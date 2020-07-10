Терористи обстріляли наші позиції під Новолуганським - поранено двох воїнів, - штаб ООС

10 липня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню, обстрілявши українських захисників поблизу Новолуганського. Противник застосував міномет калібру 82 мм.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Одна міна потрапила в траншею, осколками поранило двох захисників України, які несли службу на спостережному посту. Українським воїнам було надано належну першу медичну допомогу, їх евакуювали в лікувальний заклад.

Російські загарбники цілеспрямовано першими відкриваючи вогонь по позиціях наших захисників, вкотре підтвердили своє небажання дотримуватися існуючих мирних домовленостей.

Підрозділи Об'єднаних сил використали наявні вогневі засоби і дали окупантам рішучу відповідь".

