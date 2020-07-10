УКР
Необходимо в ближайшее время рассмотреть в первом чтении законопроект "О медиа", - "слуга народа" Кравчук

Заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что законопроект "О медиа" необходимо принять в первом чтении в ближайшее время.

Об этом сообщила Кравчук в Facebook 10 июля, передает Цензор.НЕТ.

"Медиа-законодательство в Украине не просто морально устарело, оно еще и не выдерживает проверки временем. Вот почему очень важно не откладывать в ящик медийную реформу и рассмотреть законопроект "О медиа" № 2693-д в первом чтении в ближайшее время в Верховной Раде, и продолжить дискуссии и его усовершенствование ко второму чтению", - написала Кравчук.

Она отметила, что в Совете Европы призвали рассмотреть законопроект на этой сессии, и напомнили, что приведение медийного законодательства в соответствие с нормами ЕС является одним из обязательств, которые на себя взяла Украина в Соглашении об ассоциации.

"И, несмотря на многочисленные манипуляции, и кампанию настоящей "демонизации" законопроекта, которая разворачивается сегодня, мы видим мощную поддержку со стороны международной общественности. Надеюсь получить ее и от коллег в сессионном зале", - отметила Кравчук.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информполитики 1 июля сообщил, что будет рекомендовать парламенту принять за основу в первом чтении законопроект о медиа. Позже, председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что законопроект о медиа не предусматривает жесткого контроля за деятельностью онлайн-медиа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Однозначного позитивного мнения у меня нет и единства при голосовании в Раде тоже не будет, - Разумков о законопроекте "Про медиа"

Автор: 

законопроект (3692) медиа (239) Кравчук Евгения (375)
Топ коментарі
+6
Вместо "конца эпохи бедности" получите конец эпохи свободы слова.
"Ви зробили це разом"!
10.07.2020 16:37 Відповісти
+4
А як добре все починалось...
10.07.2020 16:27 Відповісти
+3
кажуть що мендель наїлась от пуза
10.07.2020 16:33 Відповісти
10.07.2020 16:27 Відповісти
І шо сталося?Необходимо в ближайшее время рассмотреть в первом чтении законопроект "О медиа", - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4850
10.07.2020 16:28 Відповісти
кажуть що мендель наїлась от пуза
10.07.2020 16:33 Відповісти
А ще що "кажуть"?Необходимо в ближайшее время рассмотреть в первом чтении законопроект "О медиа", - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8937
10.07.2020 16:39 Відповісти
кажуть що стабільності не має.
10.07.2020 16:42 Відповісти
Та як це "немає стабільності", коли у вас в секті соєвих ідіотів все стабільно (просвітів немає)?Необходимо в ближайшее время рассмотреть в первом чтении законопроект "О медиа", - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8756
10.07.2020 16:46 Відповісти
це тобі Верещучка сказала?
10.07.2020 17:38 Відповісти
Кажуть, шо Моника - духовный лидер "слуг кремля".
10.07.2020 16:47 Відповісти
Задолбали реформами.Петя -122 провел и все мало.Опять районы,под выборы-кроить,опять "мова",СМИ...
10.07.2020 16:29 Відповісти
Чем тебе мова не нравится, сохатый?
показати весь коментар
Одесситы о "Соснах народа"...




10.07.2020 16:33 Відповісти
10.07.2020 16:42 Відповісти
Лицо не обезображенное интеллектом
10.07.2020 16:35 Відповісти
Вместо "конца эпохи бедности" получите конец эпохи свободы слова.
10.07.2020 16:37 Відповісти
А разве можно обижать нашего духовного лидера?
показати весь коментар
Це яке міжнародне співтовариство підтримало законопроект? Москалі, чи що? Бо посли країн ЄС і європейські організації, а також міжнародні медіа-організації виступили ПРОТИ цього законопроекту!
10.07.2020 16:48 Відповісти
Спішать ввести цензуру. Уявляєте такий законопроект за Порошенка? Скільки було б галасасу. А зараз все неначе подуріли ...
10.07.2020 21:01 Відповісти
 
 