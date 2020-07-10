УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10462 відвідувача онлайн
Новини
4 251 135

Зеленський підписав закон про вступ без ЗНО для випускників з окупованих територій

Зеленський підписав закон про вступ без ЗНО для випускників з окупованих територій

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" про особливості вступу до установи вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей" №744-ІХ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Ми боремося за молодь на тимчасово окупованих територіях, за їх розум і талант. Тому потрібно максимально заохочувати таких випускників переїжджати на підконтрольну Україні територію, вступати в наші навчальні заклади, вчитися в українській системі освіти", - зазначив Зеленський.

Закон, який підписав президент, розширює права вступу до установ вищої освіти абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Криму, Донбасу і населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування. Зокрема, вони зможуть вступити до будь-якого закладу вищої освіти за квотою, розмір якої визначає Міністерство освіти і науки України.

Читайте також: Для допомоги абітурієнтам Міносвіти запустило чат-бот

Для згаданої категорії абітурієнтів вступ відбуватиметься за результатами вступних іспитів або на основі ЗНО - на власний вибір.

Раніше вступ за квотою передбачався тільки для жителів тимчасово окупованих Криму та м.Севастополя і тільки до обмеженого переліку вищих навчальних закладів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для абітурієнтів з окупованого Криму й ОРДЛО буде окрема квота до вишів, щоб вони не конкурували з тими, хто склав ЗНО, - "слуга народу" Бабак

Автор: 

вступна кампанія (229) Зеленський Володимир (25104) Крим (14217) Донбас (22359) ЗНО (323)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Дети ветеранов АТО не имеют такого права (такое право имеют только сами участники боевых действий и дети погибших участников АТО). А вот дети сепаров - имеют!(
показати весь коментар
10.07.2020 17:57 Відповісти
+19
Дети ветеранов АТО тоже имеют такое право?...
показати весь коментар
10.07.2020 17:53 Відповісти
+19
1. За шо такие привилегии?
2. Это признание "документов", выданных оккупационными властями.
3.На кого работаешь, вовчик?
показати весь коментар
10.07.2020 17:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
То й триколор їм у дупу.
показати весь коментар
10.07.2020 20:31 Відповісти
У них чєлюсть не тієї системи.
показати весь коментар
10.07.2020 18:55 Відповісти
Возмутительно. А говорил что будет слушать и слышать народ.
показати весь коментар
10.07.2020 18:59 Відповісти
"Почую кожного" - Это вроде другой был
показати весь коментар
10.07.2020 19:03 Відповісти
А ви знаєте, добродійко, що між словами "слушать" і "слышать", як у Вас говорять, "это две большие разницы, ну и ... три-четыре маленькие". Знімайте розові очки.
показати весь коментар
11.07.2020 10:07 Відповісти
"Мы боремся за молодежь на временно оккупированных территориях, за их ум и талант". Только нужно предупредить, что 80% этого "ума и таланта" после окончания учёбы пополнят армию безработных.
показати весь коментар
10.07.2020 19:00 Відповісти
Ума и таланта там быть не может априори. Они будут только шпионами и диверсантами.
показати весь коментар
10.07.2020 19:59 Відповісти
Ну что за ерунда такая чем они лучше наших детей? Почему наши дети должны набирать баллы а какой нибудь баклан по квоте пройдет т к с какой то там территории пусть у себя поступают по квотам да нах вы нужны со своими территориями
показати весь коментар
10.07.2020 19:05 Відповісти
Нуууу... Можно сказать что Украина борется с РФ за людской ресурс. Кто заманит к себе этих студентов, того они скорее всего и будут. При том у РФ в этой борьбе больше шансов.
показати весь коментар
10.07.2020 19:15 Відповісти
І чим цінний для України такий "ресурс"?
показати весь коментар
10.07.2020 19:35 Відповісти
Здоровый гражданин трудоспособного возраста - ни одному государству не помешает.
показати весь коментар
10.07.2020 19:42 Відповісти
В Лугандоне здоровых нет. Там у всех перекошена крыша.
показати весь коментар
10.07.2020 19:57 Відповісти
Стрьомний контингент, вати і в Україні критично багато.
показати весь коментар
10.07.2020 20:14 Відповісти
Ну да поступит на шару выучится на шару еще и за бюджет а как же он переселенец -ордловец сделает id карту и все цивилизованный человек с возможностью безвиза-все лепота! А пусть попробует со своей бумажкой с двухголовой курицей куда сунуться-нех шастать учитесь дома
показати весь коментар
10.07.2020 20:53 Відповісти
И гдето в вильной Украине тихо заплакал отец коммунист.
показати весь коментар
10.07.2020 19:14 Відповісти
Да они после этих преференций будут желать вечно ордло, корча из себя пострадавших.
показати весь коментар
10.07.2020 19:17 Відповісти
подписаный закон ,указал чей он "слуга"
показати весь коментар
10.07.2020 19:38 Відповісти
Этот закон - чушь собачья и оскорбление для украинских детей. А еще парит про ум и талант, какой ум, если родители их сепаратисты, воюют и ненавидят Украину. Это приведет только к насыщению Украины, врагами Украины. А может именно это и есть цель этого закона?
показати весь коментар
10.07.2020 19:55 Відповісти
И что, все ето время он пил и морально разлагался?©
Тьі все 100% населения Донбасса(окупированного) причислил к воюющим с Украиной и ее ненавидящим?
А в неокупированной части Донбасса каков етот процент? Тоже 100?
И почему у тебя во врагах Украиньі граждане окупированной части, а не запоребриковьіе "ихтамнетьі"?
В связи с етим последний вопрос: чем тьі лучше со своим вьісказьіванием настоящих врагов?
показати весь коментар
10.07.2020 22:40 Відповісти
В Україні рівні можливості отримати освіту, а в цьому випадку порушено Основний Закон.Все інше-від лукавого. Ст.53: "...Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ."
показати весь коментар
11.07.2020 00:09 Відповісти
Від лукавого то, що він всіх прирівняв до ворогів Укріїни. І, як на мене, зробив це навмисне.
Ось це від лукавого
показати весь коментар
11.07.2020 06:16 Відповісти
за кого этот вырок? за ублюдков из оккупированных территорий, пропитанных кацапопропагандой, или украинцев?
показати весь коментар
10.07.2020 20:50 Відповісти
Только на платной основе пусть учаться
показати весь коментар
10.07.2020 21:35 Відповісти
Це плювок в обличчя українського суспільства... З такою владою у нашої країни немає майбутнього... Ми прогали цю боротьбу розпочату 2014 році. Це треба визнати і усвідомити
показати весь коментар
10.07.2020 22:28 Відповісти
Если "ум" у них будут проверять с помощью такого инструмента, то нехай...))
Зеленский подписал закон о поступлении без ВНО для выпускников из оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 5870
показати весь коментар
10.07.2020 23:13 Відповісти
**** підписав для сук Їх сук навіть в Україну не можна пускати . А тепер люди не сплачуйте податки для сепаратистів. Зеленсський **** і п№дер холоп вже й Пушиліна не тільки путіна
показати весь коментар
11.07.2020 00:01 Відповісти
дурь... очередная дурь и напихивание в Украину прокацапщины... пусть они борются за право учится в Украине, а не Украина борется за тех, кто прокоптился духом ненависти к Украине...
показати весь коментар
11.07.2020 05:33 Відповісти
Що, **** зелена, про своїх не забуваєш?
показати весь коментар
11.07.2020 09:41 Відповісти
Малорос зеленский в своем репертуаре ..поддержка своего электората
показати весь коментар
11.07.2020 09:53 Відповісти
Для того что бы получить привилегии,- нужно предать Украину? А дети АТОвцев??? Что то не то вова несет!
показати весь коментар
11.07.2020 11:57 Відповісти
Кого предали те, кому в 14-м году бьіло 12-13 лет? Кого предают те, кто хочет здесь, а не в Донецке или Луганске учиться?
показати весь коментар
11.07.2020 15:33 Відповісти
дело не в предательстве...помню там пятилетняя девочка украинский флаг топтала и так радовалась тому...
они там или так воспитаны или с молоком матери, так сказать...от осинки не родятся апельсинки
показати весь коментар
11.07.2020 18:41 Відповісти
Я отвечал на пост о том, что кто-то предал Украину и бонусом получил поступление.
При чем здесь девочка, которая вьірастет и забудет как уписивалась? Т.е пока еще не отвечающая за свои действия.
И что ето за "они там"?
Не надо делить на "мьі" и "они"
показати весь коментар
11.07.2020 19:22 Відповісти
Тупее и глупее закон, я ещё в своей жизни не видел!!! А теперь скажите зедебилы, что ваш вожак в адеквате!!!
показати весь коментар
11.07.2020 18:38 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 