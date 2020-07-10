УКР
Контррозвідка СБУ поклала край провокації на Закарпатті, спрямованій на порушення територіальної цілісності країни. ВIДЕО

Контррозвідники СБУ припинили діяльність групи громадян у Закарпатській області, дії яких містять ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Здобута оперативниками спецслужби інформація засвідчила факти розроблення та залучення громадян України до втілення стратегій оскарження в міжнародних інституціях результатів Тріанонського мирного договору. Згідно з ним у 1920 році від Королівства Угорщина відійшли території, у тому числі частина земель сучасної Закарпатської області.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 2 ст.110 КК України, задокументовано факт використання представниками іноземних організацій громадянина нашої держави для збору підписів мешканців області на підтримку петиції щодо скасування умов Тріанонського мирного договору.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сепаратистів, які агітували за "Запорізьку народну республіку", викрила СБУ. ФОТО

Ініційована Службою безпеки України експертиза засвідчила, що бюлетені, які використовувалися зловмисниками для анкетування наших співвітчизників, містять заклики до порушення територіальної цілісності України.

Організатору анкетування слідчими СБУ повідомлено про підозру. Йому обрано міру запобіжного заходу. Перевіряється інформація щодо можливої причетності до антиукраїнської діяльності інших осіб та організацій.

Викриття та припинення протиправної діяльності проводилося під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області".

історія (1074) СБУ (13248) сепаратизм (757) Закарпатська область (2130)
А та "бикота" не читала Заключний акт Хельсінкі? Там, в 1975 році, Угорщина підписала акт про непорушність кордонів... Так що їх будуть "драть" не тільки по українських законах, а і по міжнародних... А якщо "випливе", що там угорська влада "носик помочила", то у Сійярто виникнуть проблеми...
Венгрия хочет чтобы ее исключили из НАТО за территориальный конфликт с Украиной?
10.07.2020 17:55 Відповісти
Провокація від пройдохи Шухрича зазнала провального краху.
10.07.2020 18:18 Відповісти
Это бумажки, по которым мАдярский район в Закарпатье укрупнили?
А та "бикота" не читала Заключний акт Хельсінкі? Там, в 1975 році, Угорщина підписала акт про непорушність кордонів... Так що їх будуть "драть" не тільки по українських законах, а і по міжнародних... А якщо "випливе", що там угорська влада "носик помочила", то у Сійярто виникнуть проблеми...
Провокація від пройдохи Шухрича зазнала провального краху.
Шуфрича ли.
Венгрию обвинили в "тихой гибридной войне" против Украины: "Скупает земли на Закарпатье.

Венгрия начала активно финансировать программы по закупке украинских земель на Закарпатье.
украинский блогер Тимофей Гольц обвинил Венгрию в ведении против Украины тихой "гибридной войны". Гольц считает, что сигналы крайне тревожны и реакция властей Украины на поведение Венгрии должна быть очень жесткой.

Удивительным образом цели и задачи угорцев и россиян. Будапешт по примеру Москвы хочет получить "реванш", восстановив контроль над землями.
"Венгрия в погоне за былым величием проводит против нашего государства… "гибридную" войну, только без военной составляющей", - считает Гольц.
Параллельно с этим Будапешт, с его слов, начал активно финансировать программы по приобретению сельскохозяйственных земель на Закарпатье. Делается это через фонд им. Габора Бетлена и непосредственно Министерство аграрной политики Венгрии.
Кроме того, страна раздает на Закарпатье украинцам свои паспорта, а также усиливает влияние в регионе финансированием проектов в образовании, культуре, бизнесе. Это грозит Украине повторением "крымского сценария".
--- https://www.dialog.ua/blogs/211218_1594405535
із словаками та румунами треба тримати руки на пульсах
У румунів тільки на півдні з нами спірні питання. А словаки взагалі спокійні. Ніколи від словаків ніяких преиензій не чув
разом з ними, проти неї)
Та воно на "Кацапщину" працює... Кілька разів ловив на провокаціях...
Венгрия хочет чтобы ее исключили из НАТО за территориальный конфликт с Украиной?
КОРОЛЕВСТВО Венгрия... Покажите мне на карте... Нет? Значити ничего и не было.
Вот вам и Венгрия.....
Вот что значит заигрывать с Венграми.
Если не посадите - будите иметь Проблемы!
вот и тем кто подписался бы вломили как минимум штраф на пару тыщ...чтоб не повадно было
А тем кто кричал и под технику зсу бросался с криком «путен введи» уже выписали ???
Ну что ж так баканов топорно сработал. Совсем не уважает нынешних политических попутчиков и соседей по унитазу друга своего детства. Ведь ещё на той неделе педофил-шарий обещал движ русинов в закарпатье...
CБУ кроме воровства ещё чем-то занимается? Не верю!
Какая-то очередная липа для замыливания глаз.
