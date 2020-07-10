УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9970 відвідувачів онлайн
Новини
1 069 3

Трем семьям медиков, погибших от COVID-19, в ближайшие дни выплатят 1,5 млн грн компенсации, - Минсоцполитики

Трем семьям медиков, погибших от COVID-19, в ближайшие дни выплатят 1,5 млн грн компенсации, - Минсоцполитики

Правительством принято решение об отделении Министерству социальной политики Украины 233,3 млн гривен для предоставления страховых выплат, предусмотренных статьей 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Указанные средства Министерством направлены на счет Фонда социального страхования Украины для выплаты одноразового пособия членам семей медицинских работников, смерть которых наступила в результате инфицирования COVID-19.

"На сегодня в Фонд поступила информация о 7 подтвержденных случаях острого профессионального заболевания медиков при исполнении обязанностей вследствие заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 со смертельным исходом", - говорится в сообщении.

В течение 1-2 "банковских дней" трем семьям умерших от коронавируса медицинских работников, документы от которых в полном объеме поступили в Фонд будет выплачено по 1 млн 576,5 тыс. гривен гарантированной государством помощи.

Другим 4 семьям такая помощь будет выплачена в ближайшее время после получения всех необходимых документов. Сейчас специалистами Фонда предоставляется всесторонняя помощь семьям пострадавших по сбору документов для назначения выплат.

Также читайте: Роженица умерла, а здоровью ее ребенка был нанесен непоправимый ущерб: спустя два года четырем врачам на Львовщине сообщили о подозрении

Автор: 

компенсации (712) смерть (6812) врачи (1300) Министерство социальной политики (1284)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
печально, но хорошо , хоть выплатят
показати весь коментар
10.07.2020 17:10 Відповісти
а я не уверен что выплатят... очередное бла-бла-бла
показати весь коментар
10.07.2020 17:15 Відповісти
Вот когда выплатите тогда и обьявите. Похоже на очередное кидалово. Умеют запускать дурочку, друг на друга валить,,Грузите апельсины бочками. Братья Карамазовы,,
показати весь коментар
10.07.2020 17:35 Відповісти
 
 