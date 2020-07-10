Контррозвідка СБУ поклала край провокації на Закарпатті, спрямованій на порушення територіальної цілісності країни. ВIДЕО
Контррозвідники СБУ припинили діяльність групи громадян у Закарпатській області, дії яких містять ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.
У повідомленні зазначається: "Здобута оперативниками спецслужби інформація засвідчила факти розроблення та залучення громадян України до втілення стратегій оскарження в міжнародних інституціях результатів Тріанонського мирного договору. Згідно з ним у 1920 році від Королівства Угорщина відійшли території, у тому числі частина земель сучасної Закарпатської області.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 2 ст.110 КК України, задокументовано факт використання представниками іноземних організацій громадянина нашої держави для збору підписів мешканців області на підтримку петиції щодо скасування умов Тріанонського мирного договору.
Ініційована Службою безпеки України експертиза засвідчила, що бюлетені, які використовувалися зловмисниками для анкетування наших співвітчизників, містять заклики до порушення територіальної цілісності України.
Організатору анкетування слідчими СБУ повідомлено про підозру. Йому обрано міру запобіжного заходу. Перевіряється інформація щодо можливої причетності до антиукраїнської діяльності інших осіб та організацій.
Викриття та припинення протиправної діяльності проводилося під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області".
Венгрия начала активно финансировать программы по закупке украинских земель на Закарпатье.
украинский блогер Тимофей Гольц обвинил Венгрию в ведении против Украины тихой "гибридной войны". Гольц считает, что сигналы крайне тревожны и реакция властей Украины на поведение Венгрии должна быть очень жесткой.
Удивительным образом цели и задачи угорцев и россиян. Будапешт по примеру Москвы хочет получить "реванш", восстановив контроль над землями.
"Венгрия в погоне за былым величием проводит против нашего государства… "гибридную" войну, только без военной составляющей", - считает Гольц.
Параллельно с этим Будапешт, с его слов, начал активно финансировать программы по приобретению сельскохозяйственных земель на Закарпатье. Делается это через фонд им. Габора Бетлена и непосредственно Министерство аграрной политики Венгрии.
Кроме того, страна раздает на Закарпатье украинцам свои паспорта, а также усиливает влияние в регионе финансированием проектов в образовании, культуре, бизнесе. Это грозит Украине повторением "крымского сценария".
--- https://www.dialog.ua/blogs/211218_1594405535
Какая-то очередная липа для замыливания глаз.