Необходимо в ближайшее время рассмотреть в первом чтении законопроект "О медиа", - "слуга народа" Кравчук
Заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что законопроект "О медиа" необходимо принять в первом чтении в ближайшее время.
Об этом сообщила Кравчук в Facebook 10 июля, передает Цензор.НЕТ.
"Медиа-законодательство в Украине не просто морально устарело, оно еще и не выдерживает проверки временем. Вот почему очень важно не откладывать в ящик медийную реформу и рассмотреть законопроект "О медиа" № 2693-д в первом чтении в ближайшее время в Верховной Раде, и продолжить дискуссии и его усовершенствование ко второму чтению", - написала Кравчук.
Она отметила, что в Совете Европы призвали рассмотреть законопроект на этой сессии, и напомнили, что приведение медийного законодательства в соответствие с нормами ЕС является одним из обязательств, которые на себя взяла Украина в Соглашении об ассоциации.
"И, несмотря на многочисленные манипуляции, и кампанию настоящей "демонизации" законопроекта, которая разворачивается сегодня, мы видим мощную поддержку со стороны международной общественности. Надеюсь получить ее и от коллег в сессионном зале", - отметила Кравчук.
Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информполитики 1 июля сообщил, что будет рекомендовать парламенту принять за основу в первом чтении законопроект о медиа. Позже, председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что законопроект о медиа не предусматривает жесткого контроля за деятельностью онлайн-медиа.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/Kolym0224
https://twitter.com/Kolym0224
https://twitter.com/Kolym0224
https://twitter.com/Kolym0224 Позивний Колим
https://twitter.com/Kolym0224
https://twitter.com/Kolym0224
Одеса! Питання, стосовно народних депутатів!
https://twitter.com/i/status/1281285866003070977 https://twitter.com/i/status/1281285866003070977
"Ви зробили це разом"!
Ратификация Римского статута уже скоро?
Для ратификации РС в Украине сложилась благоприятная ситуация, утверждают правозащитники. Летом 2019 года вступила в силу принятая ранее часть 6 статьи 124 украинской конституции, согласно которой Украина может признать юрисдикцию МУС на условиях этого статута. В украинском парламенте подготовлен новый законопроект о ратификации РС. А офис прокурора МУС вышел на финальную стадию предварительного исследования поданных Украиной заявлений о тяжких преступлениях россиян в Украине