Зеленський підписав закон про вступ без ЗНО для випускників з окупованих територій
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" про особливості вступу до установи вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей" №744-ІХ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Ми боремося за молодь на тимчасово окупованих територіях, за їх розум і талант. Тому потрібно максимально заохочувати таких випускників переїжджати на підконтрольну Україні територію, вступати в наші навчальні заклади, вчитися в українській системі освіти", - зазначив Зеленський.
Закон, який підписав президент, розширює права вступу до установ вищої освіти абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Криму, Донбасу і населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування. Зокрема, вони зможуть вступити до будь-якого закладу вищої освіти за квотою, розмір якої визначає Міністерство освіти і науки України.
Для згаданої категорії абітурієнтів вступ відбуватиметься за результатами вступних іспитів або на основі ЗНО - на власний вибір.
Раніше вступ за квотою передбачався тільки для жителів тимчасово окупованих Криму та м.Севастополя і тільки до обмеженого переліку вищих навчальних закладів.
Тьі все 100% населения Донбасса(окупированного) причислил к воюющим с Украиной и ее ненавидящим?
А в неокупированной части Донбасса каков етот процент? Тоже 100?
И почему у тебя во врагах Украиньі граждане окупированной части, а не запоребриковьіе "ихтамнетьі"?
В связи с етим последний вопрос: чем тьі лучше со своим вьісказьіванием настоящих врагов?
Ось це від лукавого
они там или так воспитаны или с молоком матери, так сказать...от осинки не родятся апельсинки
При чем здесь девочка, которая вьірастет и забудет как уписивалась? Т.е пока еще не отвечающая за свои действия.
И что ето за "они там"?
Не надо делить на "мьі" и "они"