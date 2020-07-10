Украина и Турция обсудили возможность открытия консультационного механизма по вопросам безопасности в регионе Черного и Азовского морей, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента, Хулуси Акар находился в Украине с рабочим визитом.

"Глава государства выразил благодарность за неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за внимание, которое турецкая сторона уделяет защите прав и интересов крымских татар. Представитель правительства Турции подтвердил готовность страны к реализации договоренностей о строительстве 500 квартир для крымских татар, которые были вынуждены переехать из оккупированного Крыма", - сообщили в ОП.

Отмечается, что Зеленский высоко оценил гуманитарную помощь Турции.

"Благодарны Турции и лично президенту Эрдогану, которые всегда поддерживают Украину, нашу независимость и суверенитет. Хотел бы поблагодарить за помощь Украине во время пандемии и за решение Турции выделить помощь в преодолении последствий наводнений", - сказал Зеленский.

Отмечается, что турецкий чиновник положительно оценил динамику развития украинско-турецкого сотрудничества в военной сфере.

"Была отмечена готовность сторон к тесному взаимодействию в контексте привлечения в июне 2020 года Украины к программе НАТО "Партнерство расширенных возможностей". Стороны согласились проработать возможность открытия двустороннего консультационного механизма по вопросам безопасности в регионе Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.

Глава государства поблагодарил за финансовую помощь турецкой стороны на закупку товаров для Вооруженных сил Украины, а также за помощь по оздоровлению в Турции детей и членов семей украинских военных, погибших, защищая Родину. Стороны согласились проработать возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.

