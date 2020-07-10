УКР
Новини
За рішенням турецької влади собор Святої Софії в Стамбулі з музею перетворено на мечеть

Собор Святої Софії в Стамбулі став мечеттю. Державна рада Туреччини скасувала постанову про присвоєння Собору статусу музею.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал CNN Turk.

Таким чином, турецький уряд отримав законну можливість змінити статус Айя-Софії з музею на мечеть.

Нагадаємо, Собор Святої Софії був побудований у 537 році. Це був найбільший храм у християнському світі. За часів Османської імперії Собор змінив свій статус на мечеть, а музеєм Айя-Софія стала в 1934 році за першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка.

Читайте також: Мечеті в Мецці і Медині закрилися вперше за століття через коронавірус

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган щороку порушував питання про перетворення музею Айя-Софія на мечеть. Однак у 2020 році ситуація зі Святою Софією загострилася.

Турецький президент заявив, що хоче перетворити собор Святої Софії на мечеть, давши цим "належну відповідь" президенту США Дональдові Трампу, який підтримав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

За збереження статус-кво чинного музею висловилися Російська Федерація, Сполучені Штати, Греція і Франція.

В ЮНЕСКО заявили, що Свята Софія включена до списку спадщини як музей і її статус має залишитися незмінним. Греція, зі свого боку, називає образою як християн, так і міжнародного співтовариства загалом ідею перетворити собор з музею на мечеть.

мечеть (46) Стамбул (243) Свята Софія (5)
Топ коментарі
+7
Релігійні фанатики не змінилися з прадавніх часів.
Спочатку християни знищували спадщину давніх Греків, Римлян, Старослов'янську культуру, потім мусульмани знищували те що недонищене християнами.
А потім людина зухвало до назви свого виду ставить слово "сапієнс".
10.07.2020 17:00 Відповісти
+7
Ждет пока гундяйка некошерной мацой подавится
10.07.2020 17:35 Відповісти
+5
Свиня !
10.07.2020 17:04 Відповісти
Релігійні фанатики не змінилися з прадавніх часів.
Спочатку християни знищували спадщину давніх Греків, Римлян, Старослов'янську культуру, потім мусульмани знищували те що недонищене християнами.
А потім людина зухвало до назви свого виду ставить слово "сапієнс".
10.07.2020 17:00 Відповісти
Одни фанатики строят «святыни», другие - их ломают и строят/ переделывают в свои «святыни». Абсолютно все говорят, что они за мир, но убивают и грабят с именем своего Бога на устах...
Жаба и гадюка как они есть.
10.07.2020 17:42 Відповісти
правильно - должен быть не человек разумный - а умное животное - dolor animalis
10.07.2020 20:00 Відповісти
Слід християнам скинутись і викупити(((
10.07.2020 17:01 Відповісти
если глянут в Основу то турки там появились через 500 лет после того как тысячи лет там жили проотцы ХРИСТИАНСТВА.... турки нарывыаются на большой проблемка...
10.07.2020 17:23 Відповісти
Свиня !
10.07.2020 17:04 Відповісти
ще не стало. остаточне право за ердоганом. саме указ президента визначає статус. вони лише підтвердили це
10.07.2020 17:06 Відповісти
Турецкий президент заявил, что хочет превратить собор Святой Софии в мечеть в качестве "надлежащего ответа" президенту США Дональду Трампу, который поддержал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.Источник: https://censor.net/n3207439

Вот уж кому плевать на Айю-Софию, так это как раз Рыжему. Это Эрдоган таким образом издевается над московией. Но тут он умудрился оскорбить вообще всех Православных. Политические игрушки с религией никогда и никого до добра не доводили, будь ты хоть фюрер русни, хоть турецкий султан.
10.07.2020 17:12 Відповісти
христиан вообще - не православных, собор построен в 6 веке а православие возникло в 1254г
10.07.2020 20:03 Відповісти
Віра живе не в храмі, а в душі того, хто дійсно вірить! А в будівлях (храмах, мечетях, синагогах, пагодах і де там ще) живуть служники релігії (вони ж хазяєви пастви), що заробляють на цьому. Рідко де стрінеш таку будівлю, де дійсно живе Творець.
10.07.2020 17:13 Відповісти
До чого тут християнська Софія?Нехай Ердоган синагогу перетворить в мечеть,якщо вже на те пішло.Була набагато кращої думки про Ердогана.Так бездумно псувати відносини з християнським світом!
10.07.2020 17:24 Відповісти
а шо Константинопольский патриарх молчит... Он ведь такая авторитетная личность...
10.07.2020 17:32 Відповісти
Ждет пока гундяйка некошерной мацой подавится
10.07.2020 17:35 Відповісти
А что он скажет? Находится в Турции, Турцией контролируется. Сейчас он рот откроет - ему это так аукнется.
10.07.2020 17:43 Відповісти
С чего ты взял что молчит? По Раше-ТВ об этом не говорят?
10.07.2020 20:55 Відповісти
Ви просто не в курсі. Вселенський патріарх раніше, своєчасно та аргументовано виступив проти цієї спланованої та анонсованої дії. Про це і Цензор інформував. Очевидно, що Ердоган свої вудила закусив і робить своє.
10.07.2020 22:20 Відповісти
О то вже кондоми......
10.07.2020 17:37 Відповісти
Ну все, кацапы изойдут на гавно! Это же они планировали захватить проливы и "софию", чтоб объявить ее главным "вселенским храмом", а пахана РПЦ - "вселенским патриархом"! Война между паРашкой и Турцией неизбежна (членство НАТО "побоку")! Не будет европейцы "рвать жопу" за турков (Анжелка Меркель уже это озвучила)!
10.07.2020 17:41 Відповісти
Они там на болотах уже неделю воют.
10.07.2020 17:45 Відповісти
И тут я вспомнил про Киево-Печерскую лавру. С чего бы вдруг....
10.07.2020 17:44 Відповісти
Великая Порта медленно но верно превращается в страну изгой.Диктаторы любую страну доведут до ручки.
10.07.2020 17:52 Відповісти
Это ты про Немытую Орду и Нулевого Вовку?
10.07.2020 17:59 Відповісти
Украина должна признать Голанские высоты частью Израиля.
10.07.2020 18:19 Відповісти
Напрасно!
10.07.2020 18:21 Відповісти
Практично всі туристичні реліквії Туреччини мають або християнське або грецьке походження. Ну крім чудової природи, але ж природу теж не турки створювали. Турки працелюбна нація але от з туристичними принадами їм не повезло. Ну все не їми робилось. Так що, зробивши з музея мечеть, вони тільки унаочнили той факт що автохтони Малої Азії, які започаткували там культуру (тай Гьобеклі Тепе теж) явно не османами були.
10.07.2020 18:42 Відповісти
Посеред Дубая всього 50 років тому місцеві хлопці срали стоячі як верблюди...
10.07.2020 18:50 Відповісти
правильно зробили сракославіє не релігія а секта окупантів...
10.07.2020 18:56 Відповісти
Фрескам, мозаїкам та інш. зображенням людей і тварин в соборі капець. В ісламі не дозволено зображати людей і тварин.
10.07.2020 19:10 Відповісти
Було б непогано, якби кілька європейських країн, де мусульмани вже встигли набудувати мечетей, перетворили частину цих мечетей на музеї.
10.07.2020 19:20 Відповісти
 
 