Зеленський підписав закон про вступ без ЗНО для випускників з окупованих територій

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" про особливості вступу до установи вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей" №744-ІХ.

"Ми боремося за молодь на тимчасово окупованих територіях, за їх розум і талант. Тому потрібно максимально заохочувати таких випускників переїжджати на підконтрольну Україні територію, вступати в наші навчальні заклади, вчитися в українській системі освіти", - зазначив Зеленський.

Закон, який підписав президент, розширює права вступу до установ вищої освіти абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Криму, Донбасу і населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування. Зокрема, вони зможуть вступити до будь-якого закладу вищої освіти за квотою, розмір якої визначає Міністерство освіти і науки України.

Для згаданої категорії абітурієнтів вступ відбуватиметься за результатами вступних іспитів або на основі ЗНО - на власний вибір.

Раніше вступ за квотою передбачався тільки для жителів тимчасово окупованих Криму та м.Севастополя і тільки до обмеженого переліку вищих навчальних закладів.

