Конкурс на посаду віцепрем'єра з ОПК проходив у неповторному стилі Зеленського: виграв Уруський, який не брав у ньому участь, - Бутусов

Конкурс на посаду віцепрем'єр-міністра з оборонно-промислового комплексу виграв Олег Уруський, який не брав у ньому участь.

Про це у своїй статті пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Конкурс на посаду (віцепрем'єр-міністра з ОПК. - Ред.) проходив, як завжди, в неповторному стилі Зеленського. Спочатку пост віцепрем'єр-міністра він запропонував найбільшому і найуспішнішому українському фахівцеві - директору ракетного КБ "Луч" Олегу Коростельову. Однак Коростельов висунув президенту свої умови, за яких він готовий займатися такою роботою і домагатися результатів для промисловості. Вмовляти Коростельова і думати над його словами не стали - а влаштували конкурс із новими людьми, кому посада потрібна без жодних умов", - розповів Бутусов.

"У конкурсі брали участь чотири кандидати.

Віктор Попов, власник приватного підприємства "ФЕД", найбільшого виробника авіаційних агрегатів;

Юрій Пащенко, директор заводу "Іскра" "Укроборонпрому";

Віталій Немилостивий, колишній народний депутат, колишній директор заводу імені Малишева, колишній перший заступник міністра промисловості;

Олег Тихонов, співробітник Офісу президента.

Були співбесіди, обговорення, сварки, підкилимні війни, все було серйозно, пристрасті кипіли", - розповів журналіст.

"Виграв у результаті кандидат, який ... у конкурсі взагалі не брав участі! Олег Уруський - колишній глава Державного космічного агентства, директор фірми "Прогрестех", засновником якої є громадянин РФ Володимир Кульчицький. "Прогрестех" має серйозні компетенції в авіабудуванні", - констатував Бутусов.

