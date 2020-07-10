УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9743 відвідувача онлайн
Новини
4 093 36

"Партия Шария" не смогла отсудить у государства 3,2 млн гривен

Окружной административный суд города Киева отказал "Партии Шария" в удовлетворении иска к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции. Партия пыталась отсудить у государства деньги, которые якобы должна была получить, набрав на выборах 2,23% голосов.

Соответствующее решение принял Окружной административный суд Киева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЧЕСНО".

Иск касался государственного финансирования политсилы. "Партия Шария" требовала выплатить ей из госбюджета 3,2 млн грн на финансирование уставной деятельности. Также она хотела, чтобы суд признал незаконной бездеятельность НАПК, которое не выплатило эти средства.

На выборах в парламент "Партия Шария" получила 2,23% голосов избирателей. На тот момент закон "О политических партиях в Украине" предусматривал, что политсилы, набравшие больше 2%, получают право на государственное финансирование.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Операция "Ликвидация". Как Шарий пытается очернить Зеленского фейком о собственном убийстве. ВИДЕО

Но 16 октября президент Владимир Зеленский подписал законопроект, повышающий барьер для получения госсредств до 5%. После этого все партии, которые не прошли в парламент, лишились государственных денег. Кроме "Партии Шария", без финансирования остались "Радикальная партия Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Свобода" и "Украинская стратегия Гройсмана".

Автор: 

партия (372) суд (11819) финансирование (3224) НАПК (1700) Шарий Анатолий (228) Окружной админсуд Киева (539)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
В Хмельницькому гарно "Партия Шария" не смогла отсудить у государства 3,2 млн гривен - Цензор.НЕТ 1300
показати весь коментар
10.07.2020 17:06 Відповісти
+14
"Партия Шария" не смогла отсудить у государства 3,2 млн гривен - Цензор.НЕТ 4859
показати весь коментар
10.07.2020 17:12 Відповісти
+13
Шо-то активность боевых петухов петушария на цензоре резко понизилась. Поток баблишка из московии иссякает?
показати весь коментар
10.07.2020 17:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а може шарикову еще на грудь нассять, шоб морем пахло?
показати весь коментар
10.07.2020 17:03 Відповісти
еще будет два суда в Украине и потом в ЕСПЧ
показати весь коментар
10.07.2020 17:27 Відповісти
нехер шастать под ногами
показати весь коментар
10.07.2020 17:56 Відповісти
"Партия Шария" не смогла отсудить у государства 3,2 млн гривен - Цензор.НЕТ 1758
показати весь коментар
10.07.2020 17:03 Відповісти
В Хмельницькому гарно "Партия Шария" не смогла отсудить у государства 3,2 млн гривен - Цензор.НЕТ 1300
показати весь коментар
10.07.2020 17:06 Відповісти
А кто-то что-то слышал в последнее время о той Украинской стратегии от Гройсмана?Чем они вообще занимаются?
показати весь коментар
10.07.2020 17:07 Відповісти
У нас,як казав сам Зєлєнський зі сцени "многа гройсманов"...І їх стратегію ми бачимо наочно зараз...
показати весь коментар
10.07.2020 17:22 Відповісти
наверно порохоботы в курсе, они его так яростно защищали...
показати весь коментар
10.07.2020 17:23 Відповісти
Дурбецало, пропий пургену. Для пам'яті добре допомагає.

https://censor.net.ua/news/3140417/poroshenko_tak_i_ne_ponyal_pochemu_ya_ne_poshel_s_nim_na_vybory_nam_s_nim_ne_po_doroge_groyisman?_gl=1*1nu7gmv*_ga*UU5jdDBDVVdNcDc2VXp0UjQxczRPRDcwWVNvTTUySEtNdG9KMWRGTmtxZ2drZVEtV0NuQzBKaWo4RHprN0RZVQ..

https://censor.net.ua/blogs/3123902/groyisman_ushl_ot_poroshenko_k_zelenskomu?_gl=1*1nu7gmv*_ga*UU5jdDBDVVdNcDc2VXp0UjQxczRPRDcwWVNvTTUySEtNdG9KMWRGTmtxZ2drZVEtV0NuQzBKaWo4RHprN0RZVQ..
показати весь коментар
10.07.2020 17:37 Відповісти
шара не прошла.
показати весь коментар
10.07.2020 17:10 Відповісти
Тю, так а в чому проблема? Толік он купує вілли за 3 млн. євро, то хай сам і фінансує свою партію)))
показати весь коментар
10.07.2020 17:10 Відповісти
Щаз Толік свої гроші вкладати буде.

Хоча для його кураторів - то гроші невеликі, але ж вони не могли знехтувати хоч якимось шансом хоч трохи пограбувати й напаскудити Україні.
показати весь коментар
10.07.2020 17:14 Відповісти
Йой! Шаріки червоненькі нізащо купити.
показати весь коментар
10.07.2020 17:11 Відповісти
"Партия Шария" не смогла отсудить у государства 3,2 млн гривен - Цензор.НЕТ 4859
показати весь коментар
10.07.2020 17:12 Відповісти
Так хто ж у нас тих гєїв запрєщає?..Їм у нас зараз зелена дорога від зеленої влади,бо це поки що єдине,що ми взяли від Європи,куди всі так рвуться...
показати весь коментар
10.07.2020 17:26 Відповісти
А когда у нас их запрещали?
показати весь коментар
10.07.2020 18:26 Відповісти
Это одни и те же бабуины !
показати весь коментар
10.07.2020 17:55 Відповісти
ОПЗЖ, партия Шария, РПЦ, Верное казачество - а мы точно победили? Может выдернем Януковича в президенты? Наш патриот-пчеловод ведь умудрился в свое время Федоровича и всякую сволочь вернуть....
показати весь коментар
10.07.2020 17:13 Відповісти
зозальтет піпка!)) русішен швайне
показати весь коментар
10.07.2020 17:14 Відповісти
"Партия Шария" не смогла отсудить у государства 3,2 млн гривен - Цензор.НЕТ 6211
показати весь коментар
10.07.2020 17:17 Відповісти
Шо-то активность боевых петухов петушария на цензоре резко понизилась. Поток баблишка из московии иссякает?
показати весь коментар
10.07.2020 17:19 Відповісти
Позов партії видається правильним. На момент отримання партіями більше 2% діяв закон про фінансування партій, які набрали більше 2%. Чи вже закони мають зворотню дію? Дивне рішення суду...
показати весь коментар
10.07.2020 17:32 Відповісти
Але є правило в судочинстві - "закон зворотньої сили не має"...Якщо був закон,по якому партіі мали отримати фінансування,і він діяв на момент виборів - гроші видайте всім...Закон (чи постанову) можна відмінити,але це буде вже стосуватись наступних виборів...Зеленський зі своїм апломбом невігласа гроші не дає (в принципі всі і я раді),але той же Шарій звернеться тепер до Європейського суду і той ткне Зєлю писком у його ж зелене лайно...
показати весь коментар
10.07.2020 17:35 Відповісти
Да хрен тебе в опу, а не 3.2 миллиона, ишь ты, губу раскатал...
показати весь коментар
10.07.2020 17:37 Відповісти
С каких дел украинцы должны из своего кармана оплачивать деятельность этого говноеда? Пусть поклонники его ,,творчества,, оплачивают.
показати весь коментар
10.07.2020 18:54 Відповісти
Бедный Грося!
показати весь коментар
10.07.2020 19:24 Відповісти
Хоч одну добру справу Зеленський зробив щоб "собачі роти" не гавкали на "шару".
показати весь коментар
10.07.2020 21:11 Відповісти
Видосики прикольные снимает.
показати весь коментар
10.07.2020 22:41 Відповісти
 
 