За рішенням турецької влади собор Святої Софії в Стамбулі з музею перетворено на мечеть

Собор Святої Софії в Стамбулі став мечеттю. Державна рада Туреччини скасувала постанову про присвоєння Собору статусу музею.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал CNN Turk.

Таким чином, турецький уряд отримав законну можливість змінити статус Айя-Софії з музею на мечеть.

Нагадаємо, Собор Святої Софії був побудований у 537 році. Це був найбільший храм у християнському світі. За часів Османської імперії Собор змінив свій статус на мечеть, а музеєм Айя-Софія стала в 1934 році за першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган щороку порушував питання про перетворення музею Айя-Софія на мечеть. Однак у 2020 році ситуація зі Святою Софією загострилася.

Турецький президент заявив, що хоче перетворити собор Святої Софії на мечеть, давши цим "належну відповідь" президенту США Дональдові Трампу, який підтримав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

За збереження статус-кво чинного музею висловилися Російська Федерація, Сполучені Штати, Греція і Франція.

В ЮНЕСКО заявили, що Свята Софія включена до списку спадщини як музей і її статус має залишитися незмінним. Греція, зі свого боку, називає образою як християн, так і міжнародного співтовариства загалом ідею перетворити собор з музею на мечеть.