7255179/ Украинскую правду.
В комитет вошли:
- президент Владимир Зеленский;
- глава Офиса президента Андрей Ермак;
- секретарь СНБО Алексей Данилов;
- премьер-министр Денис Шмыгаль;
- министр обороны Андрей Таран;
- руководитель Генерального штаба Руслан Хомчак;
- глава парламентского комитета (не сообщается, какого именно, - ред.).
В 2002 году Кульчицкий был избран академиком Академии военных наук, является профессором, доктором технических наук, заслуженным работником транспорта Российской Федерации.
Олег Уруский - доктор технических наук, профессор. Академик Международной академии аэронавтики. Занимал руководящие должности на предприятиях и в объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения.https://t.me/the_page_media
В 2005-2006 гг. был первым заместителем министра промышленной политики.
Также Уруский руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретариата Кабинета министров.
Перед тем как занять пост председателя Госкосмического агентства, Уруский был заместителем гендиректора «Укроборонпрома».
С апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании «Прогресстех-Украина».Бизнес Уруского
В соответствии с https://declarations.com.ua/declaration/nacp_899fab1b-7692-44c1-b1dd-36208ca0fc18 декларацией Уруского за 2019 год он владеет:«Авиационно-космические системы и технологии» - 48% уставного капитала;«Ековей Технолоджи» - 25%;«Юнайтед Гугсо Энд Фудс ЛТД» - 33%;Сеть магазинов беспошлинной торговли отечественных производителей «Юнайтед Гудс Энд Фудс» - 25%;Научно-исследовательский и технический центр «Ротор» - 3%.
Конечный бенефициар в:«Авиационно-космические системы и технологии»;«Юнайтед Гудс Энд Фудс ЛТД»;«Юнайтед Гудс Энд Фудс»;«Ековей Технолоджи».
Контекст. Президент Владимир Зеленский заявил, что кандидатура на должность вице-премьер-министра по вопросам промышленной политики и оборонно-промышленного комплекса может быть https://thepage.ua/news/vice-premer-po-promyshlennoj-politike-poyavitsya-v-pravitelstve определена уже через неделю.
