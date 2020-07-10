Законопроєкт "Про медіа" не містить загроз цензури і тиску на ЗМІ, - "слуга народу" Потураєв
Проєкт закону "Про медіа" №2693-д не містить загроз для медіа і не розширює повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив нардеп "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.
"Цей законопроєкт не містить загроз для медіа. Він містить абсолютно конкретний перелік обмежень, які знаходяться у 36-й статті цього закону. Вона проста, в ній лише 12 пунктів. Вони абсолютно чіткі, прозорі і зрозумілі. Більше того, ці обмеження фактично зібрані нами з уже прийнятого і діючого законодавства. Нічого нового в цих обмеженнях немає. Вони аж ніяк не створюють загрози цензури, тиску на медіа. Більше того, значна частина українських медіа – таких, як телебачення, радіомовлення, друковані ЗМІ, - вже і так працюють з урахуванням таких контентних обмежень", - пояснив нардеп.
Він зазначив, що новим є розділ стосовно російської агресії, який з’явився, оскільки в Україні точиться війна, і треба захищати інформаційний простір. Його поява пов’язана з тим, щоб через регулятора більш прискіпливо вивчати питання власності медіа, прозорості їх фінансування.
Водночас голова комітету назвав "дивним міфом" судження, що Національна рада відповідно законопроєкту отримує якісь додаткові повноваження.
"Щодо самих інструментів регулятора, то, навпаки, закон зробив їх значно більш ліберальними і гнучкими, тому що поява, зокрема, такого засобу реагування, як припис, дозволить зробити політику регулятора і його відносини з медіа значно більш демократичними і прозорими", - сказав нардеп.
Потураєв пояснив, що припис – це повідомчий інструмент, коли помічено якесь порушення, і якщо медіа це порушення виправляє, то цей припис анулюється, а накопичуються лише невиконані приписи.
"Якщо якесь медіа порушує законодавство і не виконує приписів, тільки тоді вони починають накопичуватися. І лише після накопичення певної кількості приписів регулятор може вдатися до більш жорстких санкцій, а саме: до штрафів, - які, до речі, можуть бути оскаржені в суді, - а потім і до позбавлення ліцензій і заборони на поширення інформації, що також може бути оскаржено у суді. І ці механізми прописані в законі. Так що регулятор не є ніяким каральним або репресивним органом, а лише стоїть на сторожі інтересів суспільства і української держави", - підкреслив голова гуманітарного комітету.
Закон о медиа получился у Зеленского вполне порошенковским
Нацраде остается ввести униформу для своих членов и официально вооружить их хлыстом, чтоб воспитывать журналистов и учить их "правильно" писать. Остальное все есть в новом законопроекте "О медиа", который написали 8 Слуг Зеленского.
Нацрада сможет штрафовать любые СМИ. И через суд закрывать неугодные ей интернет-сайты. Нацрада сможет требовать у любой редакции устранить нарушения своего драконовского закона (читай - убрать критику власти)
Лицензию надо будет получать даже для интернет-тв, которое не использует радиочастотный ресурс.
Это уже не Нацрада, а Укркомнадзор с функцией прямой цензуры через угрозы редакциям, штрафы и суды.
Вполне порошенковский закон. Слишком быстро Зе освоил методы предыдущего режима по подавлению медиа.
Я стверджую, що у разі прийняття законопроєкту про медіа, можна буде припинити мовлення до закінчення виборчого процесу будь-якого великого телеканалу протягом одного (1) робочого дня. Максимум, без "свого" судді, на це піде 16 календарних днів.
Я бачу цей механізм, спираючись на свій досвід консультування ЗМІ з 1997 року і досвід виборчих кампаній з 1994 року. Більшість технологій закладених у цьому законопроєкті активно застосовувались якраз у 90-х.
Сьогодні юристи-розробники законопроєкту 2693-д будуть стверджувати протилежне і переконувати всіх, що "все буде хорошо" і "гірше, ніж зараз, бути не може". Дискусії у нас з ними не вийде, оскільки вони її усіляко уникають. Навіть онлайн-обговорення законопроєкту намагаються проводити без тих юристів, хто має протилежну думку. Це і зрозуміло, після "провалу" з експертом РЄ, який чесно сказав, що директива ЄС, на виконання якої нібито і направлено цей проєкт, не регулює друковані і онлайн медіа.
Питання відповідності законопроєкту директиві справді важливе, адже Україна не просто взяла на себе зобов'язання, а щиро прагне гармонізувати своє законодавство з ЄС, для того, щоб у перспективі стати членом ЄС. Гармонізація законодавства означає, що умовний Ганс - видавець газети і мешканець Берліну, може видавати газету в Польщі (і дійсно так робить), в Україні, або будь-де в ЄС, оскільки законодавство всіх цих країн приблизно однакове, тобто гармонізоване. Так само, умовний Сашко - видавець газети і мешканець Києва, може видавати газету в Україні і в країнах ЄС теж в умовах максимально однакового законодавства. Чи відповідає законопроєкт 2693-д, запропонований розробниками і авторами від фракції монобільшості, цьому тесту на гармонізацію? Очевидно, що ні. Саме про це і кажемо ми у зверненні журналістських, медійних та громадських організацій, засобів масової інформації, блогерів до депутатів. До речі, до звернення щодня доєднуються журналісти і редактори (вже близько 200 підписантів).
Ви можете емоційно вірити мені або іншим юристам, але перевірити ви зможете лише емпірично, тобто вже тоді, коли на підставі цього закону: заблокують ваш допис у мережі про місцеві вибори і місцевих кандидатів, або замовкне телеканал, який ви дивитесь, або зникне сайт, який ви читаєте, або вам не принесуть передплачену вами газету. Зараз юристи і політики можуть обмінюватися "кричалками" у стилі: "це так - це не так". Але, якщо життя підтвердить мої побоювання, то за короткий час (ще протягом вашого життя) у нашій країні почнеться обговорення конституції аля-раша. Хочете перевірити? Можете доєднатися до "Медіаруху" і організацій, що об'єднують провайдерів, які підтримують законопроєкт. Не зрозуміло, правда, хто саме підписав заяву медіаруху, адже прізвищ ми не бачимо, а деякі керівники і журналісти названих під заявою ЗМІ, публічно висловлювали протилежну позицію. Але зрештою, якщо все піде за сценарієм "гірше не буде", то це не матиме принципового значення. Взагалі вже жодного значення не матиме.
Ми звертаємось до депутатів відхилити законопроєкт 2693-д і розпочати рівноправний діалог журналістів, засобів масової інформації та органів державної влади для гармонізації законодавства на користь розвитку України та її подальшого демократичного поступу.
Сподіваюсь, що депутати дослухаються до наших аргументів, бо вірю, що навіть монобільшості не хочеться звестися до "висуванця правок до конституції аля-раша".
Свободой слова в Украине обладают только власть и олигархи.